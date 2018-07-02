Facebook, televizyonu da kontrol etmenin peÅŸinde

Facebook, telefonlarÄ±n mikrofonlarÄ±nÄ± kullanarak televizyon izleme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± izleyecek bir sistemin patentini aldÄ±.

Olivia SOLON

The Guardian

Facebook, birinin telefonunun mikrofononu televizyondan yayÄ±nlanacak, insan kulaÄŸÄ±yla duyulamayan bir sinyalle uzaktan açabilecek sistemin patentini aldÄ±.

Patent baÅŸvurusundaki tanÄ±mlamaya göre sistem, televizyon yayÄ±nÄ±na entegre edilmiÅŸ ve insan kulaÄŸÄ± tarafÄ±ndan duyulamayan özel bir ses yardÄ±mÄ±yla telefon, tablet ve akÄ±llÄ± hoparlörlerdeki mikrofonu devreye sokarak “içeriÄŸin çevre sesini’’ kaydetmeye baÅŸlayacak. Bu kayÄ±t daha sonra televizyon için Shazam olarak tanÄ±mlanabilecek bir veri tabanÄ±nda eÅŸleÅŸtirilerek Facebook’un kiÅŸilerin ne izlediÄŸini anlayabilmesini saÄŸlayacak. Ancak Shazam’Ä±n aksine bu sistem bireysel olarak yönetilemeyecek.

Bu patent ilk olarak New York Times tarafÄ±ndan televizyonda kimin, neyi, ne kadar süreyle izlediÄŸini bilmek için kullanÄ±lan bir teknoloji olarak konumlandÄ±rÄ±ldÄ±. AynÄ± sistem daha sonra aile bireylerinin televizyon izleme profillerinin çizilmesinde ve böylelikle reklamcÄ±lÄ±k sektöründe de kullanÄ±labilir.

Güvenlik uzmanlarÄ± bu sistemin çevre seslerini kaydederken insanlarÄ±n kiÅŸisel konuÅŸmalarÄ±nÄ± da onlarÄ±n bilgisi ve izni olmadan yakalayabileceÄŸi için endiÅŸeli olduklarÄ±nÄ± belirtiyor.

Böyle bir sistem Facebook’a kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n gerçek hayattaki sosyal çevrelerini de gösterebileceÄŸi için sosyal iliÅŸkilerin anlaÅŸÄ±lmasÄ± konusunda da yardÄ±mcÄ± olabilir.

Facebook patentin bu kadar önemli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemekte gecikmedi.

Facebook’un Fikri Mülkiyet bölümünün baÅŸkanÄ± Allen Lo: “DiÄŸer firmalarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± engellemek için patent almak yaygÄ±n bir ÅŸeydir. Bu nedenle patentler sÄ±k sÄ±k, doÄŸasÄ± gereÄŸi spekülatif ve diÄŸer firmalar tarafÄ±ndan ticarileÅŸtirilebilecek, geleceÄŸe dönük teknolojilere odaklanÄ±r” dedi.

‘BU TEKNOLOJÄ° HÄ°ÇBÄ°R ÜRÜNÜMÜZDE BULUNMAMAKTADIR’

Facebook, insanlarÄ±n izleme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± takip etmek için gizlice bir ses sinyali yayÄ±nlayan bir sistem tasarlayan ilk firma deÄŸil. SilverPush adlÄ± bir firma da 2015 yÄ±lÄ±nda, televizyon reklamlarÄ± içerisindeki ultrasonik ‘ses izlerini’ kendi uygulamalarÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ran bütün cihazlar tarafÄ±ndan algÄ±lanabilecek ÅŸekilde geliÅŸtirmiÅŸti. Sistem izleyicilerin alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n birey bazÄ±nda takip edilebilmesine olanak saÄŸlÄ±yor.

Mart 2016’da, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) uygulama geliÅŸtiricilerine bir mektup göndererek kullanÄ±cÄ±larÄ±na bu uygulamanÄ±n, izleme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± üçüncü parti uygulamalarca takip edilmesine olanak tanÄ±yabileceÄŸinii bildirmesi konusunda teÅŸvik etti.

FTC’nin Tüketici Koruma Bürosu direktörü Jessica Rich, “Bu uygulamalar kullanÄ±cÄ±lara bildirmeden ortam sesini dinleyerek kullanÄ±cÄ±lar hakkÄ±nda veri toplayabilir. Firmalar kullanÄ±cÄ±larÄ±na hangi bilgilerin, nasÄ±l toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu bilgilerin kiminle paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmeli” dedi.

Bir haftadan kÄ±sa bir süre sonra SilverPush bu açÄ±klamanÄ±n (?) takip yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n “yeni büyüme alanlarÄ± ve karlÄ±lÄ±k’ alanlarÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ± engellediÄŸini duyurdu.

Facebook’un insanlarÄ±n görüÅŸmelerini dinleyerek bunu daha etkili reklam gösterimi için kullandÄ±ÄŸÄ± düÅŸüncesi senelerdir popüler olan bir komplo teorisiydi. Bu iddia ilk kez 2014 yÄ±lÄ± MayÄ±s ayÄ±nda ‘Televizyon ve müziÄŸi tanÄ±’ özelliÄŸini açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nda ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bu özellik, bir kullanÄ±cÄ± durum güncellemesi yaparken ortam sesini kullanÄ±cÄ±nÄ±n izniyle dinliyordu. Bu dönemde firma, bu özelliÄŸin sürekli dinleme yaptÄ±ÄŸÄ± konusunda insanlarÄ±n korkularÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Bütün inkarlara raÄŸmen iddialarÄ±n sürmesi üzerine 2017 Ekim ayÄ±nda firmanÄ±n reklamcÄ±lÄ±k birimi baÅŸkanÄ± Rob Godman yeni bir cevap yayÄ±nlamak durumunda kaldÄ±. Goldman Twitter üzerinden ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “Facebook’ta reklamlardan sorumluyum. Mikrofonunuzu reklamlar için hiç kullanmadÄ±k ve kullanmayacaÄŸÄ±z. Bu doÄŸru deÄŸil.”

(Çeviren: Bahar Hazal Öztürk)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 15:41

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