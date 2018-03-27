Facebook’a trilyonlarca dolar ceza yolda

Kullanıcı verilerini korumamakla suçlanan Facebook'un trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabileceği açıklandı.

Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren Facebook’un, bu nedenle trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

ABD’de tüketici haklarını korumakla görevli, Federal Ticaret Komisyonu, başlattığı soruşturma ile sosyal medya devini mercek altına aldı. Komisyon, 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin nasıl olup da siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğini araştıracak.

Komisyonun Eski Yöneticisi David Vladeck, Washington Post gazetesine açıklama yaparak, sosyal medya devinin, Cambridge Analytica’nın elde ettiği 50 milyon kullanıcıya ait bilgiler nedeniyle trilyonlarca dolar ceza tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Facebook 2011 yılında imzaladığı “rıza mutabakatı” ile, güvenlik ayarları kapsamı dışında kişisel verilerini paylaşacağı kullanıcılarını, önceden uyarmak konusunda hukuki olarak sorumlu olduğunu kabul etmişti.

Cambridge Analytica’nın kişisel bilgileri 2014 yılında elde etmiş olmasının, olası cezanın meşruluğunu güçlendirdiğini savunanlar da bulunuyor.

ZUCKERBERG VE BAZI CEO’LAR İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma ile ilgili komisyondan yapılan açıklamada, dile getirilen iddiaların oldukça ciddiye alındığı belirtildi. Komisyonun vekaleten yöneticiliğini yürüten Tom Pahl tarafından yapılan açıklamada, Facebook’un, “Usulsüz adımlar atmak yoluyla tüketicilere önemli zararlar verip vermediğinin araştırılacağı” ifade edildi. Skandalın patlak vermesinden bu yana piyasa değeri 70 milyar dolar azalan Facebook’tan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Kişilerin bilgilerinin korunmasına olan güçlü bağlılığımız devam ediyor. Komisyonun olası sorularına cevap verme fırsatını memnuniyetle karşılarız” denildi.

ZUCKERBERG SORULARI ŞAHSEN YANITLAMAYACAK

Facebook kurucu ve CEO’su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica ihtilafına ilişkin parlamentonun sorularını şahsen yanıtlamayacak. Facebook’un iki üst düzey yöneticisi Mike Schroepfer ve Chris Cox Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi’nin konuya ilişkin sorularını yanıtlaması planlanan isimler.

Telegraph’daki habere göre, sosyal medya devi geçtiğimiz hafta Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins’in 50 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınması skandalına dair Zuckerberg’in bazı cevaplar vermesini istedi. Zuckerberg bu sorguya iki üst düzey yöneticisini gönderecek.

Facebook Birleşik Krallık Kamu Politikaları Direktörü Rebecca Stimson tarafından yapılan açıklamada Facebook’un bu konulardaki kamuoyu ve parlamentonun ilgi ve hassasiyetini tamamen anladığı belirtildi ve “Bu konuların şirketin ilgili sorulara yanıt verebilecek en üst düzey kişiler tarafından yanıtlanması gerekiyor” dedi.

CHRİSTOPHER WYLİE: TRUMP SEÇİLDİĞİ İÇİN KONUŞMA KARARI ALDIM

Öte yandan The Guardian’a konuşarak Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkaran Christopher Wylie, ABD 2016 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın Başkan seçildiği için konuşmaya karar verdiğini açıkladı.

Sosyal medya devi Facebook’un bir quiz uygulaması olan Cambridge Analytica ile uygulama üzerindeki yaklaşık 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerini paylaştığı skandalıyla ilgili Salı günü Birleşik Krallık başkenti Londra’da mahkemeye çıkan Wylie, Cambridge Analytica’nın veri skandalını ortaya çıkarmasının en büyük nedeninin Trump’ın 2016 başkanlık kampanyası olduğunu söyledi.

Wylie, “Konuşma nedenimin tamamen Donald Trump olduğunu söyleyemem; ancak, Trump’ın Başkan seçilmesi, bu veri konusunun daha da büyük bir etkisi olabileceğini ortaya koyuyor. Askeri tarzdaki bu veri operasyonlarının, demokratik süreçlere katkı sağlayacağını düşünmüyorum” dedi.

Wylie’nin ifadesinin ardından geçen hafta Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins’in 50 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınması skandalına dair Zuckerberg’in bazı cevaplar vermesini istedi. Zuckerberg, bu sorguya iki üst düzey yöneticisini olan Mike Schroepfer ve Chris Cox’ı gönderecek.

NE OLMUŞTU?

Facebook’un Kurucusu Mark Zuckerberg, platformun 50 milyon kişiye ait veriyi Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketine vermekle ve sonrasında bu verilerin ABD Başkanlık seçimlerini etkileyecek biçimde usulsüzce kullanımının önüne geçememekle ilgili suçlamalar üzerine özür dilemişti.

ABD Senatosu Adalet Komisyonu, aralarında Zuckerberg’in de olduğu bazı teknoloji firmalarının CEO’larına, veri gizliliği konusunda ifade vermeleri için 10 Nisan tarihli bir davet göndermişti.

Facebook, son olarak telefonlarına Facebook uygulaması yükleyen kişilerin “Cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmak” ile suçlanmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mart 2018 15:35

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