Facebook, hesabı olmayanların bile verisini topladığını itiraf etti

Cambridge Analytica skandalı sonrasında 'itiraflarına' devam eden Facebook, hiç hesap açmayan kişilerin bile bilgilerine eriştiğini açıkladı.

Facebook kullanıcılarının verilerinin usulsüz kullanımına dair skandalın yankıları devam ediyor. Neredeyse her gün yeni bir açıklama yayınlayan Facebook'tan bir itiraf daha geldi.

Geçtiğimiz hafta Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, kullanıcıların profillerinde paylaşımlarının ötesindeki verilerin toplandığını itiraf etmişti. Bugünse Facebook Ürün Yönetim Müdürü David Baser, sosyal ağ bloğundaki gönderide, "Hizmetimizi kullanan bir siteyi veya uygulamayı ziyaret ettiğinizde, giriş yapmasanız veya bir Facebook hesabınız olmasa bile sizin hakkınızda bilgi alıyoruz" dedi.

David Baser, Facebook'un kullanıcıların ve hatta kullanıcı olmayanların verilerine nasıl ulaştıklarını madde madde anlattı.

Facebook, diğer websitelerinden ve uygulamalardan nasıl bilgi alıyor?

Pek çok websitesi ve uygulama, içeriklerini ve reklamlarını daha etkileşimli ve ilgili kılmak için Facebook hizmetlerini kullanıyor.

Bu hizmetler şunları içeriyor:

Diğer siteleri daha sosyal hale getiren ve Facebook’ta içerik paylaşmanıza yardımcı olan Beğen ve Paylaş butonları gibi sosyal pluginler; Facebook hesabınızı başka websiteleri ve uygulamalara giriş için kullanmanızı sağlayan Facebook ile Giriş; Websitelerinin ve uygulamaların, kullanıcıların hizmetlerini nasıl kullandığını daha iyi anlamasına yardımcı olanFacebook Analytics, ve Websitelerinin ve uygulamaların Facebook reklamverenlerinden reklamlar göstermesini, kendi reklamlarını Facebook veya başka bir yerde göstermesini ve reklamlarının etkinliğini anlamalarını sağlayanFacebook reklam ve ölçümleme araçları.

Facebook araçlarını kullanan bir siteyi ya da uygulamayı ziyaret ettiğinizde, Facebook’tan çıkış yapmış olsanız ya da Facebook hesabınız olmasa bile Facebook bilgilerinizi alıyor.

Pek çok şirket buna benzer hizmetler sunuyor ve Facebook gibi onlar da onları kullanan uygulamalar ve sitelerden bilgi alıyorlar.

Twitter, Pinterest ve LinkedIn’in de kullanıcıların paylaşımda bulunmasına izin vermek için benzer Beğen ve Paylaş butonları bulunuyor. Amazon, Google ve Twitter gibi birçok şirket aynı zamanda reklam hizmetleri de sunuyor. Kısacası, çoğu websitesi ve uygulama her ziyaret ettiğinizde bilgilerinizi birden çok şirkete gönderiyor.

Facebook web siteleri ve uygulamalardan hangi tür veriler alıyor?

Beğen butonu ya da Facebook Analytics gibi hizmetleri kullanan uygulama ve web siteleri, içeriklerini ve reklamlarını daha iyi hale getirmek için Facebook'a bilgi yolluyor.

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Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgileriniz Facebook'a nasıl gidiyor?

Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınız (örneğin Chrome, Safari ya da Firefox) sitenin sunucusuna istek gönderir. Tarayıcı IP adresinizi paylaşır ve böylece web sitesi, sitenin içeriğini internette nereye göndereceğini anlamış olur. Web sitesi aynı zamanda, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi (örneğin Android ya da Windows) ile ilgili de bilgi alır; çünkü her tarayıcı ve cihaz aynı özellikleri desteklemez. Ek olarak web sitesi, siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi belirleyen tanımlayıcılar olan çerezleri de alır. Bu, alışveriş sepetinizde sakladığınız ürünler gibi konularda yardımcı olur.

Bir websitesi temelde tarayıcınıza iki şey gönderir: Birincisi, siteden içerik, ikincisi ise tarayıcınıza yönelik, site üzerinde içerik ya da hizmet sağlayan diğer şirketlere talebinizi göndermek için talimatlar. Yani bir web sitesi, Facebook hizmetlerinden birini kullandığında tarayıcınız,web sitesinin aldığı bilgilere benzer bilgileri Facebook’a da gönderir. Facebook, hangi web sitesi ya da uygulamayı kullandığınızla ilgili bilgiyi de alıyor.

Facebook diğer web siteleri ve uygulamalardan aldığı verileri nasıl kullanıyor?

Facebook Ürün Yönetim Müdürü David Baser, web siteleri ve uygulamalardan aldıkları bilgileri 3 temel şekilde kullandıklarını ancak bu verileri kesinlikle satmadıklarını iddia etti: "Hizmetlerimizi bu sitelere ve uygulamalara sunmak, Facebook’taki güvenliği artırmak ve kendi ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek. Bunların hepsiyle ilgili biraz daha fazla detay paylaşacağım ancak bir konuda net olmak istiyorum: İnsanların verilerini satmıyoruz. Nokta."

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FACEBOOK'UN TOPLADIĞI BİLGİLERİ KULLANMASINA DAİR DETAYLAR

Sosyal pluginler ve Facebook ile Giriş:

Yukarında bahsedilen özelliklerin çalışabilmesi için IP adresiniz, tarayıcı/işletim sistemi bilgileriniz ve kullandığınız web sitesinin ya da uygulamanın adresi kullanılıyor. Örneğin IP adresini bilmek, Facebook'un Beğen butonunu kendi dilinizde göstermemize olanak sağlıyor. Çerez ve cihaz tanımlayıcıları, Facebook'a giriş yapıp yapmadığınızı anlamaya yardımcı oluyor ve bu, içerik paylaşmayı veya başka bir uygulamada Facebook ile giriş yapmayı kolaylaştırıyor.

Facebook Analytics:

Facebook Analytics, nasıl kullanıldıkları ile ilgili web sitelerine ve uygulamalara veri veriyor. IP adresleri, insanların bir uygulamayı kullandıkları ülkeleri listelemeye yardımcı oluyor. Çerezler ve diğer tanımlayıcılar, tekil ziyaretçi sayılarını belirlemeye yardımcı oluyor. Çerezler aynı zamanda hangi ziyaretçilerin Facebook kullanıcısı olduğunun tespit edilmesine yarıyor ve böylece yaş, cinsiyet gibi kümelenmiş demografik bilgiler elde ediliyor.

Reklamlar:

Facebook Audience Network, diğer web sitelerinin ve uygulamaların Facebook reklam verenlerinden reklamlar göstermesine olanak tanır. Facebook, bir Audience Network reklamı göstermek için talep aldığında, bunu nereye göndereceğini ve o kişinin kullandığı tarayıcı ya da işletim sistemini bilmesi gerekiyor. Çerezler ve cihaz tanımlayıcıları o kişinin Facebook kullanıp kullanmadığını belirlemeye yardımcı oluyor. Eğer kullanmıyorlarsa onlara Facebook’a katılmaya teşvik eden bir reklam gösterilebiliyor. Eğer kullanıyorlarsa onları Facebook’ta da hedefleyen aynı reklamverenin reklamları gösterilebiliyor. Bir işletmenin sitesini ya da uygulamasını ziyaret ettikleri bilgisi, onlara Facebook’ta tekrar o işletme ya da benzerlerinden reklam göstermek için de kullanılıyor.

Reklam Ölçümlemesi:

Bir reklamveren,bir bilgisayar kodu olan Facebook Pixel’i sitesine koymayı tercih edebilir. Bu, reklam verene insanların kişisel bilgilerini paylaşmadan, reklamlarına kaç kişinin cevap verdiği ile ilgili istatistik sağlıyor. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 18:47

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