'AKP saÄŸlÄ±ÄŸÄ± piyasalaÅŸtÄ±rdÄ±'

Mersin Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet Antmen, AKPâ€™nin, 'SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±' ile saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n piyasalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Cemil UÄžUR

AKP, 2003’ten itibaren uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± “SaÄŸlÄ±kta DönüÅŸüm ProgramÄ±” ile saÄŸlÄ±k alanÄ±nÄ± özelleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. SaÄŸlÄ±ktaki dönüÅŸümün önemli bir ayaÄŸÄ±nÄ±; özel hastanelerin kurulmasÄ± ve saÄŸlÄ±k yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n özel sektör eliyle gerçekleÅŸtirilmesi oluÅŸturdu. Bunun son noktasÄ± ise Åžehir Hastaneleri oldu.

SaÄŸlÄ±k ocaklarÄ± yerine Aile SaÄŸlÄ±k Merkezilerini (ASM) kuran AKP, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± da kadro yerine sözleÅŸmeli olarak almaya baÅŸladÄ±. Öyle ki, Türkiye'de yaklaÅŸÄ±k 25 bin aile hekimi, yÄ±lda 100 milyonu aÅŸkÄ±n yurttaÅŸa saÄŸlÄ±k hizmeti veriyor.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Kamu Hastaneleri Genel MüdürlüÄŸü verilerine göre; Türkiye'de 355'i özel olmak üzere toplam bin 191 hastane bulunuyor. AynÄ± verilere göre; Mersin’de 12 saÄŸlÄ±k tesisinde 2 bin 880 yatak ve 129 diÅŸ ünitesi bulunuyor. Mersin Åžehir Hastanesi’nde sadece bin 300 yatak mevcut. Türkiye'de toplamda ise 853 saÄŸlÄ±k tesisinde 136 bin 672 yatak ve 7 bin 75 diÅŸ ünitesi bulunuyor.

Mersin Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mehmet Antmen, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n geldiÄŸi noktayÄ± ve saÄŸlÄ±k emekçilerinin durumunu Mezopotamya AjansÄ±’na (MA) deÄŸerlendirdi.

FotoÄŸraf: MA

Uzun zamandan beri saÄŸlÄ±k emekçilerinin sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu; fakat bu sorunlarÄ±n AKP’nin, "saÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm" projesiyle daha çok katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Antmen, bu projeyle birlikte saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n piyasalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±k emekçilerinin sözleÅŸmeli, esnek ve güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

‘SAÄžLIK ÇALIÅžANLARININ Ä°Åž YÜKÜ 4 KAT ARTTI’

Kamu sendikacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni baÅŸladÄ±ÄŸÄ± dönemde, saÄŸlÄ±k ortamÄ± konuÅŸulduÄŸunda Avrupa’da ortalama bir kiÅŸinin yÄ±lda 6 kez, Türkiye’de ise bir kiÅŸinin yÄ±lda 2 kez hastaneye gittiÄŸi yönünde veriler olduÄŸunu belirten Antmen, kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ bir saÄŸlÄ±k sistemiyle saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n iÅŸ yükünün 4 kat artÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Mahallerde bulunan saÄŸlÄ±k ocaklarÄ± yerine kurulan ASM’lerle birlikte sözleÅŸmeli personel statüsünün getirildiÄŸini aktaran Antmen, ÅŸöyle devam etti: “Doktorlar, aile hekimliÄŸine geçebilmek için saÄŸlÄ±k müdürüyle sözleÅŸme imzalamak zorunda kalÄ±yor. Bu sözleÅŸmeler, 2 yÄ±lda yenilenen sözleÅŸmelerdir. ASM’lerde saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na ceza -puan uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ä°lk baÅŸlarda 100 puan sonrasÄ±nda ise mücadele sonucu 200 puan oldu. Bu puanÄ± dolduran hekimin sözleÅŸmesi feshediliyor. Hekimin feshiyle birlikte uzun zaman aile hekimliklerinde çalÄ±ÅŸamÄ±yor. Bu sözleÅŸmelerin fesih iÅŸlemleri valilik ve saÄŸlÄ±k müdürlüÄŸüne verilmiÅŸ. 657 sayÄ±lÄ± kanunla kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±na getirilen güvence bu sözleÅŸmeyle ortadan kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.”

‘ACÄ°LDEN ÇIKIP BAÅžKA BÄ°R BÄ°NAYA GÄ°TMEK DAKÄ°KAMIZI ALIYOR’

Antmen, AKP'nin yeni yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 100 Günlük Ä°craat ProgramÄ±"nda, "Aile HekimliÄŸi Sisteminin Güçlendirme" uygulamasÄ±nda check-up’Ä±n ASM’lere yaptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n hekimlerin iÅŸ yükünün 2 ila 3 kat artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Hastanelerin durumuna dikkat çeken Antmen, "Ülkemizde çocukluk hayaliyle beslenip ondan sonra bin 300 yataklÄ± ÅŸehir hastaneleri açan bir zihniyet var. Bu zihniyet orada çalÄ±ÅŸanlarÄ±n nelerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± hakkÄ±nda en ufak bir bilgiye sahip deÄŸil" dedi. Mersin Åžehir Hastanesi'nin bin 300 yataklÄ± olduÄŸunu ve 370 bin metrekare bir alanda kurulduÄŸunu aktaran Antmen, “Dahiliye servisinden cerrahi servisine gitmek 20 ila 25 dakikamÄ±zÄ± alÄ±yor ya da acil binasÄ±ndan baÅŸka bir binaya gitmek dakikamÄ±zÄ± alÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±.

‘ÅžEHÄ°R HASTANELERÄ° MERKEZE ÇOK UZAK’

Åžehir hastanelerinin kurulma sebebinin; güvenlik, yemek, radyoloji ve laboratuvar hizmetleri gibi iÅŸlerin taÅŸerona baÄŸlanmak olduÄŸunu dile getiren Antmen, “TaÅŸeronlaÅŸmadan dolayÄ± yaÅŸanan güvencesiz çalÄ±ÅŸma, personelin verimsiz çalÄ±ÅŸmasÄ±na neden oluyor. Åžehir hastanelerinin yarattÄ±ÄŸÄ± en büyük sorun taÅŸeronlaÅŸtÄ±rmadÄ±r” dedi.

Mersin Åžehir Hastanesi'nin Toros DaÄŸlarÄ±'nÄ±n eteÄŸinde olduÄŸunu, dolayÄ±sÄ±yla; merkezden hastaneye otobüsle 40 dakikaya gidildiÄŸini belirten Antmen, "Mezitli'den hastaneye ise bir buçuk saatte gidilir. Hem hastalarÄ±n hem de saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n günü yollarda geçiyor. Bin 300 yataklÄ± ÅŸehir hastanesi yerine her ilçeye 250 ila 300 arasÄ± yataklÄ± hastanelerin yapÄ±lmasÄ± doÄŸru olur. Böylelikle hem ulaÅŸÄ±m sorunu hem de bina içerisindeki büyüklüÄŸe baÄŸlÄ± sorunlar rahatlÄ±kla aÅŸÄ±labilir” diye konuÅŸtu.

'DURUM VAHÄ°M'

15 yÄ±l önce bir doktorun ortalama ayda 144 saat çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdiklerini ifade eden Antmen, “Åžu anda bazen günde 16, bazen de 8 saat çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. 40 tane 8 saat nöbet; 320 saattir. Bir ayda 720 saat var. Bunun 320 saati hastanede geçiyor. Ne zaman eve gidip yemek yiyip uyuyup dinlenecek doktor. Yani çok fazla çalÄ±ÅŸma saati var. Doktorlar dÄ±ÅŸÄ±ndaki personellerin durumu daha vahim, daha çok çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” ifadelerini kullandÄ±.

‘ÜNÄ°VERSÄ°TE HASTANELERÄ° ÜZERÄ°NDE OYUN OYNANIYOR’

"SaÄŸlÄ±kta DönüÅŸüm ProgramÄ±"nÄ±n henüz tamamlanmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan Antmen, saÄŸlÄ±kta dönüÅŸümün tamamlanmasÄ± için üniversite hastanelerinin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Antmen, ÅŸöyle devam etti: “20 yÄ±l önce SSK hastanelerin altÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±lmasÄ± örneÄŸinde olduÄŸu gibi ÅŸimdi de üniversite hastanelerinde aynÄ± oyun oynanÄ±yor. En büyük hedefleri; üniversite hastanelerinin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’na devredilmesini saÄŸlamak ya da bakanlÄ±ÄŸÄ±n yönetimi altÄ±na girmesi. Ä°ÅŸte burada da hekimleri sözleÅŸmeli çalÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyorlar. TaÅŸeronlaÅŸtÄ±rmanÄ±n önünü açmak istiyorlar."

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ±n kÄ±sa dönemde çözümlenmesi gerektiÄŸini belirten Antmen, “Herkesin iÅŸ güvencesi ve güçlendirilmiÅŸ 657 SayÄ±lÄ± devlet memuru yasasÄ± olmasÄ± gerekiyor. Çünkü saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± çok periÅŸan bir durumda. Tüm saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da kendi talepleriyle mücadele etmesi gerekir" dedi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 09:18

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