Biyo-EsinlenmiÅŸ MÃ¼hendislik Nedir? Biyomimikri Nedir?

Biyo-esinlenmiÅŸ mÃ¼hendislik, biyolojik prensipleri mÃ¼hendislik problemlerinin Ã§Ã¶zÃ¼mleri iÃ§in uygulayan yeni bir bilimsel disiplindir.

Peki, biyomimikri nedir? 2006 yÄ±lÄ±nda Janine Benyus ve Bryony Schwan tarafÄ±ndan kurulan ve AskNature.org gibi ödüllü çalÄ±ÅŸmalara imza atan Biomimicry Institute’un web sayfasÄ±nda, biyomimikri ÅŸu ÅŸekilde tanÄ±mlanÄ±yor:

“Biyomimikri, doÄŸanÄ±n zamanÄ±n sÄ±navÄ±na tabii tutulmuÅŸ motiflerini ve stratejilerini örnek alarak, insanlarÄ±n sorunlarÄ±na sürdürülebilir çözümler arayan bir inovasyon yaklaÅŸÄ±mÄ±dÄ±r.”

Bu tanÄ±mdaki “sürdürülebilir” kÄ±smÄ±, “DoÄŸadan neden esinlenmeliyiz?” sorusunun üçüncü cevabÄ±na götürüyor bizi. Ä°nsanÄ±n bugüne kadar ürettiÄŸi (birçoÄŸu dahice olan) çözümler, maalesef beraberinde çok ciddi sürdürülebilirlik sorunlarÄ± getirmiÅŸtir. Janine Benyus, insanlarÄ±n uzun zamandÄ±r aradÄ±ÄŸÄ± “sürdürülebilir bir Dünya’nÄ±n” uzun zamandÄ±r var olduÄŸunu, ancak bu soruna çözüm için nereye bakmamÄ±z gerektiÄŸini yeni anladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± söylüyor. Ä°nsan haricindeki hiçbir canlÄ±, yaÅŸarken Dünya’ya zarar vermez. Evrimsel süreçte geliÅŸen sorun çözme yöntemleri, sorunu çözmenin ve bunu en optimize ÅŸekilde yapmanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, canlÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olduÄŸu ekosistemi de canlÄ±nÄ±n yaÅŸayabileceÄŸi bir durumda tutmak üzere evrimleÅŸmiÅŸtir.

Burada küçük bir bilgiye yer verelim: Biyo-esinlenmiÅŸ mühendislik, biyo-destekli teknoloji ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamalÄ±dÄ±r. Biyolojik organizmalarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar –örneÄŸin, sularÄ±n temizlenmesi- biyo-esinlenme sayÄ±lamaz. Bu, biyo-destekli teknolojidir, bir iÅŸin yapÄ±lmasÄ± için baÅŸka bir organizmanÄ±n kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r. Biyo-esinlenmenin 21. YüzyÄ±l teknolojisinin geliÅŸiminde büyük rol oynayacaÄŸÄ± aÅŸikar. Peki, bugüne kadar bunun hangi uygulamalarÄ±nÄ± gördük?

DOÄžADAN NELERÄ° ÖRNEK ALDIK?

Bullet train (Mermi Treni): Oldukça basit, açÄ±k ve popüler bir örnekten baÅŸlamayÄ± uygun görüyoruz. AÅŸaÄŸÄ±daki fotoÄŸrafta gördüÄŸünüz tren, “bullet train” isimli bir yüksek hÄ±zlÄ± trendir. Tren, çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yüksek hÄ±zlar dolayÄ±sÄ±yla, tünele girerken bir basÄ±nç dalgasÄ± oluÅŸturuyordu. Tünelden çÄ±karken de bu basÄ±nç dalgasÄ±, bir ses patlamasÄ±na sebep oluyordu. Bu sorunun çözümünde, yalÄ±çapkÄ±nÄ± isimli bir kuÅŸ türünün (alttaki görsel) gaga yapÄ±sÄ±ndan esinlenildi. YalÄ±çapkÄ±nÄ±, sudaki balÄ±klarÄ± yakalamak için suya girerken, bir ortamdan farklÄ± basÄ±nçtaki baÅŸka bir ortama geçer, ancak buna raÄŸmen etrafa çok az miktarda su sÄ±çratÄ±r. Bu sayede, balÄ±klarÄ± rahatlÄ±kla görebilir ve kolaylÄ±kla avlanabilir. Bunu saÄŸlayan, kuÅŸun gagasÄ±nÄ±n aerodinamik yapÄ±sÄ±dÄ±r. Trenin burnunun tasarÄ±mÄ±nda bu gaga ÅŸekli örnek alÄ±ndÄ± ve sorunun çözüldüÄŸü gözlemlendi. AyrÄ±ca, tren bu yeni tasarÄ±mÄ±yla %15 daha az elektrik tüketerek, %10 daha hÄ±zlÄ± gidebiliyor.

Trafik KazalarÄ±nÄ± Önlemek: Mühendislik ürünlerinin illa maddi araçlar olmasÄ± gerekmediÄŸi, bunun yanÄ±nda “kiÅŸiler ya da soyut veriler organizasyonularÄ±” da olabileceÄŸini biliyoruz. Bu baÄŸlamda, trafik kazalarÄ±nÄ± önleyici bir sistemin de mühendislik ürünü olduÄŸundan bahsedilebilir. Trafik kazalarÄ±nÄ± önleyecek bir devrede, geri besleme (feedback) sistemi önemlidir. Bu devre için, göçmen çekirge isimli bir çekirge türünün bireyleri arasÄ±ndaki geri besleme sistemi, yani algÄ±lama/hissetme ve karÅŸÄ±lÄ±k vermeyi saÄŸlayan sistemler inceleniyor. Göçmen çekirgelerden aynÄ± kilometrekare içinde 80 milyon tane bulunuyor, ancak hareket ederken birbirleriyle çarpÄ±ÅŸmamayÄ± baÅŸarÄ±yorlar. Sürücüsüz, yapay zeka tarafÄ±ndan kontrol edilen araçlarÄ±n yakÄ±n gelecekte piyasaya sürüleceÄŸi düÅŸünüldüÄŸünde, böyle bir devrenin geliÅŸtirilmesinin önemi daha iyi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Karbondioksit: Biz karbondioksiti zehirli bir gaz olarak görürken, kimi canlÄ±lar bunu bir yapÄ± malzemesi olarak görür. En bilindik örneÄŸi bitkilerdir. Bitkiler, karbondioksiti besin yapÄ±taÅŸÄ± olarak kullanÄ±rlar. Åžu anda Tisch Üniversitesi’nde profesör olan Geoffrey W. Coates, bitkilerin CO2’den büyük molekülleri sentezleme ÅŸeklini örnek alan bir yöntem ile, CO2’den polikarbonatlar yapmanÄ±n bir yolunu buldu. Bu polikarbonatlar, geri dönüÅŸtürülebilir plastik yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lÄ±yor. Kabuk ve mercan yapan canlÄ±lar da CO2’yi yapÄ± malzemesi olarak görüyorlar. Amerika’da, Clara adlÄ± bir çimento üretim fabrikasÄ±, tariflerini mercan resiflerinden aldÄ±. Bu ÅŸekilde, çimento ve betonda CO2 bir yapÄ± malzemesi olarak kullanÄ±lÄ±yor. Normalde bir ton çimento bir ton CO2 açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±rken, bu tarif sayesinde bu CO2’nin yarÄ±m tonu tutuluyor.

Borularda Mineral Birikimi: BorularÄ±n içinde kalsiyum karbonat birikmesini önlemek için deniz kabuklarÄ±ndan yararlanÄ±lÄ±yor. Deniz kabuklarÄ±nÄ±n kabuÄŸunun oluÅŸumu, proteinden oluÅŸan ÅŸablonun üstünde deniz suyundan gelen iyonlarÄ±n birikmesi ÅŸeklinde. Ancak, deniz kabuklarÄ± sonsuz büyüklükte deÄŸil, zira bu kristalleÅŸtirmeyi durduran bir proteinleri var. Borulardaki mineral birikmesini engellemek için de, bu proteini taklit eden TPA adlÄ± bir ürün geliÅŸtirildi.

https://evrimagaci.org/evrimi-destekleyenkullanan-bilimler-9-muhendislik-biyomuhendislik-biyomimikri-4

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 19:14

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