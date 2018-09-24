Åžarbon virÃ¼sÃ¼ neden ortaya Ã§Ä±ktÄ±? Sorumlular kim?

DiyarbakÄ±r Kasaplar OdasÄ±, DiyarbakÄ±r Veteriner Hekimleri OdasÄ±, Dersim DamÄ±zlÄ±k Koyun KeÃ§i YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi ÅŸarbon virÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

FÄ±rat TOPAL

Orhan KURUL

Serpil BERK

Åžarbon virüsü uzun süredir ülke gündeminde. BaÅŸta Bölge illeri olmak üzere birçok yerde ‘ÅŸarbon ÅŸüphesi’ baÅŸlÄ±klÄ± haberler gelmeye devam ediyor. Bu durumu DiyarbakÄ±r Kasaplar OdasÄ±, DiyarbakÄ±r Veteriner Hekimleri OdasÄ±, Dersim DamÄ±zlÄ±k Koyun Keçi YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi ile konuÅŸtuk. Oda ve birlik temsilcileri, yaÅŸanan durumun yanlÄ±ÅŸ tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k politikalarÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ithal edilen etin saÄŸlÄ±klÄ± bir kontrolden geçmediÄŸini ifade ettiler. DiyarbakÄ±r Veteriner Hekimler OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Serhat Aslan, ÅŸarbon aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r olduÄŸu için hayvan sahiplerinin ikna olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu yüzden düzenli ÅŸarbon aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

YETKÄ°SÄ° OLMAYANLAR DA DENETLÄ°YOR

DiyarbakÄ±r Veteriner Hekimleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Serhat Aslan, yaÅŸanan durumun ithal edilen etin denetlenmesinde siyaseten daha güçlü meslek gruplarÄ±nÄ±n bu alanda uzman olanlarÄ±n önüne geçmesinden kaynaklÄ± olduÄŸunu ifade etti. Aslan, “Bizim siyaseten meslek grubumuz çok zayÄ±f, mecliste siyaseten güçlü meslek gruplarÄ± yani ziraat mühendisleri, gÄ±da mühendisleri eczacÄ±lar, doktorlar bizim yetkimizde olan yetkileri alabiliyorlar. Bu durum bütün ülkenin maÄŸdur olmasÄ±na neden oluyor. Mesela veteriner hekimlerin yetkilerini zooteknisyenlere veriyorlar, ki bizim mesleÄŸimize en yakÄ±n olanlar zooteknisyenlerdir. Onlar bile bizim bilgimizin %10’nuna sahip deÄŸiller. Ä°ÅŸte bu durum ülkemizde tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ±n çökmesine, insanlara bulaÅŸan hastalÄ±klarÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±na ve hayvancÄ±lÄ±k politikalarÄ±nÄ±n yetersiz kalmasÄ±na sebep oluyor. Bunun sonucunda hayvancÄ±lÄ±k geriliyor, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± etkileniyor. GördüÄŸünüz gibi her ÅŸey ortada” dedi.

FotoÄŸraf: FÄ±rat Topal/Evrensel

YAÅžANAN DURUM HASIRALTI EDÄ°LÄ°YOR

Åžarbonlu hayvan sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin basÄ±na yansÄ±yan rakamlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ellerinde bir veri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Aslan, “Devlet veri açÄ±klamÄ±yor. AçÄ±klanmadÄ±ÄŸÄ± için bizim net bir verimiz yok. Ama Hakkari’de, Bitlis’te, Urfa’da, Mardin’de basÄ±na yansÄ±yan durumlar söz konusu. Ancak hasÄ±r altÄ± edildiÄŸi için elimizdeki veriler saÄŸlÄ±klÄ± olmuyor. Åžarbon aÅŸÄ±sÄ± çok aÄŸÄ±r bir aÅŸÄ±, siz hayvana ÅŸarbon aÅŸÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman o hayvan 1 hafta aÅŸÄ±nÄ±n etkisinde kalÄ±yor, gebe hayvanlarda yavru atÄ±mÄ± oluyor. Siz de bunu hiçbir ÅŸekilde hayvan sahibine anlatamazsÄ±nÄ±z. Bu nedenle de ÅŸarbon aÅŸÄ±sÄ± Türkiye’de düzenli yapÄ±lmÄ±yor.YapÄ±lacak ilk iÅŸ; Türkiye genelinde ÅŸarbon aÅŸÄ±sÄ± yapmak olmalÄ±”dedi.

FotoÄŸraf: FÄ±rat Topal/Evrensel Ä°THAL HAYVANLARIN VETERÄ°NER KONTROLÜ YAPILMALI

DiyarbakÄ±r Kasaplar OdasÄ± BaÅŸkanÄ± HacÄ± AtlÄ± ise ÅŸarbonun ithal hayvanlardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ithal edilen etin devlet tarafÄ±ndan yeterli düzeyde kontrollerinin de yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. AtlÄ±, “ Ä°ki yÄ±l önce yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z açÄ±klamalarda, devlet ithal hayvan alÄ±mlarÄ± yaparken veteriner kontrollerini kesinlikle yapmalÄ± bunlarÄ±n üzerinde devletin ciddi kontrollerinin olmasÄ± gerekiyor demiÅŸtik. Ancak böyle olmadÄ±” dedi. Åžarbon tehdidinin mahalle kasaplarÄ±nÄ± fazla etkilemeyeceÄŸini söyleyen AtlÄ±, “Mahalle kasaplarÄ± yerli hayvan etlerini kullanÄ±yor zaten bundan dolayÄ± etkilemiyor” dedi. DiyarbakÄ±r’da henüz kasaplara ulaÅŸan bir ÅŸikayetin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten AtlÄ± “Ä°nsanlar arasÄ±nda psikolojik etki yaratÄ±yor. Millet psikolojik etkiden dolayÄ± tavuk etlerine yöneldi” dedi. Devletin ithal ettiÄŸi ürünleri Et BalÄ±k KurumlarÄ±na verdiÄŸini ve bu kurumlarÄ±n da ürünleri kendi satÄ±ÅŸ ofislerine verdiÄŸini söyleyen AtlÄ± “Bu sorunlarÄ± çözmek için yerli üretimi destekleyecek iÅŸler yapmasÄ± lazÄ±m” dedi.

YEREL ÜRETÄ°CÄ° DESTEKLENSÄ°N

Dersim DamÄ±zlÄ±k Koyun Keçi YetiÅŸtiricileri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Zeynel ErdoÄŸan ÅŸarbon sorununun yerel üreticiyi desteklemekle çözüleceÄŸine dikkat çekerek, “Özellikle yem girdilerinin pahalÄ± olmasÄ± üreticiyi zora sokuyor. Yem girdilerinin üreticinin bütçesine göre düzenlenmesi gerekiyor. Tüm bunlar yapÄ±lÄ±rsa hem ülkeye yetecek hem de dÄ±ÅŸarÄ±ya satacak kadar hayvanÄ±mÄ±z var. 90’larda dÄ±ÅŸarÄ±ya hayvan satÄ±yorduk bugün hayvan ithal eder hâle geldik. Yereldeki üretici desteklenirse dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olmayÄ±z. Åžarbon vb. hastalÄ±klarda yaÅŸanmaz” dedi. (DiyarbakÄ±r - Dersim/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 17:15

www.evrensel.net