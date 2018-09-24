2 Ekim'de tiyatro mevsimi baÅŸlÄ±yor

Devlet TiyatrolarÄ± 2 Ekimâ€™de perdeleri aÃ§Ä±yor. Yerli ve yabancÄ± yaklaÅŸÄ±k 160 farklÄ± oyun seyirciyle buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Yeni tiyatro sezonuna 32 prömiyerle baÅŸlayacak olan Devlet TiyatrolarÄ±, 2 Ekim SalÄ± gününden itibaren seyircilerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

‘Bereketli topraklarÄ±n’ usta kalemi Orhan Kemal’in ‘Üç KâÄŸÄ±tçÄ±’sÄ±ndan, dünyaca ünlü Rus roman yazarÄ± Dostoyevski’nin ölümsüz eseri ‘Suç ve Ceza’ya, ünlü Ä°ngiliz oyun yazarÄ± Shkespeare’in ‘HÄ±rçÄ±n KÄ±z’ ve ‘KÄ±ÅŸ MasalÄ±’ndan Yunus Emre’nin ‘Divane AÄŸaç’Ä±na kadar birçok eser Devlet TiyatrolarÄ±nÄ±n bu sezon yeni oyunlarÄ±ndan.

Devlet TiyatrolarÄ±nÄ±n yeni sezonda yerli ve yabancÄ± yaklaÅŸÄ±k 160 farklÄ± oyun sahneleyecek olan Devlet TiyatrolarÄ±, bu sezon yaklaÅŸÄ±k 120 yerli eseri seyirciyle buluÅŸturacak.

ANKARA SAHNELERÄ°NDE 8 YENÄ° OYUN

Devlet TiyatrolarÄ±nÄ±n ilk ay repertuarÄ±nda en fazla yeni oyun Ankara’da sahnelenecek. Ankara Devlet Tiyatrosu 2018-2019 tiyatro sezonuna 8 yeni oyun ile baÅŸlayacak. ‘TahtsÄ±z Kraliçe’, ‘Reis Bey’, ‘KÄ±ÅŸ MasalÄ±’, ‘Misafir’, ‘Divane AÄŸaç’ (Yunus Emre), ‘Ben Anadolu’, ‘Sevda Dolu Bir Yaz’ ve ‘Suç ve Ceza’ Ankara sahnelerinde seyirciyle buluÅŸacak yeni oyunlardan.

Dünyaca ünlü Rus yazar Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’sÄ± da yeni sezonda Devlet TiyatrolarÄ±nda sahnelenecek. YönetmenliÄŸini Devlet TiyatrolarÄ± Edebi Kurul BaÅŸkanÄ± ve rejisör Bozkurt Kuruç’un yaptÄ±ÄŸÄ± oyun 31 Ekim’de prömiyer yapacak.

William Shakespeare’in yazdÄ±ÄŸÄ± ve prömiyerini 9 Ekim SalÄ± günü yapacak olan ‘KÄ±ÅŸ MasalÄ±’ oyununu Devlet TiyatrolarÄ± BaÅŸrejisörü Hakan Çimenser yönetiyor.

Görsel: devtiyatro.gov.tr sitesinden alÄ±ntÄ±

Ä°STANBUL SAHNELERÄ°NDE 3 PRÖMÄ°YER

Yeni sezonda 3 yeni oyunla perde açacak olan Ä°stanbul Devlet Tiyatrosu en çok yeni oyunun sahneleneceÄŸi ikinci ÅŸehir. ‘HÄ±rçÄ±n KÄ±z’, ‘Radyum KÄ±zlarÄ±’ ve ‘Kendi Gök Kubbemiz’ Ä°stanbul seyircisiyle buluÅŸacak yeni oyunlardan.

Görsel: devtiyatro.gov.tr sitesinden alÄ±ntÄ±

Ä°stanbul ve Ankara dÄ±ÅŸÄ±ndaki illerdeki yeni oyunlarÄ±n listesi:

Ä°zmir:

Nereye

Prömiyer Partisi

Bursa:

Üç KaÄŸÄ±tçÄ±

Barbara’nÄ±n DoÄŸumu

KapÄ±lar

Adana:

KadÄ±n SÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±

YarÄ±nlara Geç Kalmadan

Trabzon:

Ä°kinci El Cinayet

DiyarbakÄ±r:

EntrikalÄ± Dolap KomedyasÄ±

Gül’e AÄŸÄ±t

Sihirli Kitap (çocuk oyunu)

Antalya:

Zümrüdüanka

Godot’yu Beklerken

Erzurum

Ufak Bir Hata

Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli HayatÄ± (çocuk oyunu)

Konya

Fehim PaÅŸa KonaÄŸÄ±

Gün Anneme Gebe

Sivas

AyÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ± Sirki (çocuk oyunu)

Lena, Leyla ve DiÄŸerleri

Kargo

Van

Kahvede Åženlik Var (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 12:30

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