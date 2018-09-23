Ä°sviÃ§reâ€™de binlerce kadÄ±n, â€˜eÅŸit Ã¼cret iÃ§inâ€™ eylem yaptÄ±

Ä°sviÃ§reâ€™de Unia sendikasÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± ile baÅŸkent Bernâ€™de bir araya gelen kadÄ±nlar, 'Ã¼cret eÅŸitsizliÄŸine, cinsiyetÃ§ilik ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa' son dedi.

Ä°smail ÅžÄ°MÅžEK

Bern

Ä°sviçre’de Unia sendikasÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± ile baÅŸkent Bern’de bir araya gelen binlerce emekçi, “ücret eÅŸitsizliÄŸine, cinsiyetçilik ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa” son dedi.

“EÅŸit ise eÅŸit ücret” talebi için uzun yÄ±llar boyunca mücadelelerini sürdüren binlerce emekçi kadÄ±n, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa ve ücret eÅŸitsizliÄŸine karÅŸÄ± dün sokaÄŸa çÄ±ktÄ±, taleplerini haykÄ±rdÄ±. Ellerinde pankartlarÄ± ve talepleri yazan dövizleri ile kadÄ±n emekçiler, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± da “yeter” dediler.

ANAYASA MADDESÄ° UYGULANSIN

Anayasa ile garanti altÄ±na alÄ±nan “eÅŸit ise eÅŸit ücret” maddesinin hayata geçirilmesini talep eden binlerce kiÅŸi, kadÄ±nlara yönelik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa son verilmesini talep etti.

Unia sendikasÄ±nÄ±n düzenlediÄŸi mitinge, Ä°sviçre genelinde ücretsiz ulaÅŸÄ±m saÄŸlanÄ±rken, miting öncesi yürütülen çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da etkisi ile 20 bin kiÅŸi sokaklarÄ± doldurdu.

Bern Schützenmatte’de biraraya gelen baÅŸta emekçi kadÄ±nlar olmak üzere, sendikalar, siyasi partiler, göçmen örgütleri, yaptÄ±klarÄ± konuÅŸmalarda, anayasada güvence altÄ±na alÄ±nan haklarÄ±n pratikte de uygulanmasÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°sviçre’nin her yerinden katÄ±lÄ±mÄ±n olduÄŸu eylemde, Schützenmatte’da yapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Ä°sviçre Parlementosu’na doÄŸru yürüyüÅŸe geçildi. YürüyüÅŸ boyunca coÅŸkunun ve sloganlarÄ±n hakim olduÄŸu kortejler, Bern sokaklarÄ±nda renkli görüntülere neden oldu.

KADIN GREVÄ° HAZIRLIÄžI

FotoÄŸraf: Ä°smail ÅžimÅŸek/EVRENSEL

“YaÅŸasÄ±n kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±”, “Ä°ÅŸ yerlerinde tacize son” ve “Genel grev” yazÄ±lÄ± dövizler ve sloganlar eÅŸliÄŸinde uzun bir yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtiren kitle içinde gençlerin katÄ±lÄ±mÄ± dikkat çekti.

Erkeklerin de yoÄŸun dayanÄ±ÅŸma gösterdiÄŸi miting, parlamento meydanÄ±nda yapÄ±lan konuÅŸmalar eÅŸliÄŸinde son buldu.

KonuÅŸmalarda kadÄ±nlarÄ±n iÅŸ yaÅŸamÄ±nda sadece ücret eÅŸitsizliÄŸi yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±, görevlendirmelerde de ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve son dönemde iÅŸ yerlerinde tacizin arttÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Unia sendikasÄ±, diÄŸer örgütler ve sendikalarla birlikte, kadÄ±n haklarÄ± ve eÅŸitliÄŸi gerçekleÅŸtirmek için 2019 yÄ±lÄ±na yönelik bir kadÄ±n grevi hazÄ±rlÄ±yor. “EÅŸitlik istiyoruz”, “AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa son”, “YaÅŸamÄ±n her alanÄ±nda eÅŸitlik sloganlarÄ±” ile öne çÄ±kan kadÄ±n emekçiler, 2019 yÄ±lÄ±nda greve bütün güçleri ile katÄ±lacaklarÄ± mesajÄ± verdiler.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 12:37

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