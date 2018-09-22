Arin bebek gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re eriyor: 2 haftada 2,5 kilo vermiÅŸ!

Arin bebek iÃ§in cezaevine giden bakanlÄ±k yetkilileri, Arinâ€™i Ã§ocuk esirgeme kurumuna ya da akrabalarÄ±na verilmesini Ã¶nerdi.

Urfa T 2 Nolu Cezaevi’nde annesi Esma YÄ±lmaz ile birlikte kalan 14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± Arin bebeÄŸin kilo kaybÄ±nÄ±n artarak devam ettiÄŸi ve astÄ±m krizleri sÄ±rasÄ±nda gözlerinde kayma, göz altÄ±larÄ±nda morarma belirtileri baÅŸladÄ±. Cezaevindeki eÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ± 20 Eylül tarihinde ziyaret eden Mihdi YÄ±lmaz, “Arin durumunda farklÄ± bir ÅŸey yok. HastalÄ±ÄŸÄ± her geçen gün ilerliyor. EÅŸime doktorlar ilaçlarÄ±n kemik erimesine neden olduÄŸunu söylemesi ardÄ±ndan Arin'e ilaçlarÄ±nÄ± annesi vermiyor. Arin’i dün gördüÄŸümde hasta olduÄŸu belliydi hiç normal bir çocuk gibi görünmüyordu” dedi.

‘Ä°KÄ° HAFTA DA BÄ°R BUÇUK KÄ°LO VERMÄ°Åž’

EÅŸinin Arin’e astÄ±m krizi geldiÄŸinde burnunun kÄ±zardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gözlerinin altÄ± morardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gözlerinde kayma baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini belirten YÄ±lmaz, ÅŸöyle devam etti: “Yürümeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± için artÄ±k krizler artmÄ±ÅŸ. ZorlandÄ±ÄŸÄ± için saçlarÄ±nÄ± çekmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. Kilo kaybÄ± çok fazla, iki hafta da bir buçuk kilo vermiÅŸ. Zaten Arin o kadar zayÄ±flamÄ±ÅŸ ki tanÄ±nmayacak durumda. ÇocuÄŸa daha önce bir yaÅŸÄ±ndayken, bir buçuk yaÅŸÄ±ndaki bebek elbiseleri gönderiyordum; ÅŸimdi ise 6 aylÄ±k bebek elbiseleri gönderiyorum.”

SU SORUNU SÜRÜYOR

YÄ±lmaz, eÅŸinin Arin’in durumuyla ilgili “Arin’e anne sütü dÄ±ÅŸÄ±nda cici bebe ve mama vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama midesindeki reflüden kaynaklÄ± emdiÄŸi sütü de bozulan süt ÅŸeklinde kusuyor” dedi. Arin bebeÄŸin kilo kaybÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan kaynaklÄ± her gün kilosunun ölçülmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden baba YÄ±lmaz, “Raporla ilgili herkes topu birbirine atÄ±yor. Cezaevinde kÄ±smi iyileÅŸmeler olmuÅŸ. Arin ve annesi 14 kiÅŸilik bir koÄŸuÅŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ. Su sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hala devam ediyor” dedi. Su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla ilgili yetkililerle görüÅŸtüÄŸünü belirten YÄ±lmaz, yetkililerin “kuyu açtÄ±klarÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ama ÅŸimdilik baÅŸka yapacaklarÄ± bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söylediÄŸini aktardÄ±.

TEK BAÅžINA KREÅžE GÖTÜRÜLMEK Ä°STENDÄ°

Cezaevinde yeni kreÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren YÄ±lmaz, “EÅŸimin günde bir saat Arin’i tek baÅŸÄ±na kreÅŸe göndermesini istemiÅŸler. EÅŸim de Arin’in kendisinden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tek baÅŸÄ±na gönderemeyeceÄŸini, ancak kendisinin de onunla giderse gönderebileceÄŸini söylemiÅŸ ve izin vermemiÅŸ” dedi.

‘GÖZLERÄ°MÄ°N ÖNÜNDE ERÄ°YOR’

“Bir çocuÄŸa sahip çÄ±kacak insanlÄ±k kalmadÄ±ysa diyecek bir ÅŸeyim yok artÄ±k” diyen baba YÄ±lmaz, tepkisini ÅŸu sözlerle dile getirdi: “Sadece Arin için deÄŸil Arin gibi onlarca çocuk aynÄ± durumda. ArtÄ±k çalacak kapÄ±mÄ±z kalmadÄ±, kimse sesimizi duymuyor. Arin deyince artÄ±k konuÅŸamÄ±yorum. Bir baba olarak çocuÄŸum gözlerimin önünde eriyor, ne elim yetiÅŸiyor ne yapabileceÄŸim bir ÅŸey var. BabasÄ± olarak elim kolum baÄŸlÄ±, görüyorum, duyuyorum ama bir ÅŸeyler yapamÄ±yorum ne kadar zor, artÄ±k söz kalmadÄ±.”

‘VERÄ°N BÄ°Z BAKALIM’

Sosyolog dÄ±ÅŸÄ±nda Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yetkililerin geldiÄŸini ve eÅŸiyle Arin hakkÄ±nda görüÅŸüldüÄŸünü anlatan YÄ±lmaz, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Yetkililer, eÅŸime ‘Madem bu kadar çocuÄŸunuz hasta çocuÄŸu neden ailenize vermiyorsunuz’ demiÅŸ. EÅŸim de sinirlenerek, ‘Ben çocuÄŸumla ilgili sizden akÄ±l alacak halim yok’ ÅŸeklinde cevap vermiÅŸ. ‘Benim 3 çocuÄŸum evde ve onlara eÅŸim bakÄ±yor. Bu hasta kÄ±zÄ±mÄ± da göndersem eÅŸim tek baÅŸÄ±na nasÄ±l bakacak? Arin birde süt emiyor ben nasÄ±l göndereyim?’ demesi üzerine yetkililer ‘Mama verin’ demiÅŸ. EÅŸim duruma tepki göstererek, ‘Madem insani, vicdani olarak gelmiÅŸsiniz, elinizi vicdanÄ±nÄ±za koyarak, bir çözüm bulun’ diye cevaplamÄ±ÅŸ. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda daha önce birkaç kez daha eÅŸime Arin’i çocuk yetiÅŸtirme yurduna vermesini istemelerini yeniden tekrarlamÄ±ÅŸlar.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 09:46

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