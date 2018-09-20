EMEPâ€™ten Cargill direniÅŸine destek ziyareti

Emek Partisi, sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve Bursa’dan Ä°stanbul’a yürüyerek Cargill Genel MüdürlüÄŸü önüne gelen Cargill iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma ziyaretinde bulundu. ABD sermayeli Cargill’de Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± TekgÄ±da-Ä°ÅŸ sendikasÄ±na üye olduÄŸu için 14 iÅŸçi iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸe iade talebiyle baÅŸlatÄ±lan direniÅŸin 150. gününde Bursa’dan yola çÄ±kan iÅŸçiler tüm engellemelere raÄŸmen ÅŸirketin AtaÅŸehir Palladium Tower’da bulunan genel müdürlüÄŸü önüne ulaÅŸtÄ±.

DireniÅŸin 157. gününde Cargill iÅŸçilerini Emek Partisi Ä°stanbul Ä°l Örgütü ziyaret etti. “Cargill iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir”, “Direne direne kazacaÄŸÄ±z” sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel ve TekgÄ±da-Ä°ÅŸ Örgütlenme UzmanÄ± Suat KarlÄ±kaya konuÅŸtu.

‘HER ENGELDE VAZGEÇERSEK ÇOCUKLARIMIZ KAYBEDECEK’

“YÄ±llarca biz bir aileyiz, diyen ÅŸirket, en ufak hak arama çalÄ±ÅŸmasÄ±nda bu insanlarÄ± sokaÄŸa attÄ±. Madem bizleri sokaÄŸa attÄ±nÄ±z, biz de ‘Gündüzleri yürüyerek, geceleri üzerimize çadÄ±r bile almadan sokaklarda yatarak Ä°stanbul’a geliriz’ dedik” ifadelerini kullanan KarlÄ±kaya, “Önümüze gelen her engelde vazgeçtiÄŸimiz an geleceÄŸimiz, çocuklarÄ±mÄ±z kaybedecek. Cargill direniÅŸi çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸinin mücadelesidir” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ° SINIFI NE ZAMAN BÄ°RLEÅžÄ°RSE O ZAMAN KAZANACAK’

KarlÄ±kaya ÅŸöyle devam etti:

“Bu mücadele iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesidir. Flormar’daki dostlarÄ±mÄ±zla yürüdük. Çünkü iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± bütün mücadelelerini bir araya getirmediÄŸi sürece kaybedecek. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ne zaman birleÅŸecek, bütün mücadeleler benim diyecek o zaman sÄ±nÄ±f kazanacak, biz kazanacaÄŸÄ±z. Bunun için buraya gelmeniz çok anlamlÄ±. AtaÅŸehir’de, Cargill önünden sesleniyorum. Siz 14 iÅŸçi çÄ±karttÄ±k sandÄ±nÄ±z. Biz yalnÄ±z deÄŸiliz, görüyorsunuz.”

‘DÄ°RENÄ°ÅžÄ°N YANINDAYIZ’

Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, “HaklÄ± direniÅŸinizin yanÄ±ndayÄ±z. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçiler olarak yalnÄ±z deÄŸilsiniz” dedi. Türkiye’de binlerce iÅŸçinin, kÄ±sÄ±tlama, daralma, kota gibi gerekçelerle iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Tüzel, “Patronlar hiçbir zaman ‘Siz sendikalaÅŸtÄ±nÄ±z. Bize zarar veriyorsunuz. O yüzden iÅŸten çÄ±kardÄ±k’ demiyorlar. Cargill patronu da 14 Eylül’de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸekere getirilen kota nedeniyle 14 iÅŸçiyi çÄ±kartmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Bütün kapitalist patronlar konu iÅŸçi hakkÄ± olduÄŸunda tÄ±pkÄ± iktidarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi yalan söylüyor. Burada örgütlenen iÅŸçiler sonuna kadar haklÄ±lar. GerçeÄŸin, emeÄŸin, alÄ±n terinin peÅŸindeler. Ama tarÄ±mÄ± bitiren iktidar politikalarÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki sermaye, patron gücünün bir tanesi olan Cargill bu konuda da yalan söylüyor. Cargill’in ülkemize karÅŸÄ± iÅŸlediÄŸi suçlar çok fazla. Ülkede 14 ÅŸeker fabrikasÄ± özelleÅŸtirildi. Bunun arkasÄ±nda bir suçlu varsa iÅŸte bu ABD menÅŸeli Cargill firmasÄ±” dedi.

‘SÖZE GELÄ°NCE SENDÄ°KA ANAYASAL HAK’

“Söze gelince sendika anayasal hak” diyen Tüzel, “Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da bu hakkÄ±nÄ± kullanmak istedi. Bütün kapitalist patronlar, iÅŸbirlikçiler, gökdelenlerde oturanlar iÅŸçi insanca yaÅŸasÄ±n, hak ettiÄŸi ücreti alsÄ±n, iÅŸ cinayetlerine kurban gitmesin deyince iÅŸlerine gelmiyor. Ä°ÅŸçileri kapÄ±ya koymak tek çÄ±kÄ±ÅŸ yolu olarak görünüyor” dedi.

‘YERLÄ°, MÄ°LLÄ°YÄ°Z’ DE Ä°ÅžÇÄ°YÄ° TUTUKLA

Ä°ktidarÄ±n ‘Yerli-milli’ söylemine de tepki gösteren Tüzel ÅŸöyle konuÅŸtu:

“ÖzelleÅŸtirmelerin arkasÄ±ndaki kara düzeni, arkasÄ±ndaki patron takÄ±mÄ±nÄ±, Cargill yöneticilerini, Cargill’in iÅŸten atmalarÄ±nÄ± görmezden geliyorlar. YasalarÄ± kimler çÄ±kartÄ±yor? Hukuk, yasa düzeni kimlere hizmet ediyor? Sizin örneÄŸinizde bir kez daha karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±. Bursa’dan buraya yürüyünceye kadar sayÄ±sÄ±z engelle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±nÄ±z. Tuzla’da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±nÄ±z. Neden? Hak mücadelesi verdiÄŸiniz için. 3.HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçi kardeÅŸlerimiz temiz yemek, güvenli ulaÅŸÄ±m, ücretler zamanÄ±nda ödensin dediÄŸi için, gÄ±na geldiÄŸi için isyan ettiler, direniÅŸe geçtiler. Åžirketler sesimizi duysun dediler. 600’ü gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, 24’ü tutuklandÄ±. NeymiÅŸ? ÇalÄ±ÅŸma hürriyetini engellemekmiÅŸ, mala zarar vermekmiÅŸ. Ä°ÅŸte Türkiye’nin gerçekliÄŸi bu. Tekelci sistemin gerçeÄŸi bu. Halka dönüp yerlilik-millilik sözleri edenlerin bütün bu iÅŸlerin arkasÄ±ndaki rolleri de ortada.”

‘TEK ÇIKIÅž YOLU BÄ°RLEÅžMEK, ÖRGÜTLENMEK’

Bu haksÄ±zlÄ±klar karÅŸÄ±sÄ±nda tek çÄ±kÄ±ÅŸ yolunun birleÅŸmek, direnmek, örgütlenmek olduÄŸunu ifade eden Tüzel, “Bütün sektörlerde dayanÄ±ÅŸma içinde olmamÄ±z gerekir. Kriz üzerinden ‘Herkes aklÄ±na baÅŸÄ±na alsÄ±n’ diye fetvalar veriliyor. Patronlara ‘velinimetimiz’ diyenler yeni ekonomik program açÄ±kladÄ±lar. FedakarlÄ±k, kemer sÄ±kma iÅŸçi ve emekçi sÄ±nÄ±fÄ±na düÅŸüyor. Simide 25 kuruÅŸ daha zam yapÄ±ldÄ±. Åžimdi krizi fÄ±rsata dönüÅŸtürmek isteyenler, siyasi irade hiçbir zaman Cargill gibi patronlarÄ±n haksÄ±z kazancÄ±na dur demeyi düÅŸünmüyor. Vergiyi tabana yaymaktan söz eden, iÅŸçiler biraz daha diÅŸini sÄ±ksÄ±n diyenler niye bunlarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el koymayÄ± düÅŸünmezler?” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Cargill iÅŸÃ§ilerinin oturma eylemi sÃ¼rÃ¼yor

Cargill iÅŸÃ§ilerinin Cargill Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼ne yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ engellendi

Cargill Ã¶nÃ¼nde eylem: Ä°ÅŸten atÄ±lan 14 iÅŸÃ§i iÅŸe geri alÄ±nsÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 EylÃ¼l 2018 23:16

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