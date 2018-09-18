Cargill Ã¶nÃ¼nde eylem: Ä°ÅŸten atÄ±lan 14 iÅŸÃ§i iÅŸe geri alÄ±nsÄ±n

SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan ve 6 gün önce fabrikanÄ±n kurulu olduÄŸu Bursa’dan Ä°stanbul’a yürüyüÅŸ baÅŸlatan Cargill iÅŸçileri, firmanÄ±n genel müdürlüÄŸü önünde yaptÄ±klarÄ± eylemle “Bu mücadele Cargill’de TÄ°S yapÄ±ncaya kadar sürecek” dedi. 156 gün önce iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸçileri, Genel Müdürlük önündeki direniÅŸi cuma gününe kadar sürdürecek. Ä°ÅŸçiler dün gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 7 saat boyunca gözaltÄ±nda tutulmuÅŸtu. GözaltÄ± iÅŸlemine tepki gösteren iÅŸçiler, “Yasalar deÄŸil talimatlar uygulanÄ±yor bu ülkede. Yasalar uygulansÄ±n” dedi.

KÄ°TLESEL AÇIKLAMA

Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlenen Cargill iÅŸçilerine TÜMTÄ°S, DERÄ°TEKS, Ä°YÄ°-SEN, Limter-Ä°ÅŸ, Belediye-Ä°ÅŸ, Limter-Ä°ÅŸ, AtaÅŸehir Belediye Ä°ÅŸçileri, Emek Partisi, TGB, TKP, TKH, DÄ°P, Sosyal Demokrasi DerneÄŸi ve ADD de destek verdi. Palladium Tower’da bulunan Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde toplanan iÅŸçi ve emekçiler sÄ±k sÄ±k, “Cargill iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir”, “AtÄ±lan iÅŸçiler geri alÄ±nsÄ±n”, “Sendika haktÄ±r engellenemez”, “Direne direne kazanacaÄŸÄ±z” sloganlarÄ±nÄ± attÄ±. Eylemde 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçilerine ve direniÅŸteki Flormar iÅŸçilerine selam gönderildi.

IUF: ÅžÄ°RKETLE Ä°LETÄ°ÅžÄ°ME GEÇÄ°LDÄ°

Burada konuÅŸan IUF (UluslararasÄ± GÄ±da Ä°ÅŸçileri) Temsilcisi Sarah Meyer, “Åžirketle iletiÅŸime geçildi. Çabalar sürüyor. Biz mücadele etmezsek atÄ±lan iÅŸçiler son olmayacak” dedi.

Cargill iÅŸçileri adÄ±na konuÅŸan Suat KarlÄ±kaya da “Cargill iÅŸçilerinin tek talebi var. YaÅŸatÄ±lan maÄŸduriyetin giderilmesi ve tekrar iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±lmasÄ±” dedi. KarlÄ±kaya ÅŸöyle konuÅŸtu: “BulunduÄŸunuz ülkenin kanunlarÄ±na uyma taahhüdünüz var. Ä°ÅŸe iade davasÄ±nÄ± kazanÄ±rsak iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rma sözü veriyor musunuz? Yoksa daha önce yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi paralarÄ± ödeyip iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rmayacak mÄ±sÄ±nÄ±z? Cargill yönetimine sesleniyoruz. 14 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± derhal iÅŸbaÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±n. Aksi durumda gerçek anlamda eylemlere baÅŸlayacaÄŸÄ±z. KazanÄ±lana kadar devam edeceÄŸiz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 15:21

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