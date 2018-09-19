Cargill iÅŸÃ§ilerinin oturma eylemi sÃ¼rÃ¼yor

TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlendikleri iÃ§in iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸÃ§ilerinin dÃ¼n genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k binasÄ± Ã¶nÃ¼ne taÅŸÄ±nan direniÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.

TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan ve Bursa’dan Ä°stanbul’a yürüyerek firmanÄ±n genel müdürlüÄŸünün bulunduÄŸu Palladium Tower’Ä±n önüne gelen Cargill iÅŸçilerinin oturma eylemi sürüyor. 157 gün önce iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸçilerinin, Genel Müdürlük önündeki ‘AtÄ±lan iÅŸçiler geri alÄ±nsÄ±n’ talebiyle sürdürdüÄŸü oturma eylemi cuma günü sona erecek.

Cargill önünde gece konaklamasÄ±na ise emniyet tarafÄ±ndan izin verilmediÄŸini aktaran Cargill iÅŸçileri, “Kalan zamanÄ±mÄ±zÄ± gözaltÄ±nda geçirmeye sebebiyet vermemek için direniÅŸimize bu ÅŸekilde devam edeceÄŸiz” dedi.

Gün içerisinde direniÅŸ alanÄ±na gelen polisler, müziÄŸin sesinin kÄ±sÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Bu durumu sosyal medyadan paylaÅŸan iÅŸçiler, "Güçlünün haklÄ± olduÄŸu deÄŸil, haklÄ±nÄ±n güçlü olduÄŸu bir ülkedir özlemimiz. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçileri niye attÄ±n diye iÅŸverene sormalÄ±dÄ±r devlet iÅŸçiye müziÄŸin sesini kÄ±s dememelidir" diyerek tepki gösterdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Güçlünün haklÄ± olduÄŸu deÄŸil, haklÄ±nÄ±n güçlü olduÄŸu bir ülkedir özlemimiz. Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçileri niye attÄ±n diye iÅŸverene sormalÄ±dÄ±r devlet iÅŸçiye müziÄŸin sesini kÄ±s dememelidir. #Thecargill14 pic.twitter.com/nd48mP7tmU — suat karlÄ±kaya (@suatkarlkaya) 19 Eylül 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 17:57

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