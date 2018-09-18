FotoÄŸraf: Evrensel
Cargill iÅŸÃ§ilerinin Cargill Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼ne yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ engellendi
Sendika haklarÄ± iÃ§in Cargill Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼ne yÃ¼rÃ¼yen Cargill iÅŸÃ§ileri, Kartal'da polis tarafÄ±ndan engellendi.
SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸçilerinin Palladium Towers'taki Cargill Genel MüdürlüÄŸü önüne yürüyüÅŸü polis tarafÄ±ndan engellendi.
Geceyi Kartal MeydanÄ±’nda geçiren iÅŸçiler, sabah saatlerinde saat 14.00’te Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde olunacak ÅŸekilde yürüyüÅŸe baÅŸlamak için hazÄ±rlandÄ±. Ancak polis iÅŸçilerin yürüyüÅŸünü engelledi. YapÄ±lan görüÅŸmede iÅŸçilerin taleplerine kulak tÄ±kayan polis, yürüyüÅŸe izin vermedi.
Ä°ÅŸçiler, saat 14:00’te Genel Müdürlük önünde bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirilip 21 Eylül Cuma gününe kadar burada konaklamayÄ± planlÄ±yordu.
Ä°ÅžÇÄ°LER DÜN TUZLA'DA GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIÅžLARDI
Cargill iÅŸçileri, dün Tuzla’da gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, ifade iÅŸlemleri sonrasÄ± serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±. GözaltÄ±na iliÅŸkin Cargill iÅŸçilerinin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada "GözaltÄ±na alÄ±nan bütün Cargill iÅŸçileri serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kamuoyuna bildirir herkese teÅŸekkür ederiz. YarÄ±n saat 14:00’da Palladium Towers önünde basÄ±n açÄ±klamamÄ±z vardÄ±r" denilmiÅŸti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 EylÃ¼l 2018 09:05
Polislerce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Cargill iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±