Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ± perdelerini 3 Ekimâ€™de aÃ§acak

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Åžehir TiyatrolarÄ± yaz sezonunda verdiÄŸi aranÄ±n ardÄ±ndan 3 Ekimâ€™de perdelerini aÃ§acak.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Åžehir TiyatrolarÄ± yeni sezonu 3 Ekim’de açÄ±yor. Önümüzdeki ay 7 sahnede toplam 21 oyun sahnelenecek. Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ± yeni sezona 4 müzikal ve 1 yeni oyunla ‘merhaba’ diyecek.

Ä°ÅŸte Åžehir TiyatrolarÄ±’nÄ±n Ekim ayÄ± programÄ±nda yer alan oyunlar ve konularÄ±:

CAN YELEÄžÄ° (YENÄ° OYUN)

Hayat kendi akÄ±ÅŸÄ±nda gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken yola düÅŸenlerin ve yeni bir hayat için yÄ±llarca yolculuk yapanlarÄ±n hikayesi; Mülteci bir Anne yaÅŸamaya mecbur kaldÄ±ÄŸÄ± bir düzenin içinde, yeterince tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± bir coÄŸrafyada, savaÅŸÄ±n bÄ±çak gibi kestiÄŸi eski hayatÄ±na tutunup yeni olanla baÅŸ etmeye çabalar. AynÄ± kaderi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± komÅŸusu da savaÅŸÄ±n sürüklediÄŸi ve eÅŸitlediÄŸi diÄŸer kadÄ±ndÄ±r. AnladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, anlamak istemediÄŸimiz, zaman zaman öfkelendiÄŸimiz durumlarla ilk defa yüzleÅŸebileceÄŸimiz bir öykü. Hepimiz aynÄ± dünyada yaÅŸÄ±yorken, nasÄ±l oluyor da ötekine dönüÅŸtürüyoruz? “Gerçekler; Gerçekleri görmezsen çarpar insanÄ±, alÄ±r duvara çarpar”

BÄ°ZÄ°M AÄ°LE (MÜZÄ°KAL)

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

SadÄ±k Åžendil'in ölümsüz eseri "Bizim Aile"yi Sinem Bayraktar'Ä±n uyarlamasÄ±yla tiyatro sahnesine taÅŸÄ±yoruz.Sevgi,saygÄ±,birlik ve beraberlik duygularÄ±yla bezenen bu müzikli oyunumuzda emeÄŸin ve sevginin gücünü gösterirken aile sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda bir yolculuÄŸa çÄ±kÄ±yoruz.

ÅžAHANE ZÜÄžÜRTLER

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batÄ± ülkelerine kaçtÄ±. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çar'a ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeÅŸitli evlerde hizmetçilik ve uÅŸaklÄ±k yaparak hayatlarÄ±nÄ± sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardÄ±r ve Ouratieff çifti parayÄ± korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaÅŸayan çiftin baÅŸÄ±na akÄ±lalmaz olaylar gelir. FransÄ±z bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdÄ±ÄŸÄ± komedi, eÄŸlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçÄ±rÄ±lmaz bir fÄ±rsat.

MACBETH

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

"Ä°yi kötüdür, kötü de iyi..." W.Shakespeare herkes tarafÄ±ndan iyi bir savaÅŸçÄ± ve iyi bir insan olarak bilinen Macbeth,savaÅŸ sonrasÄ± yurduna dönerken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± cadÄ±lardan gelecekte kral olacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenir. Bu kehanet, Macbeth'in içindeki kötü tutkularÄ± harekete geçirir ve sonunu hazÄ±rlar. Kukla ve dramatik oyunculuÄŸun iç içe geçtiÄŸi bu uyarlamada Macbeth sürrealist bir yorumla seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor.

BAK BÄ°ZÄ°M ÅžARKIMIZI ÇALIYORLAR (MÜZÄ°KAL)

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

SahnelendiÄŸi birçok ülkede beÄŸeniyle izlenerek, “Tony”, “Outer Critics”, “Theater World” ödüllerine layÄ±k görülen bu eÄŸlenceli Broadway müzikali, oyunun ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ±n bestecisi Marvin Hamlisch ile ÅŸarkÄ± sözlerinin yazarÄ± Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaÅŸadÄ±klarÄ± aÅŸk hikayesinden esinlenilerek yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Oyunda, ÅŸöhretli ancak takÄ±ntÄ±lÄ± bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çÄ±lgÄ±n ve yetenekli bir söz yazarÄ± olan Sonia’nÄ±n yaratÄ±cÄ± iÅŸ birliÄŸi ve fÄ±rtÄ±nalÄ± duygusal iliÅŸkileri anlatÄ±lÄ±yor. Bu renkli macerada kahramanlarÄ±mÄ±za içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyifli ÅŸarkÄ± ve danslarÄ±yla eÅŸlik ediyor.

CÄ°BALÄ° KARAKOLU (MÜZÄ°KAL)

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

Cibali Karakolu hali hazÄ±rda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyan pek çok gerçeÄŸe Ä±ÅŸÄ±k tutarak geçmiÅŸten günümüzü yansÄ±tan eleÅŸtirel bir ayna olmayÄ± baÅŸarÄ±yor. ÖÄŸrenilmiÅŸ kadÄ±n erkek iliÅŸkileri baÅŸta olmak üzere, paranÄ±n iliÅŸkilerdeki etkisi, çeÅŸitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduÄŸu yetersizlik, toplumsal ve politik yaÅŸama dair eleÅŸtirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanmasÄ± gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir.

BEN ÇAÄžIRMADIM

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

YazacaÄŸÄ± yeni romana konu arayan Mithat, o akÅŸam yakÄ±n dostlarÄ±nÄ± ve doÄŸaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmÄ±ÅŸ Madam'Ä± akÅŸam yemeÄŸine davet eder. Mithat'Ä±n amacÄ± hem mesleÄŸine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akÅŸam geçirmektir. Ancak iÅŸler hiç beklenmedik bir ÅŸekilde ilerler. Mithat ve karÄ±sÄ± Leyla için, o akÅŸamdan sonra hiçbir ÅŸey eskisi gibi olmayacaktÄ±r.

KOMÄ°K-Ä° ÅžEHÄ°R NAÅžÄ°T BEY

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

Türk Tiyatrosu'nun önemli adlarÄ±ndan NaÅŸit Özcan'Ä±n yaÅŸamÄ±ndan kesitler sunan oyun, 19. yüzyÄ±l sonundan 20. yüzyÄ±l ortalarÄ±na kadar olan süreçte tiyatromuzun, özellikle de Tuluat Tiyatrosu'nun sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dönemlerini, NaÅŸit ve Tiyatrosu'nun yaÅŸadÄ±klarÄ± üzerinden aktarÄ±yor. 20. yüzyÄ±l gerçeÄŸinde sinemanÄ±n giderek güçlenmesi ve yayÄ±lmasÄ±, Åžehir TiyatrolarÄ±'nÄ±n Ä°stanbul tiyatro yaÅŸamÄ±ndaki yeri, yaklaÅŸan 2. Dünya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ülkeye ve sanata yansÄ±yan zorluklarÄ±, Tuluat Tiyatrosu'nun yeni yol ayrÄ±mlarÄ±na giriÅŸi, NaÅŸit'in tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tiyatromuzun önemli adlarÄ±, NaÅŸit'in ailesiyle iliÅŸkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor. YakÄ±n dönem Türk Tiyatrosu'na müzikli anlatÄ±mÄ±yla, anÄ±larla harmanlanan bir gözle bakan oyun bizleri bir zaman yolculuÄŸuna çÄ±karÄ±yor.

HÄ°SSE-Ä° ÅžAYÄ°A

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

MeÅŸrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi Ä°bnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu; ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da didiÅŸmeye devam eden ve biricik kÄ±zlarÄ±nÄ± bir türlü paylaÅŸamayan ("hissei ÅŸayia") karÄ± kocanÄ±n bitip tükenmek bilmeyen kavgalarÄ±nÄ± konu alÄ±yor. Åžiddetli geçimsizlikle boÅŸanÄ±p yÄ±llarca birbirinden ayrÄ± kalan, her karÅŸÄ±laÅŸmada ezeli-ebedi kavgalarÄ±nÄ± tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düÅŸseler de bu didiÅŸmeden adeta zevk alan fakat aslÄ±nda her ÅŸeye raÄŸmen birbirini seven karÄ± kocanÄ±n ve onlarÄ±n arasÄ±nda kalan genç kÄ±zÄ±n öyküsü eÄŸlenceli bir üslupla aktarÄ±lÄ±yor.

KAHVEDE ÅžENLÄ°K VAR

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

KadÄ±n erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan iliÅŸkilerinin tartÄ±ÅŸmaya açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kahvede Åženlik Var; bir kadÄ±n ile bir erkeÄŸi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirir. Sabahattin Kudret Aksal’Ä±n uyuÅŸmanÄ±n da uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n da en büyük örneÄŸi olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kadÄ±n ve erkek, sonunda evlenme niyetiyle denize nazÄ±r bir kahvede buluÅŸurlar. Zaman zaman kahvenin nevi ÅŸahsÄ±na münhasÄ±r garsonunun da yönlendirmeleriyle birbirlerini tanÄ±mak ve anlaÅŸmak için uzun bir sohbete baÅŸlarlar. Evlilikten beklentilerin, hayallerin ve düÅŸ kÄ±rÄ±klÄ±klarÄ±nÄ±n dillendirildiÄŸi bu bol eÄŸlenceli sohbetin sonu nereye varacaktÄ±r? KozlarÄ±n kÄ±ran kÄ±rana paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu mücadelenin kazananÄ± kim olacaktÄ±r? KadÄ±n mÄ±? Erkek mi? Yoksa Garson mu?…

SAADET HANIM

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

Tenha bir banka ÅŸubesi, günün öÄŸle saatleri. Emekli ilkokul öÄŸretmeni Saadet Yurtlu parasÄ±nÄ± çekmek için bankaya gelir. Bugün aynÄ± zamanda oÄŸlu Sermet'in de doÄŸum günüdür ve oÄŸlu için sürpriz bir doÄŸum günü kutlamasÄ± planlamaktadÄ±r. Ancak bugüne dair sürprizleri olan sadece Saadet HanÄ±m deÄŸildir ve birkaç dakika sonra bankada yaÅŸanacaklar Saadet HanÄ±m'Ä±n bütün planlarÄ±yla beraber hayatÄ±nÄ± da altüst edecektir.

ÅžEKERPARE (MÜZÄ°KAL)

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

19.yüzyÄ±l Ä°stanbul'u. Düzenbaz Komiser Ziver'in karakoluna tayin olan; kimine göre saf, kimine göre enayi; Bekçi Cumali, Galata'nÄ±n "namlÄ±" kÄ±zlarÄ±ndan Åžekerpare'ye vurulur. Ä°ki kalp birbirini bulmuÅŸtur bulmasÄ±na ama, Ziver'in Cumali için baÅŸka planlarÄ± vardÄ±r. Dönemin aÅŸina olduÄŸumuz, sirto ve longalarÄ±yla yeniden müziklenen, Türk SinemasÄ±'nÄ±n ünlü klasiÄŸi, tiyatro sahnesinde.

Ä°KÄ° ARADA BÄ°R YERDE

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

"Ä°ki Arada Bir Yerde", savaÅŸÄ±n tam orta yerinde "iki taraf" haline gelmiÅŸ ya da düÅŸürülmüÅŸ "asker-insan'larÄ±n" durumunu komik bir dille anlatÄ±yor.

GEÇ KALANLAR

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her günü güzel bir güne dönüÅŸtürmek varken, "Güzel Bir Gün"ün bize çÄ±kÄ±p gelmesi için öylece oturup bekleriz. ÇoÄŸu zaman yaÅŸamak yerine erteleriz. Tüketmenin bencilliÄŸini, paylaÅŸmanÄ±n samimiyetine yeÄŸleriz. Oysa ihtiyacÄ±mÄ±z olan tek ÅŸey, biraz farkÄ±ndalÄ±ktÄ±r. Geç Kalanlar, sorduklarÄ± ve sordurduklarÄ±yla seyircisine derinlikli bir yüzleÅŸmenin resmini gösteriyor.

AY IÅžIÄžINDA ÅžAMATA

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

ÇalÄ±ÅŸkur ApartmanÄ±nda yaÅŸayan ÇalÄ±ÅŸkur Ailesi'nin ve apartman sakinlerinin sahte iliÅŸkilerini ve yozlaÅŸan aile yapÄ±sÄ±nÄ± gösterirken, küçük dünyalarÄ±ndan dÄ±ÅŸ dünyaya bakÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± eleÅŸtiren, seyirciyi eÄŸlendiren, güldüren ve sürprizlerle ÅŸaÅŸÄ±rtan bir oyun.

MATRUÅžKA

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

Bir kadÄ±n... bir erkek... bir iliÅŸki... kavgalar, çatÄ±ÅŸmalar, ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸmalar, kopamayÄ±ÅŸlar... VaroluÅŸtan bugüne deÄŸiÅŸmeyen rutine, iki insanÄ±n birbirini tanÄ±ma, anlama, bir arada yaÅŸama mücadelesine yeniden ve farklÄ± bir yorumla yaklaÅŸan MatruÅŸka, iliÅŸkilerde ideali arama uÄŸraÅŸÄ±nÄ± mercek altÄ±na alÄ±yor.

SON

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

Tüm bilgi dijital ortama aktarÄ±lmÄ±ÅŸ, insanlar tek tek damgalanÄ±p sÄ±nÄ±flarÄ±na göre bölgelere yerleÅŸtirilmiÅŸ ve hafÄ±zalarÄ±nÄ± silen bedava yemeklerin etkisiyle her ÅŸeyi unutmaya baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r. DeÄŸiÅŸtirilmemiÅŸ gerçeklerin yazÄ±lÄ± olduÄŸu tek ÅŸey, tüm diÄŸer belgelerle birlikte yok edilen iÅŸaretli kaÄŸÄ±tlardÄ±r. KarÅŸÄ±layÄ±cÄ± ve onunla yolu kesiÅŸenler ÅŸimdi hem kendi unutturulmuÅŸ geçmiÅŸlerine sahip çÄ±kmak hem de gerçekleri kendilerinden sonrakilere aktarabilmek için bu kaÄŸÄ±tlarÄ±n peÅŸindedir.

KARINCALAR-BÄ°R SAVAÅž VARDI

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

Bir asker, nedenini bilmediÄŸi ve hiçbir ÅŸeyini anlayamadÄ±ÄŸÄ± savaÅŸta firar eder. ÖzgürlüÄŸe koÅŸup sevgilisine kavuÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±rken ayaÄŸÄ± bir mayÄ±na kilitlenir. Ä°ÅŸgal için gittiÄŸi topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuÄŸunu mayÄ±ndan ayÄ±rmamak zorundadÄ±r. "Burada ne kadar kalÄ±rÄ±m, bilemiyorum. BildiÄŸim bir ÅŸey varsa, artÄ±k ben seni bekliyorum!.."

NORA (BÄ°R BEBEK EVÄ°)

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doÄŸumunun 190. yÄ±lÄ±nda çaÄŸdaÅŸ insanÄ±n dramÄ±nÄ± anlatmaya devam ediyor. Maddi baskÄ± altÄ±nda rekabete sürüklenen bireylerin yÄ±kÄ±mÄ±nÄ± ve yok olan deÄŸerleri ele alÄ±rken, insan onuru ve kiÅŸiliÄŸinin eÅŸsiz yanÄ±na vurgu yapÄ±yor. Konusunu gerçek yaÅŸamdan alan baÅŸyapÄ±tÄ±nda gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliÄŸin ve birey olarak kadÄ±nÄ±n varolamadÄ±ÄŸÄ± bir yuvanÄ±n nereye savrulacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. “Nora (Bir Bebek Evi)”, yazÄ±mÄ±nÄ±n üzerinden yüz kÄ±rk yÄ±l geçmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen bugün de tartÄ±ÅŸÄ±lmaya ve güncelliÄŸini korumaya devam ediyor.

OYUNUN OYUNU

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

''ÇÄ±rÄ±lçÄ±plak'' adlÄ± oyunu sahnelemek üzere provaya baÅŸlayan bir tiyatro grubunun, bu süreçte yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklarÄ±, terslikleri, sÄ±kÄ±ntÄ± ve sevinçleri anlatan oyun, türünün en iyi örneklerinden biri olarak seyirciyle buluÅŸuyor.

ON Ä°KÄ° ÖFKELÄ° ADAM

FotoÄŸraf: Ä°BB Åžehir TiyatrolarÄ±

Åžüphelinin suçlu olduÄŸunun genel kabul görüldüÄŸü jüride, bir üye bu karara karÅŸÄ± çÄ±karsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramÄ±nÄ± sorgulayan oyun tiyatro seyircisi ile buluÅŸuyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 22:36

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