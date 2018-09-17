Ahlatâ€™Ä±n kÃ¼ltÃ¼rel zenginliÄŸine â€˜sarayâ€™ gÃ¶lgesi

'TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n Tapusu Ahlat' diye lanse edilen Ahlatâ€™Ä±n varlÄ±ÄŸÄ±, Neolitik Ã§aÄŸa kadar uzanÄ±yor ve Ahlat, onlarca medeniyete ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

Duygu AYBER GÜLTEKÄ°N

Fevzi AYBER

UrartularÄ±n Halads’Ä±, Ermenilerin Åžaleat’Ä±, Kürtlerin Xelat'Ä±, Süryanilerin Kelath’Ä±, AraplarÄ±n Hil’at’Ä±, Ä°ranlÄ±lar ve Türklerin ise Ahlat’Ä±... Anadolu’nun en eski sakinlerine ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ, kadim zamanlarÄ±n kadim ÅŸehridir Ahlat... Onlarca uygarlÄ±ÄŸÄ±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izlerse, “TürklüÄŸün Tapusu Ahlat” veya “Kubbetül-Ä°slam Ahlat” tanÄ±mlamalarÄ±yla, Türk-Ä°slam tarihi öne çÄ±karÄ±larak yok sayÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

Türkiye’de tarihi eserler açÄ±sÄ±ndan eÅŸi benzeri olmayan bir ÅŸehir konumundaki Ahlat’Ä±n varlÄ±ÄŸÄ±, Neolitik çaÄŸa kadar uzanÄ±yor. Van Gölü kÄ±yÄ±sÄ±nda kurulu, tarihi ve doÄŸal güzellikleriyle saklÄ± bir cennet konumundaki Ahlat hiç kuÅŸkusuz ayrÄ±calÄ±klÄ± bir öneme sahip. YaklaÅŸÄ±k 15 km Van Gölü sahil ÅŸeridi arasÄ±nda gezerken karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kan kale kalÄ±ntÄ±larÄ±, kümbetler, tarihi mezar taÅŸlarÄ±, maÄŸara evler ve maÄŸaralar, köprüler, türbeler, camiiler ve hamam kalÄ±ntÄ±larÄ± Ahlat’Ä±n bir açÄ±k hava müzesi olduÄŸunun kanÄ±tÄ±. Asurlular gibi çeÅŸitli Mezopotamya devletlerine, Urartular, BizanslÄ±lar, Persler, Abbasiler, Ermeniler, Medler, AhlatÅŸahlar BeyliÄŸi, Akkoyunlular, Selçuklu ve OsmanlÄ±lara geçiÅŸ kapÄ±sÄ± olmuÅŸ Ahlat. DoÄŸudan batÄ±dan, kuzeyden güneyden bu coÄŸrafyanÄ±n çeÅŸitli uygarlÄ±klarÄ±nÄ±n savaÅŸlarÄ±na mekan olmuÅŸ, her topluluÄŸun bir süre yerleÅŸimine vatan olmuÅŸ bir tarih müzesi... Hak ettiÄŸi görkeme hangi uygarlÄ±k döneminde kavuÅŸmuÅŸ bilinmez ama, bugün bilinmesi istenilen ve öne çÄ±kan tarih Selçuklu ve OsmanlÄ± Dönemi’nden ibaret. DiÄŸer uygarlÄ±klarÄ±n izleri yok olmaya yüz tutmuÅŸ ya da yok edilmiÅŸ... YakÄ±n dönem yapÄ±tlarÄ± onarÄ±lmÄ±ÅŸ ve korunmuÅŸ (Abdurrahman Gazi Türbesi gibi Ä°slami ziyaret mekanlarÄ± veya Türk kültürüne ait olanlar). DiÄŸerleri yok sayÄ±lmÄ±ÅŸ adeta...

YOK SAYILAN TARÄ°H

Ermeni kiliselerinin yÄ±kÄ±ntÄ± içinde birer samanlÄ±ÄŸa dönüÅŸmesi, hiç yaÅŸamamÄ±ÅŸlar gibi mezarlarÄ±nÄ±n yok edilmesi ve kiliselerinin definecilerin tahribatÄ±na uÄŸramasÄ±na adeta göz yumulmuÅŸ. Bir zamanlar KeÅŸiÅŸ maÄŸaralarÄ±nda bulunan bezir yaÄŸÄ± üretiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± koskoca deÄŸirmen taÅŸlarÄ±nÄ±n yerinde yeller esiyor. HarabeÅŸehir’deki köprünün yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan çok eski çaÄŸlara ait at kabartma figürlü taÅŸ ÅŸimdi yerinde yok. Neler oldu? BuharlaÅŸtÄ± mÄ± yapÄ±tlar ve kalÄ±ntÄ±lar?

Urartu UygarlÄ±ÄŸÄ±’ndan kalan kale kalÄ±ntÄ±larÄ± baÅŸta olmak üzere birçok tarihi kalÄ±ntÄ±nÄ±n bakÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa terk edilmesinin aksine; Selçuklu ve OsmanlÄ± Dönemi’nden kalan eserlerin üzerinde durulmasÄ±, bu gözlemi haksÄ±z çÄ±karmayan örnekler arasÄ±nda. Tarihi ve kültürel varlÄ±klarÄ±n korunmasÄ± hiç kuÅŸkusuz hayati derecede önemli. Ancak bir tarihi yüceltip diÄŸerinin üstünü örtmeye çalÄ±ÅŸmak, tarihi ve kültürel deÄŸerlere hakaret niteliÄŸi taÅŸÄ±yor. Ahlat’ta iki yÄ±ldÄ±r kutlanan “1071 Malazgirt Zaferi” törenleri ve bu yÄ±lki törende öne çÄ±kan “Ahlat’a CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±” giriÅŸimi de bunun devam edeceÄŸinin göstergesi. Hatta politik hesaplarÄ±n yanÄ± sÄ±ra, geçmiÅŸ uygarlÄ±klarÄ±n üstünü örtmeye hizmet edecek bir gölge “otaÄŸ saray” olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

MAÄžARA EVLERDE BÄ°R TARÄ°H YATIYOR

FotoÄŸraf: Özgür Gültekin/EVRENSEL

Ä°lçenin HarabeÅŸehir Mahallesi’nden KulaksÄ±z Mahallesine kadar uzanan vadide (TahtÄ±süleyman Mahallesi de dahil), Neolitik çaÄŸdan kalma yüzlerce maÄŸara olduÄŸu biliniyor. Özellikle HarabeÅŸehir Mahallesi’nde, çoÄŸunlukla yan yana sÄ±ralanmÄ±ÅŸ maÄŸaralar, 2-3 göz odadan oluÅŸuyor. YakÄ±n dönem tarihine kadar insanlar burayÄ± yuva bellemiÅŸ. MaÄŸaralardan birinin duvarÄ±nda Budizm ve Êzidî inancÄ±nda kutsal sayÄ±lan 2 tavus kuÅŸu ve ortalarÄ±nda lotus çiçeÄŸi kabartmasÄ± bulunuyor. Bilim insanlarÄ± bu maÄŸaranÄ±n Anadolu’nun tek Budist tapÄ±naÄŸÄ± olabileceÄŸine dikkat çekiyor. Öte yandan Êzidîlerde de tavus kuÅŸu kutsal olduÄŸu için Êzidî yerleÅŸimi de olabileceÄŸi söyleniyor. Ama günümüzde maÄŸaralar oldukça bakÄ±msÄ±z. Ä°çeri girdiÄŸinizde sizi aÄŸÄ±r bir koku karÅŸÄ±lÄ±yor. Çünkü bu maÄŸaralar o bölgede yaÅŸayan halk tarafÄ±ndan ambar ve ahÄ±r olarak kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Tarihe Ä±ÅŸÄ±k tutan bu maÄŸara evlerin ve tavus kuÅŸu kabartmasÄ±nÄ±n korunmasÄ± bir yana define avcÄ±larÄ±nÄ±n tahrip etmesine karÅŸÄ± bir önlem dahi alÄ±nmamÄ±ÅŸ. Sadece bu maÄŸaralarda deÄŸil ilçenin genelinde tarihi eser avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ± görmek mümkün.

KUÅž CENNETÄ° Ä°LGÄ° BEKLÄ°YOR

FotoÄŸraf: Özgür Gültekin/EVRENSEL

Ä°lçenin merkezine 3 km mesafede bulunan, kuÅŸ bilimcilerin açÄ±klamalarÄ±na göre 54’ü yerli toplam 120 kuÅŸ türünün göç yolunda olan KuÅŸ Cenneti, bugün bakÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa mahkum edilmiÅŸ yerlerden biri. Bitlis ValiliÄŸi’nin 14 milyar liralÄ±k yardÄ±mÄ±na raÄŸmen gerekli çevre düzenlemesi hâlâ yapÄ±lamamÄ±ÅŸ. Yerel yönetim gerekli düzenlemenin yapÄ±labilmesi için çok daha fazla paraya ihtiyaç duyulduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸ. Ancak KuÅŸ Cenneti’ni gezerken henüz bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸlatÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görebiliyorsunuz. Çevresinde ikamet eden insanlarÄ±n, hayvanlarÄ±nÄ± otlattÄ±ÄŸÄ±, sazlÄ±ÄŸa girerek rasgele metotlarla balÄ±k tuttuÄŸu bu doÄŸa harikasÄ± sazlÄ±k, ne yazÄ±k ki turizme kazandÄ±rÄ±lamayan yerlerden biri.

KÜMBETLER DÄ°YARI

FotoÄŸraf: Özgür Gültekin/EVRENSEL

Ä°lçede yöreye özgü Ahlat taÅŸÄ± ile inÅŸa edilmiÅŸ Selçuklu, Karakoyunlu ve Akkoyonlu dönemlerine ait 14 adet kümbet bulunuyor. Bu kümbetler genel olarak çift katlÄ± ve bir çadÄ±rÄ± andÄ±ran görünüme sahip. Kümbetlerin zemin katÄ± mezar odasÄ±. Üst katÄ± ise mezarÄ± ziyarete gelenlerin ibadetlerini yaptÄ±klarÄ± alan olarak düzenlenmiÅŸ. Mezar odasÄ± olan zemin katta adÄ±na kümbet yapÄ±lan ÅŸahÄ±s ve ailesi defnedilmiÅŸ. Ä°lginçtir; bunlardan birisi de, bir Ermeni din önderine ait KeÅŸiÅŸ Kümbeti… Her biri birbirinden güzel bu kümbetler Ahlat’Ä±n en önemli simgelerinden... Anadolu’da baÅŸka hiçbir yerde bu kadar çok kümbeti bir arada görmeniz mümkün deÄŸil. Ermeniler, Türkler, Kürtler ve diÄŸer tüm uygarlÄ±klar yapÄ±larÄ±nda kendi mimari özelliklerini kullanÄ±rken, yörenin karakteristik özelliklerine de ters düÅŸmemeye özen göstermiÅŸler. Sadece kümbetlerde deÄŸil, ev inÅŸaatÄ±nda, camilerde ve yeni yapÄ±larda da çoÄŸunlukla bu taÅŸ kullanÄ±lÄ±yor. Nemrut DaÄŸÄ± eteklerindeki taÅŸ ocaklarÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±p iÅŸlenen bu taÅŸ, eski uygarlÄ±klardan bu yana kolayca iÅŸlenebildiÄŸi için mimaride ve sanat eserlerinde de sÄ±klÄ±kla kullanÄ±lmÄ±ÅŸ.

TARÄ°H KOKAN BÄ°R ANIT MEZARLIK: SELÇUKLU MEZARLIÄžI

FotoÄŸraf: Özgür Gültekin/EVRENSEL

Ä°lçenin en önemli tarihi noktalarÄ±ndan biri de Selçuklu MezarlÄ±ÄŸÄ±… Ä°lçenin merkezinde yüzlerce dönüm arazi üzerine kurulu bu mezarlÄ±k, Urartulardan OsmanlÄ± Dönemi’ne kadar birçok uygarlÄ±ÄŸÄ±n izlerini taÅŸÄ±yor. Buraya adÄ±mÄ±nÄ±zÄ± atar atmaz sizi, boylarÄ± 4 metreye varan mezar taÅŸlarÄ± tüm görkemiyle karÅŸÄ±lÄ±yor. YÄ±llardÄ±r sürdürülen kazÄ±larda binlerce sandukalÄ± ve kurgan tarzÄ±nda mezar gün yüzüne çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸ. KazÄ±lar ve bakÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ± ise sürüyor.

Her cephesinde süsleme bulunan bu mezarlar, dikdörtgen prizma ÅŸeklindeki ÅŸâhideleriyle oldukça dikkat çekici.

Her biri sanat eseri deÄŸerindeki bu kitabelerin büyük kÄ±smÄ± kÄ±rÄ±lÄ±p dökülmüÅŸ ya da tahrip edilmiÅŸ ne yazÄ±k ki... Ancak Selçuklu MezarlÄ±ÄŸÄ± yine de ÅŸanslÄ± sayÄ±lÄ±r. Anadolu’nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen ve dünyanÄ±n ilk Türk-Ä°slam mezarlÄ±ÄŸÄ± olma özelliÄŸini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± için daha fazla korunuyor diyebiliriz.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 19:17

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