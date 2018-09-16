Adanaâ€™da â€˜krizâ€™ paneli: Ali AÄŸaoÄŸluâ€™nun borcunu neden biz Ã¶deyelim?

EMEP Adana Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ iÅŸÃ§i ve emekÃ§ileri bilgilendirmek amacÄ±yla â€˜Krizden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu nedirâ€™ konulu panel dÃ¼zenledi.

Emek Partisi Adana Ä°l Örgütü “Krizden çÄ±kÄ±ÅŸ yolu nedir” konulu bir panel düzenledi. Gazetemiz Ekonomi Editörü Bülent FalakaoÄŸlu ve yazarÄ±mÄ±z Erkan AydoÄŸanoÄŸlu’nun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± panelde krizi onu yaratanlarÄ±n ödemesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±. Siyaseti iki sÄ±nÄ±f arasÄ±ndaki meseleye çevirmek gerektiÄŸini ifade eden AydoÄŸanoÄŸlu, “Krizin bedelini onlar ödesin demek zorundayÄ±z” dedi. FalakaoÄŸlu da enkazÄ± kaldÄ±rÄ±rken faturayÄ± kimin ödeyeceÄŸinin önemli olduÄŸunu belirterek, “Ali AÄŸaoÄŸlu’nun borcunu neden biz ödeyelim. BorçlarÄ± ödemek için onlarÄ±n servetine el koyun demeliyiz” dedi.

HÜKÜMET MÄ°LYONLARIN Ä°ÅžSÄ°Z KALMASINI TERCÄ°H EDER

2008’de Ä°sdemir ve Kardemir’de iÅŸçilerden yüzde 35 ücret indirimi istendiÄŸini hatÄ±rlatan Erkan AydoÄŸanoÄŸlu, iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek bu dönemin de kiralÄ±k iÅŸçiliÄŸi test edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bir dönem olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Hükümetin patronlarÄ±n ve bankalarÄ±n batmasÄ±ndansa iÅŸçilerin ücretlerinin erimesini, milyonlarÄ±n iÅŸsiz kalmasÄ±nÄ± tercih edeceÄŸini dile getiren AydoÄŸanoÄŸlu, “Krizin bedelini onu çÄ±karanlar ödesin demek gerekir. Bu yüzden bizim temasÄ±mÄ±zÄ±n iÅŸçilerle olmasÄ± gerekir” diye konuÅŸtu.

EMEKÇÄ°LER DEÄžÄ°L PATRONLAR ÖDEMELÄ°

“Meseleyi takÄ±m tutar gibi parti tutmaktan çÄ±karÄ±p iki sÄ±nÄ±f arasÄ±ndaki meseleye döndürmemiz gerekir” diyen AydoÄŸanoÄŸlu ÅŸöyle devam etti: “Ekonomide yaÅŸanan, yaÅŸanacak krizin bedelini, yaÅŸananlarda hiçbir sorumluluÄŸu olmayan emekçiler deÄŸil, ülke ekonomisini bu noktaya getiren iktidar ve sermaye güçleri ödemesi gerekir. Ä°ÅŸçilere ve kamu emekçilerine enflasyondaki artÄ±ÅŸ oranÄ±nda deÄŸil, enflasyonun üzerinde ve satÄ±n alÄ±m güçlerindeki azalma dikkate alÄ±narak, reel kayÄ±plar oranÄ±nda ‘ek zam’ yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. PatronlarÄ±n deÄŸil, aÄŸÄ±r borç yükü altÄ±ndaki ücretli emekçilerin borç faizleri silinmeli, borç ödeme kolaylÄ±ÄŸÄ± getirilmelidir. Temel tüketim mallarÄ±ndan hiç vergi alÄ±nmamalÄ±, dolaylÄ± vergiler azaltÄ±larak, yüksek gelirlilerden belli bir oranda ‘servet vergisi’ alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Sermayeye kaynak aktarmayÄ± hedefleyen ‘fon ekonomisi’ uygulamalarÄ±ndan vazgeçilmeli, ‘Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± Fonu’nda biriken kaynaklar sadece iÅŸsizler için kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Güvenceli istihdamÄ±n korunmasÄ± ve geliÅŸtirilmesi temel yaklaÅŸÄ±m olmalÄ±, taÅŸeron, geçici ve sözleÅŸmeli istihdam uygulamalarÄ±na son verilmelidir” dedi.

FAÄ°Z ORANLARI BU KADAR ARTTIRILIYORSA ENKAZ VARDIR

Ä°ktidarÄ±n enkazÄ± kaldÄ±rma formülünün iÅŸçilere nasÄ±l yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu ifade eden Bülent FalakaoÄŸlu da “Enkaz var mÄ±? Tarihinin en büyük faiz oranÄ± varsa ciddi bir enkaz vardÄ±r. Birileri zenginleÅŸir birileri yoksullaÅŸÄ±r ama enkaz vardÄ±r. Özel ÅŸirketlerin borcu 81 milyonun borcudur demek enkaz olduÄŸunu kabul etmektir” dedi.

2008 krizinden sonra merkezde olan paranÄ±n sÄ±fÄ±r kredi ile verilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden FalakaoÄŸlu, 2003’e kadar devam eden bu para bolluÄŸunun FED’in uyarÄ±sÄ± ile birlikte kesildiÄŸini belirterek, “Türkiye’de birileri bu paralardan faydalandÄ±. Ama artÄ±k ucuz para partisi bitti. Milli gelirin yarÄ±sÄ±ndan daha fazla borç var. DünyanÄ±n en borçlu ülkelerinden biriyiz. Türkiye büyürken, her yÄ±l ürettiÄŸinden 50 milyar daha fazla açÄ±k veriyor. AçÄ±ÄŸÄ± büyük borcu büyük. Ä°stediklerinde Merkez BankasÄ±’nÄ±n elinde ne kadar para var? 100 milyar dolar falan yok. BankalarÄ±n parasÄ±nÄ± çÄ±karÄ±nca elindeki para 18 milyar dolar. 9 milyar dolar da altÄ±nÄ± var toplam 27 milyar dolar parasÄ± var” diye konuÅŸtu.

BARÄ°KAT SINIFSAL OLMAK ZORUNDA

AKP’nin bol kredi ve sosyal yardÄ±mlarla hem aÅŸaÄŸÄ±yÄ± hem yukarÄ±yÄ± memnun edebildiÄŸini ifade eden FalakaoÄŸlu, “Ä°lk defa aÅŸaÄŸÄ±yÄ± memnun edemiyor. Hep uzatmalarÄ± oynadÄ± 2013’ten beri. Ama geldi duvara dayandÄ±. Bütün krizler hep siyaset deÄŸiÅŸikliÄŸi ile bitti. Ama iktidar bunu istemiyor. Ä°ki özgüveni var. SÄ±nÄ±f örgütsüz ve muhalefet zayÄ±f. Buradan acaba nasÄ±l çÄ±kacaÄŸÄ±z? O zaman saldÄ±rÄ± var deyip geçin arkama diyecek. Siyasal tahammülsüzlük otoriterleÅŸme yükselecek. Åžimdi biz buraya barikatÄ± nasÄ±l kuracaÄŸÄ±z? Bu sÄ±nÄ±fsal olmak zorunda. KÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± yer burasÄ±” dedi. “Borcun kimin borcu olduÄŸunu biliyoruz” diyen FalakaoÄŸlu, ÅŸunu söyledi: “Yeniden yapÄ±landÄ±rma yapÄ±lacaksa Ali AÄŸaoÄŸlu’nun kiÅŸisel servetine el koy dememiz gerekir.” (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 16:53

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