KaÄŸÄ±t krizine BÄ°K Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼: Zorunlu asgari muhabir sayÄ±sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Gazetelerin dÃ¶viz kuruyla birlikte artan kaÄŸÄ±t masraflarÄ±na BasÄ±n Ä°lan Kurumuâ€™nun getirdiÄŸi â€˜Ã§Ã¶zÃ¼mâ€™ zorunlu muhabir sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi oldu.

BasÄ±n Ä°lan Kurumu (BÄ°K) ‘Resmi Ä°lan ve Reklamlar ile BunlarÄ± YayÄ±nlayacak Süreli YayÄ±nlar YönetmeliÄŸi’nde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. Buna göre yaygÄ±n gazetelerde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± zorunlu muhabir sayÄ±sÄ± yediden altÄ±ya düÅŸürüldü. Yerel gazetelerde ise dört olan zorunlu muhabir sayÄ±sÄ± üçe düÅŸürüldü. Karar, baÄŸÄ±msÄ±z gazetelerin ve gazetecilerin hiçbir talebini karÅŸÄ±lamazken, faturanÄ±n emekçiye kesileceÄŸi endiÅŸesi doÄŸdu.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± deÄŸiÅŸiklik ile kaÄŸÄ±t krizinin faturasÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸanlara kesilmek istendiÄŸini belirtti. CHP Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer de, “Bir an önce bu yanlÄ±ÅŸtan geri dönülsün. Sektöre yanlÄ±ÅŸ sinyaller verecek bir deÄŸiÅŸiklik. Ä°ÅŸçi çÄ±kararak krizle mücadele edilmez” diyerek deÄŸiÅŸikliÄŸe tepki gösterdi.

KaÄŸÄ±t sektöründe yaÅŸanan kriz nedeniyle bir süredir zor durumda olan gazeteler için BasÄ±n Ä°lan Kurumunun aldÄ±ÄŸÄ± "çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±" düÅŸürme kararÄ± çözüm deÄŸildir.

Bir süredir sendikamÄ±zÄ±n da içinde bulunduÄŸu bir çok kesim kaÄŸÄ±t sorunu nedeniyle krizin etkilerini derinden yaÅŸayan gazete ve yayÄ±nevleri için çözüm önerileri sÄ±ralamÄ±ÅŸtÄ±. Dövizdeki artÄ±ÅŸlar ithal edilen kaÄŸÄ±t fiyatÄ±nÄ± neredeyse yüzde 100'ü aÅŸan oranlarda yükselmesine neden oldu.

AÄŸustos ayÄ±nda yapÄ±lan BasÄ±n Ä°lan Kururmu Genel Kurulunda asgari çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n düÅŸmesi konusunda yapÄ±lan teklif kabul edilmiÅŸ, bugünde Resmi Gazetede yayÄ±nlanarak yürürlüÄŸe girmiÅŸtir.

RESMÄ° GAZETEDE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin dünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸine göre, KOSGEB Genel Destek ProgramÄ± Uygulama EsaslarÄ± uyarÄ±nca Nitelikli Eleman Ä°stihdam Destek ProgramÄ±ndan yararlanan gazeteler, en fazla iki kiÅŸi olmak kaydÄ±yla aynÄ± program kapsamÄ±nda istihdam ettikleri kiÅŸileri bu yönetmeliÄŸin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri taÅŸÄ±masalar dahi asgari fikir iÅŸçileri kadrosunda çalÄ±ÅŸtÄ±rabilecek.

KaÄŸÄ±t krizi bÃ¼yÃ¼yor, yerel gazetelerin kapanmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor

ASGARÄ° KADROLAR AZALTILDI

Öte yandan, yönetmelikte yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, yaygÄ±n gazeteler ile yayÄ±n yeri Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir olan gazetelerin asgari kadrolarÄ±nda, bir sorumlu müdür (yazÄ± iÅŸleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), bir haber müdürü (istihbarat ÅŸefi), altÄ± muhabir ve iki yazar bulundurmalarÄ± zorunlu olacak. Daha önce zorunlu muhabir sayÄ±sÄ± yedi idi.

YEREL GAZETELER ETKÄ°LENECEK

YayÄ±n yeri Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir illeri dÄ±ÅŸÄ±nda, Kurum ÅŸubesi bulunan diÄŸer illerdeki gazetelerin asgari kadrolarÄ±nda, bir sorumlu müdür (yazÄ± iÅŸleri müdürü), bir sayfa editörü (görsel yönetmen veya sayfa sekreteri), üç muhabir ve bir yazar bulundurmalarÄ± zorunluluÄŸu getirilerek zorunlu muhabir sayÄ±sÄ± burada da azaltÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

‘Ä°ÅžÇÄ° ÇIKARARAK KRÄ°ZLE MÜCADELE EDÄ°LMEZ’

Konu ile ilgili Evrensel’e konuÅŸan CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer ÅŸunlarÄ± söyledi: “YaÅŸanmakta olan kaÄŸÄ±t krizi sürecinde gazetelerin BÄ°K’e önerileri ve beklentileri var. Ben de bunu geçen hafta dile getirmiÅŸtim. Birincisi, BÄ°K daha fazla ilan verebilir, ilan fiyatlarÄ±nÄ± arttÄ±rabilir. Ä°kincisi yerel gazetelerin minimum basÄ±m sayÄ±sÄ± zorunluluÄŸunu azaltÄ±labilir demiÅŸtik. ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n primlerinin devlet tarafÄ±ndan ödenmesi ya da ertelenmesi demiÅŸtik. Biz zaten bu kriz iÅŸsizliÄŸe neden olmasÄ±n diye önlemler buluyoruz. Gazeteler kapanmasÄ±n, basÄ±n özgürlüÄŸü sÄ±nÄ±rlanmasÄ±n, insanlar haber alma hakkÄ±ndan mahrum kalmasÄ±n ama bir taraftan da meslektaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸsiz kalmasÄ±n diye çÄ±rpÄ±nÄ±yoruz. Ama bir bakÄ±yoruz karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan sonuçlara, tam tersine bugün görüyoruz ki gqazetelerde birer muhabir eksiltilmesi diye bir karar çÄ±ktÄ±. Bunun çok vahim sonuçlarÄ± olur. Türkiye çapÄ±nda yüzlerce meslektaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸsiz kalacaktÄ±r. Bu son derece yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Gazetecilik Türkiye’de iÅŸsizliÄŸin en yaygÄ±n olduÄŸu sektör. Bu iÅŸsizlik daha da derinleÅŸecek. Fevkalade yanlÄ±ÅŸ bir karar. Bu deÄŸiÅŸiklikte hiçbir talebimiz yok. BasÄ±n ilan kurumu sadece emekçiye zarar verecek bir adÄ±m atÄ±yor.Nerede iÅŸçinin gelirini arttÄ±racak adÄ±mlar? Bir an önce bu yanlÄ±ÅŸtan geri dönülsün. Sektöre yanlÄ±ÅŸ sinyaller verecek bir deÄŸiÅŸiklik. Ä°ÅŸçi çÄ±kararak krizle mücadele edilmez.”

KaÄŸÄ±t iÅŸ kolu sendikalarÄ±ndan ortak aÃ§Ä±klama: HÃ¼kÃ¼met Ã¶nlemler almalÄ±

‘YENÄ° SORUNLARI BERABERÄ°NDE GETÄ°RECEK’

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± ise yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Bu karar Türkiye medyasÄ±nda hiçbir sorunu çözmeyeceÄŸi gibi yeni sorunlarÄ± da beraberinde getirecektir. BasÄ±n Ä°lan Kurumundan resmi ilan alan yaklaÅŸÄ±k 1200 gazeteden birer kiÅŸinin iÅŸten çÄ±kartÄ±lmasÄ±, 1200 iÅŸsiz gazeteci daha demektir. Zaten iÅŸkollarÄ± arasÄ±nda yüzde 30'luk oranla en yüksek iÅŸsize sahip olan sektörümüzde bu rakam daha da yukarÄ± çÄ±kacaktÄ±r.

AyrÄ±ca "KOSGEB Genel Destek ProgramÄ± Uygulama EsaslarÄ± uyarÄ±nca Nitelikli Eleman Ä°stihdam Destek ProgramÄ±ndan yararlanan gazetelerin en fazla iki kiÅŸi olmak kaydÄ±yla aynÄ± program kapsamÄ±nda istihdam ettikleri kiÅŸileri bu YönetmeliÄŸin 65 ve 78 inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taÅŸÄ±masalar dahi asgari fikir iÅŸçileri kadrosunda çalÄ±ÅŸtÄ±rabilmelerine olanak saÄŸlandÄ±" kararÄ±yla da nitelikli, mesleÄŸi gazetecilik olan 2'ÅŸer kiÅŸinin daha iÅŸten atÄ±lmasÄ± toplamda bu süreçte iÅŸten atÄ±lan gazeteci sayÄ±sÄ±nÄ± 3000'in üzerine çÄ±kartacaktÄ±r.

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± olarak PerÅŸembe günü OlaÄŸanüstü Genel Kurulu toplayacak olan BasÄ±n Ä°lan Kurumuna önerilerimiz ÅŸu ÅŸekildedir; Zorunlu çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± deÄŸil zorunlu sayfa sayÄ±sÄ± azaltÄ±lmalÄ±, Ä°lan ücretlerine en az yüzde 50 oranÄ±nda zam yapÄ±lmalÄ±, Ä°yi niyetle yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da bu kararÄ±n arkasÄ±nda yeni kÄ±yÄ±m haberleri duymak istemiyoruz. Bizim önerilerimiz çalÄ±ÅŸanÄ±yla, patronuyla bu sorunu çözecektir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 15:42

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