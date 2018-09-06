KaÄŸÄ±t krizi bÃ¼yÃ¼yor, yerel gazetelerin kapanmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor

KaÄŸÄ±ttaki dÃ¶viz bazlÄ± artÄ±ÅŸ sÃ¼rerken EskiÅŸehirâ€™de yayÄ±nlanan 8 gazeteden en az 4'Ã¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te kapatma kararÄ± alacaÄŸÄ± da iddia ediliyor.

Özgür Eren YILMAZ

Ä°stanbul

KaÄŸÄ±t krizine çözüm arayan bazÄ± ulusal gazeteler ücret artÄ±ÅŸÄ±na giderken, Ä°zmir’de de 7 yerel gazete pazar günleri çÄ±kmama kararÄ± aldÄ±. Yerel gazeteler tüm bölgelerde ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸarken kapanma, baskÄ± günü düÅŸürme ve iÅŸten çÄ±karmalar gündeme geliyor. EskiÅŸehir’de yayÄ±nlanan yerel gazeteler de Ä°zmir’deki gibi baskÄ± günü azaltmayÄ± tartÄ±ÅŸÄ±rken, gazete yöneticileri ve basÄ±n örgütleri bundan yana olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor. EskiÅŸehir’de yayÄ±nlanan sekiz gazeteden en az yarÄ±sÄ±nÄ±n önümüzdeki süreçte kapatma kararÄ± alacaÄŸÄ± da iddia ediliyor.

‘Ä°ÅžTEN ÇIKARMALAR OLACAK’

nadolu, Yeni Gün ve Son Haber gazetelerinin dahil olduÄŸu Esgroup'un Genel Koordinatörü ve aynÄ± zamanda Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) EskiÅŸehir Temsilcisi Gazeteci Ali BaÅŸ, "KaÄŸÄ±t krizi sonucu yaÅŸanan maliyet artÄ±ÅŸÄ±nÄ± güçlü olan bazÄ± gazetelerin karÅŸÄ±layabileceÄŸini ancak Anadolu'daki bir çok gazetenin bunu karÅŸÄ±layamayacak durumda olduÄŸunu söylüyor ve ekliyor: “Ä°lk etapta yapacaklarÄ± bellidir. Ä°ÅŸten çÄ±karmalar olur, sayfalar düÅŸürülür… Haber zaten ajanslar vasÄ±tasÄ±yla saÄŸlanÄ±yor, iyice ajanslara mahkum hale gelinir. Muhabir gazetede çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaz.”

Åžu anda pazar günü çÄ±kmamayÄ± öngörmediklerini söyleyen BaÅŸ ÅŸöyle devam etti:

“Yerel gazete sayÄ±sÄ± Türkiye’de 2000’di, ÅŸimdi 1000’e düÅŸtü. KorkarÄ±m ki bu sayÄ± daha da düÅŸecek. BasÄ±n Ä°lan Kurumu da gazetelere yeterli gerekli desteÄŸi vermiyor. Bunun yanÄ±nda kaÄŸÄ±ttaki dolar bazlÄ± artÄ±ÅŸ gazeteleri daha da zorluyor. Ä°ÅŸverenler, patronlar da konuÅŸuyor, iÅŸsizliÄŸin artmasÄ± ihtimali var. Bizim ÅŸu anda iÅŸten çÄ±karma gibi bir durumumuz yok. Ancak, iÅŸten çÄ±kan, çeÅŸitli nedenlerle istifa eden kiÅŸinin yerine yeni gazeteci istihdam edemiyoruz. Buradaki durumumuz bu. Zam yapmak ÅŸu andaki durumda çözüm deÄŸil. Buradaki artÄ±ÅŸÄ±n fiyattaki artÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lanmasÄ± mümkün deÄŸil. Bir de bunu biz neden okuyucumuzun sÄ±rtÄ±na yükleyelim? Burada çözümün ÅŸu olmasÄ± lazÄ±m: Gazeteciler, federasyonlar, dernekler, sendikalar gazetelere tÄ±pkÄ± eskiden olduüÄŸu gibi indirimli kaÄŸÄ±t saÄŸlanmasÄ± için çaba göstermeli.”

‘HÄ°ÇBÄ°R GAZETECÄ° SENDÄ°KA ÜYESÄ° DEÄžÄ°L’

ÇaÄŸdaÅŸ Gazeteciler DerneÄŸi EskiÅŸehir Åžube BaÅŸkanÄ±, 2 Eylül gazetesi yazarÄ± Can HacÄ±oÄŸlu da pazar günü yerel gazetelerin çÄ±kmamasÄ±yla ilgili “Zorunluluktan o iÅŸ önümüzdeki günlerde olacak, çaresiz. Pazar günleri gazete çÄ±kmayacak, bu kesin” yorunmunu yaptÄ±. iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n bile sorunu çözmeyeceÄŸini söyleyen HacÄ±oÄŸlu, kaÄŸÄ±t sorununun çözülmesini ve SEKA’nÄ±n yeniden açÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini belirtti.

HacÄ±oÄŸlu ÅŸöyle devam etti:

“Yerel gazetelerin büyük çoÄŸunlupu en az 20 Bin Lira zarar ediyor ÅŸu anda. KapanmayÄ± önleyemeyecek gazeteler var. Sekiz gazete çÄ±kÄ±yor EskiÅŸehir’de, üçü dördü gider diye düÅŸünüyorum. EskiÅŸehir’de gazete sayÄ±sÄ± yarÄ±ya iner. Bu iÅŸsizlik de demektir orada çalÄ±ÅŸanlar için. Burada cemiyetin yapabileceÄŸi bir ÅŸey de yok. EskiÅŸehir’de hiçbir gazeteci de sendika üyesi deÄŸil. Bir de öyle bir durum var."

‘ÅžU AN GAZETEMÄ° KAPATMAK ÜZEREYÄ°M’

Evrensel’e konuÅŸan gazete yöneticileri ve basÄ±n örgütü temsilcileri, kaÄŸÄ±t krizinin EskiÅŸehir’deki yansÄ±malarÄ±nÄ± anlattÄ±. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel BaÅŸkanÄ±, Milli Ä°rade gazetesi sahibi YÄ±lmaz Karaca, ÅŸu anda gazetesini kapatmak üzere olduÄŸunu belirtti. Gazetelerde iÅŸten çÄ±karmalarÄ±n gündeme gelmesi ile ilgili konuÅŸan Karaca, “Biz bunu istemiyoruz ama devletin bir önlem almamasÄ± durumunda tedbir alÄ±yoruz. O zaman tamamen yok olacaÄŸÄ±z. Ben federasyon baÅŸkanÄ±yÄ±m, ÅŸu an gazetemi kapatmak üzereyim. Benim 50 bin TL maliyetim varken 80- 90 bin liraya çÄ±ktÄ±. Bunu nereye kadar götüreceÄŸim?” diye konuÅŸtu.

Karaca ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Sadece EskiÅŸehir’de deÄŸil ÅŸu anda anadoluÄ± basÄ±nÄ± yok olma tehlikesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. Sadece kaÄŸÄ±t deÄŸil bütün giderlerimiz dolara ve Avro’ya baÄŸlÄ±. Åžu anda onun sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla mücadele ediyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren bir çok gazete kilit vuran. Pazar çÄ±kan illerde de Pazar günü gazetelerin çÄ±kmamasÄ± kararÄ± alÄ±nÄ±yor. Bizim gazetelerimiz 16 sayfa, bunun 12’ye düÅŸmesi ve Pazar günleri çÄ±kmamasÄ± yönünde gazete sahipleri olarak görüÅŸmeler sürüyor. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hepsinin okey vermesi halinde bunu uygulamaya koyacaÄŸÄ±z ama ben bir hafta daha geliÅŸmeleri izleyelim dedim. Kendi tesislerimiz olmadÄ±ÄŸÄ± için maliyetlere katlanmak daha zor oluyor.”

14 yÄ±llÄ±k yerel gazete haftalÄ±k Ã§Ä±kacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 09:11

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