KaÄŸÄ±t iÅŸ kolu sendikalarÄ±ndan ortak aÃ§Ä±klama: HÃ¼kÃ¼met Ã¶nlemler almalÄ±

KaÄŸÄ±t ile ilgili iÅŸ kollarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ bulunan TÃ¼rk-Ä°ÅŸâ€™e baÄŸlÄ± TGS, BasÄ±n-Ä°ÅŸ, SelÃ¼loz-Ä°ÅŸ ve AÄŸaÃ§-Ä°ÅŸ artan kaÄŸÄ±t maliyetlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Türk-Ä°ÅŸ Konfederasyonuna baÄŸlÄ± Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS), BasÄ±n-Ä°ÅŸ, AÄŸaç-Ä°ÅŸ ve Selüloz-Ä°ÅŸ artan kaÄŸÄ±t maliyetleri hakkÄ±nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Konfederasyon genel merkezinde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, ithalata baÄŸÄ±mlÄ± olan gazete kaÄŸÄ±dÄ±nda ciddi sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KaÄŸÄ±t krizi nedeniyle birçok gazetenin zor durumda olduÄŸunu, bazÄ± gazetelerin ise kapanma noktasÄ±na geldiÄŸini belirten Atalay, kitap basÄ±mÄ± için de kaÄŸÄ±t bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da yüksek fiyatlarda bulunduÄŸunu söyledi. Sektörde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n ödenmesinde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Atalay, “Son verilere göre aÄŸaç ve kaÄŸÄ±t iÅŸ kolunda 240 bin, basÄ±n yayÄ±n gazetecilik iÅŸ kolunda da 91 bin 443 kiÅŸi çalÄ±ÅŸmakta. Kriz nedeniyle iÅŸ yerlerinin kapanmasÄ±, binlerce kiÅŸinin iÅŸsiz kalmasÄ±na neden olacaktÄ±r” diye konuÅŸtu.

Ä°THALATTA VERGÄ° AÅžAÄžI ÇEKÄ°LMELÄ°

Hükümetin gazete ve yayÄ±nevi yöneticileriyle bir araya gelerek, gazete ve yayÄ±nevlerinin ayakta kalmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak önlemleri almasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Atalay ÅŸunlarÄ± söyledi: “Gazetelerin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± zararlarÄ±n sübvanse edilmesi için gerekirse bir fon oluÅŸturulmalÄ±. Gazete kaÄŸÄ±dÄ± ithalatÄ±ndaki vergi yükünün aÅŸaÄŸÄ±ya çekilmesi masaya yatÄ±rÄ±lmalÄ±. Gazete ve yayÄ±nevleri ithalatçÄ± kaÄŸÄ±t tekellerinin eline bÄ±rakÄ±lmamalÄ±. YaÅŸanan krizin aÅŸÄ±lmasÄ± için bankalara da görev düÅŸmekte. Kredi desteÄŸi verilmeli, gazete iÅŸletmelerinin vergi, ve sigorta primleri yapÄ±landÄ±rÄ±lmalÄ±.”

BasÄ±n Ä°lan Kurumundan edindikleri bir bilgiyi de paylaÅŸan Atalay, BasÄ±n Ä°lan Kurumunun 22 Eylül’de genel kurul yapacaÄŸÄ±nÄ± ve bu konularla ilgili bir çalÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BasÄ±n Ä°lan Kurumunun maliyetleri yüzde 30-35 aÅŸaÄŸÄ± çekebileceÄŸini belirten Atalay, “Tabii biz resmi aÄŸÄ±z deÄŸiliz. Ancak önümüzdeki günlerde olumlu bir ÅŸey çÄ±karsa baÅŸta yerel gazeteler olmak üzere gazeteler nefes alÄ±r diye düÅŸünüyoruz” diye konuÅŸtu.

GAZETECÄ°LERE ÖRGÜTLENME ÇAÄžRISI

Gazete kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra okullarÄ±n açÄ±lma döneminde kitap kaÄŸÄ±dÄ±nda da sorunlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Atalay, krizi fÄ±rsata çevirmek için stok yapanlara karÅŸÄ± devletin önlem almasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi. Medyada iÅŸ kolunda yüzde 4 örgütlü olduklarÄ±nÄ± belirten Atalay, gazetecilere de örgütlenme çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak “Örgütlenme oranÄ±mÄ±zÄ± yüzde 10 yaparsak bu sorunlarÄ± çözebiliriz” dedi.

‘ÖNERÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ° RAPORLAÅžTIRACAÄžIZ’

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan TGS Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ, alÄ±nacak önlemleri Mecliste dile getirdiklerini söyledi. Gazete genel yayÄ±n yönetmelerinin Ä°stanbul’da bir toplantÄ± yaparak öneriler sunduklarÄ±nÄ± aktaran DurmuÅŸ, bu önerileri de deÄŸerlendirerek bir rapor hazÄ±rlayacaklarÄ±nÄ±, ardÄ±ndan oluÅŸturulan talepleri cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da ileteceklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 16:53

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