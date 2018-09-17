Bursaâ€™dan Ä°stanbul'a yÃ¼rÃ¼yen Cargill iÅŸÃ§ileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸçileri baÅŸlattÄ±klarÄ± Ä°stanbul yürüyüÅŸünde, Gebze’de direniÅŸte olan Flormar iÅŸçileri ile buluÅŸtu. Bursa’dan baÅŸlayan yürüyüÅŸün 4. gününde iÅŸçiler Gebze’ye geldi. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Flormar'da yine aynÄ± gerekçeyle iÅŸten çÄ±karÄ±lan Flormar iÅŸçileri bir araya gelen iÅŸçilere sendikalaÅŸtÄ±klarÄ± için iÅŸten atÄ±lan Tuzla Organize'de bulunan Bilgin Tekstil iÅŸçileri de destek verdi. Eskihisar feribot iskelesinden Gebze MeydanÄ±’na yürüyen iÅŸçiler sÄ±k sÄ±k, “Flormar iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” ve “Cargill iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” sloganlarÄ±nÄ± attÄ±. 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin mücadelesine de deÄŸinen iÅŸçiler “Ä°nÅŸaat iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” sloganÄ±nÄ± da attÄ±.

Gebze MeydanÄ±’nda Cargill iÅŸçileri adÄ±na konuÅŸan Suat KarlÄ±kaya, 153 gündür mücadele ettiklerini belirterek, “Biz bir aileyiz dediler yÄ±llarca bu insanlara, ama sendikalaÅŸmak istediÄŸimizde aile olmayÄ± unutup arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± sokaÄŸa attÄ±lar” dedi. Her mücadelenin bir ÅŸeyler öÄŸrettiÄŸini söyleyen KarlÄ±kaya, “Flormar iÅŸçisinin mücadelesi yoktur, Cargill iÅŸçisinin mücadelesi yoktur, Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n mücadelesi vardÄ±r. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ayaÄŸa kalkarsa oturmasÄ± zordur, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rmak boynumuzun borcudur, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸidir. bunu herkes bilecek, patronlar bilecek. Çocuklar iyi yaÅŸasÄ±n diye babalar direniyor, anneler direniyor, hepimiz direneceÄŸiz. Biz bir gelecek inÅŸa ediyoruz bunu herkes bilecek” dedi.

Geceyi meydanda geçireceklerini belirten Suat KarlÄ±kaya, “Bize üzülmeyin, biz yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸten onur duyuyoruz” dedi.

FotoÄŸraf: Cargill iÅŸçileri

Ä°ÅžÇÄ°LER TUZLA'DA GÖZALTINA ALINDI

Bursa’dan Cargill’in Ä°stanbul’da bulunan genel müdürlüÄŸü önüne yürüyen iÅŸçiler Tuzla’da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Cargill iÅŸçi komitesi tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan mesajda, “GözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ bulunmaktayÄ±z.. Karakola götürülüyoruz” denildi.

Polisin engel olmak istediÄŸi yürüyüÅŸe devam etmekte kararlÄ± olan iÅŸçilerin polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel Örgütlenne Sekreteri Mustafa Mesut Tekik de “Bugün ülkede siyasi partiler, basÄ±n, toplumun çok geniÅŸ katmanlarÄ± sindirilmiÅŸken toplumun direniÅŸ adacÄ±klarÄ± da yavaÅŸ yavaÅŸ oluÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. Cargill direniÅŸçilerinin, Flormar direniÅŸçilerinin, 3. havalimanÄ±nda kölelik dayatÄ±lan inÅŸaat iÅŸçilerinin, TayaÅŸ iÅŸçilerinin ve baÅŸarÄ±yla biten DHL Express iÅŸçilerinin tüm eylemleri birer adacÄ±k olarak Türkiye halklarÄ±nÄ±n, Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n önünü ve cesaretini, mücadele alanÄ±nÄ± açmaya devam ediyor. Biz sendikacÄ±lara, emek dostlarÄ±na, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n öncüsüyüz iddiasÄ±nda bulunan herkese de bu mücadeleleri birleÅŸtirmek ve birleÅŸik bir emek mücadelesi ile sermayeye ve onun siyasal sözcüsü olan iktidarlara kafa tutmak düÅŸüyor” diye konuÅŸtu.

Sermayenin de onun sözcülüÄŸünü yapan iktidarÄ±n da tutumunun ideolojik olduÄŸunu dile getiren Tekik, “Bize düÅŸen görevde ideolojik ayrÄ±mÄ±, farklÄ±larÄ± bir kenara bÄ±rakarak birleÅŸik emek mücadelesi vermektir” dedi.

Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkanÄ± Yunus Durdu ise “154 gündür Cargil iÅŸçileri 125 gündür de Flormar iÅŸçileri mücadele ediyor. Bu iki mücadele de ikisi de kazanana kadar devam edecek. Bu mücadeleye destek veren sendikalara, üyelerimize, destek olan herkese teÅŸekkür ediyoruz. Biz bu meydanda bu gece sabahlayacaÄŸÄ±z. Sabah yürüyerek Flormar iÅŸçilerinin yanÄ±na gideceÄŸiz” dedi. (Gebze/EVRENSEL)

Cargill iÅŸçilerini Eskihisar feribot iskelesinde direniÅŸteki Flormar iÅŸçileri karÅŸÄ±ladÄ±. | FotoÄŸraf: Evrensel

Geceyi Gebze’de geçirecek iÅŸçilerin yürüyüÅŸ programlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

17 EYLÜL PAZARTESÄ°

Sabah erken saatlerde yola çÄ±kÄ±lacak, direniÅŸteki Flormar iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma ve destek ziyareti gerçekleÅŸtirilecek. Buradan yürüyüÅŸ devam ederek Kartal MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lÄ±p gece burada geçirilecek.

18 EYLÜL SALI

Saat 14:00’da Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde olunacak ÅŸekilde yürüyüÅŸe geçilecek. Genel Müdürlük önünde Saat 14:00’te bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirilip 21 Eylül Cuma gününe kadar burada konaklanÄ±lacak. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 EylÃ¼l 2018 15:19

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