Gazetecilerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ilk duruÅŸmada tahliye

AralarÄ±nda gazeteci Sibel HÃ¼rtaÅŸ ve Hayri Demir'in de olduÄŸu 11 kiÅŸinin sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Haber ve sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle tutuksuz yargÄ±lanan gazeteci Sibel HürtaÅŸ ve Hayri Demir'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11 kiÅŸinin ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. Özgürlükçü Demokrasi çalÄ±ÅŸanÄ± BarÄ±ÅŸ Ceyhan da dahil 9 aydÄ±r cezaevinde olan 3 tutuklunun tahliyesine karar veren mahkeme, diÄŸerlerinin imza yükümlülüÄŸünü kaldÄ±rdÄ±.

Afrin harekatÄ±na iliÅŸkin sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek yargÄ±lanan gazeteci Sibel HürtaÅŸ, Hayri Demir, BarÄ±ÅŸ Ceyhan ve Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Nuray Çevirmen'in de bulunduÄŸu 3'ü tutuklu 11 kiÅŸinin ilk duruÅŸmasÄ± bugün Ankara 15. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu olarak yargÄ±lanan 3 kiÅŸiden Lezgin Tekay ve Saim Sevim duruÅŸma salonunda bulunurken, Kayseri Cezaevi'nde bulunan Özgürlükçü Demokrasi çalÄ±ÅŸanÄ± BartÄ±ÅŸ Ceyhan SEGBÄ°S ile duruÅŸmaya katÄ±ldÄ±. HDP'den milletvekili seçilen Kemal Bülbül'ün dosyasÄ± ayrÄ±ldÄ±.

DuruÅŸmayÄ± gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Ankara Åžube BaÅŸkanÄ± Sinan TartanoÄŸlu, ÇaÄŸdaÅŸ Gazeteciler DerneÄŸi (ÇGD) Temsilcisi ÇÄ±nar Livane Özer, SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol ÖnderoÄŸlu ve Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Halil YÄ±ldÄ±z, Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan ve il baÅŸkanÄ± Fikret Aslan izledi. Küçük bir salonda yapÄ±lan duruÅŸma yer sorunuyla baÅŸladÄ±. Ä°zleyicilerin çoÄŸu oturacak yer olmadÄ±ÄŸÄ± için salona alÄ±nmazken, gazeteci ve stajyer avukatlarÄ±n giriÅŸinde de zorlukÄ± çÄ±kÄ±nca avukatlar itiraz etti. Usulü iliÅŸkin söz almak isteyen Avukat Öztürk TürkdoÄŸan'Ä±n söz almasÄ±na izin vermeyen hakim, itirazÄ±n ardÄ±ndan bu iÅŸlemi kayÄ±t altÄ±na aldÄ±.

'GÖRDÜÄžÜM EN TATLI SUÇ UNSURU'

ArtÄ± Tv Ankara Temsilcisi Sibel HürtaÅŸ, iddianamedeki iki tweetin yaptÄ±ÄŸÄ± haberlerin paylaÅŸÄ±mÄ± olduÄŸunu söyledi. UluslararasÄ± standarlarda tarafsÄ±z gazetecilik yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten HürtaÅŸ, farklÄ± taraflara sorduklarÄ±nÄ± söyledi. TarafsÄ±z bir gazeteci faaliyetinin cÄ±mbÄ±zlanmÄ±ÅŸ yerlerinin iddianameye konulduÄŸunu ifade eden HürtaÅŸ, “YargÄ±lanmamak için tek sesli bir yayÄ±n yapsaydÄ±m, propaganda yapmÄ±ÅŸ olacaktÄ±m. YapÄ±lan suçlamalarÄ± anlamakta güçlük çekiyorum. Bu nedenle suç dosyasÄ±na da baktÄ±m ve bir yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlumun fotoÄŸrafÄ±nÄ± gördüm. Hrant Dink ile ilgili bir döviz vardÄ±. YargÄ± muhabiri olarak bugüne kadar birçok dava izledim ve bugüne kadar gördüÄŸüm en tatlÄ± suç unsuru” diye konuÅŸtu.

'OPERASYON BAÅžLAMADAN NASIL KARALAYABÄ°LÄ°RÄ°M?'

Mezopotamya AjansÄ± (MA) muhabiri Hayri Demir, suçlamaya konu alan paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n haber niteliÄŸinde olduÄŸunu söyledi.Bilgi amacÄ±yla attÄ±ÄŸÄ± tweetlerin “TSK'nÄ±n Afrin'e yönelik düzenlediÄŸi operasyonu karalayÄ±cÄ± ve küçümseyici” ÅŸeklinde suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Demir,”Operasyon 20 Ocak'ta baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ama ben 19 Ocak'ta tweet atmÄ±ÅŸtÄ±m. Olmayan bir operasyon nasÄ±l karalanacak? Bir doÄŸa gezintisinde çekildiÄŸim fotoÄŸraf neden dosyada yer alÄ±yor? HakkÄ±mda 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± isteniyor. 5 tweetten yargÄ±lanÄ±yorum. 5 tweet 111 kelimeden oluÅŸuyor. 720 harf yapÄ±yor. Harf baÅŸÄ±na 6 gün ceza isteniyor” dedi.

EMNÄ°YETE KENDÄ° GÄ°TTÄ°, ARTVÄ°N'DE YAKALANDIÄžI SÖYLENDÄ°

Özgürlükçü Demokrasi ÇalÄ±ÅŸanÄ± BarÄ±ÅŸ Ceyhan, ilk tutuklandÄ±ÄŸÄ±nda Sincan Cezaevi'nde hücrede tutulduÄŸunu, hedef gösterilerek saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Suç olarak görülen iki tweetten birinin Afrin'de acÄ± çeken bir çocuk olduÄŸunu belirten Ceyhan, o fotoÄŸrafta Afrin deÄŸil Filistin yazsa cezaevinde olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ceyhan, nerede olursa olsun çocuklarÄ±n arasÄ±nda fark görmediÄŸini söyledi. Öte yandan avukatÄ±yla birlikte emniyete gittiÄŸinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ceyhan, Artvin'de yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edilmesine itiraz etti.

TUTUKLULARA TAHLÄ°YE

Avukat beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± verdi. Heyet tüm sanÄ±klardan alÄ±nan dijital materyallerin sanÄ±klara iadesine, iddianamede belirtilen paylaÅŸÄ±mlara yönelik hangi tarihte yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda emniyette inceleme yapÄ±lmasÄ±na karar verdi. Tutuklu yargÄ±lanan 3 kiÅŸinin yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konularak tahliye edilirken, tutuksuz yargÄ±lananlarÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaklarÄ±nÄ±n devamÄ±na ve imza yükümlülüklerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildi. Bir dahaki duruÅŸma 22 KasÄ±m saat 10.40'a ertelendi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 15:37

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