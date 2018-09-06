Ä°hraÃ§ edilen dalgÄ±Ã§lar, can kurtarmaktan vazgeÃ§medi

KayyÄ±m atanan Cizre Belediyesi'nden 2 yÄ±l Ã¶nce ihraÃ§ edilen dalgÄ±Ã§lar, 'insani sorumluluk' diyerek boÄŸulma vakalarÄ±na mÃ¼dahale etmeye devam ediyor.

Ä°nanç YILDIZ

DiyarbakÄ±r

Cizre Belediyesi’ne kayyÄ±m atandÄ±ktan sonra KHK'ye dayandÄ±rÄ±larak kentte bulunan 5 dalgÄ±çtan 4’ü ihraç edildi. Ä°lçede serinlemek için kum ocaklarÄ±nÄ±n tahrip ettiÄŸi Dicle Nehri’ne giren aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi her yÄ±l boÄŸulma tehlikesi geçiriyor. DalgÄ±çlar ‘insani sorumluluk’ diyerek gönüllü olarak iÅŸlerine devam ederken, imkan verilmesi durumunda önlemler alarak boÄŸulma vakalarÄ±nÄ± düÅŸürebileceklerini dile getiriyorlar.

2016’da OHAL’in ilan edilmesinden sonra Bölge illerinde kayyÄ±m atanan belediyelerden biri de ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre Belediyesi. KayyÄ±m atamalarÄ±ndan sonra çok sayÄ±da iÅŸçi ve emekçi Kanun Hükmünde Kararnamelere dayandÄ±rÄ±larak iÅŸlerinden edildi. Ä°hraç edilenler arasÄ±nda belediyenin bin bir zorlukla kurduÄŸu 5 kiÅŸilik dalgÄ±ç ekibinden 4 kiÅŸi de var. Dicle Nehri üzerinde bulunan ve Cizre’den Habur’a kadar uzanan hatta her yÄ±l yaz aylarÄ±nda 10’un üzerinde boÄŸulma vakalarÄ± yaÅŸanÄ±yor. Yüzme havuzu yetersizliÄŸi, sahil boyunda gerekli güvenlik önlemlerinin yeterli olmamasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kum ocaklarÄ±nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± çukurlar yüzünden özellikle çok sayÄ±da çocuk boÄŸulma tehlikesi geçiyor. Erken müdahale ile ölümden kurtarÄ±lanlar olurken, kente bulunan dalgÄ±çlarÄ±n ihraç edilmesiyle bu durum zorlaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Ancak ihraç edilen dalgÄ±çlar ‘insani sorumluluktur’ diyerek boÄŸulan kiÅŸileri kurtarmaya çalÄ±ÅŸmasÄ±na devam ediyor.

SADECE 2 AYDA 7 BOÄžULMA VAKASI YAÅžANDI

Ä°hraç edilen dalgÄ±çlar, gönüllü olarak boÄŸulma vakalarÄ±na müdahale etmeyi sürdürüyor. FotoÄŸraf: MA

Ä°hraç edilen dalgÄ±çlar Evrensel’e konuÅŸtu. Ä°lk olarak belediyede dalgÄ±ç ekibi kurmak için uÄŸraÅŸan 29 yaÅŸÄ±ndaki Cemal Candoruk ile konuÅŸuyoruz. BoÄŸulma olaylarÄ±na vicdani mesele olduÄŸu için gittiklerini söyleyen Candoruk, “Her defasÄ±nda kimse olmadÄ±ÄŸÄ±ndan can güvenliÄŸimiz olmamasÄ±na raÄŸmen gidiyoruz. VicdanÄ±mÄ±z el vermiyor tekrar gitmek zorundayÄ±z” diyor. Sadece son 2 ayda Cizre’de 7 boÄŸulma olayÄ±na gittiklerini belirten Candoruk, Silopi’den Habur’a, Güçlükonak’a Siirt’e kadar olan alanda müdahale ettiklerini söyleyerek, bu yÄ±l 13 kiÅŸiye yakÄ±n kiÅŸinin boÄŸulma geçirdiÄŸini, yaptÄ±klarÄ± müdahale ile 1 kiÅŸinin ÅŸu an hayatÄ±na devam ettiÄŸini kaydediyor.

BOÄžULMALARA KARÅžI ÇÖZÜMLERÄ° VARDI

BoÄŸulma vakalarÄ±nÄ±n önüne geçmek için "Ä°hraç olmasaydÄ±k, planlarÄ±mÄ±z vardÄ±" diyen Candoruk, “Ekibimiz 5 kiÅŸiydi. 1 kaç kiÅŸi daha ekleyip, her gün 4 kiÅŸi, 4 kiÅŸi kÄ±yÄ± boylarÄ±nda nöbet tutardÄ±k. Öyle olsa bu kiÅŸileri boÄŸulma olmadan baygÄ±nda olsa çÄ±kartabilirdik. Bu boÄŸulmalar böyle çok olmazdÄ±. Birilerin yüzebilecek ÅŸekilde yerler açardÄ±k. Gençlerin, çocuklarÄ±n yüzebilmeleri için setler kurardÄ±k. Kum ocaklarÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde kimsenin yüzmesine izin vermezdik. AyrÄ±ca nehir kenarÄ±na yakÄ±n yüzme havuzlarÄ± oluÅŸturulmasÄ± gerekiyor ” diyor.

Bu çözümler gerçekleÅŸmiÅŸ olsaydÄ± boÄŸulma vakalarÄ±nda en az yarÄ± yarÄ±ya azalma olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Candoruk, “Ä°nsanlarÄ±n ölümünün önüne geçmek için bunlar çare. Havuz yapÄ±lacak, millet bilinçlendirilecek yüzme bilmeyen gençlere çocuklara yüzme öÄŸretilecek. Bunlar çok imkansÄ±z ÅŸeyler deÄŸil. Biz daha önce birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±zla sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸtÄ±k yüzme bilmeyenlere ücretsiz yüzme dersi vereceÄŸimizi. Sonuçta biz çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°zin günlerimizde de halka yardÄ±mcÄ± olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Defalarca emniyet müdürü kaymakam ve valinin yanÄ±na gittik bir türlü destek alamadÄ±k. BakÄ±n ÅŸuan Dicle kenarÄ±nÄ± DSÄ° düzenledi ama bir tane havuz yapmadÄ±. Her defasÄ±nda belediye de söz verdi ama bir ÅŸey yapmadÄ±lar. Bizim için deÄŸil halk için yapsÄ±nlar artÄ±k çocuklar ölmesin” diyor.

KUM OCAKLARI EN BÜYÜK SORUN

Kum ocaklarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tehlikeye de dikkat çeken Candoruk, “Kum ocaklarÄ±na ‘katil’ dememin sebebi açtÄ±ÄŸÄ± çukurlarda girdap oluyor. Bir ÅŸey attÄ±ÄŸÄ±n zaman dibe çekmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Çünkü kepçe her yeri kazmÄ±yor. Her 3, 5, 10 metrede çukur kazÄ±yor. Su akÄ±ntÄ±lÄ± olduÄŸu için buralarda girdap oluÅŸuyor. Genelde bunlarÄ±n etrafÄ±nda boÄŸulmalar yaÅŸanÄ±yor. En son çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 2 kiÅŸi, kum ocaklarÄ±n kazdÄ±ÄŸÄ± çukurlarda oluÅŸan girdaplarÄ±n içine çekilmiÅŸ, güçsüz kalÄ±p bayÄ±larak can vermiÅŸti” diyor.

EKÄ°P KURMAK Ä°ÇÄ°N ZORLANDILAR AMA YILMADILAR

Dicle Nehri’nde her yÄ±l 10’dan fazla kiÅŸi boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybediyor. FotoÄŸraf: MA

Belediye’de neden dalgÄ±ç ekibi kurduÄŸunu da anlatan Candoruk, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“2011 yÄ±lÄ±nda belediyeye makine mühendisi bir arkadaÅŸla iÅŸ baÅŸvurusu yaptÄ±k. BaÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda baÅŸvuruyu alan müdür üzgündü ve nedenini sorduk. 6 kÄ±z çocuÄŸu boÄŸulmuÅŸtu. Bu olayÄ± anlatÄ±p ve dalgÄ±ç lazÄ±m olduÄŸunu söyledi. Daha önce dalgÄ±ç almÄ±ÅŸlar iÅŸe ama torpille iÅŸe aldÄ±klarÄ± için alÄ±nan 2 kiÅŸi de yüzme bilmiyordu. Yüzme bilmeyen adamlarÄ± o zaman normal maaÅŸlar bin lira iken 2 bin lira maaÅŸ verdiler. Her olay olduÄŸunda da ‘biz iki kiÅŸiyiz’ kurtarmaya gidemiyoruz diye bahaneler uyduruyorlardÄ±. Belediye baÅŸkanÄ±n yanÄ±na giderek dalgÄ±ç olarak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ± ve bu iÅŸi yapmak istediÄŸimi söyledim. Bana malzeme almasÄ±nÄ± istedim ama malzeme yok diyip ertesi gün beni çöpe yolladÄ±lar. Temizlik birimine görevlendirdiler. Bir ay sonra 2 kiÅŸi Ä°dil’de balÄ±k avlanmaya giderken boÄŸuldu. Beni çaÄŸÄ±rdÄ±lar ‘gel 2 kiÅŸi boÄŸuldu’ dediler. Tamam geleyim de hangi malzemeyle geleyim. Ä°ki hafta sonra tekrardan görevlendirmemi itfaiye birimine verdiler. BoÄŸulma olduÄŸu zaman ‘gideceksin’ dediler tamam da malzeme olmadan nasÄ±l gideyim dedim. Birkaç kez iÅŸten çÄ±kartmayla tehdit ettiler. Mücadele etmeye devam ettim. BoÄŸulma olaylarÄ± olmaya devam edince baÅŸka ÅŸehirlerden dalgÄ±ç ekipleri gelmeye devam etti. 2014 yÄ±lÄ±nda kaymakam ve valinin yanÄ±na giderek ekipman talebinde bulundum. Daha sonra milletvekilleri destek olarak belediye bana 5 kiÅŸilik malzeme aldÄ± ve ekibimizi kurduk.”

Candoruk, kurduklarÄ± ekiple çözüm sürecinin sonuna kadar yaÅŸanan boÄŸulma olaylarÄ±na artÄ±k dÄ±ÅŸardan hiçbir ekibin gelmediÄŸini söyledi.

GÖRÜNTÜDE AFAD VAR AMA...

Dört senedir dalgÄ±çlÄ±k yapan Kemal ÅžerifoÄŸlu ise, ihraç olduktan sonra gönüllü olarak boÄŸulmalara müdahale ettiklerini söyleyerek “DÄ±ÅŸarÄ±dan gelen AFAD ekibi de botla gelerek su yüzünde arÄ±yor. Sonuçta her ÅŸeyi biz yapÄ±yoruz. YÄ±lda en az 10 kiÅŸi boÄŸuluyor. Siirt’te Habur’da yaÅŸanan boÄŸulmalarada biz gidiyoruz. Ä°hraç olsak da olmasak da insani görevimizi yapÄ±yoruz. Biz ihraç olduktan sonra bazÄ± malzemelerimizi atmÄ±ÅŸlar. Ama malzeme eksikliÄŸinden zorlanÄ±yoruz. BoÄŸulmalarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için havuzlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Yüzme havuzu olmadÄ±ÄŸÄ± için çocuklar tehlikeli sularda yüzüyorlar” diyor.

'2 YILDIR DOÄžRU DÜZGÜN BÄ°R Ä°ÅžÄ°MÄ°Z YOK'

37 yaÅŸÄ±ndaki Osman Küçük de, neden ihraç olduklarÄ±nÄ± bilmediklerini belirterek, haklarÄ±nÄ± almak için dava açtÄ±klarÄ±nÄ± ve tekrar iÅŸe dönmek istediklerini dile getiriyor. 6 çocuÄŸunun olduÄŸunu ve 2 senedir doÄŸru düzgün bir iÅŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Küçük, bir inÅŸaatta bir iÅŸ çÄ±karsa gittiÄŸini yoksa iÅŸsiz olduÄŸunu belirtiyor. BoÄŸulma olduÄŸunda herkesin kendilerini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± için çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± söyleyen Küçük, “Burada çok boÄŸulma vakasÄ± oluyor. Sahilde güvenlik can kurtarma olmadÄ±ÄŸÄ±ndan ve havuz olmadÄ±ÄŸÄ± için bu tür vakalar çok yaÅŸanÄ±yor” diyor.

PARA DEÄžÄ°L Ä°ÅžLERÄ°NÄ° Ä°STÄ°YORLAR

Suçsuz yere iÅŸten iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ve bir yerde çalÄ±ÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Candoruk, “Ne yeni kiÅŸileri iÅŸe alÄ±p ekip kuruyorlar ne de bir adÄ±m atÄ±yorlar. Yine biz gidip müdahale ediyoruz. En son bundan 2 hafta önce bir genç boÄŸuldu, Kaymakam YardÄ±mcÄ±sÄ±na aratÄ±p bir vatandaÅŸlÄ±k görevi yaparak olay yerine gitmemizi istediler. Biz kendisine de söyledik; Kaymakam söylese de söylemese de biz gideceÄŸiz çünkü bu iÅŸi gönüllü olarak yapÄ±yoruz. O gencin cenazesini bulduÄŸumuzda kaymakam yardÄ±mcÄ±sÄ± arayarak bize maddi yardÄ±mda bulunacaklarÄ±nÄ±, hesabÄ±mÄ±za para yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Biz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla görüÅŸerek kesinlikle para teklifini kabul etmediÄŸimizi belirtip bir daha para meselesi geçerse yardÄ±ma gitmeyeceÄŸimizi aktardÄ±k. Buna karÅŸÄ± ne talep ettiÄŸimizi sorduÄŸunda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla yeniden iÅŸe alÄ±nmamÄ±zÄ± istedik ya da 'Para yatÄ±rmayÄ±n' dedik. Ä°nÅŸallah adalet yerini bulur. Biz zaten iÅŸe iade davasÄ± açtÄ±k arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla, iÅŸimize geri döneriz umarÄ±m” diyor.

Cizre'deki Ã§ocuk boÄŸulmalarÄ±nÄ±n nedeni, kum ocaklarÄ±nÄ±n aÃ§tÄ±ÄŸÄ± kuyular

Deniz, gÃ¶l, baraj ve kanallarda 34 gÃ¼nde 50 kiÅŸi boÄŸuldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 23:08

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