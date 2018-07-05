Deniz, gÃ¶l, baraj ve kanallarda 34 gÃ¼nde 50 kiÅŸi boÄŸuldu

BoÄŸulma olaylarÄ±nÄ±n en fazla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± il 4'Ã¼ Ã§ocuk 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ Urfa oldu.

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sÄ±caklardan bunalanlarÄ±n serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 34 günde 29'u çocuk 50 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Grafiker: Muhammed Ali YiÄŸit/AA

Ülke genelinde 1 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasÄ±nda 30 ilde 29'u çocuk 50 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

BoÄŸulma olayÄ± en fazla göletlerde meydana geldi, buralarda 10'u çocuk ile Ä°ranlÄ±, Suriyeli ve Afganistan uyruklularÄ±n da arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 22 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Denizlerde ise iki Suriyeli, bir Alman ve bir Rus olmak üzere 6'sÄ± çocuk 10 kiÅŸi, sulama kanallarÄ±nda 4'ü çocuk 5 kiÅŸi, derelerde 9'u çocuk 11 kiÅŸi ve havuzlarda biri BrezilyalÄ± turist olmak üzere 2 kiÅŸi boÄŸuldu.

BoÄŸulma olaylarÄ±nÄ±n en fazla yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± il 4'ü çocuk 6 kiÅŸinin öldüÄŸü Urfa oldu. (Hatay/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 12:52

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