Denizli'de kadÄ±n cinayeti: 18 gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Denizli'de bir erkek 18 gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± eÅŸini boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. KadÄ±nÄ±n ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle erkekten ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, 24 yaÅŸÄ±ndaki erkek, daha önce nikahlandÄ±ÄŸÄ±, 18 gün önce de düÄŸün yaptÄ±ÄŸÄ± eÅŸini boÄŸarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda, Bahçeli Mahallesi Can Sokak'taki evde meydana geldi. Ö.K. ismli erkek, tartÄ±ÅŸma bahanesiyle eÅŸini dövmeye baÅŸladÄ± ve ardÄ±ndan da boÄŸarak öldürdü. Ö.K., olayÄ±n ardÄ±ndan kaçmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Ancak kent çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan Ö.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Makbule K.'nin cesedi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli TÄ±p Kurumu'nun morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ö.K. ile Makbule K., önce nikahlanmÄ±ÅŸ, 18 gün önce de düÄŸünleri olmuÅŸtu.

ÅžÄ°DDETE RAÄžMEN DÜÄžÜN YAPILMIÅž

Makbule K.'nin, düÄŸünden önce nikahlandÄ±ÄŸÄ± Ö.K.'den ÅŸiddet gördüÄŸü gerekçesiyle ÅŸikayetçi olduÄŸu, Ö.K. hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± verildiÄŸi, bunlara raÄŸmen düÄŸünlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. DüÄŸünden sonra da ÅŸiddetin sürdüÄŸü; ancak Makbule K.'nin polise ÅŸikayette bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KADINI DARBETTÄ°, ÇOCUKLARI ALIP KAÇTI

Konya’da ise iki yÄ±l önce ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ali Osman K. (47) tarafÄ±ndan vekaletname çÄ±karmak için gittiÄŸi noterde darbedilip, iki çocuÄŸu zorla alÄ±nan 5 aylÄ±k hamile Aynur Kara (37) hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Aynur Kara yaÅŸananlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: “Daha önce çocuklarÄ± zor kullanarak almak istedi. ÇocuklarÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±n evinden kaçÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Buna engel oldum. AvukatÄ±ma vekaletname vermek üzere notere gittim. Noter binasÄ±nda tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m bir kadÄ±nla birlikte beni darp etti. ÇocuklarÄ±mÄ± sürükleyerek götürdü, çocuklarÄ±m giderken aÄŸladÄ±. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Tahliller yapÄ±ldÄ±. BebeÄŸimin durumunun iyi olduÄŸunu söylediler. ÇocuklarÄ±mÄ±n can güvenliÄŸinden ÅŸüphe ediyorum. ÇocuklarÄ±m bir an önce bulunsun.”

‘HUKUKÄ° VE CEZAÄ° TÜM ÖNLEMLERÄ° ALACAÄžIZ’

Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacaklarÄ±nÄ± ifade eden avukat Gülsen PiÅŸmiÅŸ de “ÇocuklarÄ±n can güvenliÄŸinden endiÅŸe ediyoruz. Bu olayÄ± bir insan olarak, bir kadÄ±n olarak, bir anne olarak kÄ±nÄ±yorum. Ä°ki çocuÄŸa ve bir kadÄ±na bunu yaÅŸatmak doÄŸru deÄŸil. Müvekkilim ÅŸu an 5 aylÄ±k hamile. KarnÄ±ndaki bebeÄŸin can güvenliÄŸinden de endiÅŸe ediyoruz. ÇocuklarÄ±n bir an önce bulunmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu. (Denizli-Konya/DHA)

(Denizli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 15:44

www.evrensel.net