Denizli'de kadÄ±n cinayeti: 18 gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼ÄŸÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± eÅŸini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Denizli'de bir erkek 18 gün önce düğün yaptığı eşini boğarak öldürdü. Kadının şiddet gördüğü gerekçesiyle erkekten şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, 24 yaşındaki erkek, daha önce nikahlandığı, 18 gün önce de düğün yaptığı eşini boğarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Bahçeli Mahallesi Can Sokak'taki evde meydana geldi. Ö.K. ismli erkek, tartışma bahanesiyle eşini dövmeye başladı ve ardından da boğarak öldürdü. Ö.K., olayın ardından kaçmaya çalıştı. Ancak kent çıkışında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Makbule K.'nin cesedi ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Ö.K. ile Makbule K., önce nikahlanmış, 18 gün önce de düğünleri olmuştu.

ŞİDDETE RAĞMEN DÜĞÜN YAPILMIŞ

Makbule K.'nin, düğünden önce nikahlandığı Ö.K.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olduğu, Ö.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, bunlara rağmen düğünlerinin yapıldığı ortaya çıktı. Düğünden sonra da şiddetin sürdüğü; ancak Makbule K.'nin polise şikayette bulunmadığı öğrenildi.

KADINI DARBETTİ, ÇOCUKLARI ALIP KAÇTI

Konya’da ise iki yıl önce ayrıldığı Ali Osman K. (47) tarafından vekaletname çıkarmak için gittiği noterde darbedilip, iki çocuğu zorla alınan 5 aylık hamile Aynur Kara (37) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynur Kara yaşananları şöyle anlattı: “Daha önce çocukları zor kullanarak almak istedi. Çocukları arkadaşımın evinden kaçırmaya çalıştı. Buna engel oldum. Avukatıma vekaletname vermek üzere notere gittim. Noter binasında tanımadığım bir kadınla birlikte beni darp etti. Çocuklarımı sürükleyerek götürdü, çocuklarım giderken ağladı. Ben ambulansla hastaneye getirildim. Tahliller yapıldı. Bebeğimin durumunun iyi olduğunu söylediler. Çocuklarımın can güvenliğinden şüphe ediyorum. Çocuklarım bir an önce bulunsun.”

‘HUKUKİ VE CEZAİ TÜM ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ’

Hukuki ve cezai tüm önlemleri alacaklarını ifade eden avukat Gülsen Pişmiş de “Çocukların can güvenliğinden endişe ediyoruz. Bu olayı bir insan olarak, bir kadın olarak, bir anne olarak kınıyorum. İki çocuğa ve bir kadına bunu yaşatmak doğru değil. Müvekkilim şu an 5 aylık hamile. Karnındaki bebeğin can güvenliğinden de endişe ediyoruz. Çocukların bir an önce bulunmasını istiyoruz” diye konuştu. (Denizli-Konya/DHA)

(Denizli/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Eylül 2018 15:44

www.evrensel.net