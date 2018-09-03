Polis, Panahi iÃ§in eylem yapan HDP'li vekilleri darbetti

Kürt aktivist Ramin Hossein Panahi’nin idam edilmesi kararÄ±nÄ± protesto etmek isteyen HDP’lilere engel olan polis, eline silahÄ±na götürerek, “Ben devletin polisiyim silahÄ±ma güveniyorum” diyerek vekilleri tehdit etti.



HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ankara Ä°l Örgütü, Kürt aktivist Ramin Hossein Panahi’nin SalÄ± günü idam edileceÄŸinin duyurulmasÄ±nÄ± protesto etmek için Tahran Caddesi'nde bulunan Ä°ran KonsolosluÄŸuna siyah çelenk bÄ±rakmak istedi. HDP milletvekilleri ve STK üyelerinin de olduÄŸu grup polis tarafÄ±ndan engellendi.



Grubun basÄ±n açÄ±klamasÄ±na ve çelenk bÄ±rakmasÄ±na izin verilmemesi üzerine polislerle tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.

MA'nÄ±n haberine göre; polisin engellemesine direnen HDP’li vekiller polisler tarafÄ±ndan sözlü ve fiziki müdahaleye uÄŸradÄ±. HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Saliha Aydeniz kendisine parmak sallayan polisi uyardÄ±. Bunun üzerine polis memuru Aydeniz’e, “Ben devletin polisiyim silahÄ±ma güveniyorum” diyerek elini silahÄ±na doÄŸru götürerek tehdit etti.



Polis grubun açmak istediÄŸi pankartÄ± yÄ±rtarak, HDP’lileri uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu sÄ±rada polis gazetecilerin de çekim yapmasÄ±nÄ± engelledi.

Gazete Duvar'Ä±n haberine göre de HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu polis tarafÄ±ndan tartaklandÄ±.

FotoÄŸraf: MA

‘BASKININ FAÅžÄ°ZMÄ°N TESCÄ°LÄ°NÄ° YAÅžADIK’

Polis engellemesinin ardÄ±ndan grup, HDP Genel Merkezi önüne geldi. HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu burada kÄ±sa bir açÄ±klama yaptÄ±. KerestecioÄŸlu, polisin müdahalesini idamÄ±n onaylanmasÄ± olarak yorumlayarak ÅŸöyle konuÅŸtu: “GördüÄŸünüz gibi baskÄ±nÄ±n faÅŸizmin, tescilini yaÅŸadÄ±k. AynÄ± zamanda idamÄ±n onaylandÄ±ÄŸÄ±dÄ±r, tescillidir. Ä°ran ile hangi kirli pazarlÄ±k içerisindeler ne yapÄ±yorlar bilmiyoruz; ama bizim yapmak istediÄŸimiz Ramin Hossein Panahi’nin idamÄ±nÄ± önlemek. DünyanÄ±n her yerinde bunun için gösteriler yapÄ±ldÄ± ve yapÄ±lmaya devam ediyor. Biz de aynÄ± ÅŸekilde idam cezasÄ±n devletin taammüden adam öldürmesinin karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸumuzu ifade etmek ve 22 yaÅŸÄ±nda iÅŸkence ile gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, tutuklanmÄ±ÅŸ ve avukatÄ±yla bir kez görüÅŸtürülmüÅŸ olan bir mahpusun idam edilmemesi için basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak istedik.”

‘PANAHÄ°’NÄ°N Ä°DAMININ DURDURULMASINI Ä°STÄ°YORUZ’

Darp ve ÅŸiddete maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirten KerestecioÄŸlu, polisin izin vermemeye 2911 sayÄ±lÄ± kanunu gerekçe gösterdiÄŸini belirtti. KerestecioÄŸlu, “Çelenk koymamÄ±z engellendi, buna direndik. Ama gerçekten hem Ankara hem de Türkiye’de OHAL kalkmÄ±ÅŸ deÄŸil. Çok ciddi bir OHAL’i yaÅŸamaya devam ediyoruz. SilahlÄ± gücü, kaba gücü arkasÄ±na almÄ±ÅŸ olanlar hiçbir ÅŸekilde diyaloga geçmediler. Bugün ne Valisi ne Emniyet Müdürü cevap verdi. Sadece saldÄ±rmayÄ±, engellemeyi biliyorlar. AcÄ± olan o dur ki hukukçu olan vekillere 2911 sayÄ±lÄ± yasayÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Diyorlar ki ‘kanuna aykÄ±rÄ±, Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarÄ±na saygÄ± göstermeniz gerekiyor’. Biz bu baskÄ±larÄ± 1980’lerde de , 1990’larda da kÄ±rmayÄ± becerdik. Bugün de kÄ±rmayÄ± becereceÄŸiz. Bizler Ramin Hossein Panahi’nin idamÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istiyoruz. Dünyada idam cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, her ülkeden def edilmesini istiyoruz” diye konuÅŸtu.

PANAHÄ° MESAJ GÖNDERDÄ°

Ramin Hossein Panahi

Ä°ran’da “Allah’a karÅŸÄ± gelmek” ve “silahlÄ± örgüte üye olmak” iddialarÄ±yla idam cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Kürt aktivist Ramin Hossein Panahi, infazÄ± engellemek için mücadele edenlere, cezaevinden gönderdiÄŸi görüntülü bir mesajla seslendi.



Ailesi tarafÄ±ndan 10 gün önce çekildiÄŸi belirtilen görüntüden 2 gün sonra Panahi’nin açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Panahi, görüntüde; Ä°ran Devleti’nin hakkÄ±nda iddia ettiÄŸi tüm suçlamalarÄ± reddediyor. Kendisinin sivil bir aktivist olduÄŸunu belirten Panahi, Ä°ran halkÄ±yla birlikte Kürt halkÄ±nÄ±n özgürlüÄŸü için mücadele ettiÄŸini söylüyor.



Panahi’nin konuÅŸmasÄ± ÅŸöyle: "Selam ve saygÄ±larÄ±mla. Ben Ramin Hüseyin Panahi'yim. RecayiÅŸar zindanÄ±nda tutuluyorum. Bana destek veren herkese, halkÄ±ma teÅŸekkür ediyorum. Ben Kürdistan halkÄ±nÄ±n özgürlüÄŸünden yana bir aktivistim. Kürdistan halkÄ±na da Ä°ran halkÄ±na da bana verdikleri destek nedeniyle teÅŸekkür ediyorum. Bu destek beni mutlu ediyor. HakkÄ±mdaki iddialarÄ± bir kez daha tekzip ediyorum. Ben terörist deÄŸilim. Sivil bir aktivistim. Ä°ran halkÄ±nÄ±n, özellikle de KürdistanlÄ±larÄ±n özgürlüÄŸü için mücadele ediyorum. Herkesin gözlerinden öperim."

PANAHÄ° HAKKINDA

Ä°ran’da 23 Haziran 2017 tarihinden bu yana Sine Cezaevi’nde olan 24 yaÅŸÄ±ndaki Panahi’nin Devrim Mahkemesi tarafÄ±ndan idama mahkum edilmesi ve bu cezasÄ±nÄ±n Ä°ran Yüksek Divan Mahkemesi tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± sonrasÄ±, 3 MayÄ±s 2018 tarihinde idam edileceÄŸi duyurulmuÅŸtu.



Panahi’nin, idam edileceÄŸinin açÄ±klanmasÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra ise yeÄŸeni NiÅŸtiman Hossein Panahi, intihar ederek yaÅŸamÄ±na son vermiÅŸ, Af Örgütü de idamÄ± durdurma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.



Panahi için kurulan Destek Komitesi, Twitter üzerinden idam kararÄ±nÄ±n geçici olarak durdurulduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde, ailesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise Panahi’nin PerÅŸembe günü idam edileceÄŸi iddia edildi.



Tüm dünyadan olduÄŸu gibi Türkiyeli birçok yazar, ÅŸair, yayÄ±ncÄ±, gazeteci; Panahi’nin idam cezasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± için imza kampanyasÄ± baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda Oya Baydar, Muazzez Uslu AvcÄ±, Abdullah Nefes gibi isimlerin bulunduÄŸu imzacÄ±lar Türkçe ve Kürtçe olarak yayÄ±nladÄ±klarÄ± bildiride idam kararÄ±nÄ±n bir an önce bozulmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

Ä°RAN SON 1 YILDA 390 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N CEZASINI Ä°NFAZ ETTÄ°

ABD merkezli Ä°ran Ä°nsan HaklarÄ± Dokümantasyon Merkezi’nin internet sitesinde yayÄ±nlanan rapora göre, Ä°ran’da son bir yÄ±lda idama mahkum edilen 390 kiÅŸinin cezasÄ±nÄ±n infaz edildiÄŸi söyleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 16:37

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