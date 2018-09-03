Hazroâ€™da Ã§atÄ±ÅŸma: 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerine baÄŸlÄ± 6 kÃ¶yde dÃ¼zenlenecek operasyon nedeniyle sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ve Hazro ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda düzenlenecek operasyon öncesinde, bu ilçelere baÄŸlÄ± 6 köyde ikinci duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. Hazro ilçesine baÄŸlÄ± Çiftlibahçe köyünün yakÄ±nlarÄ±nda güvenlik güçlerinin düzenlediÄŸi operasyon sÄ±rasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±karken, 4 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. HDP heyeti bölgeye inceleme yapmaya gitti.

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nca Hazro ilçesi Çitlibahçe köyü mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bugün gerçekleÅŸtirilen operasyon sÄ±rasÄ±nda çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. DHA’nÄ±n haberine göre çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 2 PKK’linin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. MA’nÄ±n haberine göre ise, PKK’linin 3 PKK’linin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi iddia edildi.

Öte yandan söz konusu mahalle Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n(MA) iddiasÄ±na göre; sabah 04.00’de askeri operasyonun köy merkezinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Havadan çok sayÄ±da helikopter ile yapÄ±lan bombardÄ±man sonrasÄ±, askerlerin köye girdiÄŸi ve çatÄ±ÅŸmanÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. YapÄ±lan bombalama sonucu ise birçok evde maddi hasarÄ±n meydana geldiÄŸi belirtildi. Askerler tarafÄ±ndan ablukaya alÄ±nan köyde arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

FotoÄŸraf: HDP BasÄ±n

HDP HEYETÄ° Ä°NCELEMELERDE BULUNDU

Köyde oturan yurttaÅŸlarÄ±n verdiÄŸi ilk bilgiler üzerine, köyde incelemelerde bulunmak üzere Amed HDP’den bir heyet oluÅŸturuldu.

HDP Amed Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Åžerif Çamci, HDP Amed milletvekilleri Remziye Tosun, Selçuk MÄ±zraklÄ±, Musa FarisoÄŸullarÄ±'ndan oluÅŸan heyet çatÄ±ÅŸmanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± köyde incelemelerde bulundu.

Ä°nceleme, gözlem ve köyde olaya tanÄ±klÄ±k edenlerden edinilen bilgilere göre;

"1- Bir gün önceden Devlet güçlerince köyün ablukaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±

2- Olay günü sabah 05.00 saatlerinden itibaren 4-5 helikopterin koyun çeÅŸitli noktasÄ±na yoÄŸun ateÅŸ etmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±;

3- EÅŸzamanlÄ± olarak köy çevresine konumlanmÄ±ÅŸ pek çok panzerden de silahla yoÄŸun atÄ±ÅŸlarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±,

4- Havadan helikopterlerle ve panzerlerden yapÄ± lan atÄ±ÅŸlar sonrasÄ± 3-4 helikopterden köye havadan birliklerin indirildiÄŸi,

5- Tüm çatÄ±ÅŸmanÄ±n köyün orta yerinde ve köyde yaÅŸayan sivil insanlarÄ±n güvenliÄŸi hiçe sayÄ±larak operasyonun yürütüldüÄŸü,

6- ÇatÄ±ÅŸma boyunca kimsenin evinden çÄ±kmamasÄ± ve sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± olduÄŸuna dair anonslarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±,

7- Pek çok evde, bahçede aÄŸÄ±r silahlara ait mermi izlerinin bulunduÄŸu,

8- Köylülere ait kimi hayvanlarÄ±n bile mermilere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±,

9- Köyde oturan 2 aileden 3 kiÅŸinin, operasyon bitimiyle birlikte evlerine yapÄ±lan baskÄ±nla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±,

10- Hazro'daki askeri birlikte gözaltÄ±nda tutulan Yahya Tekin, Mülkiye Tekin, 1 YaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ± ve Adnan DaÅŸlÄ±k adlÄ± kiÅŸilerin akÄ±betine dair askeri birliÄŸe giden yakÄ±nlarÄ±na, yetkililerin hiçbir bilgi vermediÄŸi,

11- GözaltÄ± sÄ±rasÄ±nda baskÄ±n yapÄ±lan evlerin özensizce aranarak, evlere zarar verildiÄŸi,

12- Köylülerin halen büyük bir korku ve endiÅŸe içinde olduklarÄ±, " ifadeleri yer aldÄ±.

4 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

MA’nÄ±n yerel kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, askeri birlikler, mahallede bulunan ve içinde Tekin aile fertlerinin bulunduÄŸu evi önce taradÄ± sonra da baskÄ±n düzenlediÄŸi iddia edildi. Evin içindeki eÅŸyalarÄ± daÄŸÄ±tarak arama yapan askerler daha sonra Yahya Tekin, eÅŸi Mülkiye Tekin ve iki yaÅŸÄ±ndaki çocuklarÄ± Roza Tekin’i gözaltÄ±na aldÄ±. Askerlerin köyde bulunan baÅŸka bir eve de baskÄ±n düzenlediÄŸi Abdullah DaÅŸlÄ±k adlÄ± kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Bölgeye giden HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) heyeti mahallede incelemelerde bulunuyor.

FotoÄŸraf: HDP

VALÄ°LÄ°KTEN YAPILAN AÇIKLAMA

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸi’nden Lice ile Hazro ilçeleri kÄ±rsalÄ±nda düzenlenecek operasyon ve sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±yla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama, ÅŸöyle: “Ä°limiz Lice ve Hazro ilçeleri mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± ve iÅŸbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ±, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadÄ±yla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n zarar görmemesi amacÄ±yla, 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince, belirtilen bölgelerde (Lice Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan; Dolunay, Çavundur, Yalaza, BaÄŸlan ve Ortaç Köyleri ile Hazro Ä°lçesine baÄŸlÄ± olan Çitlibahçe köyünde) 03 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Söz konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi yönünden önem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim süresi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Hazroâ€™da Ã§atÄ±ÅŸma: 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 EylÃ¼l 2018 18:03

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