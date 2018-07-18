2 yÄ±llÄ±k OHAL'in bilanÃ§osu: Grev yasaklarÄ±, sansÃ¼r, baskÄ±, hak ihlaliâ€¦

20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve 7 kez uzatÄ±lan OHAL'den geriye sansÃ¼r, baskÄ±, yasak, iÅŸkence, kapatma ve hak ihlalleriyle dolu 2 yÄ±l kaldÄ±.

Türkiye’de 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen ve 7 kez uzatÄ±lan OHAL'den geriye grev yasaklarÄ±, sansür, baskÄ±, iÅŸkence, kapatma, cezasÄ±zlÄ±k yasalarÄ± ve hak ihlalleriyle dolu 2 yÄ±l kaldÄ±. OHAL bir kez daha uzatÄ±lmÄ±yor ancak AKP’nin Meclise sunduÄŸu yeni tasarÄ± ile OHAL uygulamalarÄ± adeta kalÄ±cÄ± hale getiriliyor.

Türkiye’de 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olaÄŸanüstü hal (OHAL) üzerinden yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l geçti. OHAL’in yerine Meclise AKP tarafÄ±ndan sunulan yeni kanun tasarÄ±sÄ± sunuldu. TasarÄ±nÄ±n yasallaÅŸmasÄ± durumunda OHAL uygulamalarÄ± kalÄ±cÄ± hale gelecek.

OHAL ‘darbe ile mücadele’, ‘terör ile mücadele mücadele’ denilerek ilan edildi fakat 2 yÄ±l boyunca bazÄ± KHK’lerle evlilik programlarÄ± yasaklandÄ±, kÄ±ÅŸ lastiÄŸine dair düzenlemeler yapÄ±ldÄ±. Onlarca akademisyenin üniversite ile iliÅŸkisi kesildi, öÄŸrencilerin eÄŸitim haklarÄ± ellerinden alÄ±ndÄ±. Grevler, eylemler yasaklandÄ±, gözaltÄ± süreleri uzatÄ±ldÄ±… Bu süreçte KHK'lerde yer alan düzenlemeler anayasaya uygunluk açÄ±sÄ±ndan da çokça tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. CHP KHK’lerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurdu. BaÅŸvurular hep reddedildi.

BÄ°LANÇO AÄžIR

♦ OHAL ilanÄ±ndan bu yana 125 bin 800 kamu görevlisi meslekten ihraç edildi.

♦ SoruÅŸturmalar kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar 446 bin kiÅŸi hakkÄ±nda iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

♦ Halen 100 bin 661 soruÅŸturma, 48 bin 390 ise dava bulunuyor. ‘FETÖ’den cezaevlerinde bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ± ise 33 bin 308.

♦ Ülke genelinde açÄ±lan 289 darbe davasÄ±ndan 187’si karara baÄŸlanÄ±rken, ÅŸu ana kadar 62’si general 2 bin 263 asker darbe suçundan mahkum edildi.

♦ Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde görevli toplam 41 bin 797 kiÅŸi ihraç edildi. Yine Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nda 34 bin 393, TSK’de 14 bin 633, yargÄ±da 4 bin 836 kiÅŸi (hakim-savcÄ±) meslekten çÄ±karÄ±ldÄ±.

99 BELEDÄ°YEYE KAYYIM ATANDI

2016'da döneminde HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu HDP'li vekiller ve CHP’li Enis BerberoÄŸlu tutuklandÄ±. HDP siyasetçileri yanÄ± sÄ±ra gazeteciler, insan haklarÄ± savunucularÄ± da tutuklandÄ±. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi'nin (Ä°HD) seçimden iki gün önce yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± rapora göre 28 Nisan-21 Haziran arasÄ±nda 361 HDP'li gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Af Örgütü Türkiye Åžubesi Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Taner KÄ±lÄ±ç halen tutuklu. DBP’li 99 belediyeye kayyÄ±m atanÄ±rken 60’dan fazla belediye eÅŸbaÅŸkanÄ± hâlâ tutuklu.

BASINA, SANSÜR, KAPATMA VE DAVA

OHAL ilanÄ± ardÄ±ndan 174 medya ve yayÄ±n kuruluÅŸu kapatÄ±ldÄ±. BÄ°A Medya Gözlem Raporu’na göre 315 gazeteci, köÅŸe yazarÄ±, yayÄ±n sorumlusu veya çizerin, tüm ceza ve tazminat davalarÄ± kapsamÄ±nda 47 aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, bir müebbet hapis, 3 bin 34 yÄ±l 6 ay hapis, 4 milyon 40 bin TL maddi veya manevi tazminat istemiyle yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

PASAPORTLAR Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

OHAL ile birlikte gazetecilerin, siyasetçilerin pasaportlarÄ±na el konulurken ihraç edilen kamu görevlilerinin ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da pasaportlarÄ± iptal edildi. Kamu görevlileri için yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karken çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kurumdan belge alma ÅŸartÄ± getirilirken, çok sayÄ±da pasaporta da tahdit koyuldu.

KOMÄ°SYON, 1300 Ä°ÅžE Ä°ADE KARARI VERDÄ°

OHAL kararÄ± Anayasa'nÄ±n 120. maddesine dayandÄ±rÄ±ldÄ±. Bu maddeye göre, hükümet "ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve kamu düzeninin ciddi ÅŸekilde bozulmasÄ± sebepleriyle” olaÄŸanüstü hal ilan edebilir. OHAL ilanÄ± ile birlikte Türkiye’nin taraf olduÄŸu Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi (AÄ°HS) ve Medeni-Siyasi Haklara Ä°liÅŸkin UluslararasÄ± SözleÅŸme (MSHUS) ile garanti altÄ±ndaki haklar askÄ±ya alÄ±ndÄ±. OHAL uygulamalarÄ±na itiraz için OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu kuruldu. Temmuz 2017’de çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan komisyon, bugüne kadar 21 bin 500 baÅŸvuruyu inceledi ve 1300 iÅŸe iade, 18 bin 200 ret kararÄ± aldÄ±.

7 GREV YASAKLANDI Ä°ÅžTE YASAKLANAN GREVLER

AKP iktidara geldiÄŸi 2002’den bu yana tam 15 grevi yasakladÄ±. 15 grevin 7’si OHAL döneminde yasaklandÄ±. Ä°ÅŸte AKP’nin OHAL’den önce ve sonra yasakladÄ±ÄŸÄ± grevler:

♦ AKP’nin OHAL’i fÄ±rsat bilerek yasakladÄ±ÄŸÄ± ilk grev Asil Çelik oldu. AKP, toplu iÅŸ görüÅŸmelerinde anlaÅŸmaya varÄ±lamamasÄ± üzerine Asil Çelik’te 18 Ocak 2017’de baÅŸlayacak grevi yasakladÄ±.

♦ BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ’in örgütlü olduÄŸu EMÄ°S’e baÄŸlÄ± iÅŸyerlerinde 20 Ocak 2017’de baÅŸlayan grev, ErdoÄŸan’Ä±n da imzasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bir kararla ‘Milli güvenliÄŸi bozucu’ nitelikte olduÄŸu gerekçe gösterilerek yasaklandÄ±.

♦ 20 Mart 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan kararla, Akbank grevi ‘Ekonomik ve finansal istikrarÄ± bozucu nitelikte’ olduÄŸu gerekçesiyle baÅŸlamadan yasaklandÄ±.

♦ 22 MayÄ±s 2017 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kararla ÅžiÅŸecam iÅŸçilerinin 24 MayÄ±s 2017’de baÅŸlatacaÄŸÄ± grev “Milli güvenliÄŸi bozucu nitelikte olduÄŸu” gerekçesiyle baÅŸlamadan yasaklandÄ±.

♦ Mefar Ä°laç fabrikasÄ±nda toplu sözleÅŸme görüÅŸmelerinden sonuç alÄ±namamasÄ± üzerine alÄ±nan grev kararÄ± Bakanlar Kurulu kararÄ±yla yasaklandÄ±. 5 Haziran 2017 tarihinde alÄ±nan kararda, “Genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± bozucu nitelikte görüldüÄŸünden” ifadeleri yer aldÄ±.

♦ MESS sözleÅŸmesi kapsamÄ±nda 130 bin iÅŸçiyi kapsayan ve 2 Åžubat’ta (2018) baÅŸlayacak olan grev, Bakanlar Kurulunun kararÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±Ä±n onayÄ±yla yasaklandÄ±. Yasaklama kararÄ±nÄ±n, patron sendikasÄ± MESS’in iÅŸçi sendikalarÄ±yla yapacaÄŸÄ± görüÅŸme gününde alÄ±nmasÄ± dikkat çekti.

♦ Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ile ÅžiÅŸecam’a baÄŸlÄ± Mersin Soda Sanayi AÅž arasÄ±nda süren toplusözleÅŸme görüÅŸmeleri patronun dayatmalarÄ± nedeniyle tÄ±kandÄ±. 530 iÅŸçiyi kapsayan sözleÅŸme görüÅŸmeleri tÄ±kanÄ±nca 12 Nisan 2018’de grev kararÄ± fabrikaya asÄ±ldÄ±, 23 MayÄ±s’ta da greve çÄ±ktÄ±. Grevin hemen ardÄ±ndan milli güvenliÄŸi tehdit iddiasÄ±yla yasak kararÄ± geldi.

50 KÄ°ÅžÄ° Ä°NTÄ°HAR ETTÄ°

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veli AÄŸbaba’nÄ±n “OHAL’le Geçen 2 YÄ±l/Sivil Darbenin Bilançosu” adÄ± altÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora göre de OHAL nedeniyle 50’yi aÅŸkÄ±n kiÅŸi intihar etti.

Raporda 12 Eylül döneminde toplam intihar eden kiÅŸi sayÄ±sÄ± 43 olarak belirtiliyor.

OHAL KALICILAÅžTIRILIYOR

16 Nisan 2017'deki Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunun ardÄ±ndan bunlara parlamenter sistemi düzenleyen yasalarÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemine uygun hale getirmek için çÄ±karÄ±lan uyum düzenlemeleri de eklendi. AyrÄ±ca OHAL’i kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rmak için köklü deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmak isteniyor.

Valiler belirli kiÅŸilerin illerine giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, belli yerlerde dolaÅŸmasÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rabilecek.

Anayasa’ya göre toplu olarak iÅŸlenen suçlarda 2 gün olan gözaltÄ± süresi 4 güne çÄ±karÄ±lacak. Ancak hakimin kararÄ± ile bu süre iki kere daha uzatÄ±larak 12 güne çÄ±karÄ±labilecek.

ToplantÄ± ve gösterilere gece vaktinin baÅŸlamasÄ± ile daÄŸÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ± getiriliyor. Gece yarÄ±sÄ±na kadar uzatÄ±lacak toplantÄ± ve gösterilerin ÅŸartlarÄ±na ise “VatandaÅŸlarÄ±n günlük yaÅŸamÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ± ve katlanÄ±lmaz derecede zorlaÅŸtÄ±rmayacak” ibaresi de eklendi.

MÄ°T’in taraf olduÄŸu hukuki anlaÅŸmazlÄ±klarda ara bulucu ÅŸartÄ± olmayacak. AyrÄ±ca kurum, Bilgi Edinme HakkÄ± Kanunu’nun da kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

OHAL sona eriyor, OHAL KHK'lerini aratacak yeni dÃ¼zenlemeler geliyor

OHAL kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak haklar yok edilmek isteniyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 12:31

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