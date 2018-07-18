OHAL kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak haklar yok edilmek isteniyor

EMEP Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼rkan, CHP Grup BaÅŸkan Vekili Ã–zel, Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± TÃ¼rkdoÄŸan, OHAL'i kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±racak yasa teklifini deÄŸerlendirdi.

Birkan BULUT

Ankara

OHAL kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen uygulamalarÄ±nÄ± devam ettirecek yasa teklifi Mecliste. Yeni sistemde kendisine “BaÅŸkan” denilmesini isteyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, teklifi onayladÄ±ÄŸÄ±nda valilere geniÅŸ yetkiler, toplantÄ± ve gösteri hakkÄ±na kÄ±sÄ±tlamalar ve uzun gözaltÄ± süreleriyle 3 yÄ±l daha ülkeyi OHAL” uygulamalarÄ±yla yönetecek. Teklife iliÅŸkin açÄ±klama yapan CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel bu teklifin OHAL’i kalÄ±cÄ± hale getiren maddelerle dolu olduÄŸunu belirterek “Valiler, OHAL’in yÄ±lmaz savunucularÄ±, bekçileri olarak vatandaÅŸÄ±n tepesinde durmaya devam edecekler” dedi. Gazetemize konuÅŸan EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan ise, ÅŸimdiye kadar mücadelelerle kazanÄ±lmÄ±ÅŸ ne kadar hak varsa hÄ±zla yok edildiÄŸini belirterek, acil ve kapsamlÄ± mücadelenin gerekli olduÄŸunu vurguladÄ±.

MÜCADELE KAZANIMLARI YOK EDÄ°LÄ°YOR

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, “CumhurbaÅŸkanÄ± 24 Haziran’da elde ettiÄŸi sonuçlara dayanarak hÄ±zla tek adam rejiminin yasal dayanaklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kurumsal yetkileri de yeni rejime uygun olarak yeniden düzenliyor” dedi. Åžimdiye kadar mücadelelerle kazanÄ±lmÄ±ÅŸ ne kadar hak varsa ÅŸimdi tek imzalÄ± kararnamelerle hÄ±zla yok edildiÄŸini belirten Gürkan, gösteri yürüyüÅŸ hakkÄ±ndan iÅŸ güvencesine kadar pek çok demokratik hak ve özgürlüklerin tamamen yok edilmek istendiÄŸini söyledi.

SENDÄ°KALAR ÜZERÄ°NDE DDK KAYYIMI

Gürkan ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ±na baÄŸlanan Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) verilen yetkinin de siyasi iktidarÄ±n muhalif olarak gördüÄŸü veya faaliyetlerini beÄŸenmediÄŸi ya da muhalefet etmese bile politikalarÄ±nÄ± açÄ±kça desteklemediÄŸini düÅŸündüÄŸü sendikalarÄ±n ve meslek örgütlerinin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°ktidarÄ±n bugüne kadar göstermiÅŸ olduÄŸu pratiÄŸin bu yetkinin sendikalar üzerinde DDK’nin adeta kayyÄ±m vazifesi görmesi anlamÄ±na geldiÄŸini ifade eden Gürkan, “Bu yetki iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve tüm emekçi sÄ±nÄ±flarÄ±n sendikal ve meslek örgütlerini daÄŸÄ±tmaya yönelmiÅŸ bir tehdittir” dedi.

DDK'nin yetkileri geniÅŸletildi, sendika ve meslek Ã¶rgÃ¼tleri tepkili

‘ACÄ°L VE KAPSAMLI MÜCADELE’

OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekçesi ile gündeme getirilen yasal düzenlemeyle cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n çizdiÄŸi çerçevede valilere, bakanlara vb. sÄ±nÄ±rsÄ±z yetki verilmesinin hedeflendiÄŸini ifade eden Gürkan, bu yetkiyle ne kadar demokratik hak ve özgürlük varsa, iÅŸ güvencesi gibi ne kadar sosyal kazanÄ±m varsa tasfiyesinin hedeflendiÄŸini dile getirdi. Gürkan, bu saldÄ±rÄ±larÄ±n püskürtülmesinin de bir o kadar acil ve kapsamlÄ± mücadeleyi gerektirdiÄŸini vurguladÄ±.

BU KEZ 3 AY DEÄžÄ°L, 3 YIL UZATILDI

CHP Grup BaÅŸkan Vekili Özgür Özel ise konuya iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede tepkiler ve piyasalarÄ±n talebiyle OHAL’in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ancak OHAL’in kÄ±lÄ±fÄ±nÄ±n, ÅŸeklini kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama kendisinin tutulduÄŸunu belirten Özel, “OHAL, bugüne kadar üçer ay uzatÄ±lÄ±yordu. Bu gelen teklif, içindeki düzenlemelerle üç yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na uzatÄ±yor” dedi.

FRANSA’DAKÄ°NDEN DAHA KAPSAMLI VE UZUN

“OHAL’in ismine deÄŸil cismine karÅŸÄ±yÄ±z” diyen Özel, bu teklifin OHAL’i kalÄ±cÄ± hale getiren maddelerle dolu olduÄŸunu ifade etti. Özel, “Valiler, OHAL’in yÄ±lmaz savunucularÄ±, bekçileri olarak vatandaÅŸÄ±n tepesinde durmaya devam edecekler” dedi. Bu kanun teklifinin Fransa’da OHAL kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yapÄ±lan bazÄ± uygulamalarÄ± örnek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Özel, ancak Fransa’dakinden daha kapsamlÄ± ve Fransa’dakinden daha uzun bir düzenleme olduÄŸuna söyledi.

PÄ°YASALAR ADINA DEÄžÄ°L, UYGULAMAYA BAKAR

Özel , “3 yÄ±l süreyle daha Türkiye’de kiÅŸisel özgürlükler, gösteri yapma hakkÄ±, protesto hakkÄ± askÄ±da, hak arama hürriyeti yok. Devletin, vatandaÅŸ üzerinde uyguladÄ±ÄŸÄ± her türlü baskÄ±nÄ±n, uygulayanlar tarafÄ±ndan sorumsuzluÄŸu devam edecek. Güvenlik güçlerinin, kolluk kuvvetlerinin yaptÄ±klarÄ± uygulamalarda sorumsuz tutulma hali var. OHAL kalkacak da döviz düÅŸecek, faiz düÅŸecek, enflasyon düÅŸecek diye bekleyenler daha çok bekler. Çünkü piyasalar OHAL’in adÄ± var mÄ± diye bakmaz, OHAL’deki bu uygulamalar ne getiriyor diye bakar. Cari açÄ±ÄŸÄ± azaltmak, faizleri, dövizi düÅŸürmek bu uygulamayla mümkün deÄŸil” dedi.

Ä°HD: ANAYASA’YA AYKIRI

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, Anayasa’ya göre temel hak ve özgürlüklerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na savaÅŸ, seferberlik ve olaÄŸanüstü durumlarda de karar verilebileceÄŸini söyledi. Ancak bu düzenlemeyle OHAL’in bazÄ± yetkilerinin kanunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TürkdoÄŸan, “AKP uyanÄ±klÄ±k yaparak OHAL varmÄ±ÅŸ gibi yasa Anayasa’ya aykÄ±rÄ± bir iÅŸ yapÄ±yor. Valilere tanÄ±nan yetkiler, kamu kurumlarÄ±na ihraç yetkisi verilmesi gibi durumlar OHAL’de verilen yetkilerdir” dedi.

OHAL’Ä°N DEVAMINA SON RÖTUÅž

OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 32 KHK ile yüzlerce kanunda binlerce deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken TürkdoÄŸan, “Ancak OHAL’in uzatÄ±lmamasÄ±yla beraber kalkacak 3 temel ÅŸeyi bu yasa teklifiyle getirdiler. Valilere verilen yetkiler, kurumlarÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± ihraç edebilmesi ve gözaltÄ± süreleri gibi OHAL ile birlikte kalkacak kurallarÄ± bu kanun teklifiyle 3 yÄ±l daha sürdürmek istiyorlar” dedi.

KENDÄ° YAPTIKLARI ANAYASAYI HÄ°ÇE SAYMASINLAR

TürkdoÄŸan, bu düzenlemenin Anayasa Mahkemesine (AYM) götürülmesi gerektiÄŸini belirterek, “AYM bu kanun önüne gelir ve iptal etmezse kendisini kapatmasÄ± lazÄ±m. Çünkü çok açÄ±k Anayasa ihlalleri var.

OHAL’Ä° BÖYLE SÜRDÜRECEKLER

Valiler belirli kiÅŸilerin illerine giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, belli yerlerde dolaÅŸmasÄ±nÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±rabilecek. Anayasa’ya göre toplu olarak iÅŸlenen suçlarda 2 gün olan gözaltÄ± süresi 4 güne çÄ±karÄ±lacak. Ancak hakimin kararÄ± ile bu süre iki kere daha uzatÄ±larak 12 güne çÄ±karÄ±labilecek. ToplantÄ± ve gösterilere gece vaktinin baÅŸlamasÄ± ile daÄŸÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ± getiriliyor. Gece yarÄ±sÄ±na kadar uzatÄ±lacak toplantÄ± ve gösterilerin ÅŸartlarÄ±na ise “VatandaÅŸlarÄ±n günlük yaÅŸamÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ± ve katlanÄ±lmaz derecede zorlaÅŸtÄ±rmayacak” ibaresi de eklendi. MÄ°T’in taraf olduÄŸu hukuki anlaÅŸmazlÄ±klarda ara bulucu ÅŸartÄ± olmayacak. AyrÄ±ca Bilgi Edinme HakkÄ± Kanunu’nun da kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 21:02

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