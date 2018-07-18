OHAL sona eriyor, OHAL KHK'lerini aratacak yeni dÃ¼zenlemeler geliyor

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ± bugÃ¼n (18 Temmuz) sona eriyor. OHAL'i kalÄ±cÄ± hale getirecek dÃ¼zenlemeler neler?

Darbe giriÅŸiminden sonra ilan edilen olaÄŸanüstü hal uygulamasÄ±, bugün sona eriyor.

Meclis’e sunulan yeni yasa teklifiyle, 2 yÄ±ldÄ±r süren OHAL yerini, 3 yÄ±l süreli daha olaÄŸanüstü bir döneme bÄ±rakÄ±yor.

OHAL'i aratacak OHAL'siz döneme ait yeni yasa çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndan baÅŸlÄ±klarÄ± Cumhuriyet’ten Sinan TartanoÄŸlu derledi.

OHAL kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak haklar yok edilmek isteniyor

KHK’LER DE UZUYOR

Teklifteki bazÄ± düzenlemelerin, OHAL KHK’lerine madde eklenerek yapÄ±lmasÄ± dikkat çekiyor. 2 yÄ±llÄ±k dönemde çÄ±karÄ±lan ilk KHK’lerden, itiraz için geliÅŸtirilen OHAL Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu’nun kuruluÅŸ KHK’sine bile ek düzenlemeler var. Böylece OHAL süresi ile sÄ±nÄ±rlÄ± olan, Anayasa Mahkemesi’nin de görmezden gelmesi ile hukuki denetimden “kaçan” KHK’lerle oluÅŸan düzen, kendi kendisini uzatÄ±yor.

HERKESE ‘KHK USULÜ’ Ä°ADE

Yeni düzenleme ile kamu görevinden ihraç edilen, ancak iadesine karar verilen kiÅŸinin, “eski kadro ve pozisyonuna” atanmasÄ± esas alÄ±nacak. Böylece KHK ile ihraç edilip KHK ile iade edilenlerde benimsenen yeniden atama usulü, komisyon kararÄ± ile iade edilenler için de kullanÄ±lacak. Ancak teklife göre ihraç edilen akademisyenler bu olanaktan yararlanamÄ±yor. Ä°hraç edildiÄŸi üniversiteye atanamayacak akademisyenin hangi üniversiteye atanacaÄŸÄ±na YÖK karar verecek.

ASKER VE POLÄ°SLER AKLANSA DA BAKANLIKLARIN ONAYINA TAKILACAK

Teklif, 2 yÄ±llÄ±k OHAL döneminde asker ve polisler için uygulanmayan tartÄ±ÅŸmalÄ± bir “sürgün sistemi” kuruyor. Buna göre OHAL döneminde ihraç edilen asker ve polisler mahkeme veya OHAL komisyonu tarafÄ±ndan iadelerine karar verilse bile Milli Savunma BakanÄ± veya Ä°çiÅŸleri BakanÄ±’nÄ±n onayÄ±na takÄ±labilecek. Onay çÄ±kmamasÄ± halinde bu kiÅŸiler iki bakanlÄ±k bünyesinde kurulacak olan “araÅŸtÄ±rma merkezlerinde” istihdam edilebilecek.

Adalet BakanÄ± GÃ¼l: OHAL birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde sona erecek

RÜTBELERÄ°N SÖKÜLMESÄ° Ä°ÇÄ°N MAHKEME BEKLENMEYECEK

Ordudan ihraç edilen askerlerin rütbelerinin de karar tarihinden itibaren herhangi bir mahkeme kararÄ± veya ek bir idari iÅŸlemin yapÄ±lmasÄ±na gerek kalmadan kendiliÄŸinden sökülmesinin önü açÄ±ldÄ±.

MEMUR Ä°HRACINA KURUL TEKLÄ°FÄ°, BAKAN ONAYI

Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndaki iÅŸçi dahil Devlet MemurlarÄ± YasasÄ±’na baÄŸlÄ± tüm personelin ihracÄ± için baÄŸlÄ± bulunulan bakanÄ±n onayÄ± ile bir “ihraççÄ±lar kurulu” kurulabilecek. Kurulun teklif etmesi halinde, memur veya iÅŸçi bakan onayÄ± ile ihraç edilebilecek. Kamu kurum ve kuruluÅŸu bir bakanlÄ±kla iliÅŸkilendirilmediyse, tüm ihraçlar birim amirinin isteÄŸi, atamaya yetkili amirinin onayÄ± ile mümkün olabilecek.

BAKAN ONAYI Ä°LE ASKER VE POLÄ°S Ä°HRACI

Kamu personelinin ihracÄ±na “3 yÄ±l süre ile” bakandan baÅŸlamak üzere amirleri karar verebilecek. Askerlerin ihracÄ± için Milli Savunma BakanÄ±’nÄ±n onayÄ± yeterli olabilecek. Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Emniyet Genel MüdürlüÄŸü personeli Ä°çiÅŸleri BakanÄ±’nÄ±n onayÄ± ile ihraç edilebilecek.

OHAL'i kalÄ±cÄ± hale getiren yasa teklifi PerÅŸembe gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek

YÖK BAÅžKANI’NA Ä°HRAÇ TEKLÄ°F ETME YETKÄ°SÄ°

Akademisyenlerin ihracÄ± ise 3 yÄ±l süre ile YÖK BaÅŸkanÄ±’nÄ±n teklifi, YÖK Genel Kurulu’nun onayÄ± ile mümkün olabilecek. Üniversitelerdeki idari personelin ihracÄ±na ise rektörün teklifi ile üniversite yönetim kurulu karar verebilecek

VALÄ°YE DE Ä°HRAÇ YETKÄ°SÄ°

Mahalli idareler personelinin ihracÄ± için de vali tarafÄ±ndan belirlenen bir kurulun teklifi ve Ä°çiÅŸleri BakanÄ±’nÄ±n onayÄ± yeterli görülüyor.

YARGIYA AYRI DÜZEN

DiÄŸer kamu görevlilerinden ayrÄ± olarak yüksek mahkeme üyeleri ve hakim ve savcÄ±larÄ±n ihraçlarÄ± için ise, yine 3 yÄ±l süre ile farklÄ± bir düzen öngörülüyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu bir üyesinin ihracÄ±na salt çoÄŸunlukla karar verebilecek. YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanlÄ±k Kurulu; bir YargÄ±tay daire baÅŸkanÄ± ve üyesi hakkÄ±nda ihraca karar verebilecek. DanÄ±ÅŸtay daire baÅŸkanÄ± ve üyeleri, DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±k Kurulu kararÄ± ile ihraç edilebilecek. Hakim ve savcÄ±lar hakkÄ±nda HSK Genel Kurulu’nca ihraç kararÄ± verilebilecek. Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatlarÄ± ve pasaportlarÄ± iptal edilecek.

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KOMÄ°SYON YOLU KAPALI

OHAL düzeninin sona ermesinden sonra, idare kararÄ± ile ihraç edilenler 3 yÄ±l süre ile itirazda bulunabilecek. DeÄŸerlendirme sonucunda görevlerine iade edilebilecekler. Bu durumda, yeni düzende ihraç edilenlere, görev süresi hala devam eden OHAL Komisyonu yolu kapalÄ± olacak. Bu ÅŸekilde ihraç edildiklerinde yönetici pozisyonunda olanlar, iade edilseler de tekrar yönetici olamayacaklar.

PASAPORT TAHDÄ°DÄ°NE DEVAM

OHAL döneminde sÄ±kça baÅŸvurulan, Ä°çiÅŸleri BakanÄ±’nÄ±n pasaport iptal yetkisi, 3 yÄ±l süre ile devam edebilecek. Ä°darenin onayÄ± ile ihraç edilen kiÅŸilerle, darbe ve terör suçlarÄ±ndan hakkÄ±nda kovuÅŸturma ve soruÅŸturma iÅŸlemi yürütülenlerin pasaportlarÄ±, iptal edilecek. Bu kiÅŸilerin eÅŸlerine ait pasaportlar da iptal edilebilecek.

Ä°LETÄ°ÅžÄ°M TESPÄ°TLERÄ° TOPLANABÄ°LECEK

Ä°dari ve adli süreçleri yürütmekle görevli her türlü merci; yine 3 yÄ±l süre ile darbe ve terör suçlarÄ± nedeniyle haklarÄ±nda adli iÅŸlem yürütülen kiÅŸilerin; hem kendileri, hem eÅŸleri, hem de çocuklarÄ± ile ilgili iletiÅŸim tespiti dahil her türlü bilgi ve belgeyi toplayabilecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 Temmuz 2018 09:08

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