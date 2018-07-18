NakÄ±ÅŸ iÅŸÃ§ileri piknikte buluÅŸtu: Hedefimiz 3 bin lira taban Ã¼creti

Ä°stanbul'un Ã§eÅŸitli ilÃ§elerinden nakÄ±ÅŸ iÅŸÃ§ileri piknikte buluÅŸtu, sorunlarÄ±nÄ± ve mÃ¼cadele yollarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

NakÄ±ÅŸ iÅŸçileri haklarÄ± için örgütlü bir ÅŸekilde mücadele edebilmek için beÅŸ yÄ±l önce kurduklarÄ± birliÄŸi ayaÄŸa kaldÄ±rmanÄ±n ve daha kararlÄ± bir mücadele vermenin çabasÄ± içinde.

BeÅŸ yÄ±l önce uzun çalÄ±ÅŸma sürelerine, sigortasÄ±z çalÄ±ÅŸmaya, düÅŸük ücrete ve saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullara isyan ederek oluÅŸturduklarÄ± NakÄ±ÅŸ Ä°ÅŸçileri BirliÄŸi öncülüÄŸünde grevler yapmÄ±ÅŸlar, kÄ±smi kazanÄ±mlar da elde etmiÅŸlerdi. Son iki yÄ±ldÄ±r zaman zaman yapÄ±lan toplantÄ±lar ve pikniklerde bir araya gelmeye devam eden nakÄ±ÅŸ iÅŸçileri, yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlara karÅŸÄ± daha geniÅŸ bir örgütlülük yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. GeçtiÄŸimiz hafta sonu Sultangazi Kent OrmanÄ±’nda düzenledikleri piknik, bu açÄ±dan önemliydi.

Esenyurt, GüneÅŸli, Yenibosna, BaÄŸcÄ±lar, Güngören ve Sefaköy’den 80 iÅŸçinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± piknikte özellikle düÅŸük ücretlere karÅŸÄ± çalÄ±ÅŸma yürütme kararÄ± alÄ±ndÄ±. Bu süreçte mevcut komitenin, ulaÅŸÄ±lacak her iÅŸyerini kapsayacak ÅŸekilde yenilenmesi de hedefleniyor.

Ä°ÅžTEN ATMAK BU KADAR KOLAY OLMAMALI

Ä°ÅŸçiler piknikteki sabah kahvaltÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düzenledikleri forumla sorunlarÄ±nÄ± konuÅŸarak, taleplerini belirlediler. Foruma, DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ ve Emek Partisi (EMEP) Ä°stanbul il yöneticileri ile EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel de katÄ±ldÄ±.

Söz alan iÅŸçilerden biri 2006 yÄ±lÄ±ndan beri nakÄ±ÅŸta çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°ki ay önce patron geldiÄŸinde yavaÅŸ hareket ettiÄŸimi gerekçe göstererek beni iÅŸten attÄ±lar. Tüm haklarÄ±mÄ± aldÄ±m ancak iÅŸten atÄ±lmak bu kadar basit olmamalÄ±. Ä°ki aydÄ±r iÅŸsizim. Burada çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yüzde 80’i ailesini tek baÅŸÄ±na geçindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. O yüzden birlik olunmalÄ±. Ä°ÅŸyerlerindeki sessizlik yanlÄ±ÅŸ.”

‘YARIN BÄ°R GÜN ARKADAÅžIN GÄ°BÄ° KOVULACAKSIN’

Patronun bu keyfi tutumunu iÅŸyerlerindeki birlik ve beraberliÄŸin zayÄ±f olmasÄ±na baÄŸlayan bir baÅŸka nakÄ±ÅŸ iÅŸçisi ise “EÄŸer iÅŸyerinde birlik ve beraberlik olsaydÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±z bu ÅŸekilde çÄ±kartÄ±lmazdÄ±. Bunun bilincinde olmamÄ±z gerekiyor. Bizim orada kimseyi bu ÅŸekilde çÄ±karamÄ±yordu. Neden? Çünkü çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± zaman hepimiz birden çÄ±kÄ±yorduk. Makineleri kapatÄ±yorduk...” diye konuÅŸtu.

BaÅŸka bir iÅŸçi de bütün iÅŸyerlerinde benzer sorunlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek ÅŸöyle devam etti: “Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z 12 saat çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± halde düÅŸük ücret aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, öÄŸle paydoslarÄ±nda bile çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. BazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z 8 saat çalÄ±ÅŸÄ±yor 2 bin 300 lira alÄ±yor, bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ise 12 saat çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve öÄŸle paydoslarÄ±nÄ± bile feda ettiÄŸi halde 2 bin 100 lira alÄ±yor. Sosyal hayatÄ± da yok, cumartesi pazarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için. 12 saat çalÄ±ÅŸan insan ancak eve gelip uyuyabiliyor. YarÄ±n bir gün kovulan arkadaÅŸ gibi kovulacaksÄ±n, iÅŸ bulamayÄ±p gidip o 12 saatlik yerde çalÄ±ÅŸacaksÄ±n. Bizim bunlarÄ±n hepsini düzeltmemiz lazÄ±m. Yoksa teker teker hepimiz bu haksÄ±z uygulamalara maruz kalacaÄŸÄ±z. Bunun tek çözümü birlik olup tüm iÅŸyerlerine istediÄŸimiz düzeni getirmemizdir.”

‘BÄ°R ÅžEY OLMUYORSA BÄ°Z YAPMADIÄžIMIZDAN’

Hem ücret hem sosyal haklar açÄ±sÄ±ndan koÅŸullarÄ±n en iyi durumda olduÄŸu iÅŸyerlerinden birinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten bir nakÄ±ÅŸ iÅŸçisi “Ancak biz iyiyiz, kim ne yaparsa yapsÄ±n düÅŸüncesinde deÄŸiliz. Ne gerekiyorsa yapalÄ±m” diyerek ÅŸöyle devam etti: “Ä°ÅŸyerlerinde deÄŸiÅŸim yaÅŸanmamasÄ±nÄ±n en büyük nedeni patrondan medet uman iÅŸçiler. Bir ÅŸey olmuyorsa biz iÅŸçiler yüzünden olmuyor. SorunlarÄ±mÄ±z patrona ya da vardiya sorumlusuna yakÄ±n durarak çözülmez. Patron tek baÅŸÄ±na gelip makineyi çalÄ±ÅŸtÄ±ramaz. O makineyi çalÄ±ÅŸtÄ±ran benim, sensin. Bugün ben iÅŸi yavaÅŸlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken karÅŸÄ±mdaki arkadaÅŸÄ±m gelip benim üç katÄ±m iÅŸ yapÄ±yor. Patron bunu görüyor. Beni iÅŸten çÄ±karÄ±yor ama o duruyor. Burada söylemek istediÄŸim iÅŸyerlerindeki deÄŸiÅŸim iÅŸçilerden baÅŸlar. Bu iÅŸi halledersek 3 bin lira da alÄ±rÄ±z daha fazlasÄ±nÄ± da...”

4 SAATTE Ä°STEDÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° ALDIK

Zam talep ettikleri patronun 50 lira için bile ayak dirediÄŸini anlatan bir iÅŸçi de yaÅŸadÄ±klarÄ± deneyimi ÅŸöyle aktardÄ±: “Patron talebimizi kabul etmeyince üretimi komple durdurduk. Eylemimiz sadece 4 saat sürdü. NakÄ±ÅŸ patronlarÄ±nÄ±n dernekleri var. Ne kadar ücret vereceÄŸine iliÅŸkin birbirilerine danÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz de GüneÅŸli, Esenyurt, Güngören, Sefaköy’de çalÄ±ÅŸan temsilci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla irtibata geçerek ‘2 bin 300 lira ücret isteyeceÄŸiz, kimse bunun altÄ±nda çalÄ±ÅŸmasÄ±n’ dedik. Bunun üstünü alabilecek arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z olursa alsÄ±nlar. Bunun sonucunda patron taleplerimizi yerine getirdi. Örgütlü olduÄŸumuz için bu kazanÄ±mÄ± elde ettik. Åžu an ben 8 saat çalÄ±ÅŸÄ±yorum, 2 bin 300 lira alÄ±yorum.”

ÜCRETLER EN AZ 3 BÄ°N LÄ°RAYA ÇIKMALI

“Bugün 2 bin 300 lira da az” diyen bir baÅŸka iÅŸçi, ücretler yetmediÄŸi için herkesin fazla mesaiye kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, pek çok iÅŸçinin hafta sonu tatillerinde bile fazla mesai yapmak istediÄŸini anlattÄ±. “Birlik olup maaÅŸlarÄ±n artmasÄ± için çalÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. MaaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± en az 3 bin liraya çÄ±karmamÄ±z gerekiyor ki geçinebilelim. Patronlar bunu verebilir. Ama 50 lira için bile sÄ±kÄ±ntÄ± çÄ±karÄ±yorlar. Veremeyecekleri için deÄŸil, birlik olduklarÄ± için, kendi aralarÄ±nda bunun kararÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ± için vermiyorlar. Bu yüzden bizim de birlik olmamÄ±z ve mücadele etmemiz lazÄ±m. Fazla mesailere muhtaç kalmamamÄ±z lazÄ±m” dedi.

BÄ°RLÄ°K OLMAZSAK EZERLER

Ä°ÅŸçilerin bu tarz buluÅŸmalardan, bir araya gelmekten korktuÄŸuna deÄŸinen bir iÅŸçi ise ÅŸu çaÄŸrÄ±da bulundu: “Biz kötü bir ÅŸey yapmÄ±yoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸten atÄ±lÄ±rÄ±z diye korkuyor. Oysa zaten atÄ±lÄ±yoruz. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten atÄ±ldÄ±. Biz arka çÄ±kamadÄ±k. 10 bin lira para verdiler, o da birkaç ayda bitti gitti. Demem o ki 10 bin liralara kanmayalÄ±m. Ä°ÅŸyerlerinde birbirimize destek çÄ±kalÄ±m. Yoksa bizi ezerler. VarsÄ±n kovsunlar, biz önümüze bakalÄ±m. Eminim ki biz kazanacaÄŸÄ±z.”

FotoÄŸraf: Evrensel

TÜZEL: ÇÖZÜM ÖRGÜTLÜ BÄ°RLÄ°KTELÄ°KTE

EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, iÅŸçilerin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, 5 yÄ±l önce yapÄ±lan eylemleri ve kazanÄ±mlarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±: “Daha iyi bir çalÄ±ÅŸma hayatÄ± için ayaÄŸa kalktÄ±nÄ±z, 8 saat çalÄ±ÅŸma hakkÄ± ve hafta sonu tatili için büyük bir hareket örgütlediniz. Tek tek iÅŸyerlerinizden yola çÄ±ktÄ±nÄ±z ve nakÄ±ÅŸ patronlarÄ± haklarÄ±nÄ±zÄ± vermek zorunda kaldÄ±. 5 yÄ±l boyunca çok ÅŸey deÄŸiÅŸti. Yeniden cumartesi çalÄ±ÅŸmasÄ± var. Ücretler yetmediÄŸi için birçok arkadaÅŸ mesaiye kalÄ±yor. BaktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kazanÄ±mlar da var ancak elimizden gidenler de var. Ekonomik olarak ülkenin gelmiÅŸ olduÄŸu nokta, Türk lirasÄ±nÄ±n eriyip gitmesi, tüketim maddelerine getirilen zamlar, bize sunulan kamu hizmetlerinin pahalanmasÄ± ister istemez ücretlerin yükseltilmesi mücadelesini gerektiriyor. Ve dün kazandÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n, eÄŸer arkasÄ±nda durmazsak, eÄŸer güçlü bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± birlikteliÄŸi ve onun örgütlenmesini saÄŸlamazsak, elimizden kolayca alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± görüyoruz.”

Dünya ve Türkiye’deki geliÅŸmeler bahane edilerek çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n patronlar tarafÄ±ndan daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tüzel, iÅŸçilere ÅŸu uyarÄ±larda bulundu: “Patronlar eskisi gibi iyi kârlar saÄŸlamadÄ±klarÄ±nÄ± gerekçe göstererek daralma, iÅŸleri küçültme bir takÄ±m tedbirler alma yoluna gidebilir. Ve burada yapacaklarÄ± ilk ÅŸey daha uzun süreli, daha düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸmaya sizi razÄ± etmek. Yeni vergi düzenlemeleri gelecek, ‘Benim de payÄ±ma bu düÅŸtü’ deyip ‘Bu fedakarlÄ±ÄŸÄ± hepimiz paylaÅŸacaÄŸÄ±z’ gerekçeleri yarÄ±n sizin önünüze koyulacaktÄ±r. Buna hazÄ±r olmak için yeniden kafa kafaya vermeniz ve kendi mücadele deneyimlerinizden öÄŸrenmeniz önemli.”

NakÄ±ÅŸ iÅŸçilerinin sendikalaÅŸma çabasÄ±na da deÄŸinen Tüzel, sendikalaÅŸma anayasal ve yasal bir hak olduÄŸu halde sermaye sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bu hakkÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Çünkü onlar örgütlü, onlar iktidarÄ± belirliyor, onlar ülkeyi yönetiyor, yasalara ÅŸekil veriyor. Bunun karÅŸÄ±sÄ±nda tek çözüm birlik olmanÄ±z, dernek olmanÄ±z, sendika olmanÄ±z, bir sÄ±nÄ±f olarak talepleriniz için örgütlü olmanÄ±z, ayaÄŸa kalkmanÄ±zdÄ±r” dedi.

Piknikteki tartÄ±ÅŸmalarÄ±n iÅŸyerlerine taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n önemine de iÅŸaret eden Levent Tüzel, ÅŸöyle devam etti: “BeÅŸ yÄ±l önce yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi bunu yeniden baÅŸarmanÄ±z mümkün. ÇoÄŸalmak hiç de zor deÄŸil aslÄ±nda. Çünkü dertler ortak. ‘Bunlar bizim üstesinden geleceÄŸimiz iÅŸler mi?’ diye düÅŸünmeyin. Evet bu büyük iÅŸler, siz nakÄ±ÅŸ iÅŸçileri gibi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yola koyulmasÄ±yla olabilecek iÅŸler.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Temmuz 2018 19:51

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