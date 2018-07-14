Ankaraâ€™ya yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlatan SomalÄ± anneler Ä°zmitâ€™e ulaÅŸtÄ±

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda Ã§Ä±kan karara tepki gÃ¶stererek Adalet iÃ§in Ankaraâ€™ya yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlatan SomalÄ± aileler Ä°zmitâ€™e ulaÅŸtÄ±.

Soma'da yaÅŸanÄ±lan maden faciasÄ±nÄ±n davasÄ± geçtiÄŸimiz ÇarÅŸamba günü görüldü. Davadan çÄ±kan karar, madenci ailelerini bir kez daha üzdü. SomalÄ± anneler, adalet için yollara düÅŸtü. Adalet isteyen SomalÄ± anneler bugün Ä°zmit Sabri YalÄ±m ParkÄ±’ndaydÄ±.

Soma KatliamÄ±’nda hayatÄ±nÄ± kaybeden madencilerin anneleri geçtiÄŸimiz günlerde adalet için Soma’dan yola çÄ±ktÄ±. Çanakkale, Ä°stanbul, Kocaeli ve Zonguldak’ta adalet buluÅŸmalarÄ± yapacak olan anneler 16 Temmuz Pazartesi günü HSK önüne giderek davada verilen kararlarÄ± protesto edecek. Anneler baÅŸladÄ±klarÄ± yürüyüÅŸte bugün Ä°zmit Sabri YalÄ±m ParkÄ±’ndaydÄ±. Annelerin yaptÄ±klarÄ± yürüyüÅŸün Ä°zmit kÄ±smÄ±na, Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi, grevde olan Flormar iÅŸçileri, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Cengiz SarÄ±bay, CHP milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP Ä°zmit Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Hakan Çakar da destek verdi.

SomalÄ± ailelerin basÄ±n açÄ±klamasÄ±ndan sonra EÄŸitim Sen Kocaeli ÅŸubesinde forum gerçekleÅŸtirdi. Forumda ilk sözü alan Gülsüm Koçak, 'OÄŸlumu kaybetmiÅŸ bir anneyim. EÅŸim de aynÄ± ocaktan emekli oldu. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kaderi 15 yÄ±l deÄŸil. Bir üst tabakaya kesinlikle ceza verilmedi, koca patron beraat etti. Adalet para ve sermayesi olana iÅŸliyor. Ben çocuÄŸumun adaletini arÄ±yorum. Adalet bir gün onlara da lazÄ±m olur. Adalet ezilenlerin yanÄ±nda olsun, biz böyle bir adalet istiyoruz. Adaletin gözlerini baÄŸladÄ±lar yere düÅŸürdüler, ensesinden baÄŸladÄ±lar. Adaleti tabutun içine koydular, gömdüler. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n adaleti için birlik olmalÄ±yÄ±z” dedi. Forum katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n sorularÄ± ve yanÄ±tlarÄ±n ardÄ±ndan 16 Temmuzda Ankara’da yapÄ±lacak eyleme çaÄŸrÄ± ile sonlandÄ±rÄ±ldÄ±. SomalÄ± anneler yarÄ±n Zonguldak'ta maden iÅŸçileri, maden iÅŸçilerinin aileleri ile bir araya gelecekler. (Kocaeli/EVRENSEL)

Soma'dan Ankara'ya adalet yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸladÄ±

SomalÄ± anneler, Ã‡anakkaleâ€™den haykÄ±rdÄ±: Adaleti topraÄŸa gÃ¶mdÃ¼ler

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 21:09

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