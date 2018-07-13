SomalÄ± anneler, Ã‡anakkaleâ€™den haykÄ±rdÄ±: Adaleti topraÄŸa gÃ¶mdÃ¼ler

Soma KatliamÄ± davasÄ±ndan Ã§Ä±kan kararÄ± protesto ederek Ankara'ya yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ baÅŸlatan anneler, Ã‡anakkale'de basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Soma KatliamÄ± davasÄ±ndaki karara tepki göstererek Ankara'ya yürüyüÅŸ baÅŸlatan anneler, seslerini Çanakkale'den yükseltti. SomalÄ± anneler, Çanakkale Ä°skele MeydanÄ±'nda yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada “Adaleti bir kez daha çocuklarÄ±mÄ±zla birlikte topraÄŸa gömdüler” dedi.

Soma’da 13 MayÄ±s 2014 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan ve 301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi maden katliamÄ±na iliÅŸkin davada çÄ±kan kararlar, aileleri hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. Karara tepki gösteren aileler, ‘Adalet’ arayÄ±ÅŸlarÄ± için Ankara'da HSYK önüne gitme kararÄ± aldÄ±.

Ä°lk duraklarÄ± Çanakkale olan aileler, Ä°skele MeydanÄ±’nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±na, siyasi parti temsilcileri ve kitle örgütü temsilcileri de katÄ±ldÄ±. SomalÄ± anneler, çocuklarÄ±nÄ±n adaletsizliÄŸe uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve adaleti kendilerinin arayacaklarÄ±nÄ± söyledi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ilk olarak söz alan Gülsüm Çolak, davadan istedikleri kararÄ±n çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Anne Fatma Malkoç da çocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi için adaleti yeniden tesis edeceklerini söyledi.

Maden faciasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden çocuklarÄ±nÄ±n adaletsizliÄŸe uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen anne Gülsüm Çolak “Biz, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± 4 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir zaman önce kaybettik ve adalet arÄ±yoruz. 3 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir zamandan beri mahkemeler devam ediyor ve dava sonucunda istediÄŸimiz bir karar çÄ±kmadÄ±. Zaten kararÄ±n istediÄŸimiz ÅŸekilde çÄ±kmasÄ±nÄ± da beklemiyorduk. Adaletin, zenginin deÄŸil de fakirin yanÄ±nda olduÄŸu bir günü ne zaman göreceÄŸiz? Biz, gelecekteki çocuklarÄ±mÄ±z için adalet yürüyüÅŸümüze çÄ±ktÄ±k. Bir kez daha adaleti çocuklarÄ±mÄ±zla birlikte topraÄŸa gömdürdüler. Bize, 13 MayÄ±s’Ä± tekrar yaÅŸattÄ±lar. Bizler de 3 madenci annesi olarak adalet yürüyüÅŸü yapmak istedik. Onlar, tabutlarÄ± bir kez daha gömdüler. Biz de bu yürüyüÅŸü düzenleyerek o tabutlarÄ± yerin altÄ±ndan çÄ±karacaÄŸÄ±z. Ezilen halklar için artÄ±k annelerin aÄŸlamamasÄ± için ‘adalet’ diyoruz. Sizlerin de bizleri bu yolda destekleyeceÄŸinizi biliyoruz. Ä°lk duraÄŸÄ±mÄ±z, Çanakkale’ydi, daha sonra il il dolaÅŸÄ±p ‘adalet’ diyerek HSYK’nin önüne gideceÄŸiz. 16 Temmuz’da tüm sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve adalet arayan diÄŸer insanlarÄ±mÄ±zla birlikte HSYK’nin önünde olacaÄŸÄ±z” dedi.

Anne Fatma Malkoç ise “Biz, çocuklarÄ±mÄ±z için, ezilenler için ‘Adalet’ demek istedik. Ölünceye kadar ‘Adalet’ demeye devam edeceÄŸim. Sizlere de bize bu yolda destek verdiÄŸiniz için teÅŸekkür ediyorum. ÇocuklarÄ±mÄ±z için, ezilenler için adaleti yeniden tesis edeceÄŸiz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'ÇOCUKLARIMIZIN KANI YERDE KALMASIN'

Anne Nurcan AkdaÄŸ, baÅŸka annelerin aÄŸlamamasÄ± için adalet aradÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek; “Bizler, çocuklarÄ±mÄ±za yapÄ±lan adaletsizliÄŸe ses çÄ±karmak için bu yola çÄ±ktÄ±k. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n kanÄ± yerde kalmasÄ±n, baÅŸka anneler aÄŸlamasÄ±n. Bizi burada yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve bizi desteklediÄŸiniz için hepinize sonsuz teÅŸekkür ediyoruz” dedi.

MAHKEMEDEN CEZA DEÄžÄ°L ÖDÜL ÇIKTI

FotoÄŸraf: Evrensel

Baba Ä°smail Çolak ise, “Soma'da olan facianÄ±n gerçek adÄ±, cinayettir. Bu, kader, fÄ±trat ve iÅŸ kazasÄ± deÄŸildir. 9 Temmuz’da davamÄ±z vardÄ±. Dava, mahkeme heyetinden bir kiÅŸinin sudan sebeplerle mahkemeye gelmemesi üzerine çarÅŸamba gününe ertelendi. Biz, böyle bir karar çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± biliyorduk, karara hazÄ±rlÄ±ydÄ±k. Çünkü bu davanÄ±n dosyasÄ±nÄ± hazÄ±rlayan Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, ‘olasÄ± kast’tan iddianame hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. Davadan çÄ±kan karar, hepimizin vicdanÄ±nÄ± sÄ±zlattÄ±. Çünkü bu insanlara bu karar ceza deÄŸil ödül oldu. BazÄ± gazeteler ‘Mahkemeden ceza yaÄŸdÄ±’ diye haber yaptÄ±. HayÄ±r! Mahkemede ceza deÄŸil ödül yaÄŸdÄ±. 301 kiÅŸinin cezasÄ± bu olmamalÄ±ydÄ±. Biz, bu kararÄ± kabul etmedik, etmeyeceÄŸiz” dedi.

SOMA DAVASINDAN ÇIKAN KARARLAR

DavanÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ± Soma Kömür Ä°ÅŸletmeleri A.Åž. Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Can Gürkan 15 yÄ±l, Genel Müdür Ramazan DoÄŸru 22 yÄ±l 6 ay, Ä°ÅŸletme Müdürü AkÄ±n Çelik 18 yÄ±l 9 ay, maden mühendisi, Ä°ÅŸletme müdür yardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°smail AdalÄ± 22 yÄ±l 6 ay, maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yÄ±l 9 ay hapis cezasÄ±na mahkum edildi. Tutuksuz sanÄ±klardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik’e 11 yÄ±l 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi KazÄ±k 10 yÄ±l 10’ar ay, yönetim Kurulu üyesi Haluk Sevinç, çalÄ±ÅŸanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal AydÄ±n’a 8 yÄ±l 4'er ay ve Murat Bodur’a 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. Can Gürkan’Ä±n babasÄ±, Soma Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Alp Gürkan’Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 37 kiÅŸi içinse beraat kararÄ± verildi. Mahkemenin bu kararÄ± baÅŸta aileler ve avukatlar olmak üzere tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. (Çanakkale/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 11:57

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