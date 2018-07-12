Soma'dan Ankara'ya adalet yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸladÄ±

Soma KatliamÄ±'na iliÅŸkin açÄ±lan davada çÄ±kan karara tepki gösteren madenci anneleri Gülsüm Çolak, Fatma Malkoç, Nurcan AkdaÄŸ, babalar Ä°smail Çolak ve Ahmet AkdaÄŸ, Soma Madenci AnÄ±tÄ± önünden Çanakkale’ye hareket etti. Aileler, “BaÈ™ka anneler aÄŸlamasÄ±n, baÈ™ka çocuklar ölmesin diye yola çÄ±kacaÄŸÄ±z. YanÄ±mÄ±za bir parça kömür biraz da toprak aldÄ±k” dedi. (Manisa/EVRENSEL)

SomalÄ± aileler tepkili: Biz elimizi ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± hiÃ§bir ÅŸeyden Ã§ekmedik

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 16:06

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