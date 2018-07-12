SomalÄ± aileler tepkili: Biz elimizi ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± hiÃ§bir ÅŸeyden Ã§ekmedik

301 iÅŸÃ§inin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan Soma Maden KatliamÄ±'na iliÅŸkin verilen cezalara tepkili olan madenci yakÄ±nlarÄ±, hislerini Evrensel'e anlattÄ±.

FÄ±rat TURGUT

Dilek OMAKLILAR

Manisa

301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±’yla ilgili açÄ±lan 51 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada çÄ±kan karara göre Maden Patronu Can Gürkan’a 15 yÄ±l; Åžirket Yöneticileri Ramazan DoÄŸru, AkÄ±n Çelik, Ä°smail AdalÄ± ve Ertan Ersoy hakkÄ±nda 22.5 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi. 8 ila 14 yÄ±l ceza verilen 9 sanÄ±k hakkÄ±nda ise tutuklama kararÄ± verilmedi. Can Gürkan’Ä±n babasÄ±, Soma Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Alp Gürkan’Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 37 kiÅŸi içinse beraat kararÄ± verildi. Adaleti bulamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden madenci aileleri, “Ama biz elimizi ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± hiçbir ÅŸeyden çekmedik. Mücadelemize devam edeceÄŸiz” diyor.

Mahkeme baÅŸkanÄ± kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nda, evlatlarÄ±, eÅŸleri için yÄ±llardÄ±r adalet talebinde bulunan madenci aileleri daha fazla dayanamadÄ± artÄ±k. Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n Can Gürkan’a 15 yÄ±l, diÄŸer birkaç sanÄ±ÄŸa 22.5 yÄ±l verildiÄŸi yönündeki sözleri henüz tamamlanmadan duruÅŸma salonunda oturan madenci eÅŸlerinden biri isyan etti artÄ±k, tüm diÄŸerleri adÄ±na da: “Yeter ya 4 seneden beri yeter. Dün benim çocuÄŸum babasÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±na bakarak sana dondurma alayÄ±m mÄ± diyor. 301’in anasÄ± vardÄ±, evladÄ± vardÄ±, eÅŸi vardÄ±r. 301 kiÅŸinin ölümü 15 sene mi yani? Ölsem de bu davanÄ±n peÅŸindeyim. Ä°nsan haklarÄ± mahkemesi, her yere gideceÄŸim. Ä°ki yetimimin hakkÄ±nÄ± arayacaÄŸÄ±m. 301’in eli sizin yakanÄ±zda artÄ±k. O topraÄŸa siz girmeyecek misiniz?”

SanÄ±klar zaten ailelerle yüzleÅŸmek istemiyor ancak mahkeme heyetinin salonu koÅŸar adÄ±m terk etmesi de ne öyle, sanki suç iÅŸlemiÅŸ gibi! Madenci eÅŸi mahkeme baÅŸkanÄ±na da tepki gösteriyor: “OkumuÅŸ hakim olmuÅŸ ama baba olamamÄ±ÅŸ, evlat yetiÅŸtirmemiÅŸ kendisi.”

Ä°çeride bunlar yaÅŸanÄ±rken dÄ±ÅŸarÄ±da da göze çarpan ilk ÅŸey birkaç madenci yakÄ±nÄ±nÄ±n duruÅŸma salonundan sedye üzerinde çÄ±karÄ±lmasÄ± oluyor. Gazeteciler, kameralar fotoÄŸraf makineleri ve telefonlarla kaydediyor bu görüntüyü. BaÅŸkalarÄ± ise gözlerinin gördüklerini hafÄ±zalarÄ±na kazÄ±yor.

DALGA GEÇÄ°YORLAR

DÄ±ÅŸarÄ±da bekleyenler henüz ayrÄ±ntÄ±lara sahip olmasa da yaÅŸananlardan yola çÄ±karak bir ÅŸeylerin kötü gittiÄŸini anlÄ±yor. YavaÅŸ yavaÅŸ netleÅŸmeye baÅŸlÄ±yor durum dÄ±ÅŸarÄ±dakiler için. Önce “Can Gürkan 22.5 yÄ±l” deniyor. Herkes tepkili... Sonra düzeltiliyor: “15 yÄ±l.” 301 iÅŸçinin ölümünden yargÄ±lanan, yeri geldiÄŸinde ölen iÅŸçileri suçlayan, yeri geldiÄŸinde “FETÖ’nün cinleri yaptÄ±” diyen, bu da yetmezmiÅŸ gibi evrakta sahtecilik yapan Can Gürkan’a topu topu 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸi söyleniyor.

“Dalga geçiyorlar” diyor bir madenci eÅŸi: “Ölenler için 1’er ay verseler bile daha fazla yapar 15 sene ne demek ya? 4 senedir geliyorum. Sabah ezanÄ±nda çÄ±ktÄ±m yatsÄ± ezanÄ±nda döndüm evime. 15 yÄ±l dalga geçiyorlar. 15 yÄ±lla neyin hesabÄ±nÄ± soruyor. Benim çocuÄŸum babasÄ± öldükten sonra doÄŸdu yazÄ±k deÄŸil mi ya? YazÄ±k ya ne eÅŸim gördü çocuÄŸunu ne çocuÄŸum babasÄ±nÄ±. Ellerim kÄ±nalÄ±ydÄ± daha o gittiÄŸinde. ÇocuÄŸum çizgi filmde görse babam gelecek mi diyor. Cevap veremiyorum. Hesap sormak çocuklarÄ±mÄ±za kalmasÄ±n diye 4 senedir geliyorum buraya.”

6-7 yaÅŸlarÄ±nda bir çocuk... KöÅŸeye çekilmiÅŸ, çok kimsenin göremeyeceÄŸi bir yere... Hiçbir ÅŸey söylemiyor, sadece aÄŸlÄ±yor. Ä°çeride dayanamayÄ±p da kendini dÄ±ÅŸarÄ±ya atanlardan kimi aÄŸlamaya baÅŸlÄ±yor. Kimisi etrafÄ±ndaki objektiflere haykÄ±rÄ±yor: “Çekmeyin artÄ±k çekmeyin.” BaÅŸka biri “Çekin kardeÅŸimi, yazÄ±n halimizi. Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±n” diyor. YaÅŸananlar tam bir kriz hali.

DavanÄ±n baÅŸÄ±ndan sonuna, her duruÅŸma burada olanlardan biri madenci annesi Elmas Kaya. “ParayÄ± tercih ettiler” diyor: “YukarÄ±dakileri tercih ettiler, bizi mahvetti.” Üzerine basa basa selam söylüyor mebus ÅŸehri Ankara’ya: “Özellikle birine, millet onu yükseltti o milleti düÅŸürdü helal olsun.”

BÄ°R ÇEK HEDÄ°YE ETMEDÄ°ÄžÄ° KALDI

OÄŸlunu yitiren Ä°smail Çolak da davanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bugüne hep yollarda. AynÄ± zamanda Soma 301 Madenciler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± olan Çolak bu yönde bir karar verileceÄŸine iliÅŸkin bir öngörülerinin olduÄŸunu anlatÄ±yor: “Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n neredeyse birer çek hediye etmediÄŸi kaldÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± atanÄ±nca onu araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hakkÄ±nda öÄŸrendiklerimizden yola çÄ±karak bir öngörümüz vardÄ±.” Mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ±n geçmiÅŸine sanÄ±klarÄ±n gücü de ekleniyor tabi. Çolak, “KarÅŸÄ± tarafÄ±n parasÄ± var, siyasi gücü var, zaten adalet olmayan bir ülkede yaÅŸÄ±yoruz. Bunlar birleÅŸince böyle bir karar çÄ±kÄ±yor. Bu adamlara da sizi 3-5 sene sonra serbest bÄ±rakacaÄŸÄ±z derler” diyor.

“Adil bir yargÄ±lama yapÄ±lmadÄ±, çünkü yapÄ±lsaydÄ± ucu kendilerine dokunacaktÄ±” diyor: “Çünkü bu ocaklar devletin ocaklarÄ±ydÄ±. Denetleme görevleri de kendilerinindi. Kendi suçlarÄ±nÄ± da örtbas ettiler. YargÄ±lanmasÄ± gerekenler korundu. EÄŸer adil bir yargÄ±lama yapÄ±lsaydÄ±, bakanlÄ±klara, hükümete kadar çÄ±kacaktÄ±. Mahkemeye göre bizim çocuklarÄ±mÄ±z boÅŸuna ölmüÅŸ. Verdikleri adaletsizce kararla bir kez daha ölüm yaÅŸattÄ±lar bize” diyor.

Soma 301 Madenciler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Çolak (FotoÄŸraf: Evrensel)

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±, aileler isyan etti

438 YETÄ°M VAR

Madenci eÅŸi Gülten Kavas, “Biz eÅŸlerimizin çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geri gelmeyeceÄŸini biliyoruz tabi. Soma’da sÄ±rf bu sebepten 438 tane yetim kalan çocuÄŸumuz var. Bizim istediÄŸimiz onlar için adalet. Geride kalan iÅŸçiler için bizim mücadelemiz. 4 seneden beri tÄ±rnaklarÄ±mÄ±zla kazÄ±dÄ±k ama maalesef adaleti bulamadÄ±k. Adaleti ÅŸimdi bulamadÄ±k ama canÄ±mÄ±zÄ± verene kadar arayacaÄŸÄ±z. Biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ± sokakta bÄ±rakÄ±p geliyoruz” diyor.

Adaleti bulamayan madenci aileleri bu iÅŸin burada bitmediÄŸini söylüyor. Daha önce sahiplenme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ± sÄ±rada dile getirdikleri, “Bir daha iÅŸ cinayetleri yaÅŸanmasÄ±n, Somalar olmasÄ±n diye” sözleri yine dökülüyor aÄŸÄ±zlardan: “Karar açÄ±klandÄ±, tamam artÄ±k köÅŸemize çekilelim deÄŸil. Ortada bir adaletsizlik var.Biz elimizi ayaÄŸÄ±mÄ±zÄ± hiçbir ÅŸeyden çekmedik. Mücadele etmeye devam edeceÄŸiz.”

PATRON SENDÄ°KASI OLDUÄžUNU BÄ°R KEZ DAHA GÖSTERDÄ°

Karardan sonra çeÅŸitli konfederasyonlara baÄŸlÄ± sendikalar açÄ±klama yaparak karara tepki gösterirken, Soma KatliamÄ±’nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± madende örgütlü olan ve bölge yönetiminin patron tarafÄ±ndan seçildiÄŸi sayÄ±sÄ±z kez ifade edilen Türkiye Maden Ä°ÅŸ SendikasÄ±ndan ise bir açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. 301 Madenciler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Çolak, “Maden-Ä°ÅŸ hiçbir zaman yanÄ±mÄ±zda olmadÄ±ÄŸÄ± gibi ÅŸimdi bir açÄ±klama bile yapmadÄ±. SorumlularÄ±n bir tanesi de sendikaydÄ± zaten, biz bunu her zaman dile getirdik. Ben o sendikaya 25 yÄ±l aidat ödedim. Her ay bir yevmiyemizi kestiler. PatronlarÄ±n belirlediÄŸi kiÅŸiler sendikacÄ±lÄ±k yapÄ±yor orada. Oradaki insanlar yöneticileri kendi seçmiyor zaten. Bir açÄ±klama yapmamasÄ± da patron sendikasÄ± olduÄŸunu bir kez daha gösterdi.”

Soma'da ne olmuÅŸtu: Ã–zel sektÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma tarzÄ± katliam getirdi

FotoÄŸraf: DHA

EVLATLARIMIZ Ä°ÇÄ°N ADALET DÄ°YEREK YOLA ÇIKIYORUZ!

Soma’da evladÄ±nÄ± yitiren Anne Gülsüm Çolak, “EvlatlarÄ±mÄ±z için adalet” diyerek çeÅŸitli ÅŸehirlerde iÅŸ cinayetlerinde çocuklarÄ±nÄ± kaybeden annelerle bir araya gelecek ve sonrasÄ±nda Ankara’ya HSK önüne gidecek. Dün Çanakkale’ye giden Çolak, 16 Temmuz’da HSK önünde olacak.

Ülke tarihinin en büyük iÅŸ cinayeti olan Soma KatliamÄ±'nÄ±n Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davasÄ±nda kararÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gülsüm Çolak, “Biz Soma KatliamÄ±'nda evlatlarÄ±nÄ± yitiren anneler üç yÄ±ldÄ±r devam eden Soma davasÄ±nda sorumlularÄ±n hak ettikleri cezayÄ± almadÄ±klarÄ±nÄ± gördük. Mahkemenin verdiÄŸi cezanÄ±n yeterli bulmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, adalet talebimizi yeniden, daha yüksek bir sesle dile getirmek için yola çÄ±kÄ±yoruz” dedi.

DavanÄ±n ancak 3 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sürede sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çolak, “Bu sürede her türlü baskÄ± ve zorbalÄ±ÄŸa ÅŸahit olduk. Mahkeme heyetinin deÄŸiÅŸtirilmesi, sanÄ±klara ödül niteliÄŸinde bir mütalaa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±, avukatÄ±mÄ±z Selçuk KozaÄŸaçlÄ±'nÄ±n göz altÄ±na alÄ±nmasÄ± ve de en önemlisi uydurma bir sabotaj iddiasÄ± ile tüm dava süreci yukardan müdahalelerle çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Verilen kararla da gerçek suç örtbas edilmek istenmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

Ankara HSK önüne kadar bir yolculuk yapacaklarÄ±nÄ± söyleyen Çolak, “Bu yolculukta çeÅŸitli duraklarda iÅŸ cinayetinde evlatlarÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, adalet arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdüren anneler ile buluÅŸmalar gerçekleÅŸtireceÄŸiz. AmacÄ±mÄ±z, evlatlarÄ±nÄ± haksÄ±zca yitiren ve adalet talepleri susturulan annelerin sesine ses katmak, onlarla dayanÄ±ÅŸmak ve mahkeme salonlarÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸan sesimizi sokaÄŸa taÅŸÄ±maktÄ±r. Yola çÄ±kÄ±yoruz çünkü adalet talebi mahkeme salonlarÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lamaz. Çünkü bizler evlatlarÄ±mÄ±zÄ± kaybettik, bir ana daha iÅŸ cinayetinde evladÄ±nÄ± kaybetmesin. Çünkü bu ülkede evlatlarÄ± için adalet arayan yüzlerce ana var bizlerle ortak acÄ±ya sahip. Çünkü adaletin sesi anneler yan yana gelince güçlenecek. Çünkü bizler adalet heykeli altÄ±nda kemikleri sÄ±zlayan hiçbir evladÄ±mÄ±zÄ± unutmadÄ±k, unutmayacaÄŸÄ±z” dedi.

Anne Gülsüm Çolak, Soma madenci AnÄ±tÄ± önünden hareket ederek Çanakkale’ye gidiyor.

Soma'dan Ankara'ya adalet yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ baÅŸladÄ±

YOL PROGRAMI

Gülsüm Çolak’Ä±n yürüyüÅŸ programÄ± ÅŸöyle:

- 12 Temmuz PerÅŸembe Çanakkale - 19.00

- 13 Temmuz Cuma Silivri 11.00 açÄ±klama - 19.00 Ä°stanbul AbbasaÄŸa Adalet Forumu

- 14 Temmuz Cumartesi 11.00 Tuzla açÄ±klama - 19.00 Kocaeli BuluÅŸma

- 15 Temmuz Pazar Zonguldak buluÅŸma

- 16 Temmuz Pazartesi Ankara HSK önü buluÅŸma

TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Atalay: Soma'da kamu vicdanÄ± rahatlamadÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 16:11

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