CANLI - SOMA AÄ°LELERÄ° VE AVUKATLARIN AÃ‡IKLAMASI Soma KatliamÄ± davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±, aileler isyan etti
301 iÈ™Ã§inin yaÈ™amÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±'na dair davada iki gÃ¼n Ã¶nce ertelenen karar duruÅŸmasÄ±nda kararlar aÃ§Ä±klandÄ±.
FÄ±rat TURGUT
Manisa
301 iÈ™çinin yaÈ™amÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±'na iliÈ™kin açÄ±lan davada iki gün önce ertelenen karar duruÅŸmasÄ± bugün görüldü. Davada patron Can Gürkan ve genel müdür Ramazan DoÄŸru 22 yÄ±l 6 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Madenci yakÄ±nlarÄ± karara tepki gösterdi.
Soma KatliamÄ± davasÄ±nda kararÄ±n açÄ±klanmasÄ± beklenen pazartesi günü, mahkeme baÈ™kanÄ± bir heyet üyesinin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek kararÄ± çarÅŸamba günü açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Duruma tepki gösteren madenci aileleri ve avukatlar ise adalet nöbeti baÈ™latarak iki gün boyunca Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi duruÈ™ma salonu önünde bekleyiÈ™e geçti.
Bugün, sabah erken saatlerde polis, duruÈ™ma salonunun önünün boÈ™altÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Aileler, avukatlar ve ailelerin destekçileri bariyerlerin dÄ±È™Ä±na çÄ±ktÄ±.
Polis duruÈ™ma salonuna giden güzergahta, salona yakÄ±n bi yerde arama noktasÄ± kurdu. DuruÈ™ma, saat 09.00'da baÅŸladÄ±.
KARARLAR AÇIKLANDI
* SanÄ±k Can Gürkan'Ä±n taksirle öldürme suçundan 22 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, ayrÄ±ca 3 yÄ±l maden iÈ™letme iÈ™inden men edilmesine, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
* SanÄ±k Ramazan DoÄŸru'nun taksirle öldürme ve yaralama suçunu iÈ™lediÄŸinden 15 yÄ±l hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, cezanÄ±n teÈ™diden 22.5 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
* SanÄ±k AkÄ±n Çelik'in taksirle öldürme ve yaralama suçunu iÈ™lediÄŸinden 15 yÄ±l hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, cezanÄ±n teÈ™diden 22.5 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, 6'da 1 oranÄ±nda indirim yapÄ±lmasÄ±na, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
* SanÄ±k Ä°smail AdalÄ±'nÄ±n taksirle öldürme ve yaralama suçunu iÅŸlediÄŸinden 15 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, cezanÄ±n teÅŸdiden 22,5 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
* SanÄ±k Ertan Ersoy'un taksirle öldürme ve yaralama suçunu iÅŸlediÄŸinden 15 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, cezanÄ±n teÅŸdiden 22,5 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, altÄ±da bir oranÄ±nda indirim yapÄ±lmasÄ±na, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.
AÄ°LELER TEPKÄ°LÄ°
KararÄ± duyunca fenalaÈ™an madenci aileleri ambulanslara alÄ±ndÄ±.
CezalarÄ±n taksirden verilmesi nedeniyle avukatlar, "Karar heyetinize aittir, biz ailelerin yanÄ±ndayÄ±z" diyerek ailelerin bulunduÄŸu alana geçti. Aileler heyete tepki gösterirken heyet salonu terk etti. Heyetin salonu terk etmesi üzerine Avukat Can Atalay, "O kararÄ± yüzümüze okuyacaklar. BuradayÄ±z" dedi.
Ailelerin bir kÄ±smÄ± duruÈ™ma salonunun dÄ±È™Ä±na çÄ±karak "301 kiÈ™iyi öldürdüler bunlar. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n azraillerine bu kadar ceza veriyorlar" diyerek duruma isyan etti.
SomalÄ± ailelerin adalet nÃ¶beti sÃ¼rÃ¼yor
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 10:54
Soma davasÄ± ertelendi, aileler Ã§arÅŸambaya kadar adalet nÃ¶betinde