Soma KatliamÄ± davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±, aileler isyan etti

FÄ±rat TURGUT

Manisa

301 iÈ™çinin yaÈ™amÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±'na iliÈ™kin açÄ±lan davada iki gün önce ertelenen karar duruÅŸmasÄ± bugün görüldü. Davada patron Can Gürkan ve genel müdür Ramazan DoÄŸru 22 yÄ±l 6 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Madenci yakÄ±nlarÄ± karara tepki gösterdi.

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda kararÄ±n açÄ±klanmasÄ± beklenen pazartesi günü, mahkeme baÈ™kanÄ± bir heyet üyesinin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek kararÄ± çarÅŸamba günü açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Duruma tepki gösteren madenci aileleri ve avukatlar ise adalet nöbeti baÈ™latarak iki gün boyunca Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi duruÈ™ma salonu önünde bekleyiÈ™e geçti.

Bugün, sabah erken saatlerde polis, duruÈ™ma salonunun önünün boÈ™altÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Aileler, avukatlar ve ailelerin destekçileri bariyerlerin dÄ±È™Ä±na çÄ±ktÄ±.

Polis duruÈ™ma salonuna giden güzergahta, salona yakÄ±n bi yerde arama noktasÄ± kurdu. DuruÈ™ma, saat 09.00'da baÅŸladÄ±.

KARARLAR AÇIKLANDI

* SanÄ±k Can Gürkan'Ä±n taksirle öldürme suçundan 22 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, ayrÄ±ca 3 yÄ±l maden iÈ™letme iÈ™inden men edilmesine, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

* SanÄ±k Ramazan DoÄŸru'nun taksirle öldürme ve yaralama suçunu iÈ™lediÄŸinden 15 yÄ±l hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, cezanÄ±n teÈ™diden 22.5 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

* SanÄ±k AkÄ±n Çelik'in taksirle öldürme ve yaralama suçunu iÈ™lediÄŸinden 15 yÄ±l hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, cezanÄ±n teÈ™diden 22.5 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, 6'da 1 oranÄ±nda indirim yapÄ±lmasÄ±na, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

* SanÄ±k Ä°smail AdalÄ±'nÄ±n taksirle öldürme ve yaralama suçunu iÅŸlediÄŸinden 15 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, cezanÄ±n teÅŸdiden 22,5 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

* SanÄ±k Ertan Ersoy'un taksirle öldürme ve yaralama suçunu iÅŸlediÄŸinden 15 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, cezanÄ±n teÅŸdiden 22,5 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, altÄ±da bir oranÄ±nda indirim yapÄ±lmasÄ±na, tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi.

AÄ°LELER TEPKÄ°LÄ°

FotoÄŸraf: FÄ±rat Turgut/EVRENSEL

KararÄ± duyunca fenalaÈ™an madenci aileleri ambulanslara alÄ±ndÄ±.

CezalarÄ±n taksirden verilmesi nedeniyle avukatlar, "Karar heyetinize aittir, biz ailelerin yanÄ±ndayÄ±z" diyerek ailelerin bulunduÄŸu alana geçti. Aileler heyete tepki gösterirken heyet salonu terk etti. Heyetin salonu terk etmesi üzerine Avukat Can Atalay, "O kararÄ± yüzümüze okuyacaklar. BuradayÄ±z" dedi.

Ailelerin bir kÄ±smÄ± duruÈ™ma salonunun dÄ±È™Ä±na çÄ±karak "301 kiÈ™iyi öldürdüler bunlar. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n azraillerine bu kadar ceza veriyorlar" diyerek duruma isyan etti.

SomalÄ± ailelerin adalet nÃ¶beti sÃ¼rÃ¼yor

Soma davasÄ± ertelendi, aileler Ã§arÅŸambaya kadar adalet nÃ¶betinde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 10:54

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