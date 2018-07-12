TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Atalay: Soma'da kamu vicdanÄ± rahatlamadÄ±

Soma KatliamÄ± davasÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir metinle aÃ§Ä±klama yapan TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay, kamu vicdanÄ±nÄ±n rahatlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Türk Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, Soma KatliamÄ± davasÄ± kararÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± açÄ±klama yayÄ±mladÄ±.

Atalay, Soma KatliamÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±lan kamu davasÄ± sürecinde mahkemece yapÄ±lan keÅŸiflerin, dinlenen tanÄ±k beyanlarÄ±nÄ±n, meydana gelen bu olayÄ±n tedbirsizliÄŸin çok ötesinde bir iÅŸ olduÄŸunu, kasÄ±t derecesinde aÄŸÄ±r bir ihmalin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça ortaya koyduÄŸunu söyledi.

FacianÄ±n üzerinden dört yÄ±ldan fazla bir zaman geçtikten sonra 11 Temmuz 2018 tarihinde nihayet davanÄ±n karara baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Atalay, “Ancak sorumlu olarak tespit edilenlere verilen cezalar açÄ±klanÄ±nca, olayÄ±n büyüklüÄŸü ile verilen cezalarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda orantÄ±sÄ±zlÄ±k olduÄŸu, cezalandÄ±rmada kasÄ±t unsurlarÄ±nÄ±n gözardÄ± edilerek taksirli hareketlerden dolayÄ± ceza verildiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Biz ilk günden beri bunun bir iÅŸ cinayeti olduÄŸunu, sorumluluÄŸu bulunanlarÄ±n bu kapsamda yargÄ±lanmalarÄ± gerektiÄŸini belirttik” dedi.

Bu nedenle verilen kararÄ±n kamu vicdanÄ±nÄ± rahatlatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, adaletin gerçekleÅŸmediÄŸini ifade eden Atalay, bu kararÄ±n üst mahkemece kamu vicdanÄ±nÄ± rahatlatacak bir ÅŸekilde düzeltileceÄŸine inanÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Facia sonrasÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n yÄ±llardÄ±r iÅŸçilerin sürekli dile getirdiÄŸi, düzeltilmesi için çaba gösterdiÄŸi olumsuz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±, iÅŸ güvenliÄŸi alanÄ±nda çok büyük ihmalleri, çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n acÄ±masÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, taÅŸeron sisteminin neden olduÄŸu olumsuzluklarÄ± bir bir gündeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Atalay, “Buna raÄŸmen, facia sonrasÄ±nda her ne kadar iÅŸ saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi mevzuatÄ±nda ve çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nda birtakÄ±m düzenlemeler yapÄ±lmÄ±ÅŸ olsa da maalesef iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve güvenliÄŸi alanÄ±ndaki olumsuzluklar halen sürmektedir. Kamu vicdanÄ±nÄ±n rahatlamasÄ± için insan ve çalÄ±ÅŸana deÄŸer veren, insana yakÄ±ÅŸÄ±r çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸama ÅŸartlarÄ±nÄ± baÅŸta madenler olmak üzere tüm iÅŸyerlerinde hayata geçiren bir anlayÄ±ÅŸ egemen olmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. (Ankara/EVRENSEL)

Soma KatliamÄ± davasÄ±nda karar aÃ§Ä±klandÄ±, aileler isyan etti

Soma'da ne olmuÅŸtu: Ã–zel sektÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸma tarzÄ± katliam getirdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Temmuz 2018 14:07

www.evrensel.net