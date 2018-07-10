CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilatÄ± Kararnamesi yayÄ±mlandÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemine iliÅŸkin 539 maddelik '1' numaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne iliÅŸkin, 539 maddelik "1" numaralÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± TeÅŸkilatÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi.

Kararnameye göre, "CumhurbaÅŸkanÄ± devletin baÅŸÄ± ve yürütme yetkisi CumhurbaÅŸkanÄ±na ait olacak. CumhurbaÅŸkanÄ± Devlet BaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliÄŸini temsil edecek, AnayasanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±, devlet organlarÄ±nÄ±n düzenli ve uyumlu çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± temin edecek. CumhurbaÅŸkanÄ±, yetkilerinden bir kÄ±smÄ±nÄ± gerektiÄŸinde sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± olarak belirterek astlarÄ±na devredebilecek. Ancak devrettiÄŸi yetkiyi gerek gördüÄŸünde kendisi de doÄŸrudan kullanabilecek."

CumhurbaÅŸkanÄ± Özel Kalem MüdürlüÄŸünün görevleri de Kararname ile belirlendi.

CumhurbaÅŸkanÄ±, kendisine danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve verdiÄŸi görevleri yapmak üzere CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± atayabilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±, özel bilgi ve uzmanlÄ±k gerektiren konularda, dÄ±ÅŸ ülkelerde veya uluslararasÄ± kuruluÅŸlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilecek. Bu ÅŸekilde görevlendirileceklere Büyükelçi unvanÄ± verilecek. Büyükelçilik unvanÄ± özel temsilcilik görevi müddetinde devam edecek. Özel temsilcilerin giderleri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesinden karÅŸÄ±lanacak.

CUMHURBAÅžKANLIÄžI Ä°DARÄ° Ä°ÅžLER BAKANLIÄžI

En yüksek devlet memuru olan Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en üst amiri olacak. Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ±, bütün birimlerin faaliyetlerini, iÅŸlemlerini ve hesaplarÄ±nÄ± denetlemekle görevli ve yetkili olacak. Belirtilen hizmetlerin mevzuata, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n politika ve talimatlarÄ±na uygun olarak yürütülmesinde CumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak.

Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± adÄ±na, Anayasada belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinde ve yetkilerinin kullanÄ±lmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na gerekli hizmetleri sunacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile olan münasebetlerin yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± arasÄ±nda koordinasyonun saÄŸlanmasÄ±, devlet teÅŸkilatÄ±nÄ±n düzenli ve etkin bir ÅŸekilde iÅŸlemesini temin edecek prensiplerin tespiti için gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapacak.

Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ±, iç güvenlik, dÄ±ÅŸ güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyonun saÄŸlanmasÄ± için gerekli çalÄ±ÅŸmalar ile yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n kamuoyundaki tesirlerini izleme ve deÄŸerlendirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yürütecek.

Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Hukuk ve Mevzuat Genel MüdürlüÄŸü, Personel ve Prensipler Genel MüdürlüÄŸü, Güvenlik Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü, Destek ve Mali Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü birimlerinden oluÅŸacak.

HUKUK VE MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜÄžÜNÜN GÖREVLERÄ°

Hukuk ve Mevzuat Genel MüdürlüÄŸü, TBMM tarafÄ±ndan kabul edilen kanunlarÄ±n ÅŸekil ve esas bakÄ±mÄ±ndan Anayasa ve hukukun genel ilkelerine uygunluÄŸunu incelemek, verilecek talimata göre onaya hazÄ±rlanmasÄ± veya bir daha görüÅŸülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmesi için gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapacak.

KanunlarÄ±n, TBMM Ä°çtüzüÄŸünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya ÅŸekil ve esas bakÄ±mÄ±ndan aykÄ±rÄ± olmalarÄ± durumunda, bunlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi nezdinde açÄ±lacak iptal davasÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapacak. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin kanunlarÄ±n, CumhurbaÅŸkanÄ±nca halkoyuna sunulmasÄ±na iliÅŸkin iÅŸlemlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. Kanun ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin yayÄ±mlanmasÄ±, milletlerarasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n kanunla uygun bulunmasÄ± için TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilmesine iliÅŸkin iÅŸlemleri yapacak.

Hukuk ve Mevzuat Genel MüdürlüÄŸü ayrÄ±ca bakanlÄ±klar ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nca hazÄ±rlanan mevzuat taslaklarÄ±nÄ±, Anayasaya, kanunlara, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerine, genel hukuk kurallarÄ±na, CumhurbaÅŸkanÄ± ProgramÄ±na uygunluÄŸu açÄ±sÄ±ndan inceleyecek.

Mevzuat hazÄ±rlama usul ve esaslarÄ±nÄ±n belirlenmesi için gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapacak, mevzuatÄ± bilgi iÅŸlem sistemi içinde takip edecek, Resmi Gazete'nin yayÄ±mlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.

Türk Ceza Kanununun 299. maddesi (CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret) kapsamÄ±na girmeyen ancak yargÄ± mercilerince CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gönderilen ve CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n taraf olarak gösterildiÄŸi evraka iliÅŸkin iÅŸlemleri takip edecek.

Hükümlülerin sürekli hastalÄ±k, sakatlÄ±k ve kocama sebebiyle cezalarÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±nca hafifletilmesi veya kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin iÅŸlemleri yürütecek ve alÄ±nan kararlarÄ± Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na bildirecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nca çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, kararlarÄ± ile yönetmelik taslaklarÄ±nÄ± hazÄ±rlayacak.

PERSONEL VE PRENSÄ°PLER GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ

Personel ve Prensipler Genel MüdürlüÄŸü, devlet teÅŸkilatÄ±nÄ±n düzenli ve etkin bir ÅŸekilde iÅŸlemesini saÄŸlayÄ±cÄ± prensiplerin tespit edilmesi, direktiflerin verilmesi, önlemler alÄ±nmasÄ± ve koordinasyonun saÄŸlanmasÄ± için gerekli iÅŸlemleri yapacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±na vekalet iÅŸlemlerini, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakan atanmalarÄ± ve görevden alÄ±nma iÅŸlemleri ile vekalet iÅŸlemlerini yapacak.

Personel ve Prensipler Genel MüdürlüÄŸü, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ait iÅŸlemleri yapacak, TBMM seçimlerinin yenilenmesine iliÅŸkin iÅŸlemleri yürütecek.

Üst kademe kamu yöneticilerinin atamalarÄ± ile CumhurbaÅŸkanÄ±nca yapÄ±lacak diÄŸer atama ve seçme iÅŸlemlerini Anayasa, kanunlar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri ve hukukun genel ilkeleri açÄ±sÄ±ndan inceleyerek gerekli iÅŸlemleri yapacak.

GÜVENLÄ°K Ä°ÅžLERÄ° GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ GÖREVLERÄ°

Güvenlik Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü, devletin güvenlik politika ve stratejileriyle ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile koordinasyonu saÄŸlayacak, belirlenen politikalarÄ±n uygulamasÄ±nÄ± izleyecek, deÄŸerlendirecek ve raporlayacak.

OlaÄŸanüstü hal ilan edilen bölgelerde, olaÄŸanüstü hal ilanÄ±na esas olan konularda bilgileri derleyecek, deÄŸerlendirecek ve bu hususlarda koordinasyonu saÄŸlayacak.

DESTEK VE MALÄ° HÄ°ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ GÖREVLERÄ°

Destek ve Mali Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü, 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun hükümleri çerçevesinde, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kiralama ve satÄ±n alma iÅŸlerini yürütecek, temizlik, aydÄ±nlatma, Ä±sÄ±tma, onarÄ±m, taÅŸÄ±ma ve benzeri hizmetleri yapacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Merkez TeÅŸkilatÄ± taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmazlarÄ±na iliÅŸkin iÅŸlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütecek. Genel Müdürlük ayrÄ±ca, biliÅŸim hizmetleriyle ilgili bilgileri toplayacak, veri tabanlarÄ± oluÅŸturacak.

KADROLAR

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Merkez TeÅŸkilatÄ±nÄ±n kadrolarÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla belirlenecek.

Ä°dari Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ±, dolu kadrolarda derece deÄŸiÅŸikliÄŸine, boÅŸ kadrolarda ise sÄ±nÄ±f, unvan ve derece deÄŸiÅŸikliÄŸine yetkili olacak.

Merkez TeÅŸkilatÄ±nda, kadrolu personel, kadroya baÄŸlÄ± süreli personel, kadroya baÄŸlÄ± olmayan süreli personel, kÄ±smi zamanlÄ± personel, sözleÅŸmeli personel görev yapacak. (AA)

Yeni sistemin ilk KHK'leri yayÄ±mlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 09:13

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