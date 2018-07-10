Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen YaÅŸar GÃ¼ler kimdir?

Hulusi Akar'Ä±n Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmesinin ardÄ±ndan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler atandÄ±.

Hulusi Akar'Ä±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kabinesinde Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler atandÄ±.

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Korgeneral Metin Gürak atandÄ±.

YAÅžAR GÜLER KÄ°MDÄ°R?

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin 30. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Güler, 1954 yÄ±lÄ±nda Ardahan'da doÄŸdu. Kara Harp Okulundan muhabere teÄŸmen rütbesiyle mezun olan Güler, 1975-1984 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda çeÅŸitli birliklerde Muhabere TakÄ±m ve Bölük KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu. 1986'da Kara Harp Akademisinden, 1988'de SilahlÄ± Kuvvetler Akademisinden mezun olan Güler, kurmay subay olarak 1986-1988 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Yurt Ä°çi Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda Harekat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 1988-1991 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Kara Kuvvetleri Denetleme ve DeÄŸerlendirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Plan SubaylÄ±ÄŸÄ±, 1991-1992 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 12'inci Piyade Tümen Harekat ve EÄŸitim Åžube MüdürlüÄŸü, 1992-1994 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Silopi’de Ä°ç Güvenlik Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 1994-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 1995-1997 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k Askeri BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± Proje SubaylÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

Ä°talya'daki NATO Güney Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda 1997-1999 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Muhabere BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapan Orgeneral Güler, 1999-2000 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda BarÄ±ÅŸ Ä°çin OrtaklÄ±k EÄŸitim Merkez KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 2000-2001 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Genelkurmay Tatbikatlar Åžube MüdürlüÄŸü görevlerini yerine getirdi.

TuÄŸgeneral rütbesiyle 10'uncu Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay MEBS Plan Koordinasyon Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevlerine atanan Güler, tümgeneralliÄŸinde MEBS Okulu ve EÄŸitim Merkez KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay EÄŸitim Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 2009'da korgeneralliÄŸe terfi ettirilen Güler, Harita Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 4’üncü Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay Ä°stihbarat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu.

2013'te Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Güler, 2016-2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttü.

Güler, 2 AÄŸustos 2017'de Yüksek Askeri Åžura KararlarÄ± ile Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± görevine atandÄ±.

Orgeneral Güler, evli ve bir çocuk sahibi.

15 TEMMUZ DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°

Orgeneral Güler, dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarÄ±yla 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde darbeciler tarafÄ±ndan derdest edilerek AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na götürülmüÅŸtü.

Güler, savcÄ±lÄ±ktaki ifadesinde, AkÄ±ncÄ± Üssü'nde tutulduÄŸu sÄ±rada darbe giriÅŸimi sonrasÄ± tutuklanan eski Hava Kuvvetleri KomutanÄ± AkÄ±n Öztürk'ün kendisiyle darbeci askerler arasÄ±nda temaslarÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, AkÄ±n Öztürk ile ilgili, "Benim yakalanÄ±p getirilmemden bu saate kadar haberinin olmamasÄ±nÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemeliyim. Ä°çeri girerek bizzat gözlerimi baÄŸlayan bezi kendisi açtÄ±. O esnada odada ikimizden baÅŸka kimse olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 08:54

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