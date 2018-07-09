NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurumu oluÅŸturan 702 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

702 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile, NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurumu oluÅŸturuldu. Åžirketlere, 'nÃ¼kleer enerji Ã¼retim' yetkisi verildi.

702 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluÅŸturuldu. "KHK/702 - Nükleer Düzenleme Kurumunun TeÅŸkilat ve Görevleri ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" adÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan kararnamede, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n andiçerek göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren yürürlüÄŸe girer" ibaresi yer aldÄ±. Kararnamenin ErdoÄŸan'Ä±n yemin etmesi beklenmeden yayÄ±nlanmasÄ± dikkat çekti.

ÅžÄ°RKETLERE NÜKLEER TESÄ°S KURMA YETKÄ°SÄ° VERÄ°LÄ°YOR

702 SayÄ±lÄ± KHK ile, gerçek veya tüzel kiÅŸilere "nükleer enerji ile ilgili faaliyette bulunma" yetkisi verildi. Nükleer enerji tesisini iÅŸleten ÅŸirketler denetim hizmetini, Kurum'un belirlediÄŸi tüzel kiÅŸilerden alacaklar.

Denetime dair KHK'de yer alan ifade ÅŸöyle: "Yetkilendirilen tüzel kiÅŸiler, tesisi oluÅŸturan yapÄ±, sistem ve bileÅŸenlerin inÅŸa, imalat ve montaj süreçlerinin denetimine yönelik olarak, Kurum tarafÄ±ndan yetkilendirilen özel hukuk tüzel kiÅŸilerinden Kurumun belirlediÄŸi usul ve esaslar kapsamÄ±nda ayrÄ±ca denetim hizmeti alÄ±r. Yetkilendirilen kiÅŸinin bu fÄ±kra kapsamÄ±ndaki denetim faaliyetlerine ve denetçilere iliÅŸkin sorumluluklarÄ± Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir."

KHK YETKÄ°SÄ° BAKANLAR KURULU'NA VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

BaÅŸkanlÄ±k sistemine uyum yasalarÄ±nÄ± hayata geçirme gerekçesiyle hazÄ±rlanan "Yetki Kanunu" ile Bakanlar Kurulu'na KHK çÄ±karma yetkisi verilmiÅŸti.

702 SAYILI KHK'NÄ°N TAM METNÄ°

NÜKLEER DÜZENLEME KURUMUNUN TEÅžKÄ°LAT VE GÖREVLERÄ° Ä°LE BAZI KANUNLARDA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YAPILMASI HAKKINDA KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar SayÄ±sÄ±: KHK/702

Nükleer Düzenleme Kurumunun kurulmasÄ± ve bazÄ± Kanunlarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± Kanunun verdiÄŸi yetkiye dayanÄ±larak, Bakanlar Kurulu'nca 2/7/2018 tarihinde kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

BÄ°RÄ°NCÄ° BÖLÜM

Amaç, Kapsam, TanÄ±mlar ve KÄ±saltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacÄ±, barÄ±ÅŸçÄ±l kullanÄ±m ilkesi esas alÄ±narak, nükleer enerji ve Ä°yonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyona iliÅŸkin faaliyetlerin yürütülmesi sÄ±rasÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, halkÄ±n, çevrenin ve gelecek nesillerin Ä°yonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyonun olasÄ± zararlÄ± etkilerinden korunmasÄ±na yönelik uygulanmasÄ± gereken temel ilke ve esaslar ile taraflarÄ±n sorumluluklarÄ±nÄ± ve bu faaliyetler üzerinde düzenleyici kontrol yetkisini haiz Nükleer Düzenleme Kurumunun teÅŸkilat, görev, yetki ve sorumluluklarÄ± ile personelinin özlük haklarÄ±na iliÅŸkin esaslarÄ± belirlemektir.

(2) Nükleer enerji ve Ä°yonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyon ile ilgili tesis, cihaz, madde ve faaliyetler bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndadÄ±r.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±nda verilecek muafiyetler ile bu muafiyetlerin sÄ±nÄ±r ve koÅŸullarÄ± güvenlik ve emniyet ilkeleri esas alÄ±narak Nükleer Düzenleme Kurumu tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir.

TanÄ±mlar ve kÄ±saltmalar

MADDE 2- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasÄ±nda;

a) BakanlÄ±k: Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±,

b) BaÅŸkan: Nükleer Düzenleme Kurumu BaÅŸkanÄ±nÄ±,

c) Bertaraf: Radyoaktif atÄ±klarÄ±n ve kullanÄ±lmÄ±ÅŸ yakÄ±tlarÄ±n geri alma niyeti olmaksÄ±zÄ±n nihai olarak depolanmasÄ±nÄ±,

ç) Düzenleyici kontrol: Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin olarak Kurumun yürüttüÄŸü düzenleme, yetkilendirme, deÄŸerlendirme ve denetleme faaliyetleri ile yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±,

d) Düzenleyici kontrolden çÄ±karma: Kurumun belirlediÄŸi koÅŸullar çerçevesinde, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki tesis, cihaz, madde, faaliyet ve faaliyetin yürütüldüÄŸü yer üzerinde düzenleyici kontrol uygulanmasÄ±na gerek kalmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki Kurum kararÄ±nÄ±,

e) Emniyet: Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki tesisler ve radyoaktif maddeleri hedef alan hÄ±rsÄ±zlÄ±k, sabotaj, her türlü yetkisiz eriÅŸim ve diÄŸer kötü niyetli giriÅŸimleri engellemek, tespit etmek ve gerektiÄŸinde karÅŸÄ±lÄ±k vermek üzere gerekli fiziksel koruma önlemlerinin alÄ±nmasÄ±nÄ± ve bu önlemlerin etkinliÄŸinin sürdürülmesini,

f) Güvenlik: Nükleer enerji ve Ä°yonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyona iliÅŸkin faaliyetlerin yürütülmesi sÄ±rasÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, halkÄ±n, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasÄ±nÄ± saÄŸlamak üzere uygun ÅŸartlarÄ±n oluÅŸturularak sürdürülmesi, kazalarÄ±n önlenmesi veya kaza sonuçlarÄ±nÄ±n hafifletilmesini,

g) Ä°ÅŸletmeden çÄ±karma: Bir daha iÅŸletilmeme kararÄ± ile faaliyetin yürütüldüÄŸü yerin düzenleyici kontrolden çÄ±karÄ±lmasÄ±na yönelik faaliyetler bütününü,

ÄŸ) Ä°zin: Nükleer enerji ve Ä°yonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyona iliÅŸkin bir faaliyetin ilgili mevzuat ve yetki koÅŸullarÄ± uyarÄ±nca bir kez yerine getirilmesi için her defasÄ±nda Kurum tarafÄ±ndan verilen yetkiyi,

h) Kurul: Nükleer Düzenleme Kurulunu,

Ä±) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

i) Lisans: Nükleer enerji ve Ä°yonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyona iliÅŸkin bir faaliyetin ilgili mevzuat ve yetki koÅŸullarÄ± uyarÄ±nca ve geçerli olduÄŸu süre içerisinde yürütülmesi için Kurum tarafÄ±ndan verilen yetkiyi,

j) Nükleer güvence: Nükleer silahlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ±n önlenmesine yönelik ulusal ve uluslararasÄ± yükümlülükleri,

k) Nükleer madde: Uranyum, toryum, plütonyum ile diÄŸer bölünebilir maddelerin Kurum tarafÄ±ndan belirlenen izotoplarÄ± ile fiziksel ve kimyasal formlarÄ±nÄ±,

l) Nükleer tesis: Nükleer maddenin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, üretildiÄŸi, iÅŸlendiÄŸi, kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bulundurulduÄŸu, yeniden iÅŸlendiÄŸi veya depolandÄ±ÄŸÄ± tesisi,

m) Radyasyon: Ä°yonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyonu,

n) Radyasyon kaynaÄŸÄ±: Radyoaktif kaynaklar ile radyasyon üreten veya yayan cihazlarÄ±,

o) Radyasyon tesisi: Radyasyon kaynaklarÄ±nÄ±n üretilmesi, kullanÄ±lmasÄ±, bulundurulmasÄ± veya bakÄ±m ve onarmamÄ±n yapÄ±lmasÄ± amacÄ±yla özel olarak tasarlanmÄ±ÅŸ tesisi,

ö) Radyasyon uygulamalarÄ±: Radyasyon kaynaklarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±, bulundurulmasÄ±, ithalatÄ±, ihracatÄ±, ticareti gibi faaliyetleri,

p) Radyoaktif atÄ±k: Kurum tarafÄ±ndan belirlenen serbestleÅŸtirme ve salÄ±m seviyelerinin üstünde radyoaktivite içeren ve yeniden kullanÄ±lmamasÄ±na karar verilen radyoaktif maddeleri veya radyoaktif madde bulaÅŸmÄ±ÅŸ ya da radyoaktif olmuÅŸ yapÄ±, sistem, bileÅŸen ve diÄŸer malzemeleri,

r) Radyoaktif atÄ±k tesisi: Radyoaktif atÄ±klarÄ±n iÅŸlendiÄŸi, geçici olarak depolandÄ±ÄŸÄ± veya bertaraf edildiÄŸi tesisi,

s) Radyoaktif atÄ±k yönetimi: Radyoaktif atÄ±klarÄ±n toplanmasÄ±, muamelesi, iÅŸlenmesi, tesis içi taÅŸÄ±nmasÄ±, depolanmasÄ± veya bertarafÄ± ile ilgili idari ve teknik bütün faaliyetleri,

ÅŸ) Radyoaktif kaynak: Ä°çeriÄŸindeki radyoaktif maddeden faydalanÄ±larak radyasyon uygulamalarÄ±nda kullanÄ±lmak üzere üretilen açÄ±k veya kapalÄ± kaynaklarÄ±,

t) Radyoaktif madde: Nükleer madde, radyoaktif kaynak ve radyoaktif atÄ±klar da dahil olmak üzere, çekirdekleri kendiliÄŸinden bozunmaya uÄŸrayarak radyasyon yayan izotop veya izotoplarÄ± içeren maddeleri,

u) SerbestleÅŸtirme: Radyoaktif maddelerin aktivitelerinin belirli düzeylerin altÄ±nda olmasÄ± veya altÄ±na düÅŸmesi sonucu düzenleyici kontrolden çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±,

ü) TAEK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu,

v) Yetkilendirilen kiÅŸi: Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki bir faaliyetin yürütülmesi için Kurum tarafÄ±ndan kendisine lisans, izin, onay veya yetki belgesi verilen gerçek veya tüzel kiÅŸiyi,

ifade eder.

Ä°KÄ°NCÄ° BÖLÜM

Genel Ä°lkeler

Genel ilkeler

MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanÄ±nda, nükleer enerji ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürütecek gerçek veya tüzel kiÅŸiler, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduÄŸu nükleer güvence ile ilgili uluslararasÄ± anlaÅŸma ve sözleÅŸmelere uymakla yükümlüdür.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±na giren ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, halkÄ±n, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyona maruz kalma riskini içeren her türlü faaliyette;

a) Faaliyetin bireysel veya toplumsal açÄ±dan fayda saÄŸlamasÄ±,

b) Faaliyet nedeniyle maruz kalÄ±nabilecek radyasyon dozlarÄ±nÄ±n, çevresel, ekonomik ve sosyal faktörler de dikkate alÄ±narak mümkün ve makul olan en düÅŸük düzeyde tutulmasÄ±,

c) Faaliyet nedeniyle maruz kalÄ±nabilecek radyasyon dozlarÄ±nÄ±n Kurum tarafÄ±ndan belirlenen doz sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸmamasÄ±.

ilkeleri esas alÄ±nÄ±r.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±na giren faaliyetler ile bu faaliyetlerin yürütüldüÄŸü tesis veya yerler güvenlik, emniyet ve nükleer güvence açÄ±sÄ±ndan Kurumun düzenleyici kontrolüne tabidir.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki faaliyetleri bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki alanlarda düzenleyen ya da denetleyen diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n idari iÅŸlem ve eylemleri güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceyi zafiyete uÄŸratacak, Kurumun yetkilerini kÄ±sÄ±tlayacak, yetkilerini ve görevlerini yerine getirmesini engelleyecek ÅŸekilde ve Kurumun uygun görüÅŸü alÄ±nmadan tesis edilemez. Güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye iliÅŸkin husus ve faaliyetlerde bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanÄ±r.

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki faaliyetlerde öncelikli olarak güvenlik ve emniyetin temin edilmesi esastÄ±r.

(6) Bir faaliyetin yürütülmesinde veya tesiste güvenlik ve emniyetin saÄŸlanmasÄ±nda asÄ±l sorumluluk yetkilendirilen kiÅŸiye aittir. Verilen yetkinin koÅŸullarÄ±na ve mevzuata uymak veya düzenleyici kontrol altÄ±nda olmak veya yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirme yapmak veya hizmet almak yetkilendirilen kiÅŸinin sorumluluÄŸunu azaltmaz ve ortadan kaldÄ±rmaz.

(7) Kurum, düzenleyici kontrol kapsamÄ±ndaki faaliyetleri nedeniyle yetkilendirilen kiÅŸinin eylem ve iÅŸlemlerinden sorumlu tutulamaz.

(8) Yetkilendirilen kiÅŸinin bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki sorumluluklarÄ±, yetkilendirmede belirtilen koÅŸullarÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kurum tarafÄ±ndan teyit edilmesi ile sona erer. Yetkilendirilen kiÅŸinin iÅŸi bÄ±rakmasÄ±, iflas etmesi ve benzeri durumlar sorumluluÄŸunu ortadan kaldÄ±rmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme, Denetim ve Koordinasyon

Yetkilendirme ve denetim

MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki faaliyetler Kurumdan yetki alÄ±nmaksÄ±zÄ±n yürütülemez. Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki bir faaliyeti yürütmek isteyen gerçek veya tüzel kiÅŸiler Kurumdan faaliyet için gerekli yetkiyi almak üzere Kuruma baÅŸvurmakla yükümlüdür. Ancak, Kurum yetkilendirme gerektirmeyen faaliyetleri belirleyerek bunlar için bildirim yükümlülüÄŸü getirebilir.

(2) Kurumdan yetki belgesi veya onay alÄ±nmasÄ± gereken hususlar ile izin ve/veya lisans alÄ±nmasÄ± gereken faaliyetler CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir.

(3) Kurumdan yalnÄ±zca Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlarÄ± veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatÄ±na göre kurulmuÅŸ tüzel kiÅŸiler lisans alabilir.

(4) Kurum yetkilendirdiÄŸi bir faaliyet için güvenlik ve emniyete iliÅŸkin uyulmasÄ± gereken koÅŸullar da dahil olmak üzere gerekli yetki koÅŸullarÄ±nÄ± belirler.

(5) Kurum yetkilendirilmek üzere Kuruma baÅŸvuran kiÅŸiler tarafÄ±ndan sunulan bilgi ve belgelerin doÄŸrulanmasÄ± amacÄ±na yönelik olarak araÅŸtÄ±rma, yerinde inceleme veya tespit yapabilir.

(6) Kurum tarafÄ±ndan verilen yetki devredilemez.

(7) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki yetkilendirmelere iliÅŸkin süreçler, baÅŸvuru, yetkilerin kapsamÄ± ve geçerlilik süreleri, yenileme, iptal, askÄ±ya alma veya daha önce yetkilendirilmiÅŸ bir faaliyet için baÅŸka bir kiÅŸinin yetkilendirilmesine iliÅŸkin hususlar Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir.

(8) Yetkilendirme için baÅŸvuru yapan kiÅŸiler, Kurum tarafÄ±ndan yetkilendirme için talep edilen tüm bilgi ve belgeleri istenilen biçim ve içerikte saÄŸlamak ve Kurum bütçesine gelir kaydedilmek üzere Kurum tarafÄ±ndan belirlenen bedelleri ödemekle yükümlüdür.

(9) Kurum tarafÄ±ndan yetkilendirilen tüzel kiÅŸilerin verilen yetkinin koÅŸullarÄ± çerçevesinde; her türlü sorumluluk kendisinde olmak üzere, yerine getirmekle yükümlü olduÄŸu görev ve yükümlülükler CumhurbaÅŸkanÄ±nca düzenlenir. Yetkilendirilen tüzel kiÅŸiler, tesisi oluÅŸturan yapÄ±, sistem ve bileÅŸenlerin inÅŸa, imalat ve montaj süreçlerinin denetimine yönelik olarak, Kurum tarafÄ±ndan yetkilendirilen özel hukuk tüzel kiÅŸilerinden Kurumun belirlediÄŸi usul ve esaslar kapsamÄ±nda ayrÄ±ca denetim hizmeti alÄ±r. Yetkilendirilen kiÅŸinin bu fÄ±kra kapsamÄ±ndaki denetim faaliyetlerine ve denetçilere iliÅŸkin sorumluluklarÄ± Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir.

(10) Kurum tarafÄ±ndan yetkilendirilen tüzel kiÅŸiler verilen yetkinin koÅŸullarÄ± çerçevesinde; her türlü sorumluluk kendisinde olmak üzere;

a) Faaliyet sÄ±rasÄ±nda radyasyondan korunma, güvenlik ve emniyeti saÄŸlar,

b) Personelin ve kuruluÅŸun güvenlik ve emniyet kültürüne sahip olmasÄ±nÄ± saÄŸlar,

e) Faaliyeti güvenli ve emniyetli bir ÅŸekilde sürdürülebilmesi için gerekli organizasyon yapÄ±sÄ±yla, gerekli mali kaynaklarla, yeterli sayÄ±da ve yetkin personel istihdam ederek sürdürür, ç) Kurum tarafÄ±ndan belirlenen sÄ±klÄ±kta güvenlik ve emniyet deÄŸerlendirmeleri yapar

veya yaptÄ±rÄ±r,

d) Faaliyetini Kurum tarafÄ±ndan uygun görülen yönetim sistemiyle yürütür,

e) Kurum tarafÄ±ndan istenen tüm bilgi ve belgeleri istenen biçim, içerik ve kapsamda Kuruma sunar,

f) Güvenlik ve emniyete iliÅŸkin olarak gereken veya Kurum tarafÄ±ndan istenen araÅŸtÄ±rma ve incelemeleri yapar veya yaptÄ±rÄ±r,

g) Mevzuatta ve yönetim sisteminde tanÄ±mlÄ± kayÄ±tlarÄ± tutar, bildirim ve raporlamalarÄ±

yapar,

ÄŸ) Nükleer güvenceye iliÅŸkin yükümlülüklerini yerine getirir,

h) Faaliyetin sona ermesinden sonra faaliyetin düzenleyici kontrolden çÄ±karÄ±lmasÄ± için gereken ÅŸartlarÄ± saÄŸlar,

Ä±) Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan denetimler kapsamÄ±nda gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler ile iÅŸlem ve eylemleri yerine getirir,

i) Nükleer güvenlik ilkeleri ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak kaydÄ±yla, Kurum tarafÄ±ndan belirlenen güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye iliÅŸkin ilave yükümlülükleri yerine getirir.

(11) Yetkilendirilen gerçek kiÅŸiler yetkilendirilmiÅŸ olduÄŸu faaliyeti güvenlik ve emniyete azami önem ve önceliÄŸi vererek mevzuat ve yetki koÅŸullarÄ± uyarÄ±nca yerine getirir.

(12) Yetkilendirilen kiÅŸi, faaliyete iliÅŸkin yükümlülükleri sona ermeden, faaliyetin yürütüldüÄŸü yeri veya tesisi, nükleer maddeyi, radyoaktif kaynaÄŸÄ± veya radyoaktif atÄ±ÄŸÄ± sahipsiz kalacak ÅŸekilde terk edemez.

(13) Yetkilendirilen kiÅŸiler Kurumun denetimine tabidir. Kurum, bu kiÅŸilerin yüklenici, alt yüklenici, tedarikçi ve alt tedarikçilerini de denetleyebilir. Denetimler programlÄ± ya da programsÄ±z, resmi tatil günleri de dahil olmak üzere yÄ±lÄ±n herhangi bir günü ve günün herhangi bir saatinde haberli veya habersiz yapÄ±labilir. Bu madde kapsamÄ±nda yapÄ±lacak iÅŸ ve iÅŸlemler ile denetçinin vasÄ±flarÄ±, denetimin ÅŸekli, kapsamÄ± ve denetime iliÅŸkin usul ve esaslar Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir.

(14) Kurum bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki denetim yetki ve sorumluluklarÄ± ile ilgili olarak, sonuçlarÄ± itibarÄ±yla Kurum açÄ±sÄ±ndan baÄŸlayÄ±cÄ± olmayacak ÅŸekilde inceleme, araÅŸtÄ±rma, tespit ve raporlama yapmak üzere ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±, yetkilendirilmiÅŸ özel hukuk tüzel kiÅŸileri ve gerçek kiÅŸilerden hizmet satÄ±n alabilir.

(15) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±nda lisans verilen tesislerin sahalarÄ±nda yapÄ±lacak yapÄ±lar hakkÄ±nda 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayÄ±lÄ± YapÄ± Denetimi HakkÄ±nda Kanun hükümleri ile 9/5/1985 tarihli ve 3194 sayÄ±lÄ± Ä°mar Kanununun fenni mesuliyete iliÅŸkin hükümleri uygulanmaz. Bu yapÄ±larÄ±n denetimi Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±r. Denetimler bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile birlikte de yapÄ±labilir. Kurumun bu kapsamdaki talepleri ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan gecikmeksizin karÅŸÄ±lanÄ±r.

(16) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±nda bir faaliyeti yürütmek üzere yetkilendirilen kiÅŸiler Kurumun denetimleri için Kurum bütçesine gelir kaydedilmek üzere Kurum tarafÄ±ndan belirlenen tutarda bedeli yatÄ±rmakla yükümlüdür.

Koordinasyon

MADDE 5- (1) Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin saha dÄ±ÅŸÄ± fiziksel korunmasÄ± ve emniyet konularÄ±nÄ± yetkilendirilen kiÅŸi ve ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n desteÄŸi ile yürütür. SorumluluÄŸu yetkilendirilen kiÅŸiye ait olan nükleer tesis ve maddelerin saha içi emniyetine iliÅŸkin beklenmeyen yetersizliklerin oluÅŸmasÄ± ve yetkilendirilen kiÅŸinin veya Kurumun talep etmesi durumunda, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± saha içi emniyetin saÄŸlanmasÄ± için gerekli geçici tedbirleri alÄ±r.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki faaliyetlerden nükleer tesis ve radyoaktif maddelerin emniyetine iliÅŸkin gerekli iÅŸbirliÄŸi ve destek DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve ilgili diÄŸer kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±r.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki faaliyetlerden tanÄ±, tedavi, görüntüleme, tÄ±bbi araÅŸtÄ±rma veya prosedür gereÄŸi kullanÄ±lan radyasyon kaynaklarÄ±nÄ±n ve donanÄ±mlarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±masÄ± gereken asgari gereklilikler, kalite, piyasa gözetimi ve denetimi ile hasta ve refakatçilerinin radyasyondan korunmasÄ±na iliÅŸkin hususlar Kurumun uygun görüÅŸü alÄ±narak SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan düzenlenir.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±nda olan faaliyetlerde Çevresel Etki DeÄŸerlendirme Raporunun radyolojik etkilere iliÅŸkin bölümlerinin formatÄ± Kurumun uygun görüÅŸü ile Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenir ve bu bölümler Kurum tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilir.

(5) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki faaliyetlerde radyasyon acil durumlarÄ± ile saha içi acil durumlara müdahale Kurum tarafÄ±ndan, saha dÄ±ÅŸÄ± acil durumlara müdahaleye iliÅŸkin hususlar ise Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan düzenlenir. Yetkilendirilen kiÅŸi Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda yönetilecek acil durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla iÅŸbirliÄŸi içinde hareket eder.

(6) Radyoaktif maddelerin taÅŸÄ±nmasÄ±nda; güvenlik ve emniyete iliÅŸkin hususlar Kurum tarafÄ±ndan, diÄŸer hususlar ise Kurumun uygun görüÅŸü alÄ±narak UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan düzenlenir.

(7) Binalarda radon birikimi, yapÄ± malzemeleri ile içme ve kullanma suyundaki radyoaktivite, kaplÄ±ca, maÄŸara, maden gibi yeraltÄ± ve yer üstü iÅŸyerlerinde yürütülen faaliyetler nedeniyle maruz kalÄ±nabilecek radyasyon, uçuÅŸ personelinin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± radyasyon gibi doÄŸal radyasyona maruz kalma durumlarÄ±, ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Kurumun uygun görüÅŸü alÄ±narak düzenlenir. Kurum bu durumlara iliÅŸkin radyasyondan korunma açÄ±sÄ±ndan özel ÅŸartlar belirleme ve bu ÅŸartlara uygunluÄŸu denetleme yetkisini haizdir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KullanÄ±lmÄ±ÅŸ YakÄ±tlar, Radyoaktif AtÄ±klar, Ä°ÅŸletmeden ÇÄ±karma, Radyoaktif AtÄ±k ve Ä°ÅŸletmeden ÇÄ±karma Ä°lkeleri, Ulusal Radyoaktif AtÄ±k Yönetim

PlanÄ± ve Özel Hesaplar

Radyoaktif atÄ±klar

MADDE 6- (1) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yürütülen bir faaliyet sonucu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ olan radyoaktif atÄ±klar, Türkiye Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisine sokulamaz.

(2) Türkiye Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde üretilmiÅŸ ve kullanÄ±m süresi dolduÄŸunda menÅŸei ülkeye iade ÅŸartÄ± ile ihraç edilmiÅŸ radyoaktif kaynaklara ve radyoaktif atÄ±klarÄ±n transit geçiÅŸine birinci fÄ±kra hükmü uygulanmaz.

(3) Radyoaktif atÄ±klar çevreye salÄ±namaz veya bÄ±rakÄ±lamaz.

(4) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±nda yürütülen faaliyetlere iliÅŸkin olarak;

a) Ortaya çÄ±kacak radyoaktif atÄ±klar miktar, hacim ve radyoaktivite açÄ±sÄ±ndan mümkün ve makul olan en düÅŸük düzeyde tutulur.

b) Radyoaktif atÄ±klar baÅŸka bir yetkilendirilen kiÅŸiye devredilene kadar, iÅŸletme esnasÄ±nda ortaya çÄ±kan kullanÄ±lmÄ±ÅŸ yakÄ±tlar ise her halükarda iÅŸletme ömrü boyunca santral sahasÄ±nda depolanÄ±r.

c) Ortaya çÄ±kan kullanÄ±lmÄ±ÅŸ yakÄ±tlar veya radyoaktif atÄ±klarÄ±n yönetimi ve ilgili maliyetlerin karÅŸÄ±lanmasÄ± da dahil olmak üzere tüm sorumluluk faaliyet için yetkilendirilen kiÅŸiye aittir.

ç) KullanÄ±lmÄ±ÅŸ yakÄ±tlarÄ±n ve radyoaktif atÄ±klarÄ±n tesis içerisinde veya tesis dÄ±ÅŸarÄ±sÄ±nda her türlü taÅŸÄ±nmasÄ±ndan kullanÄ±lmÄ±ÅŸ yakÄ±tÄ± veya radyoaktif atÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±karan faaliyeti yürütmek üzere yetkilendirilen kiÅŸi sorumludur. Ä°ÅŸletmeden çÄ±karma faaliyetleri sÄ±rasÄ±nda meydana çÄ±kacak radyoaktif atÄ±klarÄ±n her türlü sorumluluÄŸu yetkilendirilen kiÅŸiye aittir.

d) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanÄ± içerisinde yapÄ±lan faaliyetler neticesinde ortaya çÄ±kan radyoaktif atÄ±klar TAEK tarafÄ±ndan bertaraf edilir.

e) Sahipsiz radyoaktif bir madde tespit edildiÄŸi takdirde TAEK ilgili kurum ve kuruluÅŸlarla iÅŸbirliÄŸi yaparak gerekli tedbirleri alÄ±r veya aldÄ±rÄ±r.

f) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atÄ±k iÅŸleme ve depolama tesisleri iÅŸletme ömürleri sonunda, yetkilendirilen kiÅŸi tarafÄ±ndan mali sorumluluÄŸu da üstlenilerek hemen söküm stratejisi ile iÅŸletmeden çÄ±karÄ±lÄ±r. Kaza sonrasÄ± iÅŸletmeden çÄ±karma durumunda yetkilendirilen kiÅŸinin önerisi ve Kurumun onayÄ± ile hemen söküm dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer seçenekler uygulanabilir.

g) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atÄ±k iÅŸleme ve depolama tesisleri iÅŸletmeden çÄ±karÄ±lÄ±rken, yetkilendirilen kiÅŸi, sahanÄ±n kullanÄ±mÄ± için özel tedbir gerektirmeyecek ÅŸekilde sahayÄ± çevre ile uyumlu hale getirir.

ÄŸ) Radyoaktif atÄ±k bertaraf tesisleri mevzuatta tanÄ±mlÄ± güvenlik ve emniyet önlemleri alÄ±ndÄ±ktan sonra kapatÄ±lÄ±r ve yalnÄ±zca kÄ±sÄ±tlÄ± kullanÄ±m amacÄ±yla düzenleyici kontrolden çÄ±karÄ±labilir.

(5) Yetkilendirilen kiÅŸi ilgili mevzuat uyarÄ±nca; radyoaktif atÄ±ÄŸÄ± yurtdÄ±ÅŸma ihraç ettiÄŸinde veya iÅŸlenmek, depolanmak veya bertaraf edilmek üzere baÅŸka bir yetkilendirilen kiÅŸiye teslim ettiÄŸinde, ihraç veya teslimi yapan yetkilendirilen kiÅŸinin bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki radyoaktif atÄ±ÄŸa iliÅŸkin sorumluluÄŸu sona erer.

(6) TAEK, yetkilendirilen kiÅŸilerin görüÅŸlerini de alarak, Türkiye Cumhuriyetinde bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±na giren faaliyetler sonucu ortaya çÄ±kan tüm radyoaktif atÄ±klar ve kullanÄ±lmÄ±ÅŸ yakÄ±tlarÄ±n yönetimine iliÅŸkin ulusal radyoaktif atÄ±k politikasÄ±nÄ± ve stratejinin belirlenmesine esas Ulusal Radyoaktif AtÄ±k Yönetim PlanÄ± TaslaÄŸÄ±nÄ±, sonu (0) ve (5) ile biten yÄ±llarÄ±n en geç AralÄ±k ayÄ± sonuna kadar hazÄ±rlar ve BakanlÄ±ÄŸa sunar. BakanlÄ±k, Kurumun görüÅŸünü alarak Ulusal Radyoaktif AtÄ±k Yönetim PlanÄ±nÄ± belirler.

(7) BakanlÄ±k merkez muhasebe birimi nezdinde radyoaktif atÄ±k yönetimi özel hesabÄ± ve iÅŸletmeden çÄ±karma özel hesabÄ± açÄ±lÄ±r.

(8) Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanÄ± içinde nükleer santral iÅŸletenler ürettikleri birim elektrik (kWh) baÅŸÄ±na radyoaktif atÄ±k yönetimi özel hesabÄ±na ve iÅŸletmeden çÄ±karma özel hesabÄ±na ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere 0,15 ABD senti ödeme yapar. Nükleer santral dÄ±ÅŸÄ±ndaki tesis ve uygulamalarda radyoaktif atÄ±k üreten kiÅŸiler de tesisin ve uygulamanÄ±n türü, atÄ±ÄŸÄ±n sÄ±nÄ±fÄ±, miktarÄ±, aktivitesi ve nükleer santral iÅŸletenler tarafÄ±ndan ödenecek miktar esas alÄ±narak belirlenecek tutarda radyoaktif atÄ±k yönetimi ve iÅŸletmeden çÄ±karma özel hesaplarÄ±na ayrÄ± ayrÄ± ödeme yapar. Özel hesaplar için tahsil edilen gelirler amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lamaz.

(9) Özel hesaplarÄ±n gelirlerini yönetmek ve özel hesaplardan yapÄ±lacak ödemeleri onaylamak üzere bir Hesaplar Yönetim Kurulu oluÅŸturulur. Hesaplar Yönetim Kurulu; ikisi BakanlÄ±k olmak üzere, TAEK, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve toplam sayÄ±sÄ± üçü geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde nükleer santral iÅŸleten tüzel kiÅŸilerin birer temsilcisi ile diÄŸer tesis ve uygulamalarÄ± temsilen bir kiÅŸi olmak üzere toplam dokuz kiÅŸiden oluÅŸur. BakanlÄ±k temsilcilerinden birisi BaÅŸkan olarak görev yapar. Hesaplar Yönetim Kurulunun toplantÄ± ve karar yeter sayÄ±sÄ± beÅŸtir.

(10) Hesaplar Yönetim Kurulunun sekretarya iÅŸlemleri BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yürütülür. Hesaplar Yönetim Kurulu belirleyeceÄŸi konularda çalÄ±ÅŸma gruplarÄ± kurabilir; ayrÄ±ca gerekli gördüÄŸü takdirde, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile tüzel kiÅŸilerin temsilcilerini bilgi almak üzere çaÄŸÄ±rabilir.

(11) Özel hesaplara ödenecek miktarlar ile teminat miktarlarÄ±, nükleer santraller için üretilen birim elektrik (kWh) baÅŸÄ±na, diÄŸer tesis ve uygulamalar için ise tesisin ve uygulamanÄ±n türü, atÄ±ÄŸÄ±n sÄ±nÄ±fÄ±, miktarÄ± ve aktivitesine göre Hesaplar Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan belirlenir. Özel hesaplara ödenecek miktarlar ile teminat miktarlarÄ± her yÄ±l gözden geçirilir ve öngörülen giderleri karÅŸÄ±layacak ÅŸekilde güncellenir. Ancak, uluslararasÄ± anlaÅŸmalarda belirlenen süreler için bu anlaÅŸmalarda yer alan hükümler uygulanÄ±r.

(12) Radyoaktif atÄ±k yönetimi özel hesabÄ±ndan;

a) Radyoaktif atÄ±k bertaraf tesisi kurulabilecek sahalarÄ±n belirlenmesi ve ilgili saha çalÄ±ÅŸmalarÄ±,

b) Radyoaktif atÄ±k bertaraf tesisinin tasarÄ±mÄ±, lisanslanmasÄ±, inÅŸasÄ±, iÅŸletilmesi, bakÄ±mÄ±, kapatÄ±lmasÄ± ve düzenleyici kontrolden çÄ±karÄ±lmasÄ±,

c) Bu fÄ±krada belirtilen amaçlara yönelik araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme faaliyetleri, iÅŸlemlerini yapmak üzere TAEK'e, bu faaliyetleri için ödeme yapÄ±lÄ±r.

(13) Ä°ÅŸletmeden çÄ±karma özel hesabÄ±ndan;

a) Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri ve radyoaktif atÄ±k tesislerinin, ortaya çÄ±kan radyoaktif atÄ±klarÄ±n bertarafmÄ±n maliyetleri de dahil olmak üzere iÅŸletmeden çÄ±karÄ±lmasÄ±,

b) Tesis sahasÄ±nÄ±n çevreyle uyumlu hale getirilmesi,

iÅŸlemlerini yapmak üzere, yetkilendirilen kiÅŸiye bu faaliyetleri için ödeme yapÄ±lÄ±r.

(14) Radyoaktif atÄ±k ve iÅŸletmeden çÄ±karma özel hesabÄ±ndaki meblaÄŸÄ±n, iÅŸletmeden çÄ±karma sÄ±rasÄ±nda veya atÄ±k yönetimi ile ilgili öngörülenler dÄ±ÅŸÄ±nda olabilecek masraflar nedeniyle ya da tesisin planlanandan erken iÅŸletmeden çÄ±karÄ±lmasÄ± üzerine yetersiz kalmasÄ± durumunda maliyetler yetkilendirilen kiÅŸi tarafÄ±ndan saÄŸlanan teminattan karÅŸÄ±lanÄ±r. Teminat yetersiz ise kalan miktar yetkilendirilen kiÅŸiden tahsil edilir. Özel hesapta biriken meblaÄŸ dikkate alÄ±narak söz konusu teminat miktarÄ± yetkilendirilen kiÅŸinin talebi üzerine yeniden belirlenir.

(15) Özel hesaplarda toplanan gelirler 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayÄ±lÄ± Kamu FinansmanÄ± ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi HakkÄ±nda Kanun uyarÄ±nca deÄŸerlendirilir.

(16) Ä°ÅŸletmeden çÄ±karma özel hesabÄ± her bir tesis için ayrÄ± ayrÄ± takip edilir. Ä°ÅŸletmeden çÄ±karma sÄ±rasÄ±nda özel hesapta biriken meblaÄŸ ve teminat toplamÄ±ndan daha az harcama yapÄ±lÄ±rsa kalan miktar radyoaktif atÄ±k yönetimi özel hesabÄ±na devredilir.

(17) Ödenecek miktarÄ± zamanÄ±nda yatÄ±rmayanlar hakkÄ±nda BakanlÄ±k tarafÄ±ndan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayÄ±lÄ± Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil Usulü HakkÄ±nda Kanuna göre takip ve tahsil iÅŸlemi baÅŸlatÄ±lÄ±r.

(18) Hesaplar Yönetim Kurulunun oluÅŸumu, çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± ile özel hesap gelirlerinin elde edilmesi, takibi, tahsili, giderleÅŸtirilmesi, muhasebeleÅŸtirilmesi, denetimi, özel hesaplarÄ±n iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin diÄŸer usul ve esaslar BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir.

(19) Hesaplar Yönetim Kurulu baÅŸkan ve üyelerine, (30.000) gösterge rakamÄ±nÄ±n memur maaÅŸ katsayÄ±sÄ±yla çarpÄ±mÄ± sonucu bulunacak tutar kadar huzur ücreti ödenir.

(20) Tesisin erken iÅŸletmeden çÄ±karÄ±lmasÄ± ihtimaline karÅŸÄ± radyoaktif atÄ±k yönetimi ve iÅŸletmeden çÄ±karma için gerekli maliyetlerin karÅŸÄ±lanabileceÄŸine iliÅŸkin teminatÄ±n yeterliliÄŸi Hesaplar Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan onaylanÄ±p Kuruma bildirilmeden tesisin iÅŸletmeye alÄ±nmasÄ±na yönelik yetkilendirme yapÄ±lamaz.

BEÅžÄ°NCÄ° BÖLÜM

Nükleer Düzenleme Kurumu

Kurum

MADDE 7- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diÄŸer mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere, kamu tüzel kiÅŸiliÄŸini haiz, idari ve mali özerkliÄŸe sahip, kÄ±sa adÄ± "NDK" olan ve CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen bakanlÄ±kla iliÅŸkili Nükleer Düzenleme Kurumu kurulmuÅŸtur. Kurumun merkezi Ankara'dadÄ±r. Kurum; Kurul ve BaÅŸkanlÄ±ktan oluÅŸur. Kurumun karar organÄ± Kuruldur. Kurum, bu Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görev ve yetkileri baÄŸÄ±msÄ±z olarak yerine getirir ve kullanÄ±r. Kurum kararlarÄ± yerindelik denetimine tabi tutulamaz, hiçbir organ, makam, merci veya kiÅŸi Kurum kararlarÄ±nÄ± etkilemek amacÄ±yla emir ve talimat veremez. Kuruma, düzenleyici faaliyetlerini zafiyete uÄŸratacak, bu faaliyetlerle çeliÅŸecek veya faaliyetlerini etkin bir ÅŸekilde yürütmesini engelleyecek yükümlülükler verilemez. Kurumun mal ve varlÄ±klarÄ± Devlet malÄ± sayÄ±lÄ±r. Kurumun mallarÄ±, varlÄ±klarÄ±, hak ve alacaklarÄ± haczedilemez ve rehnedilemez. Kurum bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±ndaki faaliyetlere iliÅŸkin gerek görülen yerlerde merkeze baÄŸlÄ± birimler kurabilir.

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacÄ± doÄŸrultusunda Kurumun düzenleyeceÄŸi faaliyet, konu ve alanlar ile Kurumun görev ve yetkileri CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir.

(3) Kurum; acil durum planlamasÄ± ve müdahalesi, halk ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, çevrenin korunmasÄ±, nükleer alanda hukuki sorumluluk, su kullanÄ±mÄ± ve besin tüketimi, arazi kullanÄ±mÄ± ve planlamasÄ±, tehlikeli maddelerin taÅŸÄ±nmasÄ± ve görev alanÄ±yla ilgili paydaÅŸÄ± olduÄŸu diÄŸer alanlarda yetkili diÄŸer kurum ve kuruluÅŸlarla güvenlik ve emniyet açÄ±sÄ±ndan iÅŸbirliÄŸi yapar ve kurum ve kuruluÅŸlara tavsiyelerde bulunur.

(4) Kurumun gelirlerinin giderlerini karÅŸÄ±lamasÄ± esastÄ±r. Kurumun gelirlerinin giderlerini karÅŸÄ±lamamasÄ± durumunda fark, genel bütçeden Kurumun iliÅŸkili olduÄŸu bakanlÄ±ÄŸÄ±n bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karÅŸÄ±lanÄ±r. Kurumun gelirlerinin giderlerinden fazla olmasÄ± durumunda fark, bir sonraki yÄ±l bütçesine aktarÄ±lÄ±r. Süresinde ödenmeyen Kurum alacaklarÄ± ve gecikme zamlarÄ± genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir. Kurumun uygulayacaÄŸÄ± iÅŸlem ve hizmet bedellerine iliÅŸkin hususlar Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle düzenlenir.

(5) Kurum, Kurul kararÄ± ile beÅŸ yÄ±la kadar yÄ±llara sari yüklenmelere ait sözleÅŸmeler yapabilir. Kurumun hesap yÄ±lÄ± mali yÄ±ldÄ±r. Kurumun demirbaÅŸ ve varlÄ±k satÄ±ÅŸÄ± ve benzeri iÅŸlemlerine, bütçe uygulamasÄ±na ve giderlerin yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin esaslar ile Kurumun iç denetim usul ve esaslarÄ±, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayÄ±lÄ± Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kurumun tabi olduÄŸu hükümleri saklÄ± kalmak üzere Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir.

(6) Kurul; biri BaÅŸkan, biri Ä°kinci BaÅŸkan olmak üzere; toplam beÅŸ üyeden oluÅŸur. Kurul üyeleri CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ±, atamayla birlikte BaÅŸkanÄ± ve Ä°kinci BaÅŸkanÄ± görevlendirir.

(7) Kurul; nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atÄ±k tesisleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki yetkilendirmelere iliÅŸkin yetkilerini BaÅŸkana devredebilir. Kurulun görev ve yetkileri, çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir.

(8) Kurul üyeleri, görevlerinin devamÄ± süresince görevlerini tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsÄ±zlÄ±k ile yürüteceklerine, kanun hükümlerine aykÄ±rÄ± hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair YargÄ±tay Birinci BaÅŸkanlÄ±k Kurulu huzurunda yemin ederler. Yemin için yapÄ±lan baÅŸvuru YargÄ±tay tarafÄ±ndan acele iÅŸlerden sayÄ±lÄ±r. Kurul üyeleri, yemin etmedikçe göreve baÅŸlamÄ±ÅŸ sayÄ±lmazlar.

(9) Kamu görevlisi iken üyeliÄŸe atananlar, memuriyete giriÅŸ ÅŸartlarÄ±nÄ± kaybetmemeleri kaydÄ±yla, görev sürelerinin sona ermesi ve otuz gün içinde eski kurumlarÄ±na baÅŸvurmalarÄ± durumunda atamaya yetkili makam tarafÄ±ndan bir ay içinde mükteseplerine uygun bir kadroya atanÄ±r. Atama gerçekleÅŸinceye kadar üyelerin almakta olduklarÄ± her türlü ödeme Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ±na devam olunur. Bir kamu kurumÄ±mda çalÄ±ÅŸmayanlardan Kurul üyeliÄŸine atanÄ±p görevi sona erenlere, herhangi bir görev veya iÅŸe baÅŸlayÄ±ncaya kadar, almakta olduklarÄ± her türlü ödeme, Kurum tarafÄ±ndan verilmeye devam edilir. Bu fÄ±krada belirtilen nedenlerle üyeliÄŸi sona erenlere Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lacak ödeme üç ayÄ± geçemez.

(10) BaÅŸkanlÄ±k; BaÅŸkan, iki baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ve hizmet birimlerinden oluÅŸur. BaÅŸkanlÄ±k teÅŸkilat yapÄ±sÄ±, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n ve baÅŸkanÄ±n görev ve yetkileri, yetki devri, baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± ile daire baÅŸkanlarmm atanma usul ve ÅŸartlarÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürürülüÄŸe konulan yönetmelik ile düzenlenir. BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ± ile daire baÅŸkanlarÄ±nÄ±n yetki, görev ve sorumluluklarÄ± ile diÄŸer personelde aranacak nitelikler teÅŸkilat yönetmeliÄŸi ile belirlenir.

(11) Kurum personeli bu Kanun Hükmünde Kararnameyle düzenlenen hususlar dÄ±ÅŸÄ±nda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununa tabidir. Kurumun hizmet birimlerinde ve merkeze baÄŸlÄ± birimlerde asli görev ve hizmetler, Nükleer Düzenleme Uzmanlan, Nükleer Düzenleme Uzman YardÄ±mcÄ±larÄ± ve diÄŸer personel eliyle yürütülür. Kurum personeli BaÅŸkanÄ±n onayÄ± olmaksÄ±zÄ±n baÅŸka kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda geçici olarak görevlendirilemez. Kurumda, istihdam edilecek olan Nükleer Düzenleme Uzman YardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n mesleÄŸe alÄ±nmalarÄ±, yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ±, tez hazÄ±rlama ve yeterlilik sÄ±navlarÄ± ile nükleer düzenleme uzmanlÄ±ÄŸÄ±na atanmalarÄ±na iliÅŸkin yabancÄ± dil yeterliliÄŸi de dahil olmak üzere aranacak ÅŸartlar Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir. Kurumda istihdam edilmek üzere Kurum adÄ±na ve hesabÄ±na 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayÄ±lÄ± Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe HakkÄ±nda Kanun kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na gönderilenlerden gönderildikleri ülkede yüksek lisans öÄŸrenimlerini tamamladÄ±ktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Nükleer Düzenleme Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ± kadrolarÄ±na; doktora öÄŸrenimlerini tamamladÄ±ktan soma mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler ise, Nükleer Düzenleme UzmanÄ± kadrolarÄ±na atanÄ±r.

(12) Kurum insan kaynaklarÄ± yönetmeliÄŸinin yayÄ±mÄ±ndan itibaren Kurumun kadro sayÄ±sÄ±nÄ±n yüzde onunu aÅŸmamak üzere ilgili mevzuatta belirtilen süre koÅŸulu dikkate alÄ±nmaksÄ±zÄ±n Kurumun asli görevlerine iliÅŸkin olarak uzmanlÄ±ÄŸÄ±na ihtiyaç duyulan öÄŸretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda mesleÄŸe özel yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ±yla almanlar ile teknik hizmetler sÄ±nÄ±fÄ±ndaki personel BaÅŸkanÄ±n talebiyle kurumda geçici olarak görevlendirilebilir. Bu ÅŸekilde görevlendirilen mesleÄŸe özel yarÄ±ÅŸma sÄ±navÄ±yla almanlar ile teknik hizmetler sÄ±nÄ±fÄ±na dahil personele ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanununun 38 inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rlamalara tabi olmaksÄ±zÄ±n öÄŸretim üyelerine, Kural kararÄ± ile görevlendirmeden önce kendilerine ödenen aylÄ±k net tutarÄ±n yÄ±llÄ±k ortalamasÄ±nÄ± aÅŸmamak üzere CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenen miktarda ödeme yapÄ±labilir. Bu ödemelerden damga vergisi hariç hiçbir kesinti yapÄ±lmaz.

(13) Kurum personelinin çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± ile uyacaklarÄ± mesleki ve etik ilkeler ile istihdam edilecek personelin nitelikleri Kurum tarafÄ±ndan yönetmelikle belirlenir.

(14) Bu Kanun Hükmünde Kararnameyle verilen görevlerin yürütülmesi için, 657 sayÄ±lÄ± Kanun ile diÄŸer kanunlarÄ±n sözleÅŸmeli personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dair hükümlerine baÄŸlÄ± kalÄ±nmaksÄ±zÄ±n Kurumun görev alanÄ± ile ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda yerli ve yabancÄ± uzmanlar sözleÅŸmeli personel olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilir. Bunlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi kapsamÄ±nda sigortalÄ± sayÄ±lÄ±r. SözleÅŸmeli personele ödenecek ücretin net tutarÄ±, yabancÄ± uzmanlar ile yurt dÄ±ÅŸÄ±nda nükleer enerji alanÄ±nda fiilen en az beÅŸ yÄ±l çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ yerli uzmanlar için birinci dereceli Nükleer Düzenleme UzmanÄ±na ödenen aylÄ±k net tutarÄ±n yÄ±llÄ±k ortalamasÄ±nÄ±n oniki katÄ±nÄ± aÅŸmamak üzere CumhurbaÅŸkanÄ±nca tespit edilir. ÇalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilecek toplam sözleÅŸmeli personel sayÄ±sÄ± kurum kadro sayÄ±sÄ±nÄ±n yüzde yirmisini geçemez. Bu ÅŸekilde çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacaklara iliÅŸkin hususlar CumhurbaÅŸkanÄ±nca belirlenir.

(15) Kurumun kadrolarÄ± ekli (1) ve (2) sayÄ±lÄ± cetvelde gösterilmiÅŸtir. Söz konusu cetveldeki toplam kadro sayÄ±sÄ± geçilmemek ve mevcut kadro unvanlarÄ± veya Genel Kadro ve Usulü HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi eki cetvellerde yer alan, baÅŸkanlÄ±k müÅŸaviri kadrosu ihdasÄ± hariç, kadro unvanlarÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere kadro sÄ±nÄ±f, unvan ve derecelerinin deÄŸiÅŸtirilmesi hususunda Kurul yetkilidir.

(16) Kurul baÅŸkan ve üyeleri ile on ikinci fÄ±krada belirtilen kurum personeline; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarÄ±nca belirlenmiÅŸ emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamÄ±nda yapÄ±lan ödemelerin iki katma kadar aynÄ± usul ve esaslar çerçevesinde CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla ödeme yapÄ±labilir. Hangi kadro unvanÄ± için ne kadar ödeme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirlemeye CumhurbaÅŸkanÄ± yetkilidir. Kurul üyeleri ile Kurum personeli emeklilik haklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Emsali personele yapÄ±lan ödemelerden vergi ve diÄŸer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre de vergi ve diÄŸer kesintilere tabi olmaz. Kurul üyeliÄŸine atananlar ile on dokuzuncu fÄ±krada belirtilen kurum personeli 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayÄ±lÄ± Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendi hükümlerine tabidir. 5510 sayÄ±lÄ± Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendi kapsamÄ±nda sigortalÄ± iken Kurul üyeliklerine atananlardan bu görevleri sona erenlerin bu görevlerde geçen hizmet süreleri kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±ÄŸÄ± derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alÄ±nÄ±r. Bunlardan, 5510 sayÄ±lÄ± Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamÄ±na girenlerin bu görevlerde geçen süreleri makam tazminatÄ± ile temsil tazminatÄ± ödenmesi gereken süre olarak deÄŸerlendirilir. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda 5510 sayÄ±lÄ± Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (a) bendi kapsamÄ±nda sigortalÄ± iken, Kurul üyesi olarak atananlarÄ±n, önceki kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile iliÅŸiklerinin kesilmesi, kendilerine kÄ±dem tazminatÄ± veya iÅŸ sonu tazminatÄ± ödenmesini gerektirmez. Bu durumda olanlarÄ±n kÄ±dem tazminatÄ± veya iÅŸ sonu tazminatÄ± ödenmesi gereken hizmet süreleri, Kurul üyeliÄŸi olarak geçen hizmet süreleri ile birleÅŸtirilir ve emeklilik ikramiyesi ödenecek süre olarak deÄŸerlendirilir.

(17) Kurul üyeleri ile Kurum personeli görevleri sÄ±rasÄ±nda öÄŸrendikleri gizli bilgileri bu Kanun Hükmünde Kararnameye ve özel kanunlarÄ±na göre yetkili olanlardan baÅŸkasÄ±na açÄ±klayamaz ve kendilerinin veya baÅŸkalarÄ±nÄ±n yararÄ±na kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da devam eder. Kurumun mal, hizmet ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi ve kuruluÅŸlar ile bunlarÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± da bu fÄ±kra hükmüne tabidir.

(18) Kurul üyeleri asli görevlerini aksatmayacak ÅŸekilde bilimsel amaçlÄ± yayÄ±n yapabilir, ders ve konferans verebilir ve bunlardan doÄŸacak telif haklarÄ± ile ders ve konferans ücretlerini alabilirler. Ancak, özel bir kanuna dayanmadÄ±kça, Kuruldaki resmi görevlerinin yürütülmesi dÄ±ÅŸÄ±nda kalan resmi veya özel hiçbir görev alamaz, demek, vakÄ±f, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamaz, ticaretle uÄŸraÅŸamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduÄŸu ortaklÄ±klarda ve kuruluÅŸlarda pay sahibi olamaz, hakemlik ve bilirkiÅŸilik yapamazlar. Kurul üyeleri göreve baÅŸladÄ±klarÄ± tarihten itibaren, birinci dereceye kadar kan hÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n, evlatlÄ±klarÄ±nÄ±n ve aralarÄ±ndaki evlilik baÄŸÄ± kalkmÄ±ÅŸ olsa bile eÅŸlerinin Kurumun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduÄŸu kuruluÅŸlarda görev almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu kuruluÅŸlarda pay sahibi olmadÄ±klarÄ±nÄ± temin ve beyan etmek zorundadÄ±rlar. Göreve baÅŸlama tarihinden itibaren otuz gün içinde bu fÄ±kraya uygun hareket etmeyen üye, üyelikten çekilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. Kurul üyeleri 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayÄ±lÄ± Kamu Görevlerinden AyrÄ±lanlarÄ±n YapamayacaklarÄ± Ä°ÅŸler HakkÄ±nda Kanun hükümlerine tabidir. Hizmet satÄ±n alÄ±nmasÄ± yoluyla danÄ±ÅŸmanlÄ±k veya avukatlÄ±k gibi hizmetleri yürütmek üzere Kurumla sözleÅŸme yapanlar, sözleÅŸme süresince Kurumun faaliyet alanÄ± ile ilgili baÅŸka iÅŸ yapmalarÄ± halinde bu durumu Kuruma bildirmek zorundadÄ±r. Kurum bu iÅŸlerin sakÄ±nca doÄŸuracaÄŸÄ±na karar verirse hizmet veya vekalet sözleÅŸmesini fesheder.

(19) Kurul üyeleri ile Kurum personelinin görevleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak iÅŸledikleri iddia edilen suçlara iliÅŸkin soruÅŸturmalar için izin verme yetkisi; Kurul üyeleri için iliÅŸkili bakana, Kurum personeli için ise BaÅŸkana aittir. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin görevleri ile ilgili olarak iÅŸtirak halinde iÅŸledikleri iddia edilen suçlara iliÅŸkin soruÅŸturmalarda Kurum personeli hakkÄ±nda soruÅŸturma izni verme yetkisi iliÅŸkili bakana aittir. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, görevden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olsalar dahi, görevleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olarak iÅŸledikleri iddia edilen suçlardan dolayÄ± baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma ve kovuÅŸturmalar, ilgili üye veya personelin talebi halinde, Kurum tarafÄ±ndan görevlendirilecek bir avukat tarafÄ±ndan takip edilir. Söz konusu davalara iliÅŸkin dava giderleri ile Türkiye Barolar BirliÄŸince açÄ±klanan asgari ücret tarifesinde belirlenen avukatlÄ±k ücretinin onbeÅŸ katÄ±nÄ± aÅŸmamak üzere belirlenen avukatlÄ±k ücreti Kurum bütçesinden karÅŸÄ±lanÄ±r. Kurul üyeleri ile Kurum personelinin, kovuÅŸturma sonucunda mahkümiyetine karar verilmesi ve bu kararÄ±n kesinleÅŸmesi halinde, Kurum bütçesinden karÅŸÄ±lanan avukatlÄ±k ücreti, ilgili Kurul üyeleri ile Kurum personelinden genel hükümlere göre tahsil olunur.

ALTINCI BÖLÜM

ÇeÅŸitli Hükümler

ÇeÅŸitli hükümler

MADDE 8- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasÄ±nda nükleer santrallerin kurulmasÄ±na ve iÅŸletimine dair iÅŸbirliÄŸine iliÅŸkin uluslararasÄ± anlaÅŸmalarda yer alan özel hükümler saklÄ±dÄ±r.

(2) Mevzuatta nükleer enerji ve Ä°yonlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± radyasyona iliÅŸkin düzenlemeler ile ilgili olarak 9/7/1982 tarihli ve 2690 sayÄ±lÄ± Kanuna yapÄ±lan atÄ±flar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye; Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapÄ±lan atÄ±flar, Kuruma yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(3) 9/11/2007 tarihli ve 5710 sayÄ±lÄ± Nükleer Güç SantrallarmÄ±n KurulmasÄ± ve Ä°ÅŸletilmesi ile Enerji SatÄ±ÅŸÄ±na Ä°liÅŸkin Kanunun 2 nci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (ç) ve (Ä±) bentleri; 5 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altÄ±ncÄ± fÄ±kralarÄ±; 7 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci, üçüncü, dördüncü ve beÅŸinci cümleleri ve geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

DeÄŸiÅŸtirilen ve eklenen hükümler

MADDE 9- (1) 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "Anayasa Mahkemesi BasÄ±n MüÅŸavirliÄŸine," ibaresinden sonra gelmek üzere "Nükleer Düzenleme Kurumunun BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ± ve Daire BaÅŸkanlÄ±klarÄ±na," ibaresi eklenmiÅŸtir.

MADDE 10- (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±na aÅŸaÄŸÄ±daki bent eklenmiÅŸtir.

"Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleme ve denetlemeye iliÅŸkin mal, hizmet ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±mlarÄ±, nükleer santral projeleri kapsamÄ±nda saha ve fizibilite çalÄ±ÅŸmalarÄ± ile ilgili etüt, hizmet ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±mlarÄ±, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun her türlü mal ve hizmet alÄ±mlarÄ± ile Hesaplar Yönetim Kurulunun radyoaktif atÄ±k yönetimi özel hesabÄ± ve iÅŸletmeden çÄ±karma özel hesabÄ± ile ilgili danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmet alÄ±mlarÄ±,"

MADDE 11- (1) 5018 sayÄ±lÄ± Kanunun (III) sayÄ±lÄ± cetveline aÅŸaÄŸÄ±daki sÄ±ra eklenmiÅŸtir.

"11) Nükleer Düzenleme Kurumu"

Kadrolar

MADDE 12- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) ve (2) sayÄ±lÄ± listede yer alan kadrolar ihdas edilmiÅŸtir.

NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Åžirketi

MADDE 13- (1) Nükleer Düzenleme Kurumunun bu Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine verilen görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacaÄŸÄ± her türlü teknik destek, analiz, danÄ±ÅŸmanlÄ±k, denetim, eÄŸitim ve sertifikalandÄ±rma gibi hizmetleri yapmak üzere bu Kanun Hükmünde Kararname ile kuruluÅŸ ve tescile iliÅŸkin hükümleri hariç olmak üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayÄ±lÄ± Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi, paylarÄ±nÄ±n en az yüzde elli biri Kuruma ait olan, NÜTED Nükleer Teknik Destek Anonim Åžirketi (NÜTED A.Åž.) unvanÄ± altÄ±nda bir anonim ÅŸirket kurulmuÅŸtur.

(2) NÜTED A.Åž., bu Kanun Hükmünde Kararname ve 6102 sayÄ±lÄ± Kanunun bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykÄ±rÄ± olmayan hükümlerine göre hazÄ±rlanacak ana sözleÅŸmesinin imzalanmasÄ±nÄ± müteakip yapÄ±lacak tescil ve ilan ile faaliyete geçer.

(3) NÜTED A.Åž.'de 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayÄ±lÄ± Ä°ÅŸ Kanununa tabi personel istihdam edilir. NÜTED A.Åž., faaliyetleri kapsamÄ±nda gerektiÄŸinde ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±ndan alanÄ±nda uzman ve yetkin personeli; her iki yÄ±lda bir yenilenmek ve beÅŸ yÄ±lÄ± geçmemek üzere ilgili BakanÄ±n onayÄ± ile kurulularÄ±ndan ücretsiz izinli sayÄ±larak çalÄ±ÅŸtÄ±rabilir. Bu ÅŸekilde geçen süreler 5510 sayÄ±lÄ± Kanunun dördüncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n (c) bendine tabi olarak geçmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(4) NÜTED A.Åž. bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamÄ±nda görev alanÄ±na giren konularda Kuruma temin edeceÄŸi iÅŸ ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülükleri düzenlemek üzere bir görev sözleÅŸmesi imzalayabilir.

(5) NÜTED A.Åž., sermayesinde kamu payÄ± ne oranda olursa olsun Genel Kadro ve Usulü HakkÄ±nda mevzuat, 527 sayÄ±lÄ± Memurlar ve DiÄŸer Kamu Görevlileri ile ilgili BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunu, 631 sayÄ±lÄ± Memurlar ve DiÄŸer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal HaklarÄ±nda Düzenlemeler ile BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamalerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun HakkÄ±nda Kararname, 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale SözleÅŸmeleri Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayÄ±lÄ± HarcÄ±rah Kanunu ve 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayÄ±lÄ± SayÄ±ÅŸtay Kanunu hükümlerine tabi deÄŸildir. Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na personel alÄ±nmasÄ±na dair ilgili mevzuat hükümleri NÜTED A.Åž. tarafÄ±ndan istihdam edilecek personel hakkÄ±nda uygulanmaz. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimine iliÅŸkin 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°ktisadi TeÅŸebbüsleri Ä°le FonlarÄ±n Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi HakkÄ±nda Kanunun 9 uncu maddesi hükümleri uygulanÄ±r.

(6) Nükleer Düzenleme Kurumunun görev ve yetkileri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla, bu maddede belirtilen iÅŸ ve hizmetlerin yürütülmesi, bunlarla ilgili diÄŸer yönetsel ve ticari hizmetlerin NÜTED A.Åž. tarafÄ±ndan yürütülmesine iliÅŸkin usul ve esaslar, yurt içinde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸirket kurma, kurulu bulunan ÅŸirketlere ortak olma veya hisselerini devralma hususlarÄ± ile ilgili düzenlemeleri yapmaya CumhurbaÅŸkanÄ± yetkilidir.

(7) NÜTED A.Åž.'nin baÅŸlangÄ±ç sermayesi bir milyon Türk LirasÄ± olup, bu tutar Hazine tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±r.

GeçiÅŸ Hükümleri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 1- (1) Nükleer Düzenleme Kurumu BaÅŸkanÄ± ve Kurul üyeleri bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girmesinden itibaren iki (2) ay içerisinde atanÄ±r. Kurul ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± atamanÄ±n yapÄ±lmasÄ±ndan itibaren iki hafta içinde yapar.

(2) Kurul teÅŸkilat, çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ±nÄ± Kurulun ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± takip eden en geç bir ay içerisinde çÄ±karacaÄŸÄ± yönetmelikle belirler. Kurul, çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ± ile ilgili yönetmeliÄŸin yayÄ±mlanmasÄ±ndan itibaren en geç bir ay içerisinde insan kaynaklarÄ± yönetmeliÄŸini çÄ±karÄ±r.

(3) ilk Kurul oluÅŸturulduktan iki yÄ±l sonra, BaÅŸkan hariç, Kurul üyeleri arasÄ±nda çekilecek kura ile belirlenecek iki üyenin görevi sona erer ve Kurul üyelerinin atanmasÄ± usulüne uygun olarak boÅŸ üyeliklere atama yapÄ±lÄ±r.

Personele iliÅŸkin geçiÅŸ hükümleri

GEÇÄ°CÄ° MADDE 2- (1) Kurumun teÅŸkilat yönetmeliÄŸinin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte, TAEK'in mülga Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Dairesi ve Teknoloji Dairesinde bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayÄ±mÄ± tarihinden önceki altÄ± ay süresince fiilen çalÄ±ÅŸmakta olan 657 sayÄ±lÄ± Kanuna tabi personelden BaÅŸkan tarafÄ±ndan uygun görülenler, kadrolarÄ±nÄ±n hangi birimde olduÄŸuna bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n ve 657 sayÄ±lÄ± Kanunun ek 8 inci maddesinde yer alan sÄ±nÄ±rlayÄ±cÄ± hükümlere baÄŸlÄ± kalÄ±nmaksÄ±zÄ±n tüm mali ve sosyal haklarÄ± korunarak bir yÄ±la kadar Kurumda geçici olarak görevlendirilir. Görevlendirme süresinin bitiminde bu ÅŸekilde görevlendirilen personelden hizmetlerine ihtiyaç duyulanlar, Kurumun talebi ile tüm mali ve sosyal haklarÄ± korunarak ve (2) sayÄ±lÄ± Cetvelde yer alan dengi kadrolara atanmak üzere Kuruma devredilir. KadrolarÄ± Kuruma devredilen personelden 375 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 16 ncÄ± maddesi hükmünden yararlananlarÄ±n bu haklarÄ± söz konusu kadrolarda bulunduklarÄ± sürece devam eder. Görevlendirmenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarihte TAEK'in mülga Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Dairesi ve Teknoloji Dairesinin mevcut yÄ±l için harcanmamÄ±ÅŸ bütçeleri de Kuruma aktarÄ±lÄ±r.

(2) Birinci fÄ±kra kapsamÄ±nda kadrolarÄ±yla birlikte Kuruma nakledilen "Atom Enerjisi UzmanÄ±" ve "Atom Enerjisi Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±"nÄ±n unvanlarÄ± "Nükleer Düzenleme UzmanÄ±" ve "Nükleer Düzenleme Uzman YardÄ±mcÄ±sÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirilir.

(3) Kurumun insan kaynaklarÄ± yönetmeliÄŸinin yayÄ±mÄ±ndan itibaren bir yÄ±l içerisinde, birinci fÄ±krada belirtilen usulle kadrolarÄ± Kuruma devredilen teknik hizmetler sÄ±nÄ±fÄ±ndaki personelden, Kurumda görevlendirildiÄŸi süre de dahil olmak üzere TAEK'te asgari üç yÄ±l çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve YabancÄ± Dil SÄ±navÄ±ndan en az (C) düzeyinde geçerli yabancÄ± dil belgesine veya buna denk kabul edilen ve uluslararasÄ± geçerliliÄŸi bulunan bir yabancÄ± dil belgesine sahip olan Kurumun faaliyet alanlarÄ±na iliÅŸkin tez hazÄ±rlayan tezli yüksek lisans mezunlarÄ± bir defaya mahsus Nükleer Düzenleme UzmanÄ± olarak atanÄ±r. Kuruma devredilip, birinci cümlede sayÄ±lan ÅŸartlardan tezli yüksek lisans mezunu olma ÅŸartÄ±nÄ± taÅŸÄ±mayan teknik hizmetler sÄ±nÄ±fÄ±nda görev yapan personel ise diÄŸer ÅŸartlarla birlikte Kurumda uzmanlÄ±k tezi hazÄ±rlama, tezin baÅŸarÄ±lÄ± bulunmasÄ± ve yeterlik sÄ±navÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± sayÄ±lma ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nda bir defaya mahsus Nükleer Düzenleme UzmanÄ± olarak atanÄ±r. Bu fÄ±kra kapsamÄ±nda atanacak personel ihdas edilen toplam uzman ve uzman yardÄ±mcÄ±sÄ± kadro sayÄ±sÄ±nÄ±n yüzde yirmisini aÅŸamaz. Bu oran, CumhurbaÅŸkanÄ±nca artÄ±rÄ±labilir.

(4) Birinci fÄ±krada belirtilen görevlendirme yapÄ±lana kadar TAEK'in Nükleer Güvenlik Dairesi, Radyasyon SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GüvenliÄŸi Dairesi ve Teknoloji Dairesi ile bu dairelerin personeli bu Kanun Hükmünde Kararname ile Kuruma verilen görevleri yapmaya devam eder ve bu dairelere ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olan bütçeleri kullanÄ±r.

(5) TAEK'in güvenlik, emniyet ve nükleer güvence ile ilgili düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± ve elektronik ortamdaki her türlü kayÄ±t ve dokümanlar, Kurumun teÅŸkilat yönetmeliÄŸinin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Kuruma devredilir.

(6) TAEK'in güvenlik, emniyet ve nükleer güvenceye iliÅŸkin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu veya taraf olduÄŸu her türlü protokol, anlaÅŸma, taahhüt, sözleÅŸme, hak, alacak ve borçlarÄ± ile dava ve icra takipleri, Kurumun teÅŸkilat yönetmeliÄŸinin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte baÅŸka bir iÅŸleme gerek kalmaksÄ±zÄ±n Kuruma devredilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(7) UluslararasÄ± anlaÅŸma ve sözleÅŸmeler kapsamÄ±nda TAEK'e verilen görevlerin hangilerinin Kuruma devredileceÄŸine iliÅŸkin karar Kurul tarafÄ±ndan verilir.

(8) Sürekli görev veya ücretsiz izinle uluslararasÄ± kuruluÅŸlarda görev yapmakta olan TAEK personeli ile TAEK adÄ±na mecburi hizmet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yurtdÄ±ÅŸmda lisansüstü eÄŸitim görenlerin kadrolarÄ±nÄ±n, görevlerinin veya eÄŸitimlerinin sona ermesini müteakip hangi kuruma ait olacaÄŸÄ± TAEK ve Kurum arasÄ±nda imzalanacak protokolle belirlenir.

(9) YukarÄ±daki fÄ±kralarda yer alan devirler ile TAEK'in mevcut taÅŸÄ±nÄ±r, taÅŸÄ±nmaz, fikri ve sÄ±nai eserler, yazÄ±lÄ±m ve benzeri varlÄ±klarÄ±nÄ±n Kurum tarafÄ±ndan kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin hususlar TAEK ve Kurum arasÄ±nda en geç Kurumun teÅŸkilat yönetmeliÄŸinin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihe kadar imzalanacak bir protokol ile düzenlenir.

Mevcut düzenleyici iÅŸlemler

GEÇÄ°CÄ° MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yönetmelikler yürürlüÄŸe girinceye kadar ilgili mevcut düzenlemelerin uygulanmasÄ±na devam olunur. Kurumun teÅŸkilat yönetmeliÄŸinin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte karara baÄŸlanmamÄ±ÅŸ mevcut yetkilendirme baÅŸvurularÄ±, bu Kanun Hükmünde Kararname uyarÄ±nca çÄ±karÄ±lacak yönetmelikler yürürlüÄŸe girinceye kadar, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandÄ±rÄ±lÄ±r. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihten önce görevde bulunan Atom Enerjisi Komisyonunun yetkilendirme yetkisi Kurulun ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tarihe kadar devam eder. Kurum, baÅŸvuran kiÅŸilere bu Kanun Hükmünde Kararnameye uyum amacÄ±yla Kurul kararÄ± ile yetki için yeni koÅŸullar getirebilir, bu koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ± için üç yÄ±la kadar ek süre tanÄ±yabilir. UygulanmasÄ±na devam olunan mevzuatta TAEK'e yapÄ±lan atÄ±flar Kuruma yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r.

(2) Kanun Hükmünde Kararnamede, Kurum tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen yönetmelikler bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayÄ±mÄ± tarihinden itibaren en geç bir yÄ±l içinde çÄ±karÄ±lÄ±r.

(3) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girdiÄŸi tarihe kadar TAEK tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ tüm yetkilendirmeler Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lÄ±r ve yetkilendirilmiÅŸ kiÅŸilerin TAEK'e karÅŸÄ± olan yükümlülükleri Kuruma karÅŸÄ± devam eder. Kurum yetkilendirilmiÅŸ kiÅŸilere bu Kanun Hükmünde Kararnameye uyum amacÄ±yla Kurul kararÄ± ile ek yükümlülükler veya yetki için yeni koÅŸullar getirebilir, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya koÅŸullarÄ±n saÄŸlanmasÄ± için üç yÄ±la kadar ek süre tanÄ±yabilir.

(4) Daha önce yetkilendirme gerekmediÄŸi halde bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yetkilendirme gerektiren ve bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girmesinden önce baÅŸlatÄ±lan her faaliyet için bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüÄŸe girmesini takiben bir yÄ±l içerisinde yetkilendirme baÅŸvurusu yapÄ±lÄ±r.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname 24/6/2018 tarihinde birlikte yapÄ±lan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimleri sonucunda CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n andiçerek göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihte yürürlüÄŸe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 15:04

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