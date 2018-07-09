CHPâ€™li GÃ¼rer: Ã‡orluâ€™daki kaza â€˜geliyorumâ€™ dedi

Ã‡orlu'daki tren kazasÄ± Ã¶ncesi soru Ã¶nergesi ve meclis araÅŸtÄ±rma talebi veren Ã–mer Fethi GÃ¼rer, 'OlayÄ±n ciddiyeti gÃ¶z ardÄ± edildi' dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, dün Çorlu’da yaÅŸanan ve 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tren kazasÄ± öncesi, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geçen yÄ±l hem soru önergesi hem de meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebiyle uyardÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, KÄ°T Komisyonu üyesi olarak, SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na istinaden, geçtiÄŸimiz yÄ±l MayÄ±s ayÄ±nda TCDD’nin Sirkeci-Uzunköprü hattÄ± üzerinde meydana gelebilecek muhtemel bir kazayÄ± hem soru önergesi hem de meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebiyle TBMM gündemine getirdiÄŸi belirlendi. Gürer’in Devlet Demir YollarÄ±nÄ±n yapÄ±sal sorunlarÄ± ilgili de çok sayÄ±da soruyu bakanlara yönelttiÄŸi, taÅŸeronlaÅŸan Devlet Demir YollarÄ±ndaki sorunlara dikkat çektiÄŸi görüldü.

KÖPRÜ ÇALIÅžMALARI NEDEN DURDURULDU?

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2017 yÄ±lÄ± MayÄ±s ayÄ±nda, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle verdiÄŸi yazÄ±lÄ± soru önergesinde, dün tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Sirkeci-Uzunköprü arasÄ±nda yapÄ±mÄ± planlanan ancak çalÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulduÄŸu 6 demiryolu köprüsünün akÄ±betini sormuÅŸtu. Gürer, önergesinde “Ä°stanbul Sirkeci-Uzunköprü demiryolu hattÄ± üzerinde 6 adet demiryolu köprüsünün debileri yetersiz olduÄŸu gerekçesi ile Ä°stanbul ili TaÅŸkÄ±n Koordinasyon Kurulunun kararÄ±yla yenilenmesinin istendiÄŸi, TCDD 1. Bölge MüdürlüÄŸünce yapÄ±m ihalesi yapÄ±larak sözleÅŸme imzalanÄ±p yer teslimi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak demiryolu hattÄ±nÄ±n tren trafiÄŸine kapatÄ±lmadan mevcut hat üzerinde bulunan köprülerin imalatÄ±nÄ±n yapÄ±lamayacaÄŸÄ± gerekçesiyle çalÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulduÄŸu doÄŸru mudur? Kurumun bu yönde maddi anlamda kaybÄ± var mÄ±dÄ±r? YapÄ±m iÅŸinin teknik gerekçeleri de dikkate alÄ±narak akÄ±beti hakkÄ±nda karar verilmiÅŸ midir?” ÅŸeklinde sorular yöneltmiÅŸti.

BAKAN ARSLAN’IN VERDÄ°ÄžÄ° YANIT

Gürer’in önergesine yanÄ±t veren Bakan Arslan ise 2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±m ihalesi yapÄ±larak sözleÅŸmesi imzalanan ve 06.01.2016 tarihinde yer teslimi yapÄ±lan Sirkeci-Uzunköprü hattÄ± üzerinde bulunan 6 adet demiryolu köprüsünün, HalkalÄ±-Çorlu hattÄ±nÄ±n 2 ay süre ile kapatÄ±larak yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Ancak 19.11.2015 tarihinden itibaren HalkalÄ±-Çerkezköy arasÄ± tren trafiÄŸine açÄ±larak akabinde yurt dÄ±ÅŸÄ± baÄŸlantÄ±lÄ± yük taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸlanmasÄ± nedeniyle, köprülerin imalatÄ±nÄ±n, hattÄ±n tren trafiÄŸine kapatÄ±lmadan yapÄ±lmasÄ± mümkün görülmediÄŸinden çalÄ±ÅŸmalar durdurulmuÅŸtur” ÅŸeklinde açÄ±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Söz konusu demiryolu köprülerinin yenilenmesinin hattÄ±n tren trafiÄŸine kapatÄ±lmadan ve mevcut köprüler korunarak, çelik koruger sistemi ile ilave açÄ±klÄ±klar yapÄ±lmak suretiyle imalatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bakan Ahmet Arslan, proje çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirtmiÅŸti.

Bakan Arslan, “Sirkeci-Uzunköprü hattÄ± üzerinde bulunan 6 adet demiryolu köprüsü yapÄ±m iÅŸinde Ä°ÅŸletmecilik faaliyetlerinin kesintiye uÄŸramamasÄ± nedeniyle TCDD Ä°ÅŸletmesi Genel MüdürlüÄŸü aleyhine maddi bir kayÄ±p oluÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±r” açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

GÜRER’Ä°N MECLÄ°S ARAÅžTIRMA TALEBÄ°

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayrÄ±ca çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 60 binden 23 bine düÅŸen Devlet DemiryollarÄ±nda kapanan istasyonlar ve iÅŸletmeler ile ihalelerdeki aksaklÄ±klar ve duran çalÄ±ÅŸmalarÄ±n incelenmesi için Meclis AraÅŸtÄ±rmasÄ± istemiÅŸti.

Gürer, geçen yÄ±l verdiÄŸi Meclis araÅŸtÄ±rma önergesinde “Kapanan istasyonlar ve iÅŸletmeler, 60 binlerden 23 binlere düÅŸen çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n nedenleri, yapÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda gecikmeler, ihalelerde aksamlar, duran çalÄ±ÅŸmalar ile demir yolu hizmet kalitesi ile ilgili ülke genelinde yapÄ±lanlar incelenmesi ve demir yollarÄ±nÄ±n çok boyutlu ve yönlü durumunun irdelenip deÄŸerlendirilmesi önemli ve yararlÄ± olacaktÄ±r” ifadelerine yer vermiÅŸti.

‘OLAYIN CÄ°DDÄ°YETÄ° GÖZ ARDI EDÄ°LDÄ°’

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan Gürer, tren kazasÄ±yla ilgili olarak tarifsiz bir üzüntü yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Ne yazÄ±k ki bu kaza adeta geliyorum dedi. Biz konuyu geçen yÄ±l hem soru önergesi hem de meclis araÅŸtÄ±rma talebiyle TBMM gündemine getirmemize raÄŸmen, maalesef ilgili bakanlÄ±k ve kurumlar olayÄ±n ciddiyetini göz ardÄ± etmiÅŸtir. UyarÄ±lara raÄŸmen gerekli tedbirler alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r” diye konuÅŸtu.

ÇALIÅžAN SAYISI 60 BÄ°NDEN 23 BÄ°NE DÜÅžÜRÜLDÜ

Son yÄ±llarda TCDD’de kapanan istasyonlar ve iÅŸletmelerin yanÄ± sÄ±ra, geciken çalÄ±ÅŸmalar ve ihalelerdeki aksaklÄ±klarÄ±n, kurumun hizmet kalitesini ciddi oranda düÅŸürdüÄŸüne de dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “TCDD’deki çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 60 binden, 23 bine düÅŸmüÅŸtür. Kurumun kadrolu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± her geçen yÄ±l azalmÄ±ÅŸ, böylesine önemli ve uzmanlÄ±k gerektiren bir kurumda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n önemli bir bölümüne taÅŸeron sistemi ile görev yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle, Kurumun kendi personeline yaptÄ±rÄ±lmasÄ± gereken bazÄ± iÅŸ ve iÅŸlemler, özel sektöre ihale edilmiÅŸtir, böylece bu sektördeki sorunlar ciddi boyutlara ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 11:31

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