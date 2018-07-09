Ã‡orlu'da kazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tren hattÄ±nÄ±n bakÄ±m ihalesi iptal edilmiÅŸ

Ã‡orlu'da 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tren kazasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hattÄ±n bakÄ±mÄ± iÃ§in 6 Temmuz'da yapÄ±lacak ihalenin iptal edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

TekirdaÄŸ'Ä±n Çorlu ilçesinde yaÅŸanan tren kazasÄ±nda 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken gözler katliam gibi kazanÄ±n nedenlerine çevrildi.

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ahmet Arslan, "En son yÄ±lda bir kez yapÄ±lmasÄ± gereken kontroller nisan ayÄ±nda, yakÄ±n bir zamanda yapÄ±lmÄ±ÅŸ" derken yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸa vurgu yaptÄ±.

Evrensel’e konuÅŸan Makine Mühendisleri OdasÄ± Çorlu Temsilcilik Sekreteri Birtan Altan, "Ä°lk görgü tanÄ±klarÄ± ve fotoÄŸraflardan edindiÄŸimiz ilk izlenim, yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± yanlÄ±ÅŸ hesaptan dolayÄ± yetersiz olan menfezin taÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönünde. Bundan dolayÄ± ray alt yapÄ±sÄ± zayÄ±flÄ±yor veya bozuluyor. Burada ya hesap hatasÄ± ya da uygulama hatasÄ± var" dedi.

BAKIM Ä°HALESÄ° Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

Devlet Demir YollarÄ±'nÄ±n 11 Haziran tarihinde ilan vererek Ä°stanbul HalkalÄ±- TekirdaÄŸ MuratlÄ± arasÄ±ndaki tren yolunun bakÄ±mÄ± için 6 Temmuz'da yapÄ±lacak ihaleyi duyurduÄŸu öÄŸrenildi. Tren yolundaki bakÄ±mÄ±n yapÄ±lmasÄ± için çÄ±kÄ±lan ihale 21 Haziran 2018'de iptal edildi.

EKAP'ta yer alan bilgiye göre ihalenin iptal nedeni "Ödenek tahsis emri çÄ±kmamasÄ±."

Ekran Görüntüsü: ekap.kik.gov.tr

UNÄ°TEK Ä°NÅžAAT'TAN AÇIKLAMA

2014 yÄ±lÄ±nda hat üzerinde bakÄ±m gerçekleÅŸtiren Unitek Ä°nÅŸaat'tan yapÄ±lan açÄ±klamada kazanÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi bölgenin Balaban-Çorlu arasÄ±nda olduÄŸu ve kendilerinin çalÄ±ÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± bölgeye 50 km uzaklÄ±kta olduÄŸu açÄ±klandÄ±. AçÄ±klamada "Bölgede meydana gelen yaÄŸÄ±ÅŸlar sonucunda firmamÄ±zÄ±n rehabilitasyon çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu bölgede herhangi bir sorun bulunmamaktadÄ±r" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Ã‡orlu'da yolcu treni devrildi: 24 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸen Ã¶lÃ¼mlÃ¼ tren kazalarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 10:48

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