Muhalefet partilerinden son KHK'ye tepki: OHAL dÃ¼zeninin iÅŸareti

CHP, HDP, EMEP ve Ã–DP temsilcileri, son Ã§Ä±kan KHK'ye iliÅŸkin Evrensel'e aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Birkan BULUT

Ankara

Ä°ktidar OHAL bitecek açÄ±klamalar yaparken, çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± KHK ile 18 bin 500 kiÅŸiyi ihraç etti. KHK’ye iliÅŸkin Evrensel'e konuÅŸan CHP, HDP, EMEP ve ÖDP temsilcileri, bu son çÄ±kan KHK ile yeni Türkiye’nin nasÄ±l yönetileceÄŸinin iÅŸareti olduÄŸunu duyurdu. OHAL uzatÄ±lmasa bile tek adam tek parti rejimi ile süreceÄŸini belirten muhalefet partileri, “Sürekli OHAL düzeni kurmayÄ± planlÄ±yorlar” dedi.

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 701 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname ile 18 bin 632 kiÅŸi ihraç edildi. Ä°ktidarÄ±n OHAL’i bir daha uzatmayacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi bir dönemde böyle bir KHK’nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± CHP, HDP, EMEP ve ÖDP temsilcilerine sorduk.

BÜLENT TEZCAN: OHAL TEK ADAMIN ENSTRÜMANI OLDU

FotoÄŸraf: Ramazan Ã‡elik/DHA

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan bu KHK’nÄ±n iktidarÄ±n OHAL’, kaldÄ±rma niyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tek adam rejimini yerleÅŸtirme niyetlerinin olduÄŸunu gösterdiklerini söyledi. Tezcan, “Darbe giriÅŸiminin üzerinden 2 sene geçmesine raÄŸmen sen bu konuda normal hukuk düzenini çalÄ±ÅŸtÄ±rmamÄ±ÅŸsÄ±n, 18 bin 500 kiÅŸiyi ihraç etme fÄ±rsatÄ±na dönüÅŸtürüyorsun” dedi. OHAL’in hukuka askÄ±ya almak için kulanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tek adam rejiminin bir enstrümanÄ± olduÄŸunu belirten Tezcan, önümüzdeki süreçte OHAL’in ÅŸeklen kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve tek adam rejimini kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Tezcan, “Sürekli OHAL düzeni kurmayÄ± planlÄ±yorlar. Yeni parlamento döneminde TBMM’nin parti ayrÄ±mÄ± olmaksÄ±zÄ±n, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± esasÄ±na göre çalÄ±ÅŸmasÄ± ve bu tek adam diktatörlüÄŸünün önünde durmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi.

AYHAN BÄ°LGEN: HUKUKSUZLUK

FotoÄŸraf: MA HDP Grup BaÅŸkanvekili Ayhan Bilgen, “OHAL’in bitmesi konusunda açÄ±k bir ihtiyaç kendini göstermiÅŸ ve iktidar partisi bile bu yönde irade ortaya koymuÅŸken, hâlâ hak ihlallerine yönelik kararnameler çÄ±karÄ±lmasÄ± bir hukuksuzluktur” dedi. Çok sayÄ±da barÄ±ÅŸ akademisyeninin iÅŸinden edildiÄŸini, gazetelerin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bilgen, bu KHK’nin seçimlerden sonra açÄ±lacaÄŸÄ± iddia edilen yeni sayfayla hiçbir izahÄ±nÄ±n olamayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Türkiye’nin artÄ±k OHAL KHK’leri ile yönetilmesi için hiçbir gerekçenin haklÄ± mazeret oluÅŸturamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Bilgen, “Bugüne kadarki haksÄ±zlÄ±klarÄ±n telafisini ve iadelerini tartÄ±ÅŸmak gerekirken yeni bir KHK ile 20 bine yakÄ±n insanÄ±n yargÄ±lanmadan kapÄ± önüne konulmasÄ±, önümüzdeki dönemde yeni toplumsal travmalarÄ± Türkiye’ye yaÅŸatacaktÄ±r” dedi.

701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni; 18 bin 632 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± 701 sayÄ±lÄ± KHK'ye tepki gÃ¶sterdi

LEVENT TÜZEL: ORTAK MÜCADELE ETMEMÄ°Z GEREKTÄ°ÄžÄ°NÄ° GÖSTERÄ°YOR

FotoÄŸraf: Evrensel Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, “Yeni dönemde OHAL’i kaldÄ±racaÄŸÄ±z dediklerinde hak ve özgürlüklerin en kapsamlÄ± ihlallerinden biri olan KHK’yi açÄ±kladÄ±lar. Hukukun üstünlüÄŸü, güçlü demokrasi vaadlerinin sadece tek adam ve tek parti yönetimi için bir anlamÄ± olduÄŸu bir kez daha görüldü. Son KHK yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z yeni Türkiye’nin resmine iÅŸarettir. 2 yÄ±lÄ± geride bÄ±rakan OHAL rejimi kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olsada geride nasÄ±l bir enkaz yarattÄ±ÄŸÄ± ve bu ihlallerin devam edeceÄŸinin ilanÄ± olan son KHK, emek ve demokrasi mücadelesi yürüten güçlerin önlerindeki ortak hedef ve görevi göstermektedir. Yeni dönem partimiz bu sorumluluk ve bilinçle hareket edecektir” diye konuÅŸtu.

Bu sefer ihraÃ§ gerekÃ§elerini silmeyi unutmuÅŸlar

ALPER TAÅž: OHAL’Ä°N ADI DEÄžÄ°ÅžÄ°YOR, KENDÄ°SÄ° DEÄžÄ°L

FotoÄŸraf: Evrensel ÖDP BaÅŸkanlar Kurulu Üyesi Alper TaÅŸ, 701 SayÄ±lÄ± KHK’nÄ±n ‘son çÄ±kan kararname’ diye tanÄ±mlanmasÄ±nÄ±n bir aldatmaca olduÄŸunu söyledi. Yeni rejimin cumhurbaÅŸkanÄ±na KHK çÄ±karma yetkisi verdiÄŸini belirten TaÅŸ, KHK anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yeni rejimle kalÄ±cÄ± hale geldiÄŸini dile getirdi. Meclis’in yasama yetkilerinin zaten ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden TaÅŸ, “Yani, OHAL’in adÄ± deÄŸiÅŸiyor. OHAL’in ruhu, özü, yeni sistemin özü ve ruhu oluyor. Sonuç itibariyle ortada deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmuyor. DoÄŸal olarak KHK ve OHAL rejimi kurumsal düzeyde devam etmiÅŸ oluyor” dedi. Yeni rejimle parlemento eksenli mücadele etme olanaÄŸÄ±nÄ±n daraldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden TaÅŸ, “O nedenle kendi demokrasi organlarÄ±mÄ±zÄ± geliÅŸtirmemiz gerekiyor. HalkÄ±n kendi sözünü belirleyeceÄŸi meclisler, demokrasi organlarÄ± inÅŸaa etmekten baÅŸka yapacaÄŸÄ±mÄ±z bir ÅŸey yok. Sistemin karÅŸÄ±sÄ±na kendi deÄŸerlerimizle çÄ±kmamÄ±z ve köklü bir toplumsal mücadele yürütmemiz gerekli” dedi.

DEÃœ'den ihraÃ§ edilen barÄ±ÅŸ akademisyenleri: Ä°mzamÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 17:56

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