DEÃœ'den ihraÃ§ edilen barÄ±ÅŸ akademisyenleri: Ä°mzamÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z

701 sayÄ±lÄ± KHK ile DEÃœ'deki gÃ¶revlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan barÄ±ÅŸ akademisyenleri ve haklarÄ±nda soruÅŸturma aÃ§an eski rektÃ¶r Adnan Kasman ihraÃ§ edildi.

Metehan UD

Ä°zmir

701 sayÄ±lÄ± kanun hükmünde kararname ile (KHK) "Bu suça ortak olamayacaÄŸÄ±z" baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki (DEÜ) görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan akademisyenler ile imzacÄ± akademisyenleri görevinden uzaklaÅŸtÄ±ran eski rektör Adnan Kasman da ihraç edildi. Evrensel'e konuÅŸan akademisyenler, "AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z imzanÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eylemin sorumluluÄŸunu üstleniyoruz. PiÅŸman deÄŸiliz", "Tüm otoriter rejimler gibi bu da bitecek. Yalan, baskÄ±, kötülük ve savaÅŸ hiçbir zaman doÄŸru, özgürlük ve barÄ±ÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda çok uzun süre direnemez. Yeter ki hep beraber bunlar için mücadele etmekten vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceÄŸiz" dediler.

OlaÄŸanüstü hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 701 sayÄ±lÄ± KHK ile de üniversitelerdeki kÄ±yÄ±m da devam etti. Birçok üniversiteyle birlikte Ä°zmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi'nde de ihraçlar yaÅŸandÄ±. YayÄ±nlanan listede DEÜ'den aralarÄ±nda 'Bu Suça Ortak OlmayacaÄŸÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ± bildiriye imza atan barÄ±ÅŸ akademisyenlerinin de bulunduÄŸu 19 öÄŸretim görevlisi görevlisi yer alÄ±yor.

Dokuz Eylül Üniversitesi imzacÄ± akademiysenlerden TÄ±p Fakültesindeki Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Ä°zge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis UlaÅŸ ile Ä°ktisat Fakültesindeki Prof. Dr. YeÅŸim Edis Åžahin, Prof. Dr. AyÅŸen Uysal, Dr. Nuri Erkin BaÅŸer, ArÅŸ. Gör. AydÄ±n ArÄ±, ArÅŸ. Gör. Serap SarÄ±taÅŸ, Güzel Sanatlar Fakültesindeki öÄŸretim görevlisi Emel Yuvayapan, MimarlÄ±k Fakültesindeki ArÅŸ. Gör. Dilek Karabulut , Edebiyat Fakültesindeki ArÅŸ. Gör. Özer Yersüven ihraç edildi.

Ä°mzacÄ± akademisyenler haklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda bundan bir yÄ±l önce görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ESKÄ° REKTÖR ADNAN KASMAN DA Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

Ä°hraç edilen isimler arasÄ±nda üniversitenin eski rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman da yer alÄ±yor. Kasman, barÄ±ÅŸ akademisyenleri hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± emrini vererek görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ±na sebep olmuÅŸtu. Kasman, da bir süre sonra hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Dokuz Eylül Üniversitesin'de ayrÄ±ca çeÅŸitli fakültelerden 6 öÄŸretim görevlisi daha görevinden ihraç edildi. Yine Ä°zmir'de bulunan Ege Üniversitesi'nden de 5 öÄŸretim görevlisi de ihraç edilenler arasÄ±nda yer aldÄ±.

'DÖNÜÅžÜMÜZ AKP'NÄ°N GÄ°DÄ°ÅžÄ° Ä°LE OLACAK'

Ä°hraç edilen akademisyenler kararÄ± Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

TÄ±p Fakültesinden Prof. Ä°zge Günal: "Biz zaten açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gün atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°dari anlamda hiçbir kaybÄ±mÄ±z yok. Zaten çalÄ±ÅŸmÄ±yorduk, pasaportumuza el koymuÅŸlardÄ±. Sadece açtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yürütmenin iptali davalarÄ±nÄ±n düÅŸmesine sebep olacak. Bana soranlara 'Ben zaten atÄ±ldÄ±m' diyordum. Ben zaten davayÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±mda geri dönebileceÄŸimizi de düÅŸünmüyordum. Bu politik bir süreç. YargÄ± sürecimiz yine devam edecek ama bu süreci biz ancak siyasi olarak kazanabildiÄŸimizde sonuç alacaÄŸÄ±z. Ben ve tüm ihraç edilen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n gerçek yeri olan üniversitelere dönüÅŸü, ülkenin politik gündeminin deÄŸiÅŸimesi ve AKP’nin gidiÅŸiyle mümkün olacak. Birlikte mücadele etmeye devam edeceÄŸiz. 'OHAL'i kaldÄ±rÄ±yoruz' söylemleri de gerçekçi deÄŸil. KaÄŸÄ±t üzerinde OHAL kalksa bütün OHAL yasalarÄ± devam edecek."

'MUHALEFET BU SÜREÇTE ETKÄ°LÄ° ADIM ATMADI'

Ä°ktisadi Ä°dari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden Prof. Dr. AyÅŸen Uysal: "Ä°hraç eden ve ettiren kötülük kadar muhalefetin de sorumluluÄŸu büyük bence bu noktada. Sonuçta iktidar bunu dillendirdi 'Binlerce kiÅŸiyi ihraç edeceÄŸim' diye. Tek ses çÄ±kmadÄ±, herkes kendi iÅŸine gömülmüÅŸtü. Mazbata derdine düÅŸtüler. Bunu affetmeyeceÄŸim. Etkili bir adÄ±m gelmedi muhalefetten bu konuda. Tek tek bireyler olarak korkmadÄ±k, geri adÄ±m atmadÄ±k, sözümüzü söyledik ama onlar örgütlü yapÄ±lar olarak hep korkak davrandÄ±lar. Sadece bugün için demiyorum, uzunca süredir ülke benim için kötülükler ve kötülüÄŸe sessiz kalanlar ülkesi oldu. Kasman'la birlikte açÄ±ÄŸa alÄ±nmak hakaret olarak gördüm kendime ama maddi dünyanÄ±n adaletine inanÄ±yorum. Adalet yerini bulmuÅŸtur ama yine de bu kadar korkak, bu kadar iktidara baÄŸÄ±mlÄ± biriyle aynÄ± KHK ile ihraç edilmiÅŸ olmak ihraç edilmiÅŸ olmaktan üzüntü duyuyorum açÄ±kcasÄ±. 'Amerika'da doktora yaptÄ±m'larla akademisyen olunmuyor, üniversite yöneticisi hiç olunmuyor. Akademisyen dediÄŸin zor zamanlardaki duruÅŸu ile ÅŸekillenir."

'ATTIÄžIMIZ Ä°MZANIN ARKASINDAYIZ'

Ä°ktisadi Ä°dari Bilimler Fakültesi Ä°ktisat Bölümünden ArÅŸ. Gör. AydÄ±n ArÄ±: "Hükümetin politikalarÄ± ya da uygulamalarÄ± bizi ilgilendirmez. Niçin imza attÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve sonuçlarÄ±nÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ± gayet iyi biliyorduk. AttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z imzanÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eylemin sorumluluÄŸunu üstleniyoruz. PiÅŸman deÄŸiliz. Devletin standart baskÄ± yöntemlerinden biri bu. Dün yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bugün de yarÄ±n da barÄ±ÅŸÄ± savunacaÄŸÄ±z. Adnan Kasman da kendi etti kendi buldu. YaptÄ±ÄŸÄ± hukuksuz iÅŸlemlerin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ±."

'HAREKETLENME YARATACAÄžINI DÜÅžÜNÜYORUM'

Güzel Sanatlar Fakültesi Film TasarÄ±m Bölümünden ÖÄŸretim Görevlisi Emel Yuvayapan: "AçÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için beklediÄŸimiz bir ÅŸeydi. Bu duruma hazÄ±rdÄ±k ama kÄ±sa bir süre içinde hep birlikte geri döneceÄŸiz. ArtÄ±k sadece dayanÄ±ÅŸmanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, üniversiteleri yeniden kazanmak daha yoÄŸun bir mücadelenin içine girileceÄŸini düÅŸünüyorum. Bir hareketlenme yaratÄ±lacaktÄ±r, sendikalar ve diÄŸer meslek örgütlerinde de. Kasman kendisini korumak için bizi açÄ±ÄŸa almÄ±ÅŸtÄ± fakat bir iÅŸe yaramadÄ±, bizimle beraber gitti."

'BÄ°ZÄ° TEMÄ°ZLEMEK Ä°STEDÄ° KENDÄ°SÄ° TEMÄ°ZLENDÄ°'

Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden ArÅŸ. Gör. Özer Yersüven: "Uzun zamandÄ±r beklediÄŸimiz bir karardÄ±. Geçen süreçte de bunun yaÅŸanacaÄŸÄ±na dair iÅŸaretler vardÄ±. AtamalarÄ±mÄ±z yapÄ±lmadÄ±, çok tuhaf gerekçelerle her seferinde baÅŸvurumuz reddedildi. Ä°ÅŸin bu noktaya geleceÄŸini tahmin ediyorduk. Bizim için sürpriz olmadÄ± açÄ±kçasÄ±. Bizleri 'temizlemek' için getirilen rektörün kendisi de sonrasÄ±nda 'temizlendi'. Usul böyleymiÅŸ demek ki. Ege Üniversitesi'nde de benzer bir durum yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Kasman'Ä±n da kabusu biz olduk."

'SADECE KAMUDAKÄ° GÖREVÄ°MÄ°ZÄ° ALDILAR'

MimarlÄ±k Fakültesi Åžehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden ArÅŸ. Gör. Dilek Karabulut: "Bizim sadece üniversitedeki kamu görevimizi aldÄ±lar. GerçeÄŸi araÅŸtÄ±rma, ifade etme, yazma gücümüzü; vicdanÄ±mÄ±zÄ±, aklÄ±mÄ±zÄ± elimizden alamazlar. Tüm otoriter rejimler gibi bu da bitecek. Yalan, baskÄ±, kötülük ve savaÅŸ hiçbir zaman doÄŸru, özgürlük ve barÄ±ÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda çok uzun süre direnemez. Yeter ki hep beraber bunlar için mücadele etmekten vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceÄŸiz."

Son OHAL KHK'si yayÄ±mlandÄ±, 701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 13:47

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