HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± 701 sayÄ±lÄ± KHK'ye tepki gÃ¶sterdi

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ile Sezai Temelli, 18 bin 632 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ihraÃ§ edildiÄŸi son KHK'ye iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan ile Sezai Temelli, yeni KHK'ye iliÅŸkin yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada "OHAL'in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± görüntüden ibarettir" dedi.

“Yeni rejimin tasfiye operasyonu sürüyor” baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±, OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 701 sayÄ±lÄ± son Kanun Hükmünde Kararname’yi eleÅŸtirdiler. HDP EÅŸbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, son kararname ile çeÅŸitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personelin kamudan ihraç edildiÄŸi, Özgürlükçü Demokrasi, Welat, HalkÄ±n NabzÄ± gazeteleri ile 12 derneÄŸin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ca Mersin, Van, Bitlis, Mardin ve ÅžanlÄ±urfa’dan EÄŸitim Sen üyeleri ile Bitlis’ten SES üyelerinin ihraç edildiÄŸine dikkat çekildi.

‘Ä°HRAÇ EDÄ°LEN BARIÅž AKADEMÄ°SYENÄ° SAYISI 404’E YÜKSELDÄ°’

AçÄ±klamada ÅŸu deÄŸerlendirmeye yer verildi:

Son KHK ile barÄ±ÅŸ akademisyenleri de ihraç edildi. Böylece bugüne kadar ‘Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z’ baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisine imza atan ve ihraç edilen akademisyen sayÄ±sÄ± 404’e yükseldi. Ä°hraç edilenler ‘terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin mili güvenliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara üyeliÄŸi, mensubiyeti veya iltisakÄ± yahut bunlarla irtibatÄ± olmakla’ suçlandÄ± ama ortada ne bir mahkeme hükmü ne de bir belge var.

DEÃœ'den ihraÃ§ edilen barÄ±ÅŸ akademisyenleri: Ä°mzamÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z

‘ARTIK OLMAYAN BAKANLAR KURULU’NUN SEÇÄ°M ÖNCESÄ°NDE ALDIÄžI KARAR’

Binlerce kamu çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ihraç kararÄ±nÄ± artÄ±k olmayan bir Bakanlar Kurulu’nun seçim öncesinde, 4 Haziran’da hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, ancak beklettiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°ktidarÄ±n kendi yanÄ±nda veya yakÄ±nÄ±nda hissetmediÄŸi bütün kamu personelini tasfiye operasyonu bu kararname ile sürdürüldü.

Eski Türkiye’nin derin ittifaklarÄ±na, egemenlik ve güç iliÅŸkilerine ve dengelerine dayanarak inÅŸa edilen sözde yeni dönemin ilk adÄ±mÄ±nÄ±n ihraçlarla ve ODTÜ’lü öÄŸrencilere gözaltÄ± ve tutuklamalarla atÄ±lmasÄ± sürpriz deÄŸildir.

Gazeteleri KHK'yle kapatÄ±lan gazetecilerden dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

‘CUMHURBAÅžKANI’NIN, KENDÄ°SÄ°NE BÄ°AT ETMEYENLERLE HESAPLAÅžMASI BÄ°TMÄ°YOR’

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n partisine ve gölgesine sÄ±ÄŸÄ±nmayanlarla, kendisine biat etmeyenlerle hesaplaÅŸmasÄ± bitmiyor. Ä°ktidarlarÄ± boyunca adÄ±m adÄ±m ördükleri ve son seçimle meÅŸruiyet deÄŸil ama yasallÄ±k kazandÄ±rdÄ±klarÄ± rejimin operasyonlarÄ± bu zihniyet doÄŸrultusunda sürdürülecektir. OHAL’i gerektirmeyecek yasal düzenlemeleri yaptÄ±ktan, yasal zeminde OHAL’i devam ettirecek önlemleri aldÄ±ktan sonra OHAL’in kaldÄ±rÄ±lmasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve ifadeleri tamamen bir görüntüden ibarettir.

Son OHAL KHK'si yayÄ±mlandÄ±, 701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

‘MÜCADELE KARARLILIÄžINDA OLANLAR YAN YANA GELMELÄ°’

Türkiye, hukukun üstünlüÄŸü, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸleyen denge-denetim mekanizmalarÄ±, kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± gibi hiçbir demokratik ilke ve iÅŸleyiÅŸle ilgisinin kalmadÄ±ÄŸÄ± bir döneme girmiÅŸtir.

Bu baÄŸlamda demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesi her zamankinden daha büyük bir ihtiyaçtÄ±r. Bu yönde düÅŸünenler ve mücadele kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda olanlar, iktidar koalisyonunun algÄ± operasyonlarÄ±na teslim olmadan yan yana gelmeli ve birlikte demokrasi mücadelesinde yol almalÄ±dÄ±r. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 16:16

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