701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni; 18 bin 632 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

OHAL kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 701 sayÄ±lÄ± kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname ile 18 bin 632 kiÅŸi ihraÃ§ edildi; 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kapatÄ±ldÄ±.

OlaÄŸanüstü hal kapsamÄ±nda 701 sayÄ±lÄ± kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Kararnameye göre çeÅŸitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 kamu çalÄ±ÅŸanÄ± ihraç edildi, 199 akademisyen görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±, 12 dernek, 3 gazete ve bir televizyon kapatÄ±ldÄ±. AynÄ± KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi.

Son BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "Emniyet ve TSK’dan ihraçlar olacak" diyerek duyurduÄŸu "son OHAL KHK'si" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

18 BÄ°N 632 KÄ°ÅžÄ° Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

Kararnameye ile çeÅŸitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Ä°hraç edilen kiÅŸilerin kurumlarÄ±na göre daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ± ÅŸöyle:

♦ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3,

♦ Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1,

♦ Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 6,

♦ Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndan 2,

♦ Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 240,

♦ Türkiye KalkÄ±nma BankasÄ±'ndan 3,

♦ Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'ndan 2,

♦ Türk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 1,

♦ Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan bin 52,

♦ Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 1,

♦ Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 2,

♦ Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 1,

♦ Türk StandartlarÄ± Enstitüsü'nden 3,

♦ Sosyal Güvenlik Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 11,

♦ Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel MüdürlüÄŸü'nden 5,

♦ Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 10,

♦ Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüÄŸü'nden 7,

♦ Ä°ller BankasÄ± A.Åž'den 3, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 38,

♦ Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 7,

♦ Türkiye Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž. Genel MüdürlüÄŸü'nden 1,

♦ Türkiye Petrolleri A.O. Genel MüdürlüÄŸü'nden 5,

♦ Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan 7,

♦ GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 21,

♦ Çay Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü'nden 4,

♦ TarÄ±m Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸü'nden 1,

♦ Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 10,

♦ Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 31,

♦ Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'nden 8 bin 998,

♦ Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 649,

♦ Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 192,

♦ Mahalli Ä°dareler Genel MüdürlüÄŸü'nden 49,

♦ Kamu Düzeni ve GüvenliÄŸi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±'ndan 1,

♦ Göç Ä°daresi Genel MüdürlüÄŸü'nden 3,

♦ KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 2,

♦ Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 9,

♦ Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 9,

♦ Türkiye Åžeker FabrikalarÄ± A.Åž. Genel MüdürlüÄŸü'nden 1,

♦ Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 6,

♦ Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim StandartlarÄ± Kurumu'ndan 1,

♦ Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 658,

♦ Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 10,

♦ Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 12,

♦ Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 3 bin 77,

♦ Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bin 126,

♦ Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan bin 949,

♦ AkaryakÄ±t Ä°kmal ve NATO POL Tesisleri Ä°ÅŸletme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 1,

♦ Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±ndan 6,

♦ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve ilgili kuruluÅŸlardan 90,

♦ KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü'nden 3,

♦ Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi Genel MüdürlüÄŸü'nden 4,

♦ Posta ve Telgraf TeÅŸkilatÄ± A.Åž. Genel MüdürlüÄŸü'nden 41,

♦ Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu'ndan 4,

♦ Türkiye Demiryolu MakinalarÄ± Sanayi A.Åž. Genel MüdürlüÄŸü'nden 1,

♦ Türkiye Cumhuriyeti Devlet DemiryollarÄ±'ndan 1,

♦ YükseköÄŸretim KurumlarÄ±'ndan 251 (199 akademik, 52 idari)

Ä°HRAÇ EDÄ°LENLER ARASINDA 4 VALÄ° YARDIMCISI VE 4 KAYMAKAM DA VAR

Kararname kapsamÄ±nda 4 vali yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 4 kaymakam ihraç edildi.

Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda açÄ±ÄŸa alÄ±nan ve Mardin'in eski Ömerli KaymakamÄ± Erol Korkmaz ve Dargeçit eski KaymakamÄ± Mehmet YaÅŸar YeÅŸiltaÅŸ ihraç edilenler arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Ömerli ilçesi eski KaymakamÄ± ve belediye baÅŸkan vekili Erol Korkmaz tutuklu bulunurken Dargeçit eski KaymakamÄ± YaÅŸar YeÅŸiltas adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

18'Ä° BARIÅž BÄ°LDÄ°RÄ°SÄ° Ä°MZACISI 199 AKADEMÄ°SYEN GÖREVDEN UZAKLAÅžTIRILDI

KHK ile 199 akademisyen görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan akademisyenlerden 18'i "Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z" baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzalayanlar.

BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda 701 sayÄ±lÄ± KHK ile ihraç edilen barÄ±ÅŸ akademisyenlerinin listesi "Bugün (8 Temmuz 2018) çÄ±kartÄ±lan 701 sayÄ±lÄ± KHK ile 18 barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± akademisyen daha ihraç edildi. Ä°hraç edilen toplam barÄ±ÅŸ akademisyeni sayÄ±sÄ± 404'e, iÅŸ kaybÄ±na uÄŸrayan imzacÄ± sayÄ±sÄ± ise 516'ya çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu" ifadeleriyle açÄ±klandÄ±.

Bugün (8 Temmuz 2018) çÄ±kartÄ±lan 701 sayÄ±lÄ± KHK ile 18 barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± akademisyen daha ihraç edildi. Ä°hraç edilen toplam barÄ±ÅŸ akademisyeni sayÄ±sÄ± 404'e, iÅŸ kaybÄ±na uÄŸrayan imzacÄ± sayÄ±sÄ± ise 516'ya çÄ±kmÄ±ÅŸ oldu. #HocamaDokunma#OnurHamzaoÄŸlunaÖzgürlük#HanifiBarÄ±ÅŸaÖzgürlük pic.twitter.com/wlxTVN4eOs — BarÄ±ÅŸAkademisyenleri (@BarisAkademik) 8 Temmuz 2018

BARIÅž AKADEMÄ°SYENLERÄ°NE SORUÅžTURMA AÇAN DEÜ REKTÖRÜ KASMAN DA Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesitesi'nde (DEÜ) 'Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzalayan akademisyenler ile imzacÄ± akademisyenler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatan rektör ihraç edildi.

KHK ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nden imzacÄ± akademiysenlerden TÄ±p Fakültesindeki Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Ä°zge Günal, Prof. Dr. Halil Resmi, Doç. Dr. Halis UlaÅŸ ile Ä°ktisat Fakültesindeki Prof. Dr. YeÅŸim Edis Åžahin, Prof. Dr. AyÅŸen Uysal, Dr. Nuri Erkin BaÅŸer, ArÅŸ Gör. AydÄ±n ArÄ±, ArÅŸ. Gör. Serap SarÄ±taÅŸ, Güzel Sanatlar Fakültesindeki öÄŸretim görevlisi Emel Yuvayapan, MimarlÄ±k Fakültesindeki ArÅŸ. Gör. Dilek Karabulut , Edebiyat Fakültesi'ndeki ArÅŸ. Gör. Özer Yersüven ihraç edildi.

Ä°mzacÄ± akademisyenler haklarÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda bundan bir yÄ±l önce görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°mzacÄ± akademisyenler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatan eski rektör Adnan Kasman da aynÄ± KHK ile ihraç edildi. Kasman hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda görevinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Dokuz Eylül Üniversitesi'de ayrÄ±ca çeÅŸitli fakültelerden 6 öÄŸretim görevlisi daha görevinden ihraç edildi. Yine Ä°zmir'de bulunan Ege Üniversitesi'nden de 5 öÄŸretim görevlisi de ihraç edilenler arasÄ±nda yer aldÄ±.

DEÃœ'den ihraÃ§ edilen barÄ±ÅŸ akademisyenleri: Ä°mzamÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z

Ä°HRAÇ EDÄ°LENLERE UYGULANAN HÜKÜMLER

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n haberine göre ihraç edilenlere ayrÄ±ca herhangi bir tebligat yapÄ±lmayacak. HaklarÄ±nda ayrÄ±ca özel kanun hükümlerine göre iÅŸlem tesis edilecek. Kamu görevinden çÄ±karÄ±lan kiÅŸilerin, mahkumiyet kararÄ± aranmaksÄ±zÄ±n rütbe ve/veya memuriyetleri alÄ±nacak. Görev yaptÄ±klarÄ± teÅŸkilata yeniden kabul edilmeyecekler. AyrÄ±ca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak görevlendirilemeyecekler. Uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliÄŸi ve sair görevleri de sona ermiÅŸ sayÄ±lacak. Silah ruhsatlarÄ±, "gemi adamlÄ±ÄŸÄ±na" iliÅŸkin belgeleri ve pilot lisanslarÄ± iptal edilecek. OturduklarÄ± kamu konutlarÄ±ndan veya vakÄ±f lojmanlarÄ±ndan 15 gün içinde çÄ±karÄ±lacaklar.

Ä°hraç edilenler özel güvenlik ÅŸirketlerinin kurucusu, ortaÄŸÄ± ve çalÄ±ÅŸanÄ± olamayacak. HaklarÄ±nda bakanlÄ±klarÄ± ve kurumlarÄ±nca ilgili pasaport birimine bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlarÄ± iptal edilecek. Kamu görevinden çÄ±karÄ±lanlar, varsa uhdelerinde taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ olduklarÄ± büyükelçi, vali gibi unvanlarÄ± ve müsteÅŸar, kaymakam ve benzeri meslek adlarÄ±nÄ± ve sÄ±fatlarÄ±nÄ± kullanamayacaklar. Bu unvan, sÄ±fat ve meslek adlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak saÄŸlanan haklardan yararlanamayacaklar.

12 DERNEK, 3 GAZETE, 1 TV KAPATILDI

Kararname kapsamÄ±nda 12 dernek, 3 gazete ve bir televizyon da kapatÄ±ldÄ±.

701 sayÄ±lÄ± KHK ile kapatÄ±lan dernekler

701 sayÄ±lÄ± KHK ile kapatÄ±lan gazeteler

701 sayÄ±lÄ± KHK ile kapatÄ±lan TV

Gazeteleri KHK'yle kapatÄ±lan gazetecilerden dayanÄ±ÅŸma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

148 KÄ°ÅžÄ° GÖREVÄ°NE Ä°ADE EDÄ°LDÄ°

KHK ile 148 kiÅŸi ilgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne iliÅŸkin kanunun eki listelerin ilgili sÄ±ralarÄ±ndan çÄ±karÄ±larak kamudaki görevlerine iade edildi.

Ä°lgili kanun hükmünde kararnamenin kabulüne iliÅŸkin kanunun hükümleri, bu fÄ±krada belirtilen kiÅŸiler bakÄ±mÄ±ndan tüm hüküm ve sonuçlarÄ±yla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayÄ±mÄ± tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak.

Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve baÅŸlamayanlar çekilmiÅŸ sayÄ±lacak. Bu kapsamda göreve baÅŸlayanlara, kamu görevinden çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihten göreve baÅŸladÄ±klarÄ± tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarÄ± ödenecek.

Bu kiÅŸiler, kamu görevinden çÄ±karÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihte bulunduklarÄ± yöneticilik görevi dÄ±ÅŸÄ±nda öÄŸrenim durumlarÄ± ve kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek. Buna iliÅŸkin iÅŸlemler ilgili bakanlÄ±k ve kurumlar tarafÄ±ndan yürütülecek.

Ä°ade edilen kiÅŸilerin kurumlarÄ±na göre daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ± ÅŸöyle:

♦ Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 30,

♦ Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonu 1,

♦ Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel MüdürlüÄŸü 1,

♦ Elektrik Üretim A.Åž. Genel MüdürlüÄŸü 1,

♦ GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± 6,

♦ Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± 1,

♦ Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± 58,

♦ Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± 27,

♦ Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± 15,

♦ YükseköÄŸretim KurumlarÄ± 8.

1526 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N RÜTBESÄ° ALINDI

Kararname ile Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'nden 324, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü'nden bin 167 ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 35 kiÅŸinin rütbesi alÄ±ndÄ±.

Rütbesi alÄ±nanlar kamu görevine yeniden kabul edilmeyecek, doÄŸrudan veya dolaylÄ± görevlendirilemeyecek. AyrÄ±ca uhdelerinde taÅŸÄ±mÄ±ÅŸ olduklarÄ± mesleki unvanlarÄ± ve sÄ±fatlarÄ±nÄ± kullanamayacak, bu unvan ve sÄ±fatlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak saÄŸlanan haklardan yararlanamayacak. Uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliÄŸi ve sair görevleri de sona ermiÅŸ sayÄ±lacak. Silah ruhsatlarÄ±, emeklilik kimlikleri, pilot lisanslarÄ±, gemi adamlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belgeleri ve pasaportlarÄ± iptal edilecek. Özel güvenlik ÅŸirketlerinin kurucusu, ortaÄŸÄ± ve çalÄ±ÅŸanÄ± olamayacaklar.ÇeÅŸitli sebeplerle halen kamu konutlarÄ±nda oturanlar on beÅŸ gün içinde çÄ±karÄ±lacak.

YURT DIÅžINDA ÖÄžRENÄ°M GÖREN 1 KÄ°ÅžÄ°NÄ°N ÖÄžRENCÄ°LÄ°KLE Ä°LÄ°ÅžÄ°ÄžÄ° KESÄ°LDÄ°

"Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe HakkÄ±nda Kanun"a tabi 1 öÄŸrencinin öÄŸrencilikle iliÅŸiÄŸi kesildi. Ä°liÅŸiÄŸi kesilen kiÅŸinin, bu kapsamda gördüÄŸü eÄŸitimlere iliÅŸkin olarak denklik iÅŸlemleri yapÄ±lmayacak. Söz konusu eÄŸitimleri kapsamÄ±ndaki akademik unvan ve derecelerine baÄŸlÄ± haklardan yararlanamayacak.

KHK SEÇÄ°MDEN ÖNCE HAZIRLANMIÅž

OlaÄŸanüstü Hal kapsamÄ±nda 701 sayÄ±lÄ± KHK’nin 24 Haziran seçimlerinden önce 4 Haziran'da hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ve kaldÄ±rÄ±lan Bakanlar Kurulu imzasÄ±yla yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

Son OHAL kararnamesi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemiyle kaldÄ±rÄ±lan Bakanlar Kurulu imzasÄ±yla yayÄ±mlandÄ±. Resmi Gazete’ye göre KHK, seçim öncesinde (4 haziran) hazÄ±rlandÄ± ancak bu sabah yayÄ±mlandÄ±. KHK’de konuya iliÅŸkin ÅŸu satÄ±rlara yer verildi; “701 sayÄ±lÄ± KHK, OlaÄŸanüstü Hal Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2018 tarihinde kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r…”

1 AY ÖNCE YAÅžAMINI YÄ°TÄ°REN MÜHENDÄ°S DE Ä°HRAÇ EDÄ°LDÄ°

Birgün'den Hüseyin ÅžimÅŸek'in haberine göre, bir ay önce hayatÄ±nÄ± kaybeden bir mühendis de KHK ile mesleÄŸinden atÄ±ldÄ±.

Mersin'de TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸü'nde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan açÄ±ÄŸa alÄ±nan, ardÄ±ndan kendi isteÄŸi ile emekli olan Yusuf FÄ±ndÄ±k isimli yurttaÅŸ, 16 Haziran'da kanser tedavisi gördüÄŸü sÄ±rada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Önce açÄ±ÄŸa alÄ±nan ancak daha sonra emeklilik hakkÄ± kazanan FÄ±ndÄ±k, Åžube MüdürlüÄŸü de yaptÄ±ÄŸÄ± Mersin TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸünde son olarak mühendis olarak görev yapÄ±yordu. Emeklilik hakkÄ±nÄ± kazandÄ±ktan sonra Mersin'de kanser tedavisini sürdüren FÄ±ndÄ±k, 16 Haziran'da hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan dün gece yayÄ±mlanan KHK ile TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸündeki mesleÄŸinden de ihraç edildi.

461 sayfalÄ±k KHK metnine ulaÅŸmak için tÄ±klayÄ±nÄ±z. (HABER MERKEZÄ°)

Bu sefer ihraÃ§ gerekÃ§elerini silmeyi unutmuÅŸlar

699 sayÄ±lÄ± OHAL KHK'si yayÄ±mlandÄ±; KHK'nin tam metni

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 700 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: YarÄ±n son KHK'yi yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 13:34

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