Bu sefer ihraÃ§ gerekÃ§elerini silmeyi unutmuÅŸlar

18 bin 632 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ihraÃ§ edildiÄŸi son KHK'de Ä°ÅžKUR'dan ihraÃ§ edilen 5 kiÅŸinin ihraÃ§ edilme gerekÃ§eleri de Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Birkan BULUT

Ankara

Son yayÄ±mlanan KHK'de sadece Ä°ÅžKUR'dan ihraç edilen 5 kiÅŸinin ihraç edilme gerekçeleri de Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Ä°hraç sebepleri arasÄ±nda “sosyal medya” “kurum kanaati” gibi gerekçeler olmasÄ± dikkat çekti.

OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 701 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname'de ilginç bir durum yaÅŸandÄ±. Bugüne kadar çÄ±karÄ±lan KHK'lerdeki hiçbir listede ihraç gerekçeleri açÄ±klanmazken, son KHK'de sadece Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel MüdürlüÄŸü (Ä°ÅžKUR) listesinde gerekçeler de Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Ä°ÅŸ ve meslek danÄ±ÅŸmanÄ±, istihdam uzman yardÄ±mcÄ±sÄ±, veri hazÄ±rlama ve kontrol iÅŸletmeni gibi pozisyonlarda çalÄ±ÅŸan 5 memurun iÅŸten atÄ±lma gerekçeleri isimlerinin karÅŸÄ±sÄ±na yazÄ±ldÄ±. Resmi Gazete'ye gönderilirken silinmesi unutulduÄŸu düÅŸünülen gerekçeler arasÄ±nda “Bylock, Emniyet, Kurum kanaati, sosyal medya” gibi gerekçeler yer alÄ±yor.

Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan ihraç listelerinden ekran görüntüsü.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 Temmuz 2018 16:50

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