Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: YarÄ±n son KHK'yi yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m: Yeni kabine pazartesi aÃ§Ä±klanacak ve OHAL de bÃ¶ylece tamamlanmÄ±ÅŸ olacak.

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, veda ziyaretleri kapsamÄ±nda Anadolu AjansÄ±'nÄ± ziyaret ederek, Editör MasasÄ± Özel'in konuÄŸu oldu.

9 Temmuz'da BaÅŸbakanlÄ±k görevi bitecek olan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ± ÅŸöyle:

*TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili olarak, "Bunun kararÄ±nÄ± ben vermem. Liderim, partimizin genel baÅŸkanÄ±, partimiz bu yönde karar alÄ±rsa her türlü görevi yaparÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

* Bu seçimin böyle ittifaklar arasÄ± bir keskin rekabete dönüÅŸmesini istemezdik. Nihayet bir cumhurbaÅŸkanÄ± seçeceÄŸiz, parlamentoda vekilleri seçeceÄŸiz. Ä°ÅŸ döndü dolaÅŸtÄ±, karÅŸÄ± taraftaki ittifak tek bir noktada anlaÅŸtÄ±. AdaylarÄ± teke düÅŸüremediler ama anlaÅŸtÄ±klarÄ± tek bir nokta vardÄ±, Recep Tayyip ErdoÄŸan olmasÄ±n, ne olursa olsun.

'OY DÜÅžÜÅžÜ BÄ°ZE BÄ°R MESAJDIR'

* 1 KasÄ±m seçimlerine göre AKP’nin oylarÄ±nda düÅŸüÅŸ olduÄŸunu ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Bu da bize bir mesajdÄ±r. AK Parti olarak bu mesajÄ± aldÄ±k” dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu unutulmamalÄ± ki biz hem cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±mÄ±zla hem de milletvekili seçimlerinde ittifaktÄ±. AynÄ± sütun altÄ±nda seçime girdik. Seçmen ÅŸöyle deÄŸerlendirdi. Bunlar bir parti gibi davranÄ±yorlar ha buraya ha oraya vermiÅŸiniz diye düÅŸünenler de oldu. Böyle kampanya da tabanda yapÄ±ldÄ±. Hem MHP hem bizim tarafta sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa yapÄ±ldÄ±. Bazen bu üst düzeyde rahatsÄ±zlÄ±k oluÅŸturdu. Biz buna hemen müdahale ettik. Burada bir iç yarÄ±ÅŸa ihtiyaç olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, amacÄ±mÄ±zÄ±n bir olduÄŸunu belirttik" ifadelerini kullandÄ±.

* KarÅŸÄ± taraftaki adaylarÄ±n retorikten, söylemden öteye elle tutulur bir ÅŸeyleri yok. Arka planÄ±nda bir tecrübe de yok. YapÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸler de yok. Bütün bunlarÄ± vatandaÅŸ deÄŸerlendirdi. VatandaÅŸ niye deÄŸerlendiriyor, çünkü vereceÄŸi karar kendisinin geleceÄŸini ilgilendiriyor. Bütün bunlarÄ±n özeti olarak sonuç ortada. AçÄ±k ara farkla, en yakÄ±n adayla arasÄ±nda 11 milyon oy fark var.

* Bizim kaybolan oylarÄ±mÄ±z ortaÄŸÄ±mÄ±zda, ortaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kaybolan oylarÄ± da baÅŸka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. Parlamento yapÄ±sÄ± da bu haliyle herhangi bir sorun teÅŸkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadÄ±ÄŸÄ± hiçbir yasama faaliyeti sonuç çÄ±karmaz. Bu da ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. AK Parti ve MHP olarak Meclis'in en güçlü grubunu oluÅŸturuyoruz.

* YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis daha etkin hale gelecek. Yeni dönemde Meclis'in önemi artÄ±yor." iddiasÄ±nda bulundu.

*CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce'nin "Önümüzde yürü denirse, yürümeye hazÄ±rÄ±m" ifadelerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yürüyecek miymiÅŸ? Niye yürüyor? Seçim bitti, niye yürüsün? O zaman beraber, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu alÄ±p, tekrar Ankara-Ä°stanbul yapabilirler. YalnÄ±z baÅŸÄ±na niye yürüyor?" dedi.

*YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP'nin CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce’nin üzerinden yürüyen kurultay tartÄ±ÅŸamalarÄ±yla ilgili olarak da “Muharrem Bey tabii haklÄ± olarak seçimlerde partisinin üzerinde bir oy, destek aldÄ±ÄŸÄ± için bunu bir sonuca dönüÅŸtürmek istiyor. Ama isterseniz onlarÄ±n iÅŸlerine fazla karÄ±ÅŸmayalÄ±m. Onlar kendi aralarÄ±nda halletsinler” dedi.

* Münbiç'te ABD ile çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama 'FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda da biz herhangi bir tehdit istemiyoruz' diye ABD'ye de açÄ±k açÄ±k söylüyoruz"

* ABD'yle iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi ve iki NATO müttefikine yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde devam etmesi için ABD'nin de atmasÄ± gereken adÄ±mlar var.

* ('FETÖ' ile mücadele) MaÄŸduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lacak.

* CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 12-13 Temmuz'da Brüksel'de yapacaÄŸÄ± toplantÄ±larda FETÖ'den ABD'nin bizden beklentilerine kadar tüm konular görüÅŸülecek.

* Fransa 719 gün olaÄŸanüstü hal ile yönetildi. Neyin üzerine? Bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra. Darbe, kalkÄ±ÅŸma falan deÄŸil.

* Bu darbeyi FETÖ'cülerin yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir Allah'Ä±n kulu var mÄ±, yok. Herkes bunlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Dünyada da böyle Türkiye'de de böyle ama ABD garip bir ÅŸekilde bu konuda isteksiz. Bu meselenin sorgulanmasÄ± lazÄ±m. Bu kadar iÅŸten sonra hayatÄ±na hiçbir kÄ±sÄ±tlama getirmeden, hiçbir zorluk yaÅŸamadan burada bu terör örgütü baÅŸÄ±nÄ±n faaliyetlerini sürdürmesi Türk halkÄ± tarafÄ±ndan kabul edilmiyor.

*Yeni kabine pazartesi açÄ±klanacak ve OHAL de böylece tamamlanmÄ±ÅŸ olacak.

* YarÄ±n son kanun hükmünde kararnameyi yayÄ±nlayacaÄŸÄ±z. YarÄ±n yayÄ±nlayacaÄŸÄ±mÄ±z son kararnamede, OHAL kalktÄ±ÄŸÄ±nda terörle mücadelenin zafiyete uÄŸramamasÄ± için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak.

*(Bedelli askerlik) Yeni hükümet açÄ±klanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak. SÄ±kÄ±ntÄ±, ülkemizin en büyük kaynaÄŸÄ± olan, enerjisiyle, heyecanÄ±yla bu gençlerimizin önündeki belirsizliÄŸi ortadan kaldÄ±rmak. YapmamÄ±z gereken bu. O yüzden SilahlÄ± Kuvvetler, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, hükümet bu konuyu birlikte ele alÄ±p kapsamlÄ± bir çözüm üretilecek mutlaka. Getirilecek çözüm daha kapsamlÄ±, yapÄ±sal bir çözüm. KalÄ±cÄ± olmasÄ± lazÄ±m. O zaten baÅŸladÄ±. Özellikle geçtiÄŸimiz yÄ±llarda baÅŸladÄ± ve 15 Temmuz'dan sonra da hÄ±zlandÄ±. O bakÄ±mdan güvenlik zafiyeti, savunma zafiyeti söz konusu deÄŸil."

*(Çocuk istismarÄ± ve hayvan haklarÄ±) Konu içerik olarak çÄ±karacaÄŸÄ±mÄ±z KHK'ya da uygunsa, burada da deÄŸerlendirebiliriz."

* Faizleri aÅŸaÄŸÄ±ya indirmek, enflasyonu aÅŸaÄŸÄ±ya çekmek ana önceliklerin baÅŸÄ±nda geliyor. Bunun için tedbirler alÄ±nacak. Yeni hükümet döneminde yapÄ±sal reformlar yapÄ±lmaya devam edecek. Verimsiz projelerin yerine öncelikleri olan, daha fazla verimli projeler tercih edilecek. Kamu da kendi içinde tasarrufa gidecek. Böylece kaynak ihtiyacÄ±nÄ± daha da azaltmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z.

* Ä°ÅŸler yolunda, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z olmakla beraber. Bu sÄ±kÄ±ntÄ±lardan vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n, üreticilerimizin, hayvancÄ±lÄ±k ve diÄŸer alanlarda çalÄ±ÅŸan müteÅŸebbislerimizin asgari oranda etkilenmesi veya hiç etkilenmemesi için gerekli tedbirleri alacaÄŸÄ±z." dedi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 12:40

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