Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 700 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

700 sayÄ±lÄ± KHK Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. KHK'de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine uyum amacÄ±yla bazÄ± dÃ¼zenlemeler yer alÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemine uyum amacÄ±yla bazÄ± kanun ve KHK'lerde deÄŸiÅŸiklik yapan KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. Yürürlük maddesiyle birlikte 218 maddeden oluÅŸan KHK'da, çok sayÄ±da kanunda yer alan, BaÅŸbakan ve Bakanlar Kurulu ifadeleri ayÄ±klandÄ±. Bu ifadelerin yerine CumhurbaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ifadeleri konuldu. Böylece, yeni sisteme geçirilirken, yüzlerce kanundaki BaÅŸbakanlÄ±k sistemine yönelik ifadeler de ayÄ±klanmÄ±ÅŸ oldu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemine yönelik 698, 699 ve 700. KHK'larla toplamda 3. uyum KHK'sÄ± yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan KHK'nin tam metni...

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 20:21

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