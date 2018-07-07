699 sayÄ±lÄ± OHAL KHK'si yayÄ±mlandÄ±; KHK'nin tam metni

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SeÃ§imi Kanununda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren 699 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Seçimi Kanununda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± içeren 699 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'ne iliÅŸkin düzenleme içeren 699 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. Buna göre, seçilen CumhurbaÅŸkanÄ± adÄ±na düzenlenen tutanak, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis BaÅŸkanÄ± veya Geçici BaÅŸkan tarafÄ±ndan verilecek ve aynÄ± birleÅŸimde yemin töreni gerçekleÅŸtirilecek. Bu birleÅŸim, birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve TBMM Genel Seçiminin ardÄ±ndan Meclis'in toplandÄ±ÄŸÄ± ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleÅŸtirilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci oylamada seçilmesi veya sadece CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin yapÄ±lmasÄ± halinde yemin töreni, seçim sonuçlarÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesini takip eden üç gün içinde yapÄ±lacak. TBMM toplantÄ± halinde deÄŸilse derhal toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanan CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Bakanlar atanmalarÄ±nÄ± takip eden gün ant içecekler.

BÄ°NALÄ° YILDIRIM 'Ä°HRAÇLAR OLACAK' DEMÄ°ÅžTÄ°

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, son KHK'nin bu gece yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. BaÅŸbakan, yeni KHK ile TSK ve Emniyet baÅŸta olmak üzere devletin diÄŸer kurumlarÄ±ndan kapsamlÄ± ihraçlar olacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Ancak KHK'de ihraçlara dair bir liste yayÄ±nlanmadÄ±.

699 SAYILI KHK'DE NELER VAR?

CUMHURBAÅžKANI SEÇÄ°MÄ° KANUNUNDA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar SayÄ±sÄ±: KHK/699

Anayasada yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere uyum saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Seçimi Kanununda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±; 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayÄ±lÄ± Kanunun verdiÄŸi yetkiye dayanÄ±larak, Bakanlar Kurulu’nca 14/6/2018 tarihinde kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

MADDE 1- 19/1/2012 tarihli ve 6271 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Seçimi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fÄ±krasÄ±na aÅŸaÄŸÄ±daki cümle eklenmiÅŸtir.“Bu tutanak seçilen CumhurbaÅŸkanÄ±na verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulur.”

MADDE 2 - 6271 sayÄ±lÄ± Kanunun 21 inci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

“Andiçme töreni

MADDE 21 - (1) Seçilen CumhurbaÅŸkanÄ± adÄ±na düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± veya Geçici BaÅŸkan tarafÄ±ndan verilir ve aym birleÅŸimde andiçme töreni yapÄ±lÄ±r. Bu birleÅŸim, birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardÄ±ndan Meclisin toplandÄ±ÄŸÄ± ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleÅŸtirilir.CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ikinci oylamada seçilmesi veya sadece CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminin yapÄ±lmasÄ± halinde andiçme töreni, seçim sonucunun kesinleÅŸmesini takip eden üç gün içinde yapÄ±lÄ±r. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantÄ± halinde deÄŸilse derhal toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lÄ±r.CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanan CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Bakanlar atanmalarÄ±nÄ± takip eden gün andiçerler.”

MADDE 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayÄ±mÄ± tarihinde yürürlüÄŸe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (HABER MERKEZÄ°)

Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan yeni KHK aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°hraÃ§lar olacak

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi iÃ§in Ã§Ä±karÄ±lan 698 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 Temmuz 2018 08:49

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