Avrupa'nÄ±n gÃ¼ndemi: Ekonomide peri masalÄ± sona mÄ± eriyor?

Avrupa'nÄ±n gÃ¼ndeminde bu hafta mÃ¼lteci meselesi ve kÃ¶tÃ¼ye gidiÅŸi iÅŸaret eden ekonomik gÃ¶stergelerle artan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k tartÄ±ÅŸmalarÄ± yer aldÄ±.

Almanya’da haftalardÄ±r süren mülteci tartÄ±ÅŸmasÄ±, iktidardaki HÄ±ristiyan Birlik Partilerinin uzlaÅŸmasÄ±yla ÅŸimdilik sona erdi. Ancak sorun çözülmedi, sadece gizlendi. Göç ve mülteciler tartÄ±ÅŸmalarÄ± her seçim döneminde oylarÄ±nÄ± arttÄ±rmak isteyen partiler tarafÄ±ndan Ä±sÄ±tÄ±lÄ±yor. Üstelik ÅŸimdilik AB ülkelerinde ekonominin gidiÅŸatÄ± kötü deÄŸil. Fakat artÄ±k daha zor bir evrenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dair tespitlerde bulunan ekonomistlerin sayÄ±sÄ±, ekonominin gidiÅŸatÄ±nÄ±n verdiÄŸi sinyallere baÄŸlÄ± olarak hÄ±zla artÄ±yor. Spiegel Online’deki makalede, ekonomik durumun bozulmasÄ±nÄ±n mülteci sorunu üzerinden yürütülen gerici tartÄ±ÅŸmalarÄ± daha da körükleyeceÄŸi belirtildi.

Öte yandan Fransa’da ülkenin en yaygÄ±n satÄ±lan Keynesçi ekonomi politik dergisi “Alternatives Economiques” de benzer bir tespit yapÄ±yor. “Peri masalÄ± bitiyor” diyen derginin BaÅŸyazarÄ± Guillaume Duval, 2008 krizinin AB üzerinde yapÄ±sal yaralar bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kötü ekonomik sinyallerin giderek artmasÄ±yla birlikte AB içinde bölünmelere neden olan sorunlarÄ±n daha da derinleÅŸeceÄŸini; AB’nin “yok olma” riski taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ä°ngiltere’nin önemli gazetelerinden Guardian’a göre de, giderek kötüleÅŸen ekonomik koÅŸullarda üç görüÅŸ öne çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda ve bunlarÄ±n kendi aralarÄ±ndaki kutuplaÅŸmalarÄ± AB’nin geleceÄŸini tehdit ediyor.

GÖÇ TARTIÅžMALARI: YA EKONOMÄ°K DURUM BOZULURSA?

Henrik MÜLLER

Spiegel Online

Almanya’da mülteciler ÅŸimdilik göreli kolay iÅŸ bulabiliyorlar. Ama bu hÄ±zla deÄŸiÅŸebilir: EÄŸer iÅŸsizlik rakamlarÄ± yükselir ve konjonktür felce uÄŸrarsa politik ortam daha fazla zehirlenebilir. Ä°yi haberlere alÄ±ÅŸtÄ±k. 2008/2009’daki krize baÄŸlÄ± durgunluk dÄ±ÅŸÄ±nda 2006’dan bu yana Almanya’da ekonomi tÄ±kÄ±r tÄ±kÄ±r iÅŸliyor. Uzun yÄ±llar iÅŸsiz kalmaktan duyulan korku gündemin ilk maddesiydi, ÅŸimdi ortalÄ±kta pek görünmüyor. Ä°stihdam rekor düzeyde, devlet borçlarÄ± azalÄ±yor, enflasyon oranÄ± düÅŸük. Åžimdilerde günlük öfke ve tartÄ±ÅŸmalar arasÄ±nda unutulmuÅŸ olsa da son 12 yÄ±ldakinden çok kötü yÄ±llar geçirdik.

YurttaÅŸlara ülkenin en önemli probleminin ne olduÄŸu sorulduÄŸunda çoÄŸunluÄŸun verdiÄŸi cevap göç, mültecilik, iltica oluyor. Bu ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir cevap, çünkü iltica edenlerin sayÄ±sÄ± önemli ölçüde azaldÄ±. Eurobarometer anketinin sonuçlarÄ± refah ve güvenlik içinde yaÅŸanÄ±lan Almanya’da bu durumdan ÅŸikayetçi olanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n, mülteci göçünden direkt etkilenen Ä°talya, Ä°spanya ve Yunanistan gibi ülkelerden çok yüksek olduÄŸunu ortaya koyuyor. Ankete katÄ±lan AlmanlarÄ±n çoÄŸu, kiÅŸisel yaÅŸamÄ±nda göç sorunuyla herhangi bir problemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

Toplumsal duygu durumu ile kiÅŸisel deneyimler arasÄ±ndaki bu farklÄ±lÄ±k kamuoyunun bu konuda nasÄ±l kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor. Hele de son dönemde Hristiyan Birlik Partileri arasÄ±nda sürdürülen mülteci tartÄ±ÅŸmasÄ± ortamÄ± iyice gerdi. Ä°talya ve Hollanda gibi AB ülkelerinde popülistler hükümete geldi, Almanya’da ise gündemi belirliyorlar.

Ya ekonomik açÄ±dan iyi yÄ±llar sona ererse ne olacak? Ya iÅŸsizlik yeniden artarsa? Hangi politik etkilerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±z?

Ä°ÅŸsizliÄŸin yüksek olduÄŸu toplumlarda göç olayÄ± daha büyük sorun yaratÄ±yor. Yerliler arasÄ±nda yeni gelenlerle var olanÄ± paylaÅŸacaklarÄ±na dair korku giderek artÄ±yor. Ä°talya ve Fransa gibi ülkelerde mültecilere yönelik acÄ±masÄ±z tavrÄ±n bir nedeni de iÅŸ piyasasÄ±ndaki güvencesizlik.

Almanya’nÄ±n iÅŸi ise geçen yÄ±llarda göreli kolaydÄ±. Güçlü ekonomik ilerleme istihdamÄ± arttÄ±rdÄ±. Burada yaÅŸayan mülteciler iÅŸ yaÅŸamÄ±na katÄ±ldÄ±. Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma Örgütünün (OECD) verilerine göre Almanya’da ülke dÄ±ÅŸÄ±nda doÄŸan kiÅŸiler arasÄ±ndaki iÅŸsizlik oranÄ± çok düÅŸük düzeydeydi. Fransa ve Ä°talya’da iÅŸsiz göç kökenlilerin sayÄ±sÄ± Almanya’dakinin iki katÄ±, Yunanistan ve Ä°spanya’da ise dört katÄ±ydÄ±.

Suriye, Afganistan ve Irak gibi savaÅŸ ve kriz bölgelerinden gelen mülteciler de istihdamÄ±n yüksek olmasÄ±ndan kârlÄ± çÄ±ktÄ±lar. Nisan ayÄ± verilerine göre bu gruptan yaklaÅŸÄ±k 297 bin kiÅŸi sosyal sigortalÄ± bir iÅŸe ya da yarÄ± zamanlÄ± iÅŸe sahipti.

Ekonomik durumun iyiliÄŸi ne kadar uzun süre devam ederse göç kökenlilerin de durumu o kadar iyi olacak. Ama maalesef garanti yok.

Ä°YÄ° HABERLER AZALIYOR

Alman konjonktürünün iyi haberleri azalÄ±yor. Aylardan beri iÅŸletmelerdeki atmosfer kötüleÅŸiyor. Ekonomik araÅŸtÄ±rma enstitüleri tahminlerini aÅŸaÄŸÄ±ya doÄŸru düzeltiyorlar. Åžimdilik hâlâ ekonomi büyüyor, hâlâ istihdam artÄ±yor, yeni bir rekor olarak 44.8 milyon kiÅŸi çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ama tehlike sinyallerinin sesi yükseliyor.

Alman ekonomisi dünya ekonomisindeki sallantÄ±ya karÅŸÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸa sahip deÄŸil. Ä°lerleyen ticari savaÅŸ etkilerini gösteriyor. Alman ihracatÄ± ÅŸimdiye kadar bu durumdan etkilenmedi ama bu durum hÄ±zla deÄŸiÅŸebilir. Hele de ABD, Alman otomobillerine vergi cezasÄ± getireceÄŸi tehdidini hayata geçirirse...

Küresel ticari çatÄ±ÅŸmalarÄ±n dolaylÄ± etkileri de Alman ekonomisini etkiliyor. ÖrneÄŸin Çin’le ABD arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmanÄ±n sertleÅŸmesi Almanya’yÄ± da etkileyecektir. Çin’in yüksek borçlu ekonomisi zaten sallanÄ±p duruyor, ABD’nin ticari savaÅŸÄ± geliÅŸmeyi frenleyecektir. Pekin’in durumu ne kadar vahim gördüÄŸünün kanÄ±tÄ± önceki hafta konjonktürün saÄŸlamlaÅŸtÄ±rÄ±labilmesi için bankalarÄ±n kredi vermelerinin kolaylaÅŸtÄ±rmasÄ± oldu.

Risk listesi oldukça uzun. Avrupa’da konjonktür zayÄ±flÄ±yor, petrol fiyatlarÄ± artÄ±yor, Ä°ngiltere’nin AB’den ayrÄ±lmasÄ± sonrasÄ± durum ve deÄŸiÅŸik ülkelerde popülistlerin ortak olduÄŸu hükümetlerin kurulmasÄ± gibi AB’nin ve avronun geleceÄŸini güvensizliÄŸe sokan geliÅŸmeler durumu olumsuz etkiliyor. Tüm bunlarÄ±n Almanya’ya deÄŸmeden geçmesi imkansÄ±z. Ana soru ekonomimizin bundan etkilenip etkilenmeyeceÄŸi deÄŸil ne kadar etkileneceÄŸi ÅŸeklinde.

Ä°ÅŸ piyasasÄ±ndaki dinamizmin giderek zayÄ±fladÄ±ÄŸÄ± çoktan beri biliniyor. Bu göç konusundaki tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yükselme tehdidini beraberinde getiriyor.

Ä°ÅŸsizlik artarsa zaten aÅŸÄ±rÄ± duygusal sürdürülen göç tartÄ±ÅŸmasÄ± daha da sertleÅŸecek. Ekonomik durumun kötü olduÄŸu ülkelerde gerilimin ne denli arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmekteyiz. Önceki hafta yapÄ±lan AB zirvesinde Angela Merkel’in çabasÄ±yla alÄ±nan kararlarÄ±n ortamÄ± yumuÅŸatÄ±p yumuÅŸatmayacaÄŸÄ±nÄ± zaman gösterecek.

Siyaset, saÄŸduyulu hareket etmeli. Geçen haftalarda Almanya’da sert sözlerle sürdürülen göç tartÄ±ÅŸmasÄ±, iÅŸsizliÄŸin arttÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda çok daha tehlikeli olacak. Birlik partileri arasÄ±ndaki çatÄ±ÅŸma sona erdikten sonra gerçek problemlerin politik çözümüne geri dönmeliyiz. TartÄ±ÅŸmalarda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sözlere de dikkat etmeliyiz.

(Çeviren: Semra Çelik)

FotoÄŸraf: Pixabay

AVRUPA’YA KARÅžI RAKÄ°P VÄ°ZYONLAR, BÄ°RLÄ°ÄžÄ° PARÇALAMAKLA TEHDÄ°T EDÄ°YOR

The Guardian

Hans KUNDNANI

AB liderleri (Almanya BaÅŸbakanÄ±) Merkel, (Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±) Macron ve (Avusturya BaÅŸbakanÄ±) Orban ÅŸimdiye kadar (AB) projenin içeriÄŸi hakkÄ±nda hiç bu kadar bölünmemiÅŸlerdi.

PerÅŸembe günü Angela Merkel, AB’nin geleceÄŸinin, göç meselesine cevap bulup bulamayacaÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu dile getirdi. Göç meselesi ne kadar zor olsa da AB’nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± devasa zorluklardan sadece bir tanesi. Son derece karmaÅŸÄ±k ve birden fazla parçalara bölünmüÅŸ, son on yÄ±lda yaÅŸanan geliÅŸmelerin sonucu olarak ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸ, gittikçe de derinleÅŸiyor gibi görünmektedir.

Avrupa projesinin geleceÄŸi, AB’nin yalnÄ±zca Akdeniz’deki mültecilerle etkili bir ÅŸekilde ilgilenip ilgilenmeyeceÄŸine deÄŸil, aynÄ± zamanda Avrupa’nÄ±n ne olmasÄ± gerektiÄŸine dair farklÄ±laÅŸan kavramlarÄ± uzlaÅŸtÄ±rmak için de bir yol bulup bulamayacaÄŸÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r.

Son birkaç ay içinde neredeyse aynÄ± anda ÅŸiddetlenen ve Avrupa’yÄ± coÄŸrafi ve politik açÄ±dan hatlara bölen ÅŸey avro ve mülteci krizi olmuÅŸtur. Ä°ki meselenin her birinde, AB üye ülkeleri farklÄ± koalisyonlar kurdular. ÖrneÄŸin, Yunanistan ve Ä°talya, avro krizinde Almanya’ya karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor ama saÄŸcÄ± popülist partiler Yunanistan ve Ä°talya’da hükümet olurken bile mültecilik tartÄ±ÅŸmasÄ±nda Almanya ile aynÄ± tarafta yer alÄ±yorlar.

Bu kargaÅŸa ortasÄ±nda üç rakip görüÅŸ ortaya çÄ±ktÄ±: Birincisi Merkel’in “rekabetçi” Avrupa fikridir. 2010 yÄ±lÄ±nda Merkel’in “liderliÄŸinde” baÅŸlayan avro krizi, AB’ye üye devletler üzerinde pazar disiplini uygulamak için giderek daha fazla araç haline gelmiÅŸtir. Almanya liderliÄŸindeki rekabetçi Avrupa görüÅŸü, Avro Bölgesindeki borçlu ülkelere kemer sÄ±kma politikasÄ±nÄ±n dayatÄ±lmasÄ±na vesile oldu. BaÅŸka bir deyiÅŸle, Avrupa yanlÄ±sÄ± terimlerle ifade edilmesine ve daha fazla bütünleÅŸmeyi savunmasÄ±na raÄŸmen, esasÄ±nda neoliberal bir görüÅŸtür.

Ä°kinci görüÅŸ ise, FransÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un “koruyucu Avrupa” fikriydi. Macron, vatandaÅŸlar ve üye devletler arasÄ±nda daha fazla dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olacaÄŸÄ± bir AB’yi öngörüyor. Pratikte bu Almanya ve diÄŸer alacaklÄ± ülkelerin korktuÄŸu avro (para birimi kullanan ülkeler) bölgesinde daha fazla daÄŸÄ±tÄ±m ve risk paylaÅŸÄ±mÄ± anlamÄ±na geliyor. Bu görüÅŸ Fransa’da olmasÄ±na raÄŸmen Avrupa’nÄ±n merkez sol görüÅŸüdür. Fakat Macron, Berlin’de güvenirlik kazanma adÄ±na Fransa’da yaptÄ±ÄŸÄ± yapÄ±sal reformlar için, yine de daha fazla neoliberal olarak görülüyor.

Üçüncü görüÅŸ, Macaristan BaÅŸbakanÄ± Victor Orban’Ä±n baÄŸÄ±msÄ±z devletlerin “Hristiyan AvrupasÄ±” fikridir. Bu görüÅŸ ilk olarak Almanya’nÄ±n da önderlik ettiÄŸi bir giriÅŸimde, AB üye ülkelerini 2015 yÄ±lÄ±nda zorunlu mülteci kotalarÄ±nÄ± kabul etmeye zorlamak için ortaya çÄ±ktÄ±. Ancak Avrupa projesinin daha geniÅŸ bir eleÅŸtirisine dönüÅŸtü. Orban kendisini, AB’nin demokrat olmayan liberalizminin aksine liberal olmayan demokrat olarak tanÄ±mlÄ±yor. Onun görüÅŸü sadece olonya’daki Hukuk ve Adalet Partisi tarafÄ±ndan deÄŸil, aynÄ± zamanda diÄŸer AB üyesi ülkelerindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ partiler tarafÄ±ndan da paylaÅŸÄ±lÄ±yor.

Hem merkezciler hem de popülistler, liberalizm ve illiberalizm arasÄ±nda gerçekleÅŸen bir temel mücadeleye iÅŸaret ediyor. Fakat gerçek ÅŸu ki, göç meselesindeki belirgin farklÄ±lÄ±klarÄ±na raÄŸmen Merkel’in “liberal” HÄ±ristiyan DemokratlarÄ± ve Orban’Ä±n “illiberal” Fidesz partisi Avrupa parlamentosunda aynÄ± grupta yer alÄ±yor. Avrupa merkez saÄŸ partisi ise bunlarÄ±n arasÄ±nda bir yerde. Alman Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer liderliÄŸindeki Bavyera HÄ±ristiyan DemokratlarÄ±, Orban’Ä±n görüÅŸüne doÄŸru ilerlemezse Merkel hükümetini aÅŸaÄŸÄ± çekmekle tehdit etmiÅŸti. (...)

Tehlike, üç vizyon arasÄ±ndaki çeliÅŸkilerin AB’yi giderek iÅŸlevsiz kÄ±lacaÄŸÄ± ve buna karÅŸÄ± tepkiyi arttÄ±racaÄŸÄ± yönünde. GeçtiÄŸimiz hafta yeni Ä°talyan hükümeti, göç konusunda bir ilerleme kaydedilmesi yüzünden Avrupa Konseyinin sonuç metinini imzalamayÄ± reddetti. Bir Ä°talyan yetkili “Her ÅŸey kabul edilinceye kadar hiçbir ÅŸey kabul edilmez” dedi.

Ä°talya, ÅŸimdi hem avro hem de mülteci kurumlarÄ±nÄ±n merkezinde -tÄ±pkÄ± bir zamanlar Yunanistan’Ä±n olduÄŸu gibi-.

(...) Her bir görüÅŸ, Avrupa kÄ±tasÄ±nÄ±n farklÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nda yer alan Eurosceptizm’e (Avrupa BirliÄŸi karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±) bir cevap olarak ve vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yeniden Avrupa’ya baÄŸlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla oluÅŸturulmuÅŸtur. Burada sorun görüÅŸlerin uyumsuz olmasÄ±dÄ±r. Avrupa’nÄ±n güneyindeki Eurosceptizm’i azaltmak için ne gerekiyorsa, kuzeyde tersi gerekiyor. Benzer ÅŸekilde, Avrupa’nÄ±n doÄŸusundaki karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± azaltmak için yapÄ±lan batÄ±dakini arttÄ±racaktÄ±r. Burada soru, bu sÄ±fÄ±r toplam oyununun bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu var mÄ±dÄ±r?

(Çeviren: Bircan GüneÅŸ)

EÄžLENCE BÄ°TTÄ°...

Guillaume DUVAL

Alternatives Economiques

Daha birkaç ay öncesine kadar Avrupa ekonomisinin iyiye gittiÄŸi görülebilirdi: Ekonomik kalkÄ±nma tekrar baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, iÅŸsizlik yavaÅŸ ama kesin olarak düÅŸüyordu, hatta kamu borcu bile nihayetinde gerilemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. 2008 krizi tarihin en uzunlarÄ±ndan birisiydi, fakat bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yaralar giderek iyileÅŸiyordu.

Yunanistan bile oksijen çadÄ±rÄ±ndan

çÄ±kmaya hazÄ±rlanmÄ±yor muydu?

Son haftalar bu peri masalÄ±nÄ± paramparça etti.

AslÄ±nda normale dönüÅŸ görüntüsünün nedeni ham madde fiyatlarÄ±nÄ±n nadir görünecek bir derecede düÅŸük olmasÄ± ve Avrupa Merkez BankasÄ±nÄ±n (AMB) olaÄŸanüstü geniÅŸleyici para politikasÄ±nÄ±n birbirine denk düÅŸmesiydi. Oysaki 2016’da 30 dolar olan petrol varili artÄ±k 75’e yükseldi, AMB ise piyasaya sürdüÄŸü nakit parayÄ± büyük oranda sÄ±nÄ±rlandÄ±rdÄ±. DolayÄ±sÄ±yla ekonomi yavaÅŸladÄ± ve gerçekler su üstüne çÄ±kmaya baÅŸladÄ±: Kriz avro para birimi bölgesini yapÄ±sal olarak zayÄ±flatmÄ±ÅŸ ve kendi içerisinde mükemmel eÅŸitsizlikleri derinleÅŸtirmiÅŸti. 2010 yÄ±lÄ±nda alÄ±nan önemlere raÄŸmen, eÄŸer (AB) açÄ±ktan daha aktif ve dayanÄ±ÅŸmacÄ± bir ekonomi politika hayata geçirmeyi beceremezse, var olmasÄ± tehlike altÄ±nda olmaya devam edecektir. Ä°spanya ve Ä°talya’da -Almanya’yÄ± da eklemek gerek- yaÅŸanan derin siyasi altüstler bunu gösteriyor. KuÅŸkusuz görünürde bu krizler esasen baÅŸka sorunlar, özellikle de mülteci sorunu etrafÄ±nda dönüyor, fakat aslÄ±nda meselenin özünde olan sorun Avrupa dayanÄ±ÅŸma sorunudur. Ve her zaman olduÄŸu gibi yöneticilerimiz bir savaÅŸ geriden geliyor. Fransa ve Almanya arasÄ±nda zor olarak müzakere edilen ve geçen haziran ayÄ±nda Meseberg deklarasyonu olarak bir araya getirilen teknokratik önlemler büyük oranda doÄŸru yöndedir, fakat bunlar kesinlikle sorunlarÄ± çözecek düzeyde deÄŸiller. Üstelik bunlar arasÄ±nda en cesur önlem (Avro para bölgesinin bir bütçesinin yaratÄ±lmasÄ±) ÅŸimdilik Kuzey Avrupa ÅŸahinleri tarafÄ±ndan reddediliyor. Her zaman olduÄŸu gibi kriz daha derinleÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ancak gerçek sorunlar konuÅŸulmaya baÅŸlanÄ±yor. UmarÄ±z ki o zaman, ÅŸu giderek daha tehlikeli, otoriter ve düzensizleÅŸen (deregüle olan) dünyada, Avrupa modelini birlikte yaÅŸatma isteÄŸi sonuçta kazanÄ±r: açÄ±k, demokratik ve yüksek bir sosyal koruma toplumu.

(Çeviren: Deniz Uztopal)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 21:44

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